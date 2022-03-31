Золоте оздоблення, хутро замість килимів та автомат з "газіровкою" за 3 копійки: журналісти показали палац Медведчука. ВIДЕО

Журналісти змогли зазирнути до розташованого в Карпатах палацу кума Путіна Віктора Медведчука, який втік з-під домашнього арешту з початком війни.

Відео з палацу публікує "Слідство.Info", повідомляє Цензор.НЕТ.

Резиденція Медведчука розташована на величезній території. За високим парканом - кілька великих будинків, гірська річка, ставок.

Головний будинок – це кількаповерховий палац із дерева і мармуру. В палаці є басейн та джакузі, спортзал з видом на ліс і гори, масажний кабінет і окрема сауна.

Будинок прикрашений картинами, кількаметровими люстрами, а камін оздоблено позолотою. Настільний годинник від іспанського бренду розкоші Soher зроблено на замовлення. Ціна на такого типу моделі стартує від 300 тисяч гривень. В будинку дуже багато хутра: на хутряному килимі з лисиці стоїть буквально кожен диван, крісло або стільчик.

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На першому поверсі біля сходів стоїть радянський автомат "Газированная вода". Ситро і лимонад "Буратіно" - по три копійки, звичайна вода – за одну копійку.

На території резиденції є ще один величезний будинок – "гостьовий". В ньому все оздоблено мармуром, на стінах висять ведмежі шкури та роги оленів.

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"Останніми тижнями українська влада ухвалює нові закони у звʼязку із війною. Якщо вдасться націоналізувати цю величезну резиденцію проросійського політика - тут може бути прекрасний оздоровчий комплекс для українських захисників або ж табір відпочинку для дітей", - вважають журналісти.