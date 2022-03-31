УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9883 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
38 715 78

"Де спали, там ходили в туалет і їли. Їли з раковини", - в ДСНС показали, як жили російські окупанти в Тростянці. ВIДЕО

26 березня українські військові звільнили від російських окупантів Тростянець Сумської області. Зараз в місті працюють рятувальники — розбирають завали, що виникли від вибухів, та шукають людей, які могли під ними опинитися.

На відео проєкту "Український свідок" можна побачити, що по собі залишили російські військові, передає Цензор.НЕТ.

Окрім зруйнованих будинків та глибоких "кратерів" від авіаударів, окупанти лишили і частину свого військового побуту. Переховувались росіяни на нульовому поверсі, в бомбосховищі. "Ми коли спускалися на нульовий поверх (бомбосховище). В одному місці у них був туалет, кухня і ванна. Там, де спали, вони ходили в туалет, там вони і їли. Їли ще з раковини макарони. Там дуже брудно," — розповідає рятувальник. По собі лишили сморід і завали сміття та бруду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тікаючи з Тростянця, російські окупанти замінували міський цвинтар, - Живицький

Проте це не єдина турбота у підрозділів ДСНС. Рятувальники щодня розбирають завали житлових та комунальних будинків. Спеціалісти та їхні собаки гарно натреновані і в порятунку людей, і в пошуку вибухових снарядів. "Вчора ми обслідували одну територію завалу — ліву та праву, на другий день обстежував територію автовокзалу. Знаходили в основному мінно-вибухові снаряди," — розповідає рятувальник. За словами ДСНС, людей – ні мертвих, ні живих – під зруйнованими спорудами не знаходили.

Також у місті за викликами працюють сапери. Вони займаються саме знешкодженням вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що російські військові окупували місто Тростянець Сумської області 1 березня 2022 року. Проте 5 днів тому місто звільнили бійці ЗСУ. Зараз там працюють ДСНС та сапери.

Проєкт "Український свідок" регулярно публікує відеоконтент із наслідками російської агресії.

Долучайтеся до проєкту (Ukrainian Witness) на платформах:

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCSw52AtaknWAZLUP6ZCKm8A/featured

Facebook https://www.facebook.com/ukrainianwitness

Instagram https://instagram.com/UkrainianWitness

Telegram для українців https://t.me/UkrWitness

Telegram для росіян https://t.me/UkrainianWitness

Patreon, де нас можна підтримати https://www.patreon.com/UkrainianWitness

Нагадаємо, медіапроєкт Український свідок (Ukrainian Witness) запустив засновник фонду допомоги українській армії "Повернись живим" Віталій Дейнега.

Якщо ви стали Українським Свідком і маєте відеоматеріали з місця подій: зруйновану інфраструктуру, результати обстрілів, підбиту ворожу техніку, проукраїнські мітинги — надсилайте, будь ласка, нам на пошту [email protected]

Ми підготуємо матеріали до публікації та зробимо так, аби їх побачив увесь світ!

Автор: 

