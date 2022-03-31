Маріуполь - Донбас. Що відбувається і що робити? - прямий ефір з Юрієм Бутусовим. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов - про ситуацію в Маріуполі та загалом на Донбасі. Початок ефіру - 19:30.

"Маріуполь - Донбас. Що відбувається і що робити? Поговоримо про це сьогодні о 19:30 у прямому ефірі. Будь ласка, підписуйтеся на канал і ставте нагадування, аби не пропустити. До зустрічі, чекаю на вас і ваші запитання!", - звертається Бутусов до глядачів.

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