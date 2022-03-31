Батарею з восьми гаубиць Д-30 знищили українські воїни на Херсонщині. ВIДЕО безпілотника
Батарею з восьми гаубиць 122-мм Д-30 знищили українські воїни на Херсонщині
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав портал BulgarianMilitary.com з посиланням на свої джерела в Україні.
Артилерійський підрозділ окупантів був знищений після того, як його позиції виявив БПЛА. У цьому напрямку оборону веде 57-а окрема мотопіхотна бригада ЗСУ.
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