армія рф (17346) Сумська область (3667) ДСНС (5105) Тростянець (36)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+97
Де спали, там і срали.
Оце і є хрюсскій мір
показати весь коментар
31.03.2022 14:25
+58
Не зря немцы русских свиньями называли.
показати весь коментар
31.03.2022 14:28
+45
мразота блд, виродки їбані
показати весь коментар
31.03.2022 14:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=79tJL_JePwk Гиркин о неизбежности отвода войск русни Генералы специально вешали лапшу чтобы воровать на оборонке. БРОНЮ С ТАНКОВ СРЕЗАЛИ ЕЩЕ В ТЫЛУ
показати весь коментар
31.03.2022 14:25 Відповісти
Ага...)) і гуму Toyo з танків попи...дили ще у тилу...))))
показати весь коментар
31.03.2022 14:39 Відповісти
Побольше бы таких хенералов паРаше! Надеюсь, ЯО они тоже ******** и распродали.
показати весь коментар
31.03.2022 15:13 Відповісти
Законсервоване залізяччя(танки і подібне) передбачалося, що або взагалі ніколи не буде використовуватися, або на це шанс менше 10% - тому розкрадалося "піонерськими" "ударними" темпами, тим більше в якихось зажопинських військових частинах, де остання серьозна перевірка з центру була ще за совка(умовно). А що вже казати про ЯО - яке взагалі важко перевірити в повному сенсі цього слова, а шанс на застосування реально приблизно дорівнює нулю, та й така кількість - кілька тисяч ракет з ядерним зарядом - дуже підозріла, бо щоб знищити, не те що США і НАТО, але й весь світ - вистачить і менше 500(умовно). Я більше ніж впевнений, що 80-90% їх ЯО - пустишки, відмивання грошей, шахти з муляжами, ракети з повітрям замість урану. Проте це і не значить, що в них його зовсім немає, є, і якщо й застосують, то буде непереладки всім - і їм також...
показати весь коментар
31.03.2022 19:52 Відповісти
Де спали, там і срали.
Оце і є хрюсскій мір
показати весь коментар
31.03.2022 14:25 Відповісти
😁😁😁😆👍🐔👎 животные бл.ядь👍
показати весь коментар
31.03.2022 14:38 Відповісти
Гірше напевно.
показати весь коментар
31.03.2022 14:48 Відповісти
показати весь коментар
31.03.2022 14:54 Відповісти
макароны с подливкой, кацапня любит такое
показати весь коментар
31.03.2022 16:43 Відповісти
мразота блд, виродки їбані
показати весь коментар
31.03.2022 14:26 Відповісти
свинособаки кацапские
показати весь коментар
31.03.2022 14:26 Відповісти
Не зря немцы русских свиньями называли.
показати весь коментар
31.03.2022 14:28 Відповісти
Мої батьки завжди тримали свинки. У них було окреме відхоже місце. Чистилося й змивалося кожного дня. А ці маскальські викидні спочатку ходили в раковину, а потім жерли з неї макарошки.
Маскалі - не люди.
показати весь коментар
31.03.2022 14:28 Відповісти
НЕ ОБИЖАЙТЕ ПРИМАТОВ И ДАРВИНА... они ни при чем кто же знал что свинособаки кацабы переплюнут по мерзости... всех гадов на земле.. тварей Господа!?
показати весь коментар
31.03.2022 14:29 Відповісти
Якщо йдеться про орків, то ані Дарвін, ані примати ображатись не повинні.
показати весь коментар
31.03.2022 14:51 Відповісти
показати весь коментар
01.04.2022 00:14 Відповісти
Йой Боже! Яке чуперадло...
Але голодні ноусери в Африці гідно оцінили б такий дарунок.
показати весь коментар
01.04.2022 00:18 Відповісти
Брат і сестра
показати весь коментар
01.04.2022 01:21 Відповісти
Есть идея о психологической диверсии против кацапов - Может кто то умеет создать онлайн тест "14 признаков фашизма" и распространять это среди русни. Чтобы проходя этот тест они убеждались что являются фашистами.
показати весь коментар
31.03.2022 14:29 Відповісти
Навряд чи це справить якийсь ефект. Вони знають мантру вифсьоврьоті. І хоч їм кола на голові теши...
показати весь коментар
31.03.2022 14:54 Відповісти
переворот в голові рашиста краще за все зробить куля.
показати весь коментар
31.03.2022 14:58 Відповісти
Зі зміщеним центром
показати весь коментар
31.03.2022 15:25 Відповісти
Або 12.7
показати весь коментар
31.03.2022 16:14 Відповісти
Так а что вы удивляетесь. Руzкиймир никогда не подстраивался ни под кого. Руzкиймир нес свою культуру, обычаи и яzык всегда с собой будь то Украина, Европа или даже США.
показати весь коментар
31.03.2022 14:29 Відповісти
зачеркните слова культура обычаи и язык ..тому как поведение бешенного не является культурой а похлебка из мухомора не есть еда и обычай а культура это кого зарезать в любом виде всегда и везде... обычай украсть изнасиловать оболгать своровать убивать
показати весь коментар
31.03.2022 14:32 Відповісти
Зашибісь - руцкая культура! Люди на початку свого розвитку до такого стану не доходили.
показати весь коментар
31.03.2022 14:29 Відповісти
Господи, вот убогие , кто сказал ,что они люди . Это уровень свиней , . Я сразу вспомнил свинарник .
показати весь коментар
31.03.2022 14:31 Відповісти
Свиньи - чистоплотные. Другое дело, что содержат их так. А свино-собаки сами, по своей воле живут так!
показати весь коментар
31.03.2022 15:00 Відповісти
показати весь коментар
31.03.2022 14:31 Відповісти
Касапа зачали урки, которые изнасиловали козу.
показати весь коментар
31.03.2022 14:35 Відповісти
Камасутра по кацапськи.
показати весь коментар
31.03.2022 14:36 Відповісти


