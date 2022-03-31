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Зеленський у парламенті Бельгії: Маріуполь - найстрашніше місце у Європі. Там катастрофа, про яку всі знають. Але ніхто не має достатньої рішучості, щоб допомогти зупинити її. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, виступаючи перед парламентом Бельгії, що Маріуполь на сьогодні є найстрашнішим місцем у Європі.

Звертаючись до парламентарів, глава держави зазначив, що в Маріуполі на сьогодні російськими ракетами та артилерією знищено 90% будівель, загинули тисячі мирних людей, передає Цензор.НЕТ.

"Людей ховають прямо в місті, на подвір'ях багатоповерхівок. Точніше - того, що залишилося від багатоповерхівок. Понад три тижні Маріуполь у повній блокаді. Російські військові закрили всі в'їзди в місто і заблокували підхід із моря. Там немає нічого: води, їжі, ліків. Немає життя. Немає всього того, що потрібно для підтримання будь-якого життя. Але Маріуполь не здається і продовжує боротися з окупантами", - заявив Зеленський.

Він також зазначив, що захисники Маріуполя мали вибір – вийти з міста, проте вони цього не зробили.

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"Кожного божого дня ми намагаємося зробити все, щоб працювали гуманітарні коридори з Маріуполя. Щоб врятувати звідти мирних жителів, які ще залишаються в місті. Жінки, діти, люди старшого покоління. Частково нам це вдається. Але в більшості випадків російські військові не випускають людей на вільну територію України. І не допускають будь-яких гуманітарних вантажів у Маріуполь. Сьогодні – це найстрашніше місце в Європі. Там пекло. Там катастрофа. Про яку всі знають. Але ніхто не має достатньої рішучості, щоб допомогти зупинити катастрофу в цьому місті та в інших містах нашої держави", - заявив президент.

"І зараз я хочу запитати всіх вас: на що сподіваються захисники Маріуполя? На що сподіваються захисники інших міст? Там, де були битви не менш страшні, ніж у вас біля Іпра? А може, навіть у Маріуполі й страшніше. Не знаю. Чи сподіваються захисники наших міст на закриття неба над Україною для російських ракет і літаків?.. Вони знають, що на це немає сміливості (на Заході. – Ред.) Чи думають вони про те, чи відповідає наша держава критеріям вступу до ЄС? Чи розраховують маріупольці чи захисники якогось міста в Україні рівень втрат європейських кампаній після припинення бізнесу на російському ринку. Чи думають вони в принципі про гроші? Ні. Не сподіваються, не рахують", - підсумував він.

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"Наші захисники гідні того, щоб європейські компанії нарешті припинили заробляти разом з тими, хто намагається нас знищити. Наші захисники гідні того, щоб не гадати про критерії, а знати, що Україна буде членом ЄС. Бо якщо ми програємо, не буде більше ніякого міцного Європейського Союзу. Бо прийде тиранія, щоб забрати у вас те, чим ви володієте і пишаєтеся. Зрозуміло, що ми вам того не бажаємо. Це ніякі не погрози. А реальність", - заявив Зеленський.

Виступаючи в четвер у бельгійському парламенті, він зазначив, що "Бельгія однією з перших надала нам оборонну допомогу, це історичний момент. Ми цього ніколи не забудемо".

"Ви тепло прийняли 30 тисяч українців, які залишили свої оселі через цю війну. Але ви як держава – серце Європи можете надихнути решту європейців зробити більше", - сказав Зеленський, додавши: "Щоб допомогти нам вигнати окупантів з України, відновити дорогоцінний мир, який коштує більше за будь-які цінності, будь-які алмази, будь-які угоди з Росією, будь-яке російське судно в європейських портах, будь-який барель російської нафти".

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"Зброя, санкції, членство в Європі – і вже скоро майбутнє віддячить вам!" – завершив Президент України.

Автор: 

Бельгія (412) Зеленський Володимир (23810) Маріуполь (3228)


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Топ коментарі
+20
Да якасьпадлюка зняла мінні поля на виході з Криму перед вторгненням орків....
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31.03.2022 16:53
+20
Спочатку треба спитати, що він зробив, щоб блокади не було в принципі?
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31.03.2022 16:55
+18
"Але ніхто не має достатньої рішучості, щоб допомогти зупинити її."

Питання до зеленського: "Ти, як верховний головнокомандувач, що зробив для того, щоб деблокувати місто?".
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31.03.2022 16:52
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"Але ніхто не має достатньої рішучості, щоб допомогти зупинити її."

Питання до зеленського: "Ти, як верховний головнокомандувач, що зробив для того, щоб деблокувати місто?".
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31.03.2022 16:52 Відповісти
Спочатку треба спитати, що він зробив, щоб блокади не було в принципі?
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31.03.2022 16:55 Відповісти
кто не взорвал мост и дал возможность через чонгар в марик через бердянск двинуться ?просто так случайно вышло да?
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31.03.2022 17:18 Відповісти
Весь "спільний марафон" на телебаченні влада перетворила на майданчик для відбілювання найбільш ідіотських постатей! Зрадника Єрмака, Люсі Арестович, хабалки Верещучки. Витягли головного залізничного експерта по страпонам Лєщєнка! Це не марафон, а лайно собаче!
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31.03.2022 17:19 Відповісти
Як не прикро, а поки що не видно жодних спроб для того, щоб деблокувати Маріуполь. І це точно буде робить не Захід. І вимагати від когось те, що в першу чергу повинен робити сам, йде не на користь авторитету України
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31.03.2022 17:51 Відповісти
да все там зрозуміло...зелені ждуть коли захопять Марик щоб зразу підписати капітуляцію з ******....падли
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31.03.2022 18:08 Відповісти
Да якасьпадлюка зняла мінні поля на виході з Криму перед вторгненням орків....
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31.03.2022 16:53 Відповісти
Не хотел вооружать и финансировать свою армию, теперь как попрошайка унижается перед парламентами стран.
Ты ещё в думе не выступал...
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31.03.2022 16:57 Відповісти
"Маріуполь - найстрашніше місце у Європі. Там катастрофа, про яку всі знають. Але ніхто не має достатньої рішучості, щоб допомогти зупинити її"- Зеленський
самокритично
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31.03.2022 16:59 Відповісти
Набридло слухати ,, плач Ярославни "кожного дня і нічого при цьому не робиться , щоби допомогти Азову , утримати місто !

