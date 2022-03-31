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Ми створюємо на Закарпатті національний ІТ-кластер: звільняємо від військової служби усіх айтішників для захисту економіки України, - голова ОВА Микита

микита

На Закарпатті створюють національний ІТ-кластер і звільняють для захисту економіки України айтішників від військової служби на час воєнного стану.

Про це повідомив голова ОВА Віктор Микита на зустрічі з представниками ІТ-сфери, які вже здійснили релокацію свого бізнесу до Закарпаття, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Микити, Закарпаття стає національним хабом для усього українського бізнесу, який захищає українську економіку.

"Бізнес, який переміститься та працюватиме у Закарпатті, буде захищений. Зокрема, ми створюємо на Закарпатті національний ІТ-кластер та звільняємо від військової служби усіх айтішників для захисту економіки України", - заявив Микита.

Він зазначив, що ОВА забронює фахівців ІТ-сфери від призову, надасть локації для роботи, якісний інтернет та надаватиме допомогу і супровід діяльності у податковій сфері.

"Я запрошую усіх ІТ-спеціалістів України до Закарпаття. Що ми пропонуємо: ми бронюємо ІТ-фахівців від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний стан, надаємо локації для роботи, перероблені офісні площі та коворкінги, забезпечуємо їх охорону, надаємо якісний сучасний Інтернет (волокно, супутник), допомагаємо у супроводі економічної, податкової та господарської діяльності", - повідомив Микита.

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Голова ОВА також озвучив декілька важливих аспектів, які потрібно знати ІТ-компаніям та фахівцям для релокації свого бізнесу.

"Так, ІТ-бізнес реєструється як підприємство яке має намір перемістити свою діяльність та потужності в Закарпатську область в Мінекономіки. Обов’язкова реєстрація як суб’єкту господарської діяльності на території області як реінтегроване підприємство з іншого регіону. Після цього ОВА спільно з Мінекономіки забезпечує формування пропозицій щодо бронювання ІТ-фахівців від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний стан", - повідомив голова ОВА.

З початку війни, близько 35 тисяч фахівців ІТ-сфери вже переїхали до Закарпаття та ведуть свою діяльність у регіоні.

Автор: 

ІТ-індустрія (721) мобілізація (3053) Микита Віктор (19) Закарпатська область (2048)


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Топ коментарі
+11
А що, якщо IT-шник працює офіційно, не потребує ані локації, ані інтернету чи іншої допомоги, платить податки, жертвує немало на армію, але як ФОП, а не узгоджена ІТ-компанія?
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31.03.2022 19:12
+10
Ми бачили вашу «гостинність» коли ви не селили сім'ї з чоловіками

Тепер ви згадали за економіку? То тре не дупою думати і приймати людей не тільки коли вам потрібно...
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31.03.2022 19:08
+10
А местные гуцулы не прихуели? Шинковать бабло и сдавать квариры по штуке баксов это конечно очень прибыльно, как и выполнять нормы по проваленной мобилизации за счет беженцев на блокпостах это наверное прсто ахереть как патриотично. Теперь им хабы какие-то. Может там тоже покара бы кого-то за жопы взять. А то походу кто-то на местах западнее Житомира неплохо так пригрелся и похоже забыл что в остальной части страны война идет. Или там бульбашей уже не ждут? Может так получиться что уже завтра на месте кавы с круассанами будет воронки от снарядов дымить. Я такое видел.
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31.03.2022 19:33
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не забудьте в айтишники всю семью рабиновича и бойка внести..
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31.03.2022 19:07 Відповісти
суркисов тоже всю семью
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31.03.2022 19:10 Відповісти
то ойтишники,..
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31.03.2022 19:12 Відповісти
Ми бачили вашу «гостинність» коли ви не селили сім'ї з чоловіками

Тепер ви згадали за економіку? То тре не дупою думати і приймати людей не тільки коли вам потрібно...
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31.03.2022 19:08 Відповісти
Неправда!!! ми всіх поселяємо та і копійочки не беремо за житло... в мене три сім'ї....платять тільки за комунальні послуги-газ,електроенергію... можливо є і поодинокі випадки... але це виняток.
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31.03.2022 19:15 Відповісти
правда правда. 25.02 в Мукачево брали 100 баксов комната даже не за сутки, а за ночь.
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31.03.2022 19:28 Відповісти
Э різні випадки, хтось просить 2к долларів за місяць а хтось безкоштовно селить сім'ї. Не треба спекуляцій, це життя і усі люди різні. Так чи інакше а ми дякуємо людям що прихистили нас.