показати весь коментар
01.04.2022 00:07 Відповісти
Срускій мір у всій своїй красі!!!
показати весь коментар
31.03.2022 14:32 Відповісти
Russische Schweine
показати весь коментар
31.03.2022 14:32 Відповісти
Свиньи
показати весь коментар
31.03.2022 14:33 Відповісти
Они в раковине еще и ноги мыли. Это традиция. От дидов ихних.
показати весь коментар
31.03.2022 14:33 Відповісти
Диды это все! Диды с раковины доширак ели! И мы будим😆💥
показати весь коментар
31.03.2022 14:41 Відповісти
многие до сих пор так и не поняли .. что кацапы людьми не являются и никогда ними не были !
показати весь коментар
31.03.2022 14:34 Відповісти
https://youtu.be/qBdjxz-N_Do
показати весь коментар
31.03.2022 14:38 Відповісти
Грязная, необразованная, тупая и агрессивная биомасса расеянцев. Угораздил же бог на соседей.
показати весь коментар
31.03.2022 14:39 Відповісти
свиньми їх назвати, це образити свиней до яких кацапам, ще еволюціонувати і еволюціонувати!( кацап - генетичне сміття!
показати весь коментар
31.03.2022 14:41 Відповісти
за 2 месяца до ГКЧП при СССР пришлось побывать в гостях у дальней родни по линии супруги Обнинск.. семья так себе муж там военный.. ну дальше продолжать не надо не успели приехать
как муж накинулся на нас с женой-- мол вы тварюки хохлы сахар НАШ СОЖРАЛИ!!!!!! я сразу его курсом корабля послал и говорю мы республика производящая сахар сами получаем в месяц полтора кг на человека по талонам тому как кацапов ненасытных и кривожопых не накормиться все суки вы на самограй переводите... жинка его готовила НА БУТЫЛКЕ КУРКУ КУРКА ТАК 1200 КГ.. готовилась в духовке часа 2!!!!!! и все равно мясо с кровью вышло... короче осталась у них курка вторая в морозилке я всем сказал на..уй с кухни и стал готовить курицу сам... разморозил разрезал побил поперчил посолил приходит муж с работы и встал вкопанным мол ты чего это на кухне делаешь я отвечают готовлю обед на всех.. он оторопело так ты же юрист адвокат и не повар а я отвечаю в Украине много мужиков готовят кушать просто так потому как умеют и им это нравиться...приготовил курицу мокрую в соусе картошку нарезку салаты еще и суп из крылышек сварил вермишелевый..... вот такое было... сожрали все тарелки блестели все вылизали потом в шутку говорю мужу ты бы посуду помой пусть женщины отдохнут он типа насупился пошел мыть посуду пару тарелок разбил правда... но как сказала его жена за 29 лет брака первый раз- мужа увидела возле раковины с тарелкой в руках и полотенцем.....
показати весь коментар
31.03.2022 14:44 Відповісти
Кацапская быдломасса.Это даже не люди.Им вообще не место в цивилизованом мире.Фанаты плешивого бункерного.
показати весь коментар
31.03.2022 14:44 Відповісти
Орда бл
показати весь коментар
31.03.2022 14:46 Відповісти
Я коли служив, ще у радянські часи у Німечинні, чув як німці казали: "russisches schwein", ну тепер зрозуміло чому
показати весь коментар
31.03.2022 14:48 Відповісти
Попрошу не ображати свиней. Вони набагато чистіші і охайніші за кацапів.
показати весь коментар
31.03.2022 14:49 Відповісти
они, ****, родились в камере для чертей, живут в камере и из всего, что захватят сделают тюремную камеру.
показати весь коментар
31.03.2022 14:50 Відповісти
А козломордые ещё обижаются , когда их называют животными...
показати весь коментар
31.03.2022 14:53 Відповісти
У кума свинi краще живуть...
показати весь коментар
31.03.2022 14:56 Відповісти
Орки, що казати.
показати весь коментар
31.03.2022 14:57 Відповісти
показати весь коментар
31.03.2022 14:58 Відповісти
«Этот народ по природе склонен к обману, только сильное битье обуздывает его. Я слышал как один русский говорил, что гораздо веселее жить в тюрьме, чем на свободе, если бы только там не было сильного битья. В тюрьме они получают пищу и питье без работы, ровно как и милостыню от благорасположенного к ним народа. На свободе же они ничего не получают. Число бедных здесь очень велико, и живут они самым нищенским образом: я видел как они едят соленые сельди и другие вонючие рыбы. Нельзя найти более вонючей и гнилой рыбы, а они с удовольствием едят ее, похваливая, что она здоровее всякой другой рыбы и свежего кушанья». - Ричард Ченслер, английский путешественник, 1553 г.
показати весь коментар
31.03.2022 15:01 Відповісти
как бы 500 лет прошло, эти дегенераты до сих селедкиподшубой и всякие соленые вонючие селедки тараньки караси сардины, и прочую дешевую дрянь для челяди
показати весь коментар
31.03.2022 15:19 Відповісти
русиш швайны как есть, ничего не изменилось за века, и такими они останутся в памяти человечества
показати весь коментар
31.03.2022 15:05 Відповісти
Свинорусы…
показати весь коментар
31.03.2022 15:06 Відповісти


