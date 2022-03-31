Водії проїздять через заміновану окупантами ділянку дороги поблизу Бородянки. ВIДЕО

Російські окупанти замінували ділянку дороги поблизу Бородянки, однак українські водії успішно проїздять через міновану ділянку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис про небезпечні поїздки опублікував на своїй сторінці в соцмережі нардеп Олексій Гончаренко.

"Ось так зараз виглядає траса біля Бородянки. Окупанти, коли вшивались додому, замінували трасу. Але якщо українцю треба проїхати дорогою, то він проїде дорогою. І ніякі російські міни йому не завадять цього зробити. Вони напали на країну, звичайним водіям якої похеру на міни на дорозі. А оператор, який це все знімає мало того, що довіряє ЗСУ, так ще й довіряє водіям, які зараз їдуть цією дорогою. І вони хотіли захопити нас за 3 дні?", - пише Гончаренко в коментарі до відео.

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