П.С. Вчимо мову. Намагаємось розмовляти українською)
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31.03.2022 19:48 Відповісти
вас забыли спросить, что нам учить и когда, а если не нравится, что я пишу російською, то не фиг нас куда-то звать! вот например: фирмочки из черновцев рассылают свои предложения оказать помощь в расселении, а заодно и наших клиентов не прочь "обслужить", пока мы в подвалах сидим По сей причине, перед тем, как писать Ваши рекомендации, думай-ТЕ!
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01.04.2022 01:02 Відповісти
я в своей стране буду разговаривать на том языке, на котором захочу. и если кто то мне скажет в лицо, что я не имею на это права, получит в бубен
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01.04.2022 09:26 Відповісти
І причому на Airb&b було тільки два варіанта зняти житло і цінники були по 900 грн за ніч ахаха
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31.03.2022 21:33 Відповісти
Але так, в одному селі на Франківщині добрі люди заселяли сім'ї з дітьми безкоштовно до міні-готелю.
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31.03.2022 21:35 Відповісти
правда, в Ворохте с друзей брали по 300 с человека когда до войны было 150
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31.03.2022 20:03 Відповісти
Ну не треба зараз перевзуватись, ви ж не Лукашенко))
Все правда і 16000 грн за 7 днів то було перша ціна, їхали 28 годин щоб хоч щось знайти.

А коли виїзджали то прям по радіо якійсь голова казав що закарпатці проти щоб чоловіки у них зупинялися - залишайте жінок і дітей і їдьте нас захищати... Мерзоти!

І доречі, ви не вчасно підіймаєте мовне питання, це вас також не чупурнить!
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31.03.2022 21:49 Відповісти
ага. а мы пока будем гонять сигареты мадярам.
когда в Днепр приедут вуйки и будут просить помощи, ценник будет другой
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01.04.2022 09:27 Відповісти
В мене і за комуналку не платять. Правда, там зєльонка обіцяв щось компенсувати, але я йому зовсім не вірю! Але про всіх поселяємо - це вже ВЕЛИКЕ перебільшення ! Багато хто заробив на горі людей ВЕЛИКІ гроші((( і продовжують заробляти...
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01.04.2022 00:24 Відповісти
глава ОВК, имеет освобождать от воинской повинности??, вы там не заигрались???
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31.03.2022 19:09 Відповісти
Це не звільнення, а бронювання від мобілізації. Органи місцевої влади в тому числі, мають браво бронювати цінних для обороноздатності працівників
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31.03.2022 19:46 Відповісти
и от кого там обороноздатность на Закарпатье? от Орбана с Сиярто?
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31.03.2022 20:15 Відповісти
Економіка - це надзвичайно важлива частина обороноздатності.
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31.03.2022 20:48 Відповісти
да будет вам известно, ай-ти могут сидеть хоть в Пентагоне, хоть в МО Украины, им лишь бы налогов не платить, кстати в МО - они так же нужны по специальности, так что ваш Микита, пусть сидит молча, а то и его заберут, как особо ценного и хитроумнго закарпатца....)
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31.03.2022 20:52 Відповісти
Один айтишник налогов платит как средняя зп по Украине. Если вы считаете что все они перевели налоги на пониженную ставку по недавней программе то я не знаю ни одного кто бы этого сделал. Более того, не скажу за всех но один чел знакомый 30% своей зп перевёл на армию. Не говоря про то что участвуют в том что ставят палки в колеса структурам в рашке.
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31.03.2022 21:38 Відповісти
Цікаво, хіба в ОВА є такі повноваження? Призов же регулюється законом, який приймає Верховна Рада.
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31.03.2022 19:09 Відповісти
Сколько биткоинов будет стоить "IT-шнику" откосить?
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31.03.2022 19:10 Відповісти
Зараз всі мажори айтішниками стануть щоб не призвали в армію!
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31.03.2022 19:11 Відповісти
Ну тут було б бажання перевіряти. У мене, наприклад, і декларації із вказаним ІТ кодом, і договори по ІТ. А мажори і так можуть відкосити - не треба навіть ІТшником прикидатися.
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31.03.2022 19:33 Відповісти
Скупчувати усіх в одному місці теж не дуже добре. А якщо ракетний удар по IT казармі?
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31.03.2022 19:12 Відповісти
А що, якщо IT-шник працює офіційно, не потребує ані локації, ані інтернету чи іншої допомоги, платить податки, жертвує немало на армію, але як ФОП, а не узгоджена ІТ-компанія?
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31.03.2022 19:12 Відповісти
...тогда на рытье окопов
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31.03.2022 20:16 Відповісти
А местные гуцулы не прихуели? Шинковать бабло и сдавать квариры по штуке баксов это конечно очень прибыльно, как и выполнять нормы по проваленной мобилизации за счет беженцев на блокпостах это наверное прсто ахереть как патриотично. Теперь им хабы какие-то. Может там тоже покара бы кого-то за жопы взять. А то походу кто-то на местах западнее Житомира неплохо так пригрелся и похоже забыл что в остальной части страны война идет. Или там бульбашей уже не ждут? Может так получиться что уже завтра на месте кавы с круассанами будет воронки от снарядов дымить. Я такое видел.
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31.03.2022 19:33 Відповісти
Плюсую, теж бачив їх "гостинність"
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31.03.2022 21:52 Відповісти
Э різні випадки, хтось просить 2к долларів за місяць а хтось безкоштовно селить сім'ї. Не треба спекуляцій, це життя і усі люди різні. Так чи інакше а ми дякуємо людям що прихистили нас.

