На київському напрямку нацгвардійці знищили дві САУ та десятки одиниць техніки військ РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На київському напрямку нацгвардійці знищили артилерійську зброю російських окупантів і кілька десятків одиниць ворожої техніки.
Про це повідомляє Національна гвардія України, передає Цензор.НЕТ.
"Підрозділи Національної гвардії України продовжують обороняти Київ та знищувати техніку ворога. Гвардійці з перших днів повномасштабного вторгнення військ РФ беруть активну участь в обороні Києва на усіх напрямках.
Протягом доби підрозділи Національної гвардії України під час боїв з російськими окупантами завдали вогневого ураження по позиціях у районам зосередження противника.
На київському напрямку наші артилерійські підрозділи знищили дві самохідні артилерійські установки, ракетні системи залпового вогню та кілька десятків бронетанкової та автомобільної техніки ворога.
Ми обов'язково переможемо!" - йдеться у повідомленні.
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