Батарею з восьми гаубиць Д-30 знищили українські воїни на Херсонщині. ВIДЕО безпілотника

Батарею з восьми гаубиць 122-мм Д-30 знищили українські воїни на Херсонщині

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав портал BulgarianMilitary.com з посиланням на свої джерела в Україні.

Артилерійський підрозділ окупантів був знищений після того, як його позиції виявив БПЛА. У цьому напрямку оборону веде 57-а окрема мотопіхотна бригада ЗСУ.

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