П.С. Вчимо мову. Намагаємось розмовляти українською)
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31.03.2022 19:46 Відповісти
А чому це досі не зробили? Чекали коли ***** нападе? Якщо колись вам хтось обіцяе щось у «великому майбутні» гонить його ссаними тряпками. Недобиті комунисти пелять...
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31.03.2022 19:47 Відповісти
дивні закарпатці...
спочатку не хотіли приймати сим'ї з чоловиками.. вигоняли всіх. теперь вони роблять якись умови...
я вважаю що всі ті, кого вигоняли і після війни на закарпаття не приїде відпочивати.
тим більше що там завжди було дорого, а по друге буде ЕС будуть їздити в Словаччину на лижи
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31.03.2022 19:53 Відповісти
А почему только в закарпатье? Остальные айтишники что, второго сорта? Кто не может или не хочет ехать в закарпатье?
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31.03.2022 19:55 Відповісти
потому что на Закарпатье упал контрабандный трафик, надо с кого то бабло получать
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31.03.2022 20:18 Відповісти
Скільки коштувало домовитись з військкоматами? СБУ в темі?
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31.03.2022 20:18 Відповісти
Что на счёт плакатов что бы мы оставляли семью и ехали воевать? Что на счёт отлова и выдачи повесточек? На блокпостах, границе и отелях включительно. Что на счёт ценничков 3-5000 баксов за однушку? Такое ощущение, что он просто хочет привлечь так капитал в село, область, а на людей, особенно мужиков, плевать, ибо пускай идут воюют, а мы посидим в безопасности за их спинами. Конечно есть и доброжелатели, но их столько же сколько в рашке рашистов против войны .
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31.03.2022 21:31 Відповісти
Вместо хабов, лучше бы разрешили принимать оплату в валюте от иностранцев. Вот IT бы и поднялось, даже те кто выехали за границу перевели бы свои расчёты в Украину. А так тупая возня на зарплатах, а все деньги плавают в офшорах и банках ЕС.
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31.03.2022 21:47 Відповісти
Так саме так це і працює. Приходить євро чи долари на відповідний валютний рахунок. Єдине що, зараз є вимога продавати 100% валюти. Чи що саме ви мали на увазі?
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31.03.2022 22:52 Відповісти
Ну давайте разберём на примере.
Я продаю услугу, например хостинг, ставлю цену допустим 10 долларов. Оплата через LiqPay или другую платёжную систему в Украине, т. к. ни одна иностранная платёжная система с Украиной не работает.
Клиент из США оплачивает 10 долларов, а в платёжке получает 290 гривен.
Тоесть наш банк обязывает его банк купить гривну, чтобы мой банк зачислил мне доллар. Уже потом я продаю 50% или 100% этого доллара по закону в течении 90 дней. Раньше ещё просили на каждый платёж в валюте предоставить контракт и акт выполненых работ, слава Богу этого уже нет по микроплатежам.

У клиента закономерный вопрос, почему в прайсе 10 долларов а в расчёте 290? И начинаешь объяснять всю головомойную бюрократию нашей финансовой системы, что на самом деле с него списали 10 долларов а не 290... в 50% случаях просят отменить платёж, в 40% он говорит что такого никогда не видел и больше у меня ничего покупать не будет, в 10% понимает, но скорее всего не вернётся.

