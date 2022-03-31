"Де спали, там ходили в туалет і їли. Їли з раковини", - в ДСНС показали, як жили російські окупанти в Тростянці. ВIДЕО

26 березня українські військові звільнили від російських окупантів Тростянець Сумської області. Зараз в місті працюють рятувальники — розбирають завали, що виникли від вибухів, та шукають людей, які могли під ними опинитися.

На відео проєкту "Український свідок" можна побачити, що по собі залишили російські військові, передає Цензор.НЕТ.

Окрім зруйнованих будинків та глибоких "кратерів" від авіаударів, окупанти лишили і частину свого військового побуту. Переховувались росіяни на нульовому поверсі, в бомбосховищі. "Ми коли спускалися на нульовий поверх (бомбосховище). В одному місці у них був туалет, кухня і ванна. Там, де спали, вони ходили в туалет, там вони і їли. Їли ще з раковини макарони. Там дуже брудно," — розповідає рятувальник. По собі лишили сморід і завали сміття та бруду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тікаючи з Тростянця, російські окупанти замінували міський цвинтар, - Живицький

Проте це не єдина турбота у підрозділів ДСНС. Рятувальники щодня розбирають завали житлових та комунальних будинків. Спеціалісти та їхні собаки гарно натреновані і в порятунку людей, і в пошуку вибухових снарядів. "Вчора ми обслідували одну територію завалу — ліву та праву, на другий день обстежував територію автовокзалу. Знаходили в основному мінно-вибухові снаряди," — розповідає рятувальник. За словами ДСНС, людей – ні мертвих, ні живих – під зруйнованими спорудами не знаходили.

Також у місті за викликами працюють сапери. Вони займаються саме знешкодженням вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що російські військові окупували місто Тростянець Сумської області 1 березня 2022 року. Проте 5 днів тому місто звільнили бійці ЗСУ. Зараз там працюють ДСНС та сапери.

Проєкт "Український свідок" регулярно публікує відеоконтент із наслідками російської агресії.

Долучайтеся до проєкту (Ukrainian Witness) на платформах:

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCSw52AtaknWAZLUP6ZCKm8A/featured

Facebook https://www.facebook.com/ukrainianwitness

Instagram https://instagram.com/UkrainianWitness

Telegram для українців https://t.me/UkrWitness

Telegram для росіян https://t.me/UkrainianWitness

Patreon, де нас можна підтримати https://www.patreon.com/UkrainianWitness

Нагадаємо, медіапроєкт Український свідок (Ukrainian Witness) запустив засновник фонду допомоги українській армії "Повернись живим" Віталій Дейнега.

Якщо ви стали Українським Свідком і маєте відеоматеріали з місця подій: зруйновану інфраструктуру, результати обстрілів, підбиту ворожу техніку, проукраїнські мітинги — надсилайте, будь ласка, нам на пошту [email protected]

Ми підготуємо матеріали до публікації та зробимо так, аби їх побачив увесь світ!