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31.03.2022 16:59 Відповісти
ноет и ноет, ноет и ноет, зеленая гамадрила
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31.03.2022 17:05 Відповісти
"Зеленский почему ты всех обвиняеш это твоя прямая ответственность!

Ты же хочешь подписать капитуляцию и сделать Гарантом жизни Народа Украины российских насильников и оккупантов, которые пришли "окончательно решить украинский вопрос" судя по их словам и действиям, закончить то, что начали в 1933. Твоя группа переговорщиков сплошь российская агентура. Не играй с огнем Zеленский."
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31.03.2022 17:04 Відповісти
С чего ты решил, что он хочет подписать капитуляцию? Из каких его заявлений ты сделал такой вывод?
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31.03.2022 18:14 Відповісти
вон не шостый, вон первый 😂.
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31.03.2022 17:04 Відповісти
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31.03.2022 17:04 Відповісти
https://www.facebook.com/KapranovyBraty?__cft__[0]=AZWpmrn3Qca696WY2dATsRv3rmrVdskxzLcqXiO-****************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Брати Капранови Друзі, потрібна інформаційна допомога!

Оскільки Маріуполь зараз знаходиться у центрі світової уваги ми зробили відео про його історію з АНГЛІЙСЬКИМИ СУБТИТРАМИ. Для чого? Щоб іноземні журналісти та публіка мали джерело правдивої інформації про український Маріуполь, а не повторювали російські брехні про заснування Єкатєріной та й взагалі про російський Донбас.
Що ви можете зробити? Розповсюдити це відео максимально серед українців за кордоном, серед знайомих іноземців і попрохати їх у свою чергу розповсюдити це далі. Наша задача - протидіяти російській пропаганді на міжнародному рівні і просувати правду.
Домовилися?
Посилання на відео у першому коментарі.
Слава Україні!

ІСТОРІЯ МАРІУПОЛЯ. Героїчне місто | Історія України від імені Т.Г. Шевченка

https://youtu.be/HCKvj8y0yZY
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31.03.2022 17:08 Відповісти
Дорога з Маріуполя. Розповідь людей, які змогли покинути місто

https://texty.org.ua/articles/106174/doroha-z-mariupolya-rozpovid-mistyan-yaki-zmohly-pokynuty-misto/
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31.03.2022 17:10 Відповісти
З його слів, виглядає, що весь світ винен в ситуації з Маріуполем, всі крім нього.
Наче пропонує Заходу деблокувати та звільняти Маріуполі, але він як Верховний головнокомандувач цього робити не буде, він ніби не при ділах, типу його хата з краю.
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31.03.2022 17:10 Відповісти
Зеленский, а кто открыл дорогу оркам с Крыма на Херсон и Мариуполь ?

или найди виновного или не писти
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31.03.2022 17:12 Відповісти
Що його шукати? Він того виновного по кілька разів на день в дзеркалі бачить. )
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31.03.2022 21:16 Відповісти
А кто не создал ТЕРРОБОРОНУ В БЕРДЯНСКЕ МАРИУПОЛЕ ХЕРСОНЕ ????
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31.03.2022 17:13 Відповісти
Я смотрю , Ермак официально съехал с обороны, с переговоров , а на самом деле везде своим носом вертит
а официально ОН БЛИЖЕ К КУХНЕ - гуманитарка
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31.03.2022 17:15 Відповісти
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31.03.2022 17:20 Відповісти
Вова - дебил!

Конечно тебе трудно, но ты попробуй усвоить - ни кто тебе и Украине ничего не должен!

Должен только ТЫ - стране Украина и ее народу!

То, что происходит га фронтах вообще и в Мариуполе - в частности, все это твоя "зона ответственности"!

Хватить что-то от кого-то требовать и простить, хватит кого-то в чем-то обвинять! Займись делами и не утомляй своими, уже всем надоевшими, видосиками - гундосиками!

Ты дождешься - от тебя все наши союзники отвернуться!
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31.03.2022 18:00 Відповісти
Он занимается делами. Дипломатия - это его прямая обязанность и он уже сделал не мало. Почему-то в первые дни войны, когда всем было страшно, никаких претензий к Зеленскому не было. А теперь, когда на фронте реальные успехи, то опять началась его ничем не обоснованная травля. Полезные идиоты всегда работают на врага, хотя им кажется, что бОльших патриотов чем они никого нет на белом свете.
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31.03.2022 18:20 Відповісти
Есть еще города по всей Украине, где каждый день взрывы и разрушения.
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31.03.2022 18:36 Відповісти
пошли туди єрмка з арахмією і 95 квартал..може вони наведуть там порядок?а президент в відосіку потім це презентує.
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31.03.2022 18:58 Відповісти
 
 