Что такое гривна в мире не знают, и для ведения бизнеса нужно оформлять счета и платить налоги в других сттранах.
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31.03.2022 23:38 Відповісти
Вот официальное объяснение привата

- Приймати платежі через еквайрінг LiqPay Ви можете тільки на рахунок в валюті гривня. Виставляти рахунок на оплату Ви можете в валютах: гривня, долар, євро, рубль Ми український еквайрінг і працюємо по законодавству України. Ми надсилаємо запит на списання в гривні. Якщо Ви виставляєте суму, на приклад, в євро - ми конвертуємо її в гривню за курсом ПриватБанку. Потім гривня надсилається до банку платника і конвертується в долар по курсу платіжної системи і надходить в банк платника. Далі за курсом банку платника долар конвертується в валюту картки платника і списується. Вам зараховується гривня

- Плательщик не будет платить мне в гривне, когда я выставляю ему счёт в долларах, а при подтверждении платежа он видит сумму в гривне и закономерно у него возникают подозрения почему сумма увеличилась в тридцать раз



- За українським законодавством ми приймаємо платежі в гривні. Тому запит на оплату надсилається в гривні. Інші варіанти відсутні

Дякуємо за Ваше звернення! Всього найкращого!
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31.03.2022 23:44 Відповісти
Так а може це обмеження самого Лікпея? Вони в Україні працюють за обмеженою схемою.
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01.04.2022 17:26 Відповісти
Они только в Украине и работают, это платёжка Привата.
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02.04.2022 00:48 Відповісти
ФОП монобанк открыл счет USD и получаешь на него выплату в USD. переводишь на свой физ счет USD идешь в банк снимаешь до 100000грн. но в долларах если есть
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01.04.2022 13:41 Відповісти
Это не то. Вы получаете выплату скорее всего через СВИФТ. Это не платёжное средство.
Я говорю про механизм приёма оплаты картами от клиентов для различных интернет-магазинов. Это называется эквайринг и примать оплату в валюте у нас запрещено, поэтому будучи ФОП в Украине вы не можете работать с иностраным рынком.
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02.04.2022 00:52 Відповісти
Боже, як заспівали ІТ-шники. Що, слабо в воєнкомат завітати? Не ганьбитеся, позорище! Ніхто сикунів таких не візьме. Ракеті все рівно чи ти ІТ-шник, чи тракторист. Видно було добре як п'ятами блискали поближче до кордону 25-26 лютого. Тут не гірші за вас ІТ-шники живуть, лиш чогось у воєнкомат не бояться йти. Ніхто з вас на жигулях не приїхав в Закарпаття. Котрі біди бачили, ті раді куску хліба та чистої води. Привели з себе корчити, я нич не представляють.
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31.03.2022 23:09 Відповісти
Не бояться, бо місцевих тільки за бажанням беруть. А приїзжих всіх підряд, не дивлячись на стан здоров'я та інші фактори. Он почитайте коментар нижче від Кирила Самойленка.
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31.03.2022 23:52 Відповісти
Тобто за шматок хліба можна знущатися з людей та використовувати їх?! Такі як ви НІКОЛИ не були у підвалі під щоденним обстрілом авіаціі і градів. Не ваші сім'ї розділяють і не ваші домівки руйнують. Не у вас відібрали все що було здобуто за всі покоління. Не вам судити і вирішувати долю зруйнованих сімей і їх життів. Я починаю думати що мало хто вже повернеться з тих хто виїхав саме через таке ставлення, з примусом до розлучення сімей, після горя та довгої дороги в нікуди.. Сподіваюсь що помиляюсь. Сором вам.

Дякую тим хто справді допоміг, і допомагає, такі люди справжні герої. На відміну від 'вахтьорів', що прикриваються та заробляють на чужому горі.
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01.04.2022 00:12 Відповісти
Так, ледь вийшов з вашого військомату у Мукачево, не дивлячись на те що айтишник, батькот двох неповнолітніх дітей одних яких є інвалідом, не служив, маю травми коліна після дтп. Як мені всім військомати запевняли, що я не є опікуном своєї дитини, що мати є сама впорається і у томуж сенсі.
А щей мене з сім'єю після скандалу у військоматі дуже гостинно турнули з житла, при чому не аби кто, а родичі дружини
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31.03.2022 23:33 Відповісти
Після такої призивної кампанії х*й вам а не іт кластер. Двох колег призвали навіть без медкомісії. Я розумію що іде війна, але нахіба тоді п****ти про економіку, і про те що потрібно працювати якщо є така можливість, і про те що на фронт в пешу чергу підуть люди з досвідом і підготовкою.
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01.04.2022 12:09 Відповісти
Бачили їх гостимність, до людей які змогли виїхати с розбомблених міст, втративших свою домівку ставилися як до злочинців.
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01.04.2022 12:59 Відповісти
 
 