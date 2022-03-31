"Я налякана до смерті. Дітям всім привєт. Я їх дуже люблю", - мати російського загарбника відмовилася їхати з окупованої частини Херсонщини. АУДIО

Російський окупант Войцешко В.М, которий народився на Херсонщині, намагався вивезти рідну матір із захопленого армією РФ свого рідного міста, але та відмовила сину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, розмову окупанта та його матері перехопили українські спецслужби.

Судячи з аудіоперехоплення, загарбник не надто переймається тим, яке горе приніс на свою батьківщину. Він хоче лише вивезти матір із окупованого міста і навіть погодив для цього окрему спецоперацію зі своїми командирами.

"Я перелякана до смерті. Мене трусило 2 дня… Я дуже люблю синовей… Но в мене тут муж лежить, я його самого не оставлю", - заявляє мати.



За даними СБУ, російський окупант - це 31-річний Войцешко В.М, которий народився на Херсонщині, а потім пішов на службу в армію РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині українські бджоли покусали окупантів. Трьох - до смерті