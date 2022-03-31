Зеленський у парламенті Бельгії: Маріуполь - найстрашніше місце у Європі. Там катастрофа, про яку всі знають. Але ніхто не має достатньої рішучості, щоб допомогти зупинити її. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський заявив, виступаючи перед парламентом Бельгії, що Маріуполь на сьогодні є найстрашнішим місцем у Європі.
Звертаючись до парламентарів, глава держави зазначив, що в Маріуполі на сьогодні російськими ракетами та артилерією знищено 90% будівель, загинули тисячі мирних людей, передає Цензор.НЕТ.
"Людей ховають прямо в місті, на подвір'ях багатоповерхівок. Точніше - того, що залишилося від багатоповерхівок. Понад три тижні Маріуполь у повній блокаді. Російські військові закрили всі в'їзди в місто і заблокували підхід із моря. Там немає нічого: води, їжі, ліків. Немає життя. Немає всього того, що потрібно для підтримання будь-якого життя. Але Маріуполь не здається і продовжує боротися з окупантами", - заявив Зеленський.
Він також зазначив, що захисники Маріуполя мали вибір – вийти з міста, проте вони цього не зробили.
"Кожного божого дня ми намагаємося зробити все, щоб працювали гуманітарні коридори з Маріуполя. Щоб врятувати звідти мирних жителів, які ще залишаються в місті. Жінки, діти, люди старшого покоління. Частково нам це вдається. Але в більшості випадків російські військові не випускають людей на вільну територію України. І не допускають будь-яких гуманітарних вантажів у Маріуполь. Сьогодні – це найстрашніше місце в Європі. Там пекло. Там катастрофа. Про яку всі знають. Але ніхто не має достатньої рішучості, щоб допомогти зупинити катастрофу в цьому місті та в інших містах нашої держави", - заявив президент.
"І зараз я хочу запитати всіх вас: на що сподіваються захисники Маріуполя? На що сподіваються захисники інших міст? Там, де були битви не менш страшні, ніж у вас біля Іпра? А може, навіть у Маріуполі й страшніше. Не знаю. Чи сподіваються захисники наших міст на закриття неба над Україною для російських ракет і літаків?.. Вони знають, що на це немає сміливості (на Заході. – Ред.) Чи думають вони про те, чи відповідає наша держава критеріям вступу до ЄС? Чи розраховують маріупольці чи захисники якогось міста в Україні рівень втрат європейських кампаній після припинення бізнесу на російському ринку. Чи думають вони в принципі про гроші? Ні. Не сподіваються, не рахують", - підсумував він.
"Наші захисники гідні того, щоб європейські компанії нарешті припинили заробляти разом з тими, хто намагається нас знищити. Наші захисники гідні того, щоб не гадати про критерії, а знати, що Україна буде членом ЄС. Бо якщо ми програємо, не буде більше ніякого міцного Європейського Союзу. Бо прийде тиранія, щоб забрати у вас те, чим ви володієте і пишаєтеся. Зрозуміло, що ми вам того не бажаємо. Це ніякі не погрози. А реальність", - заявив Зеленський.
Виступаючи в четвер у бельгійському парламенті, він зазначив, що "Бельгія однією з перших надала нам оборонну допомогу, це історичний момент. Ми цього ніколи не забудемо".
"Ви тепло прийняли 30 тисяч українців, які залишили свої оселі через цю війну. Але ви як держава – серце Європи можете надихнути решту європейців зробити більше", - сказав Зеленський, додавши: "Щоб допомогти нам вигнати окупантів з України, відновити дорогоцінний мир, який коштує більше за будь-які цінності, будь-які алмази, будь-які угоди з Росією, будь-яке російське судно в європейських портах, будь-який барель російської нафти".
"Зброя, санкції, членство в Європі – і вже скоро майбутнє віддячить вам!" – завершив Президент України.
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Питання до зеленського: "Ти, як верховний головнокомандувач, що зробив для того, щоб деблокувати місто?".
Ты ещё в думе не выступал...
самокритично
Ты же хочешь подписать капитуляцию и сделать Гарантом жизни Народа Украины российских насильников и оккупантов, которые пришли "окончательно решить украинский вопрос" судя по их словам и действиям, закончить то, что начали в 1933. Твоя группа переговорщиков сплошь российская агентура. Не играй с огнем Zеленский."
Оскільки Маріуполь зараз знаходиться у центрі світової уваги ми зробили відео про його історію з АНГЛІЙСЬКИМИ СУБТИТРАМИ. Для чого? Щоб іноземні журналісти та публіка мали джерело правдивої інформації про український Маріуполь, а не повторювали російські брехні про заснування Єкатєріной та й взагалі про російський Донбас.
Що ви можете зробити? Розповсюдити це відео максимально серед українців за кордоном, серед знайомих іноземців і попрохати їх у свою чергу розповсюдити це далі. Наша задача - протидіяти російській пропаганді на міжнародному рівні і просувати правду.
Домовилися?
Посилання на відео у першому коментарі.
Слава Україні!
ІСТОРІЯ МАРІУПОЛЯ. Героїчне місто | Історія України від імені Т.Г. Шевченка
https://youtu.be/HCKvj8y0yZY
https://texty.org.ua/articles/106174/doroha-z-mariupolya-rozpovid-mistyan-yaki-zmohly-pokynuty-misto/
Наче пропонує Заходу деблокувати та звільняти Маріуполі, але він як Верховний головнокомандувач цього робити не буде, він ніби не при ділах, типу його хата з краю.
или найди виновного или не писти
а официально ОН БЛИЖЕ К КУХНЕ - гуманитарка
Конечно тебе трудно, но ты попробуй усвоить - ни кто тебе и Украине ничего не должен!
Должен только ТЫ - стране Украина и ее народу!
То, что происходит га фронтах вообще и в Мариуполе - в частности, все это твоя "зона ответственности"!
Хватить что-то от кого-то требовать и простить, хватит кого-то в чем-то обвинять! Займись делами и не утомляй своими, уже всем надоевшими, видосиками - гундосиками!
Ты дождешься - от тебя все наши союзники отвернуться!