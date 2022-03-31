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На київському напрямку нацгвардійці знищили дві САУ та десятки одиниць техніки військ РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На київському напрямку нацгвардійці знищили артилерійську зброю російських окупантів і кілька десятків одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє Національна гвардія України, передає Цензор.НЕТ.

"Підрозділи Національної гвардії України продовжують обороняти Київ та знищувати техніку ворога. Гвардійці з перших днів повномасштабного вторгнення військ РФ беруть активну участь в обороні Києва на усіх напрямках.

Протягом доби підрозділи Національної гвардії України під час боїв з російськими окупантами завдали вогневого ураження по позиціях у районам зосередження противника.

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На київському напрямку наші артилерійські підрозділи знищили дві самохідні артилерійські установки, ракетні системи залпового вогню та кілька десятків бронетанкової та автомобільної техніки ворога.

Ми обов'язково переможемо!" - йдеться у повідомленні.

На київському напрямку нацгвардійці знищили дві САУ та десятки одиниць техніки військ РФ 01
На київському напрямку нацгвардійці знищили дві САУ та десятки одиниць техніки військ РФ 02

Автор: 

армія рф (17346) Національна гвардія (1527)


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Гнати гадів кацапських з нашої землі!
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31.03.2022 13:40 Відповісти
Ці довбні точно не грали в WOT, бо знали би, що якщо посеред голого поля стоїть якійсь кущик, то туди арта обов'язково блайд кине!
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31.03.2022 13:46 Відповісти
в вартандер мабуть теж не грали )) І я не граю з початку війни, і брат - він "грає" в Ірпіні з початку березня. До речі, кому треба - в тундрі дуже ретельно можна відпрацювати всі вразливі зони і т-90 і т-72 і т-80 різних модифікацій. Що цікаво - т-90, хоч і найновіший, проте найлегше пробивається навіть РПГ-18 (а тим більше РПГ-22) в башту збоку, головне бити збоку ближче до заду. А от що 72, що 80, що 64 збоку в башту муха не завжди пропалить (там уже як повезе).
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31.03.2022 14:36 Відповісти
Величезна подяка твоєму братику, Друже!
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31.03.2022 15:55 Відповісти
Не встигли потвори пакет відстріляти.
Напевно багато самогубців у лєнточках колорадських..
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31.03.2022 13:48 Відповісти
ССУЧКИ КАЦАПСКИЕ!! По копаному, как у себя ****** ездють!!!
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31.03.2022 13:48 Відповісти

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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31.03.2022 13:51 Відповісти
А ракеты с последней машины нельзя снять? В хозяйстве пригодятся
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31.03.2022 14:26 Відповісти
Та там і саму машину, здається, трохи підшаманити, і буде по русні фігачити аж дим піде!
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31.03.2022 18:48 Відповісти
 
 