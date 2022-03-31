"Де спали, там ходили в туалет і їли. Їли з раковини", - в ДСНС показали, як жили російські окупанти в Тростянці. ВIДЕО
26 березня українські військові звільнили від російських окупантів Тростянець Сумської області. Зараз в місті працюють рятувальники — розбирають завали, що виникли від вибухів, та шукають людей, які могли під ними опинитися.
На відео проєкту "Український свідок" можна побачити, що по собі залишили російські військові, передає Цензор.НЕТ.
Окрім зруйнованих будинків та глибоких "кратерів" від авіаударів, окупанти лишили і частину свого військового побуту. Переховувались росіяни на нульовому поверсі, в бомбосховищі. "Ми коли спускалися на нульовий поверх (бомбосховище). В одному місці у них був туалет, кухня і ванна. Там, де спали, вони ходили в туалет, там вони і їли. Їли ще з раковини макарони. Там дуже брудно," — розповідає рятувальник. По собі лишили сморід і завали сміття та бруду.
Проте це не єдина турбота у підрозділів ДСНС. Рятувальники щодня розбирають завали житлових та комунальних будинків. Спеціалісти та їхні собаки гарно натреновані і в порятунку людей, і в пошуку вибухових снарядів. "Вчора ми обслідували одну територію завалу — ліву та праву, на другий день обстежував територію автовокзалу. Знаходили в основному мінно-вибухові снаряди," — розповідає рятувальник. За словами ДСНС, людей – ні мертвих, ні живих – під зруйнованими спорудами не знаходили.
Також у місті за викликами працюють сапери. Вони займаються саме знешкодженням вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, що російські військові окупували місто Тростянець Сумської області 1 березня 2022 року. Проте 5 днів тому місто звільнили бійці ЗСУ. Зараз там працюють ДСНС та сапери.
Проєкт "Український свідок" регулярно публікує відеоконтент із наслідками російської агресії.
Долучайтеся до проєкту (Ukrainian Witness) на платформах:
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCSw52AtaknWAZLUP6ZCKm8A/featured
Facebook https://www.facebook.com/ukrainianwitness
Instagram https://instagram.com/UkrainianWitness
Telegram для українців https://t.me/UkrWitness
Telegram для росіян https://t.me/UkrainianWitness
Patreon, де нас можна підтримати https://www.patreon.com/UkrainianWitness
Нагадаємо, медіапроєкт Український свідок (Ukrainian Witness) запустив засновник фонду допомоги українській армії "Повернись живим" Віталій Дейнега.
Якщо ви стали Українським Свідком і маєте відеоматеріали з місця подій: зруйновану інфраструктуру, результати обстрілів, підбиту ворожу техніку, проукраїнські мітинги — надсилайте, будь ласка, нам на пошту [email protected]
Ми підготуємо матеріали до публікації та зробимо так, аби їх побачив увесь світ!
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Оце і є хрюсскій мір
Маскалі - не люди.
Але голодні ноусери в Африці гідно оцінили б такий дарунок.
как муж накинулся на нас с женой-- мол вы тварюки хохлы сахар НАШ СОЖРАЛИ!!!!!! я сразу его курсом корабля послал и говорю мы республика производящая сахар сами получаем в месяц полтора кг на человека по талонам тому как кацапов ненасытных и кривожопых не накормиться все суки вы на самограй переводите... жинка его готовила НА БУТЫЛКЕ КУРКУ КУРКА ТАК 1200 КГ.. готовилась в духовке часа 2!!!!!! и все равно мясо с кровью вышло... короче осталась у них курка вторая в морозилке я всем сказал на..уй с кухни и стал готовить курицу сам... разморозил разрезал побил поперчил посолил приходит муж с работы и встал вкопанным мол ты чего это на кухне делаешь я отвечают готовлю обед на всех.. он оторопело так ты же юрист адвокат и не повар а я отвечаю в Украине много мужиков готовят кушать просто так потому как умеют и им это нравиться...приготовил курицу мокрую в соусе картошку нарезку салаты еще и суп из крылышек сварил вермишелевый..... вот такое было... сожрали все тарелки блестели все вылизали потом в шутку говорю мужу ты бы посуду помой пусть женщины отдохнут он типа насупился пошел мыть посуду пару тарелок разбил правда... но как сказала его жена за 29 лет брака первый раз- мужа увидела возле раковины с тарелкой в руках и полотенцем.....
«Они грязнейшие из творений Аллаха, - они не очищаются ни от экскрементов, ни от урины, не омываются от половой нечистоты и не моют своих рук после еды, но они, как блуждающие ослы». -- Ибн-Фадлан 921г
Ось що пригадував художник Юрій Аннєнков про ті часи (мовою оригіналу):
"В 1918 году, после бегства красной гвардии из Финляндии, я пробрался в Куокаллу (это еще было возможно), чтобы взглянуть на мой дом. Была зима. В горностаевой снеговой пышности торчал на его месте жалкий урод - бревенчатый сруб с развороченной крышей, с выбитыми окнами, с черными дырами вместо дверей. Обледенелые горы человеческих испражнений покрывали пол. По стенам почти до потолка замерзшими струями желтела моча, и еще не стерлись пометки углем: 2 арш. 2 верш., 2 арш. 5 верш., 2 арш. 10 верш…. Победителем в этом своеобразном чемпионате красногвардейцев оказался пулеметчик Матвей Глушков: он достиг 2 арш. 12 верш, в высоту. Вырванная с мясом из потолка висячая лампа была втоптана в кучу испражнений. Возле лампы - записка: «Спасибо тебе за лампу, буржуй, хорошо нам светила». Половицы расщеплены топором, обои сорваны, пробиты пулями, железные кровати сведены смертельной судорогой, голубые сервизы обращены в осколки, металлическая посуда - кастрюли, сковородки, чайники - до верху заполнены испражнениями. Непостижимо обильно испражнялись повсюду: во всех этажах на полу, на лестницах - сглаживая ступени, на столах, в ящиках столов, на стульях, на матрасах, швыряли кусками испражнений в потолок. Вот еще записка: «Понюхай нашава гавна ладно ваняит». В третьем этаже - единственная уцелевшая комната. На двери записка:«Тов. Камандир». На столе - ночной горшок с недоеденной гречневой кашей и воткнутой в нее ложкой…"
дикі нелюди...лайно свиняче!