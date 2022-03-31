Обстріл, підвал, плач маленьких дітей і смерть: чотири хвилини з життя мирних маріупольців. ВIДЕО
В мережі опубліковані кадри, зроблені під час одного з авіанальотів на Маріуполь.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений одним із мешканців міста і фіксує життя маріупольців в заблокованому місці.
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Топ коментарі
+10 Владимир #427487
показати весь коментар31.03.2022 15:36
+8 PREDATOR PREDATOR
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+4 Andy S #414870
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это было ещё месяц назад .. что сейчас происходит и представить не возможно ...
Недавно проскочило сообщение, что в колоне были беженцы с номерами на машинах ЛНР и ДНР. С разу подумал, что такие удирают от призыва на мясо. И, вот, 15 минут назад, на 5-м канале, журналистка сообщила мерзость - одна из беженок, учительница заявляет польским журналистам, что бомбежек нет, она их не видела, российские войска зашли мирно. В общем, все хорошо прекрасная маркиза. По моему есть работа для СБУ и нашим консульским работникам выявлять таких тварей и отмежеваться от них!!!
Открывается еще один фронт с пропагандонами параши!!!
Друзі, потрібна інформаційна допомога!
Оскільки Маріуполь зараз знаходиться у центрі світової уваги ми зробили відео про його історію з АНГЛІЙСЬКИМИ СУБТИТРАМИ. Для чого? Щоб іноземні журналісти та публіка мали джерело правдивої інформації про український Маріуполь, а не повторювали російські брехні про заснування Єкатєріной та й взагалі про російський Донбас.
Що ви можете зробити? Розповсюдити це відео максимально серед українців за кордоном, серед знайомих іноземців і попрохати їх у свою чергу розповсюдити це далі. Наша задача - протидіяти російській пропаганді на міжнародному рівні і просувати правду.
Домовилися?
Посилання на відео у першому коментарі.
Слава Україні!
ІСТОРІЯ МАРІУПОЛЯ. Героїчне місто | Історія України від імені Т.Г. Шевченка
https://youtu.be/HCKvj8y0yZY
https://texty.org.ua/articles/106174/doroha-z-mariupolya-rozpovid-mistyan-yaki-zmohly-pokynuty-misto/