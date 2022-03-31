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Боксер з Казахстану Ракумов назвав Путіна убивцею і вийшов на бій з прапором України. ВIДЕО

В США пройшов поєдинок між американським боксером Ісою Шелдоном і представником Казахстану Темірланом Ракумовим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на цей бій казахстанський боксер вийшов з синьо-жовтим прапором на знак підтримки України у війні з російськими окупантами, а після своєї перемоги виголосив промову, в якій він засудив розв'язану Путіним війну проти України і назвав президента країни-агресора вбивцею.

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Автор: 

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Топ коментарі
+76
Справжньому казаху-респект...
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31.03.2022 18:08
+56
Респект Казаху!
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31.03.2022 18:09
+48
Темірлан,браво.
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31.03.2022 18:10
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Справжньому казаху-респект...
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31.03.2022 18:08 Відповісти
Респект Казаху!
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31.03.2022 18:09 Відповісти
Темірлан,браво.
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31.03.2022 18:10 Відповісти
поступок Мужчины
БРАВО!
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31.03.2022 18:12 Відповісти
Людина з великої букви!!!
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31.03.2022 18:15 Відповісти
Жарайсын Бауырым!!!
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31.03.2022 18:16 Відповісти
Улкен Рахмет
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31.03.2022 18:17 Відповісти
Молодець !
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31.03.2022 18:18 Відповісти
Қазақстанның даңқы!
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31.03.2022 18:22 Відповісти
реакция нормального человека..
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31.03.2022 18:23 Відповісти
А Зеленський називав путіна вбивцею?
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31.03.2022 18:24 Відповісти
Ни единого раза. Он только недавно оккупантов и убийц перестал называть "та сторона".
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31.03.2022 18:29 Відповісти
если будет договор, то после Украину заставят платить Контрибуцию за якобы нею уничтоженные территории
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31.03.2022 20:11 Відповісти
я вмить із вами погодився, бачачи приниження України на перемовинах, де члени нашої делегації обіймаються із посмішкам з ворогом! ((
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31.03.2022 22:08 Відповісти
А путин - Х*йло! Ла-ла-ла...
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31.03.2022 18:25 Відповісти
Дякуємо Казахстан! Разом задушімо московську гідру!
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31.03.2022 18:28 Відповісти
Респект дружньому народу і особисто йому! Цей народ не підтримав агресію путлера проти України і не прислав на війну проти нас.
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31.03.2022 18:29 Відповісти
Дійсно крутий вчинок справжнього чоловіка. особистості і бійця! Дякуємо!
Слава Україні та героічним ЗСУ!!!
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31.03.2022 18:30 Відповісти
зеленка поскорей распустись, нашим воинам подсобись! Слава Украине! Спасибо братья казахи!
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31.03.2022 18:42 Відповісти
Темірлану вірю, Усику - ні.
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31.03.2022 18:52 Відповісти
Не даром у нас цвета флагов похожи!
🇺🇦 🇰🇿 Дружба навсегда!
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31.03.2022 18:59 Відповісти
Друзья познаются в беде! Темирлану - респект и уважение! 💪👍
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31.03.2022 19:07 Відповісти
Мужик!
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31.03.2022 22:07 Відповісти
 
 