Боксер з Казахстану Ракумов назвав Путіна убивцею і вийшов на бій з прапором України. ВIДЕО

В США пройшов поєдинок між американським боксером Ісою Шелдоном і представником Казахстану Темірланом Ракумовим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на цей бій казахстанський боксер вийшов з синьо-жовтим прапором на знак підтримки України у війні з російськими окупантами, а після своєї перемоги виголосив промову, в якій він засудив розв'язану Путіним війну проти України і назвав президента країни-агресора вбивцею.

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