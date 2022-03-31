"На Маріуполь наступає 14 тисяч росіян. Кожен наш солдат веде жорстокий бій з ними і сподівається, що підмога прийде", - командир полку "Азов" Прокопенко. ВIДЕО
Нове інтерв'ю з командиром полку "Азов", Героєм України Денисом Прокопенком (позивний Редис) вийшло На YouTube-каналі "В гостях у Гордона".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Прокопенко розповів про ситуацію в Маріуполі, про те, чи можливо провести деблокаду міста та скільки окупантів на нього наступає, про загибель людей під завалами драматичного театру, на який окупанти скинули бомбу, про нову стратегію супротивника та перемовини з Росією.
"Ситуація в Маріуполі досить складна, але на сьогодні контрольована. Усі солдати борються з надією та вірою, що рано чи пізно буде проведено операцію з деблокади. Моя суб'єктивна думка залишається незмінною, що цю операцію провести реально і можливо. Ми чекаємо вже понад 30 днів", – сказав командир "Азову".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це сказав не лох, а начальник штабу Азова і мабудь він має підстави так стверджувати як спеціаліст і як той, хто безпосередньо на вістрі подій.
Будь ласка, поділіться цими відео про війну Росії проти України та жертви цієї війни. Одне з них 18+. YouTube вимагає підтвердити вік користувача. https://www.youtube.com/channel/UCozNrZOAmeDXnN6vNKFhNWw