«Они грязнейшие из творений Аллаха, - они не очищаются ни от экскрементов, ни от урины, не омываются от половой нечистоты и не моют своих рук после еды, но они, как блуждающие ослы». -- Ибн-Фадлан 921г
показати весь коментар
31.03.2022 15:10 Відповісти
показати весь коментар
01.04.2022 00:11 Відповісти
Руське баби дуже неохайні, а готувати вміють тільки щі. Я одну таку знав, нащастя недовго. Руське щі - це порізані на чотири частини овочі, звалені докупи в один казан і заправлені бочковою кислою капустою.
показати весь коментар
31.03.2022 15:14 Відповісти
Аж тепер я зрозуміла, чому навіть баба-Яга фукала, коли чула"руській дух"!))
показати весь коментар
31.03.2022 15:17 Відповісти
показати весь коментар
31.03.2022 15:21 Відповісти
И эти мрази говорят что украинцы им братья и мы один народ? Боже упаси от этого стыда.
показати весь коментар
31.03.2022 15:20 Відповісти
Прийшли на нашу землю руZZкі фашисткі свині, нічого не змінилося, с часів другої світової, коли гітлерівці їх також називали руССкіми свинями.
показати весь коментар
31.03.2022 15:21 Відповісти
Брудна орда москальських свінособак не міняється століттями. Саме в такому стані, як зараз в нашому Тростянці, у 1918 р. москальські "красноармєйци" залишали після себе маленькі хутори й містечка Фінляндії, звідки їх вибибили добровольчі фінські підрозділи "шюцкора" (аналог нашої тероборони).
Ось що пригадував художник Юрій Аннєнков про ті часи (мовою оригіналу):

