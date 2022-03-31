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Батарею з восьми гаубиць Д-30 знищили українські воїни на Херсонщині. ВIДЕО безпілотника

Батарею з восьми гаубиць 122-мм Д-30 знищили українські воїни на Херсонщині

Як повідомляє Цензор.НЕТ,  про це написав портал BulgarianMilitary.com з посиланням на свої джерела в Україні.

Артилерійський підрозділ окупантів був знищений після того, як його позиції виявив БПЛА. У цьому напрямку оборону веде 57-а окрема мотопіхотна бригада ЗСУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Это война будущего. Ее будут изучать и пытаться брать пример с армии РФ", - кремлівські пропагандисти про бої в Україні. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) знищення (7221) артилерія (787) Херсонська область (5747)


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Топ коментарі
+27
Украинцам чужого не надо. Украинцы не станут нести горе соседям, чтобы потешить самолюбие. На мой взгляд такие шутки не уместны.
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31.03.2022 17:54
+16
Гарно, попали в місце розташування порохових зарядів... Після цього ті гаубиці разом із снарядами є купою металобрухту...
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31.03.2022 17:47
+8
Гарна робота...
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31.03.2022 17:45
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А чо на англицком? солдаты НАТЫ?
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31.03.2022 17:41 Відповісти
Я так понимаю, когда победим кацапов, то статевымым ганчирьям можно гнать великих солдатов наты до ламанша раз ссут помогать нам, такие же фкартонные воены)))
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31.03.2022 17:45 Відповісти
Украинцам чужого не надо. Украинцы не станут нести горе соседям, чтобы потешить самолюбие. На мой взгляд такие шутки не уместны.
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31.03.2022 17:54 Відповісти
Кажуть , що питання про НАТО ссить, вже закрито
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31.03.2022 18:09 Відповісти
"Сере, співає, ще й тріски збирає…"(с) Язики за урюцькій пистьож будемо рубати, а не "гнать да ламанша", турканімецька!
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31.03.2022 18:15 Відповісти
Все -таки ты тупой идиот....
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31.03.2022 18:27 Відповісти
статевымым ганчирьям
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31.03.2022 18:28 Відповісти
Це Підлога Маккартні жартує.
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31.03.2022 18:39 Відповісти
Я знаю, я тут примерно со времен Майдана, но пришлось заново регистрироваться.
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31.03.2022 18:46 Відповісти
Для солдат НАТО, щоб вчилися воювати.
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31.03.2022 17:45 Відповісти
Гарна робота...
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31.03.2022 17:45 Відповісти
А не *** шастать ...
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31.03.2022 17:45 Відповісти
Гарно, попали в місце розташування порохових зарядів... Після цього ті гаубиці разом із снарядами є купою металобрухту...
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31.03.2022 17:47 Відповісти
кацапи воюють по підручнуки срср )) добойоби
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31.03.2022 18:04 Відповісти
В Чернорбаївці?
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31.03.2022 18:14 Відповісти
старе відео. це було тижні два назад і вже показували...
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31.03.2022 18:45 Відповісти
старе, до того не ясно чи д20 чи д30
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31.03.2022 19:04 Відповісти
 
 