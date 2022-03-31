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"На Маріуполь наступає 14 тисяч росіян. Кожен наш солдат веде жорстокий бій з ними і сподівається, що підмога прийде", - командир полку "Азов" Прокопенко. ВIДЕО

Нове інтерв'ю з командиром полку "Азов", Героєм України Денисом Прокопенком (позивний Редис) вийшло На YouTube-каналі "В гостях у Гордона".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Прокопенко розповів про ситуацію в Маріуполі, про те, чи можливо провести деблокаду міста та скільки окупантів на нього наступає, про загибель людей під завалами драматичного театру, на який окупанти скинули бомбу, про нову стратегію супротивника та перемовини з Росією.

"Ситуація в Маріуполі досить складна, але на сьогодні контрольована. Усі солдати борються з надією та вірою, що рано чи пізно буде проведено операцію з деблокади. Моя суб'єктивна думка залишається незмінною, що цю операцію провести реально і можливо. Ми чекаємо вже понад 30 днів", – сказав командир "Азову".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу "Азовці" позбулися від трьох ворожих танків та ліквідували 64 російських військових, серед яких ГРУвці

Автор: 

Маріуполь (3228) оборона (4780) Азов (777)


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Топ коментарі
+66
Тримайтеся, хлопці. Сподіваюсь у Генштабу є план деблокади.
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31.03.2022 14:44
+31
Не проспали а просаботировали. Только или слепой или вражеский агент не видел что вот-вот будет вторжение и не предпринял даже самых примитивных мер как взорвать мосты и перекрыть дороги на границе. На крымском и белорузком направлениях границы работали вплоть до того когда через них поехали вражеские танки.
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31.03.2022 14:56
+29
Цей гордон - ще те сльзьке лайно. Заради особистого хайпу готовий брати інтерв"ю навіть у пуйла.
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31.03.2022 14:47
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Когда видишь этих парней ещё сильнее стыдно за 73%
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31.03.2022 16:29 Відповісти
А этим 73% ой как стыдно за тех,кто находится под твоим флажком,за тебя и за весь еврейский кнесет,правительство и руководство Израиля.У вас же попросили"железный купол".Дали?Вот и заткните свои поганые рты,когда над Украиной летают крылатые ракеты и гибнут люди.Да еще и Беннет,как Джигарханян в одном фильме талдычет"Кац предлагает сдаться"...
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31.03.2022 17:25 Відповісти
Я тебя понял нервный Боря...То есть ты обижаешься что мир тебе не помогает но тебе ничо так ..нигде не жмёт , что твой избранник два года назад закрыл производство собственных ракет ПВО и теперь кааанэчна все в этом виноваты..кроме него..который не готовил страну, хоть мог..и кроме тебя, который его выбрал, а теперь над Украиной летают крылатые ракеты...которые могли б и не летать.... если б руководство Украины ( с каких-то **в) сама бы себе не прекратила делать ПВО ( у КБ Луч суперские ракеты) ... и все в этом виноваты... Ну..кроме вас , конечно....
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31.03.2022 18:46 Відповісти
Гордон, а в якому із загонів тероборони ти знаходишся зараз? Чи здоровля не дозволяє?
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31.03.2022 17:06 Відповісти
сейчас всё население Украины Азов
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31.03.2022 21:50 Відповісти
ГОСПОДИ допоможи захисникам Маріуполя. Амінь.
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31.03.2022 17:58 Відповісти
Харьковское и Киевское отделения "Азова" помогите своим побратимам. Андрей Белецкий вопрос вам.
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31.03.2022 18:10 Відповісти
Для деблокади Маріуполя достатньо 1500 бійців.
Це сказав не лох, а начальник штабу Азова і мабудь він має підстави так стверджувати як спеціаліст і як той, хто безпосередньо на вістрі подій.
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31.03.2022 18:32 Відповісти
Слава Україні! Смерть ворогам!

Будь ласка, поділіться цими відео про війну Росії проти України та жертви цієї війни. Одне з них 18+. YouTube вимагає підтвердити вік користувача. https://www.youtube.com/channel/UCozNrZOAmeDXnN6vNKFhNWw
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31.03.2022 18:46 Відповісти
36 днів оборони, про який страх питає Гордон?
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01.04.2022 17:50 Відповісти
Вийна из за нац преза.вам же ясно сказали.чего он не сдал должность в обмен за мир https://youtu.be/plbVbKVrfDc
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11.04.2022 09:32 Відповісти
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