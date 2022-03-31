Зеленський у парламенті Бельгії: Маріуполь - найстрашніше місце у Європі. Там катастрофа, про яку всі знають. Але ніхто не має достатньої рішучості, щоб допомогти зупинити її. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, виступаючи перед парламентом Бельгії, що Маріуполь на сьогодні є найстрашнішим місцем у Європі.

Звертаючись до парламентарів, глава держави зазначив, що в Маріуполі на сьогодні російськими ракетами та артилерією знищено 90% будівель, загинули тисячі мирних людей, передає Цензор.НЕТ.

"Людей ховають прямо в місті, на подвір'ях багатоповерхівок. Точніше - того, що залишилося від багатоповерхівок. Понад три тижні Маріуполь у повній блокаді. Російські військові закрили всі в'їзди в місто і заблокували підхід із моря. Там немає нічого: води, їжі, ліків. Немає життя. Немає всього того, що потрібно для підтримання будь-якого життя. Але Маріуполь не здається і продовжує боротися з окупантами", - заявив Зеленський.

Він також зазначив, що захисники Маріуполя мали вибір – вийти з міста, проте вони цього не зробили.

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"Кожного божого дня ми намагаємося зробити все, щоб працювали гуманітарні коридори з Маріуполя. Щоб врятувати звідти мирних жителів, які ще залишаються в місті. Жінки, діти, люди старшого покоління. Частково нам це вдається. Але в більшості випадків російські військові не випускають людей на вільну територію України. І не допускають будь-яких гуманітарних вантажів у Маріуполь. Сьогодні – це найстрашніше місце в Європі. Там пекло. Там катастрофа. Про яку всі знають. Але ніхто не має достатньої рішучості, щоб допомогти зупинити катастрофу в цьому місті та в інших містах нашої держави", - заявив президент.

"І зараз я хочу запитати всіх вас: на що сподіваються захисники Маріуполя? На що сподіваються захисники інших міст? Там, де були битви не менш страшні, ніж у вас біля Іпра? А може, навіть у Маріуполі й страшніше. Не знаю. Чи сподіваються захисники наших міст на закриття неба над Україною для російських ракет і літаків?.. Вони знають, що на це немає сміливості (на Заході. – Ред.) Чи думають вони про те, чи відповідає наша держава критеріям вступу до ЄС? Чи розраховують маріупольці чи захисники якогось міста в Україні рівень втрат європейських кампаній після припинення бізнесу на російському ринку. Чи думають вони в принципі про гроші? Ні. Не сподіваються, не рахують", - підсумував він.

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"Наші захисники гідні того, щоб європейські компанії нарешті припинили заробляти разом з тими, хто намагається нас знищити. Наші захисники гідні того, щоб не гадати про критерії, а знати, що Україна буде членом ЄС. Бо якщо ми програємо, не буде більше ніякого міцного Європейського Союзу. Бо прийде тиранія, щоб забрати у вас те, чим ви володієте і пишаєтеся. Зрозуміло, що ми вам того не бажаємо. Це ніякі не погрози. А реальність", - заявив Зеленський.

Виступаючи в четвер у бельгійському парламенті, він зазначив, що "Бельгія однією з перших надала нам оборонну допомогу, це історичний момент. Ми цього ніколи не забудемо".

"Ви тепло прийняли 30 тисяч українців, які залишили свої оселі через цю війну. Але ви як держава – серце Європи можете надихнути решту європейців зробити більше", - сказав Зеленський, додавши: "Щоб допомогти нам вигнати окупантів з України, відновити дорогоцінний мир, який коштує більше за будь-які цінності, будь-які алмази, будь-які угоди з Росією, будь-яке російське судно в європейських портах, будь-який барель російської нафти".

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"Зброя, санкції, членство в Європі – і вже скоро майбутнє віддячить вам!" – завершив Президент України.