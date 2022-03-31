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"Я налякана до смерті. Дітям всім привєт. Я їх дуже люблю", - мати російського загарбника відмовилася їхати з окупованої частини Херсонщини. АУДIО

Російський окупант Войцешко В.М, которий народився на Херсонщині, намагався вивезти рідну матір із захопленого армією РФ свого рідного міста, але та відмовила сину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, розмову окупанта та його матері перехопили українські спецслужби.

Судячи з аудіоперехоплення, загарбник не надто переймається тим, яке горе приніс на свою батьківщину. Він хоче лише вивезти матір із окупованого міста і навіть погодив для цього окрему спецоперацію зі своїми командирами.

 "Я перелякана до смерті. Мене трусило 2 дня… Я дуже люблю синовей… Но в мене тут муж лежить, я його самого не оставлю", - заявляє мати.

За даними СБУ, російський окупант - це 31-річний Войцешко В.М, которий народився на Херсонщині, а потім пішов на службу в армію РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині українські бджоли покусали окупантів. Трьох - до смерті

Автор: 

армія рф (17346) сім’я (111) перехоплення (352) Херсонська область (5747)


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Топ коментарі
+55
Манкурт сраний.
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31.03.2022 14:03
+38
Видно ж що цей скот навіть мови материної цурається, вже забувся. виродок гнилий.
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31.03.2022 14:07
+30
Цей підер ще й україномовний був. Типовий манкурт.
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31.03.2022 14:08
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Манкурт сраний.
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31.03.2022 14:03 Відповісти
Если его на завалят наши, он мать убьет.
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31.03.2022 14:06 Відповісти
добил бы мамку с папкой, ковер бы себе забрал - сразу видно.., шо не русский.....
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31.03.2022 14:06 Відповісти
Мать. Твою.
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31.03.2022 14:07 Відповісти
Видно ж що цей скот навіть мови материної цурається, вже забувся. виродок гнилий.
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31.03.2022 14:07 Відповісти
Цей підер ще й україномовний був. Типовий манкурт.
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31.03.2022 14:08 Відповісти
А зачем же ее вывозить, раз теперь в Херсоне русский мир? понимают, что они тут ненадолго.
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31.03.2022 14:08 Відповісти
Той, хто доторкнеться до "скреп" московита, стає таким самим, а бувають випадки, що ще і гіршим. Я наблюдав за сім'ями, там де чоловік кацап, жінка стає прокацапською, там де жінка кацапка, таким же стає чолловік. Це тут в нас, ніколи вони не приймають сторону України. А якщо хтось поїхав на кацапщину, то у 99,9 % стає манкрутом і фактично ворогм України.
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31.03.2022 15:09 Відповісти
Це називається "рагулі".
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31.03.2022 17:25 Відповісти
Маманька пишається синочкою, таку операцію закрутив щоб її визволити. Ну то що матюків навішав то таке, то виховання
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31.03.2022 14:09 Відповісти
вывезли бы тебя ЗА ГРАНИЦУ О ЭТО КРЫМ У НАС ОККУПИРОВАННЫЙ ЗАГРАНИЦА ИЛИ *********??????
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31.03.2022 14:09 Відповісти
т.е. как бы понимает что границу перешли? т.е. как бы понимает что мамке опасно там быть?
даже иногда на мову срывается, паскуда...
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31.03.2022 14:13 Відповісти
Якого урода виховала, то і сама така, хоч і із Херсонщини!

Якби і пристрелив обох, і батяню і маманю!
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31.03.2022 14:10 Відповісти
от так... дякуй синочку мамка... і його друганам також...
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31.03.2022 14:11 Відповісти
Вырастила конченного дегенерата...
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31.03.2022 14:12 Відповісти
Іуда чортовий, хоча про що говорити якщо проти нас масово воюють кримчани, які можуть бути перемовини з виродками які ладні розстрілювати РІДНУ МАТІР якщо фюрер накаже.
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31.03.2022 14:18 Відповісти
Да ладно, ***** тобі тот муж, піздуй за своїми виродками на болота...
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31.03.2022 14:19 Відповісти
не згодна, вона "ещё наражает" . нехай ліпше тут сидить.
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31.03.2022 15:13 Відповісти
Как так можно? Я просто не понимаю.
Главорку Мордора удалось вывести совершенно уникальную особь нелюдей. Одебиленых и оскотиненных.
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31.03.2022 14:20 Відповісти
Мати каже напали в півшостої..а синуля - це ж правильно, єто же спєцоперация, как преступников...
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31.03.2022 14:22 Відповісти
Синуля думав врятувати матір від спецоперації, а можливо ціла мама потім буде синка по останках опізнавати.
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31.03.2022 14:26 Відповісти
Он же верно к ней обращается - *****!
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31.03.2022 14:31 Відповісти
Такі виродки зазвичай виховуються у родинах на кшталт "какая разніца?" А скільки ще незнешкоджених консервів по країні, починаючи з ОП.
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31.03.2022 14:44 Відповісти
Воще пох@й...
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31.03.2022 14:52 Відповісти
*****, такі манкурти ще гірші від відкритого ворога!!!
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31.03.2022 15:10 Відповісти
Не зрозумів нічого..Син не приїхав рятувати маму сам.Повірив,що її врятують без нього.Це ж як одягнути собі на голову? А мама не оцінила таку операцію.До неї прийшли пів на шосту,а то що на Київ напали в 4.00 ? Її це не трясло ні одного дня? Яблуко від яблуні....
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31.03.2022 15:54 Відповісти
Что некоторіе не сделают ради российской пенсии..( А будет ли она?
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31.03.2022 16:27 Відповісти
 
 