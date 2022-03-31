Ми створюємо на Закарпатті національний ІТ-кластер: звільняємо від військової служби усіх айтішників для захисту економіки України, - голова ОВА Микита
На Закарпатті створюють національний ІТ-кластер і звільняють для захисту економіки України айтішників від військової служби на час воєнного стану.
Про це повідомив голова ОВА Віктор Микита на зустрічі з представниками ІТ-сфери, які вже здійснили релокацію свого бізнесу до Закарпаття, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Микити, Закарпаття стає національним хабом для усього українського бізнесу, який захищає українську економіку.
"Бізнес, який переміститься та працюватиме у Закарпатті, буде захищений. Зокрема, ми створюємо на Закарпатті національний ІТ-кластер та звільняємо від військової служби усіх айтішників для захисту економіки України", - заявив Микита.
Він зазначив, що ОВА забронює фахівців ІТ-сфери від призову, надасть локації для роботи, якісний інтернет та надаватиме допомогу і супровід діяльності у податковій сфері.
"Я запрошую усіх ІТ-спеціалістів України до Закарпаття. Що ми пропонуємо: ми бронюємо ІТ-фахівців від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний стан, надаємо локації для роботи, перероблені офісні площі та коворкінги, забезпечуємо їх охорону, надаємо якісний сучасний Інтернет (волокно, супутник), допомагаємо у супроводі економічної, податкової та господарської діяльності", - повідомив Микита.
Голова ОВА також озвучив декілька важливих аспектів, які потрібно знати ІТ-компаніям та фахівцям для релокації свого бізнесу.
"Так, ІТ-бізнес реєструється як підприємство яке має намір перемістити свою діяльність та потужності в Закарпатську область в Мінекономіки. Обов’язкова реєстрація як суб’єкту господарської діяльності на території області як реінтегроване підприємство з іншого регіону. Після цього ОВА спільно з Мінекономіки забезпечує формування пропозицій щодо бронювання ІТ-фахівців від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний стан", - повідомив голова ОВА.
З початку війни, близько 35 тисяч фахівців ІТ-сфери вже переїхали до Закарпаття та ведуть свою діяльність у регіоні.
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Тепер ви згадали за економіку? То тре не дупою думати і приймати людей не тільки коли вам потрібно...
П.С. Вчимо мову. Намагаємось розмовляти українською)
Все правда і 16000 грн за 7 днів то було перша ціна, їхали 28 годин щоб хоч щось знайти.
А коли виїзджали то прям по радіо якійсь голова казав що закарпатці проти щоб чоловіки у них зупинялися - залишайте жінок і дітей і їдьте нас захищати... Мерзоти!
І доречі, ви не вчасно підіймаєте мовне питання, це вас також не чупурнить!
когда в Днепр приедут вуйки и будут просить помощи, ценник будет другой
П.С. Вчимо мову. Намагаємось розмовляти українською)
спочатку не хотіли приймати сим'ї з чоловиками.. вигоняли всіх. теперь вони роблять якись умови...
я вважаю що всі ті, кого вигоняли і після війни на закарпаття не приїде відпочивати.
тим більше що там завжди було дорого, а по друге буде ЕС будуть їздити в Словаччину на лижи
Я продаю услугу, например хостинг, ставлю цену допустим 10 долларов. Оплата через LiqPay или другую платёжную систему в Украине, т. к. ни одна иностранная платёжная система с Украиной не работает.
Клиент из США оплачивает 10 долларов, а в платёжке получает 290 гривен.
Тоесть наш банк обязывает его банк купить гривну, чтобы мой банк зачислил мне доллар. Уже потом я продаю 50% или 100% этого доллара по закону в течении 90 дней. Раньше ещё просили на каждый платёж в валюте предоставить контракт и акт выполненых работ, слава Богу этого уже нет по микроплатежам.
У клиента закономерный вопрос, почему в прайсе 10 долларов а в расчёте 290? И начинаешь объяснять всю головомойную бюрократию нашей финансовой системы, что на самом деле с него списали 10 долларов а не 290... в 50% случаях просят отменить платёж, в 40% он говорит что такого никогда не видел и больше у меня ничего покупать не будет, в 10% понимает, но скорее всего не вернётся.
Что такое гривна в мире не знают, и для ведения бизнеса нужно оформлять счета и платить налоги в других сттранах.
- Приймати платежі через еквайрінг LiqPay Ви можете тільки на рахунок в валюті гривня. Виставляти рахунок на оплату Ви можете в валютах: гривня, долар, євро, рубль Ми український еквайрінг і працюємо по законодавству України. Ми надсилаємо запит на списання в гривні. Якщо Ви виставляєте суму, на приклад, в євро - ми конвертуємо її в гривню за курсом ПриватБанку. Потім гривня надсилається до банку платника і конвертується в долар по курсу платіжної системи і надходить в банк платника. Далі за курсом банку платника долар конвертується в валюту картки платника і списується. Вам зараховується гривня
- Плательщик не будет платить мне в гривне, когда я выставляю ему счёт в долларах, а при подтверждении платежа он видит сумму в гривне и закономерно у него возникают подозрения почему сумма увеличилась в тридцать раз
- За українським законодавством ми приймаємо платежі в гривні. Тому запит на оплату надсилається в гривні. Інші варіанти відсутні
Дякуємо за Ваше звернення! Всього найкращого!
Я говорю про механизм приёма оплаты картами от клиентов для различных интернет-магазинов. Это называется эквайринг и примать оплату в валюте у нас запрещено, поэтому будучи ФОП в Украине вы не можете работать с иностраным рынком.
Дякую тим хто справді допоміг, і допомагає, такі люди справжні герої. На відміну від 'вахтьорів', що прикриваються та заробляють на чужому горі.
А щей мене з сім'єю після скандалу у військоматі дуже гостинно турнули з житла, при чому не аби кто, а родичі дружини