Водії проїздять через заміновану окупантами ділянку дороги поблизу Бородянки. ВIДЕО
Російські окупанти замінували ділянку дороги поблизу Бородянки, однак українські водії успішно проїздять через міновану ділянку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис про небезпечні поїздки опублікував на своїй сторінці в соцмережі нардеп Олексій Гончаренко.
"Ось так зараз виглядає траса біля Бородянки. Окупанти, коли вшивались додому, замінували трасу. Але якщо українцю треба проїхати дорогою, то він проїде дорогою. І ніякі російські міни йому не завадять цього зробити. Вони напали на країну, звичайним водіям якої похеру на міни на дорозі. А оператор, який це все знімає мало того, що довіряє ЗСУ, так ще й довіряє водіям, які зараз їдуть цією дорогою. І вони хотіли захопити нас за 3 дні?", - пише Гончаренко в коментарі до відео.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Люди добрі!!! замість того, щоб просто прибрати ці протитанкові міни, просто розставлені на асфальті, де вони на виду і ніякої небезпеки не становлять, люди, несповна розуму, займаються фігурним водінням.
Мало горя пережили, ще хочеться?!!
водители, а так же и взрослые пассажиры - редкие долбоёбы, которые уверены, что видят перед собой точно советскую ТМ-57 или ТМ-62, которые снабжены взрывателем нажимного действия. И если бы перед этим кандидатом на премию Дарвина положить рядом практически внешне идентичную советские ТМ-72 со взрывателем МВН-72, который реагирует на магнитное поле транспортного средства, или росийскую ТМ-89, которая выглядит для неискушенного человека точно также, и тоже снабжена магнитным взрывателем, который может сработать даже от велосипеда, проезжающего рядом, то только тогда они бы могли убедиться, какие они патентованые долбоёбы.
Кстати, продвинутые магнитные взрыватели могут иметь функцию кратности.
Кстати, продвинутые магнитные взрыватели могут иметь функцию кратности.
Ви водите авто? Заїзд на оглядову яму. Взяв курс і прямо кермо
Міни в ряд виставлені. Досить великі чисті полоси для коліс, навіть з запасом на відхилення від курсу.