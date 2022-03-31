Боксер з Казахстану Ракумов назвав Путіна убивцею і вийшов на бій з прапором України. ВIДЕО
В США пройшов поєдинок між американським боксером Ісою Шелдоном і представником Казахстану Темірланом Ракумовим.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на цей бій казахстанський боксер вийшов з синьо-жовтим прапором на знак підтримки України у війні з російськими окупантами, а після своєї перемоги виголосив промову, в якій він засудив розв'язану Путіним війну проти України і назвав президента країни-агресора вбивцею.
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