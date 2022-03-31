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Золоте оздоблення, хутро замість килимів та автомат з "газіровкою" за 3 копійки: журналісти показали палац Медведчука. ВIДЕО

Журналісти змогли зазирнути до розташованого в Карпатах палацу кума Путіна Віктора Медведчука, який втік з-під домашнього арешту з початком війни.

Відео з палацу публікує "Слідство.Info", повідомляє Цензор.НЕТ.

Резиденція Медведчука розташована на величезній території. За високим парканом - кілька великих будинків, гірська річка, ставок.

Головний будинок – це кількаповерховий палац із дерева і мармуру. В палаці є басейн та джакузі, спортзал з видом на ліс і гори, масажний кабінет і окрема сауна.

Будинок прикрашений картинами, кількаметровими люстрами, а камін оздоблено позолотою. Настільний годинник від іспанського бренду розкоші Soher зроблено на замовлення. Ціна на такого типу моделі стартує від 300 тисяч гривень. В будинку дуже багато хутра: на хутряному килимі з лисиці стоїть буквально кожен диван, крісло або стільчик.

Читайте: Новий золотий унітаз і герб Росії: Журналісти знайшли у Медведчука вагон-ресторан, який йому подарувала Марченко. ФОТОрепортаж

На першому поверсі біля сходів стоїть радянський автомат "Газированная вода". Ситро і лимонад "Буратіно" - по три копійки, звичайна вода – за одну копійку.

На території резиденції є ще один величезний будинок – "гостьовий". В ньому все оздоблено мармуром, на стінах висять ведмежі шкури та роги оленів.

Також читайте: Суд дозволив арешт Медведчука, - ДБР

"Останніми тижнями українська влада ухвалює нові закони у звʼязку із війною. Якщо вдасться націоналізувати цю величезну резиденцію проросійського політика - тут може бути прекрасний оздоровчий комплекс для українських захисників або ж табір відпочинку для дітей", - вважають журналісти.

Автор: 

дача (27) Карпати (261) Медведчук Віктор (1707)


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Топ коментарі
+32
Хочу бачити не палац, а підвішеного за яйця власника. Можна без голови.
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31.03.2022 15:50
+21
Сделайте там детскую лечебницу а не очередной правительственной бордель для слуг народа.
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31.03.2022 15:46
+14
Зараз там можна приймати людей з Харкова, Маріуполя, Чернігова, Київщини, Сум та інших районів, якім тепер нема де жити.
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31.03.2022 16:00
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Мародери
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31.03.2022 15:43 Відповісти
Где-то я ещё не так давно видел эти автоматы с загировкой, на правда ли?
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31.03.2022 15:45 Відповісти
Янелох їх на майдан притягув :
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31.03.2022 16:22 Відповісти
Сделайте там детскую лечебницу а не очередной правительственной бордель для слуг народа.
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31.03.2022 15:46 Відповісти
Хочу бачити не палац, а підвішеного за яйця власника. Можна без голови.
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31.03.2022 15:50 Відповісти
Думаю он уже с втитямбой дрыщуковичем в Чапаева на Рублёвке играет если ху.ло его не грохнуло.
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31.03.2022 15:56 Відповісти
ні, це не цікаво, набагато цікавіше, коли він в клітці буде, в тюрмі, для нього це найбльше покарання і цього він боїться, ну в здохнути звичайно, стліьки вкрадено.
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01.04.2022 13:37 Відповісти
оздоровчий косплекс чи табір, це, звісно, добре, а ле варто порахувати, скільки буде коштувати утримання цього всього...
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31.03.2022 15:56 Відповісти
Що значить - якщо вдасться націоналізувати? Може ще й заплатить за оренду треба буде?
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31.03.2022 15:56 Відповісти
Зараз там можна приймати людей з Харкова, Маріуполя, Чернігова, Київщини, Сум та інших районів, якім тепер нема де жити.
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31.03.2022 16:00 Відповісти
яке кончене
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31.03.2022 16:05 Відповісти
Нафуя це кіно.Покажіть що там живуть дітки.журналюги матьвашуйоб
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31.03.2022 16:08 Відповісти
А як ворог України, який під слідством пройшов кордон? Що дірока чи по морді отримали ящиком доларів?
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31.03.2022 16:15 Відповісти
Попахивает кацапом. Не от тебя?
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31.03.2022 16:38 Відповісти
І що? Треба збирати скарби? Кому вони потрібні....розкрадуть, розтягнуть...... Хай і решту задумаються? Он порох, чи коломийка, чи ще купа такого ж дрантя...
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31.03.2022 16:29 Відповісти
Вы уже у Пороха национализировали... клистроны. Суки ЗЕлёные...
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31.03.2022 16:39 Відповісти
Пишуть, що нещодавно мудачук втік до угорщини завдяки все тим же цінним для зе-команди прикордонникам, що випустили суркіса з 20 млн баксами. Іще цікавий момент: на днях літак ахметова робив політ з угорщини в Дубаї, причому у ахметова казали, що літак підвозив його друзів. А що скаже бенедіктова. Це договорняк чи ще ні?!
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31.03.2022 16:46 Відповісти
На етіх наглих бєндєровцев уже завєлі дєла в гєнпракуратурє?
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31.03.2022 16:50 Відповісти
Этот матерриал представляем всем компетентным службам( СБУ, НАБУ, МВД, ГБР, Аникор и весь это хор корупционеров на нашей нехилой ставке) которых мы с Вами содержим с вопросом безотлагательным по поводу их бездіяльності що до своіх обовязків с указанием посадовых осиб и принятым по отношению к ним мер. Все другое это словоблудие и покрывательство. Это гавно медведчук много лет ворует, обманывает, башляет за свой комфорт тем же службам которые должны этого не допускать а теперь на пафосе нас удивляют наши же сми - мол смотрите кто это.
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31.03.2022 16:53 Відповісти
А Мертвечук хоть під санкціями? чи так відпустили?
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31.03.2022 17:37 Відповісти
 
 