Обстріл, підвал, плач маленьких дітей і смерть: чотири хвилини з життя мирних маріупольців. ВIДЕО

В мережі опубліковані кадри, зроблені під час одного з авіанальотів на Маріуполь.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений одним із мешканців міста і фіксує життя маріупольців в заблокованому місці.

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