"В 1918 году, после бегства красной гвардии из Финляндии, я пробрался в Куокаллу (это еще было возможно), чтобы взглянуть на мой дом. Была зима. В горностаевой снеговой пышности торчал на его месте жалкий урод - бревенчатый сруб с развороченной крышей, с выбитыми окнами, с черными дырами вместо дверей. Обледенелые горы человеческих испражнений покрывали пол. По стенам почти до потолка замерзшими струями желтела моча, и еще не стерлись пометки углем: 2 арш. 2 верш., 2 арш. 5 верш., 2 арш. 10 верш…. Победителем в этом своеобразном чемпионате красногвардейцев оказался пулеметчик Матвей Глушков: он достиг 2 арш. 12 верш, в высоту. Вырванная с мясом из потолка висячая лампа была втоптана в кучу испражнений. Возле лампы - записка: «Спасибо тебе за лампу, буржуй, хорошо нам светила». Половицы расщеплены топором, обои сорваны, пробиты пулями, железные кровати сведены смертельной судорогой, голубые сервизы обращены в осколки, металлическая посуда - кастрюли, сковородки, чайники - до верху заполнены испражнениями. Непостижимо обильно испражнялись повсюду: во всех этажах на полу, на лестницах - сглаживая ступени, на столах, в ящиках столов, на стульях, на матрасах, швыряли кусками испражнений в потолок. Вот еще записка: «Понюхай нашава гавна ладно ваняит». В третьем этаже - единственная уцелевшая комната. На двери записка:«Тов. Камандир». На столе - ночной горшок с недоеденной гречневой кашей и воткнутой в нее ложкой…"
показати весь коментар
31.03.2022 15:21 Відповісти
навіть свинями назвати - образити свиней !!
дикі нелюди...лайно свиняче!
показати весь коментар
31.03.2022 15:25 Відповісти
Трішки уточню щодо окупації. В Тростянці орки були вже 24го лютого і 1й блокпост поставили саме цього числа. Техніка тоді зайшла о 10 годині ранку і їхала аж до ночі безперервно (в основному по окраїні міста в сторону Сум, частково в сторону села Станова і далі в сторону Лебедина. Наші розгатили 1 бмп, 1го вбили, а 5ро втекли, забравши авто, а потім буквально на слідуючий день вони заїхали до дд вокзалу, поставили там 2 танки і посадили снайперів, які почали розстрелювати людей (вбили такстста і ловго не давали забрати труп), потім зайшли в центр міста і залишилися тут. Окупація почалася раніше і точно не 1го березня.
показати весь коментар
31.03.2022 15:39 Відповісти
Ота раковина з ролтоном - була б красномовніша для цивілізованого світу за усі базікання нашого преза
показати весь коментар
31.03.2022 15:45 Відповісти
Тут ничего удивительного, ведь большинство их из мухосрансков и сельской местности. Привыкли всю жизнь жить в говне.
показати весь коментар
31.03.2022 16:02 Відповісти
Фтарая армія )))
показати весь коментар
31.03.2022 16:26 Відповісти
Русский мир во всей своей красе... 🤬
показати весь коментар
31.03.2022 16:49 Відповісти
Люди -в коментах очнитесь и не тратьте свою энергию не выпускайте пар на кацапы-свиньи. Кому это в новизну? Думайте о другом и обсуждайте будущее - личное и колективное.
показати весь коментар
31.03.2022 17:01 Відповісти
Мівіна зі смаком лайна.
показати весь коментар
31.03.2022 19:50 Відповісти
покажите это макрону. Может после этого девочка с маникюром наконец побрезгует звонить своему любимому путину..
показати весь коментар
31.03.2022 20:07 Відповісти
Свинособаки и скрепы, обрыгаться можно. Иди руцкий мир откуда пришел. ***** !!!
показати весь коментар
31.03.2022 22:08 Відповісти
показати весь коментар
01.04.2022 00:08 Відповісти
Фу *** яка гидота! Тільки хтось скаже що "ми же адін нарот" - зразу бийте в пику!
показати весь коментар
01.04.2022 01:10 Відповісти
у служебных собак шок и психотравма.
показати весь коментар
01.04.2022 04:40 Відповісти
 
 