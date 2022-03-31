УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10253 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
16 600 32

Водії проїздять через заміновану окупантами ділянку дороги поблизу Бородянки. ВIДЕО

Російські окупанти замінували ділянку дороги поблизу Бородянки, однак українські водії успішно проїздять через міновану ділянку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис про небезпечні поїздки опублікував на своїй сторінці в соцмережі нардеп Олексій Гончаренко.

"Ось так зараз виглядає траса біля Бородянки. Окупанти, коли вшивались додому, замінували трасу. Але якщо українцю треба проїхати дорогою, то він проїде дорогою. І ніякі російські міни йому не завадять цього зробити. Вони напали на країну, звичайним водіям якої похеру на міни на дорозі. А оператор, який це все знімає мало того, що довіряє ЗСУ, так ще й довіряє водіям, які зараз їдуть цією дорогою. І вони хотіли захопити нас за 3 дні?", - пише Гончаренко в коментарі до відео.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Оболонь та Виноградар - найбільш забруднені вибухонебезпечними предметами райони у Києві, - Єнін

Автор: 

армія рф (17346) мінування (1218) Бородянка (82)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+22
показати весь коментар
31.03.2022 16:21
+15
показати весь коментар
31.03.2022 16:22
+13
Це - дурість. І цим вихвалятися - подвійна дурість.
показати весь коментар
31.03.2022 16:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Жесть
показати весь коментар
31.03.2022 16:19 Відповісти
Закинуть эти подарки в касапский Урал.
показати весь коментар
31.03.2022 16:21 Відповісти
показати весь коментар
31.03.2022 16:21 Відповісти
Це що, прикол такий!!??
Люди добрі!!! замість того, щоб просто прибрати ці протитанкові міни, просто розставлені на асфальті, де вони на виду і ніякої небезпеки не становлять, люди, несповна розуму, займаються фігурним водінням.
Мало горя пережили, ще хочеться?!!
показати весь коментар
31.03.2022 16:22 Відповісти
*** знає цих окупантів, можливо там стоять розятжки, повинні чекати спеціалістів
показати весь коментар
31.03.2022 16:24 Відповісти
Так себе идейка . Может быть сюрприз ((( Не верю что просто так положили мины
показати весь коментар
31.03.2022 16:27 Відповісти
Що за дурна порада? Цим мають займатись сапери, або вибухотехніки.
показати весь коментар
31.03.2022 16:35 Відповісти
Специально для Вас свой коммент повторю, может убережет от трагедии. А то Вы новость прочитали, и пошли дальше, ничего не вынесши полезного из недолугих коментов автора новости и коментаторов в ленте.

водители, а так же и взрослые пассажиры - редкие долбоёбы, которые уверены, что видят перед собой точно советскую ТМ-57 или ТМ-62, которые снабжены взрывателем нажимного действия. И если бы перед этим кандидатом на премию Дарвина положить рядом практически внешне идентичную советские ТМ-72 со взрывателем МВН-72, который реагирует на магнитное поле транспортного средства, или росийскую ТМ-89, которая выглядит для неискушенного человека точно также, и тоже снабжена магнитным взрывателем, который может сработать даже от велосипеда, проезжающего рядом, то только тогда они бы могли убедиться, какие они патентованые долбоёбы.
Кстати, продвинутые магнитные взрыватели могут иметь функцию кратности.
показати весь коментар
31.03.2022 17:53 Відповісти
показати весь коментар
31.03.2022 16:22 Відповісти
asvabaditelj ustal
показати весь коментар
31.03.2022 16:27 Відповісти
Читается как унижённые силы России.
показати весь коментар
31.03.2022 18:47 Відповісти
та просто, водіям лінь їх прибрати
показати весь коментар
31.03.2022 16:22 Відповісти
Нет. Просто водители, а так же и взрослые пассажиры - редкие долбоёбы, которые уверены, что видят перед собой точно советскую ТМ-57 или ТМ-62, которые снабжены взрывателем нажимного действия. И если бы перед этим кандидатом на премию Дарвина положить рядом практически внешне идентичную советские ТМ-72 со взрывателем МВН-72, который реагирует на магнитное поле транспортного средства, или росийскую ТМ-89, которая выглядит для неискушенного человека точно также, и тоже снабжена магнитным взрывателем, который может сработать даже от велосипеда, проезжающего рядом, то только тогда они бы могли убедиться, какие они патентованые долбоёбы.
Кстати, продвинутые магнитные взрыватели могут иметь функцию кратности.
показати весь коментар
31.03.2022 17:38 Відповісти
А Алексею, кто имеет его в друзьях в каком-нибудь фистбуке, напишите, что так делать категорически нельзя.
показати весь коментар
31.03.2022 17:44 Відповісти
Шо, полонених не взяли? Нехай орки туди-сюди пройдуть, розмінують
показати весь коментар
31.03.2022 16:27 Відповісти
Контр Страйк курить
показати весь коментар
31.03.2022 16:29 Відповісти
Це - дурість. І цим вихвалятися - подвійна дурість.
показати весь коментар
31.03.2022 16:29 Відповісти
Это не минирование, а порнография. Это первое. Второе - водилы просто дебилы.
показати весь коментар
31.03.2022 16:46 Відповісти
Чому дебіли?
Ви водите авто? Заїзд на оглядову яму. Взяв курс і прямо кермо
Міни в ряд виставлені. Досить великі чисті полоси для коліс, навіть з запасом на відхилення від курсу.
показати весь коментар
31.03.2022 17:00 Відповісти
Ну, раз вы не понимаете, что такое противотанковая мина, и одно неосторожное движение за рулём в таком случае, то лично вам от меня - "счастливой дороги".
показати весь коментар
31.03.2022 17:19 Відповісти
Не уподобляйтесь. Мой Вам ответ по ленте коментов выше. Может я Вам жизнь спасу ))
показати весь коментар
31.03.2022 17:41 Відповісти
Ви не думаєте, що існує висока ймовірність того, що детонатор міни може бути неконтактим?
показати весь коментар
31.03.2022 18:05 Відповісти
Якщо інженерний *********, або штучна перешкода, затримали танк, то віни свою функцію виконали.
показати весь коментар
31.03.2022 18:03 Відповісти
Под минами могут быть другие сюрпризы и я бы ни рисковал их трогать или передвигать .,
показати весь коментар
31.03.2022 16:56 Відповісти
Я не експерт, але чи не можна їх просто перенести? Це ж, наче, протинкові. Там вага для спрацьовування біля 150 кг.
показати весь коментар
31.03.2022 16:56 Відповісти
саме так. Це набагато безпечніше, ніш об'їжджати
показати весь коментар
01.04.2022 08:51 Відповісти
Вони гонять. Це протитанкова міна, її спокійно можно підняти і віднести із дороги. Це набагато безпечніше, ніж намагатися їх об'їхати.
показати весь коментар
31.03.2022 17:01 Відповісти
чудово наші зберуть і будуть використовувати проти кацапів
показати весь коментар
31.03.2022 17:07 Відповісти
Интересно посмотреть на того, кто первый так поехал.
показати весь коментар
31.03.2022 17:08 Відповісти
Таке "замінування" можна однією ногою розмінувати за десять хвилин
показати весь коментар
31.03.2022 17:12 Відповісти
А что за долбоёбы снимают вместо того шоб поубирать их с дороги?
показати весь коментар
31.03.2022 19:15 Відповісти
 
 