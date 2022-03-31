"О 4-й ранку до нас прилетів снаряд. Все знесло... Нервова система сказала мені: "Бувай", - відеощоденник дівчинки з Маріуполя. ВIДЕО

У мережі з'явився відеощоденник дівчинки зі зруйнованого Маріуполя, яка кілька тижнів знімала життя своєї родини під постійними обстрілами російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Олена Загреба з мамою і татом уже евакуювалися у Запоріжжя. Саме там дівчинка змонтувала свої записи в одне відео.

"02.03-16.03.2022. 2 тижні пекла за 7 хвилин. PS Спеціально знімала для всіх бажаючих подивитися на цей армагедон", - написала вона у своєму власному каналі.

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На відео з Маріуполя видно, як поступово погіршувалась ситуація у місті. Спочатку дівчинка розповідала про вибите вікно, потім показувала, як горять сусідні будинки ("Вже 35 вікон горить"). У квартирі сім'ї було лише 11 градусів тепла, а спали вони у коридорі, зібравши речі для втечі.

"Влучила бомба чи міна, не знаю, не розбираюся, прямо в шахту ліфта", - каже Олена. - "Зараз 11 вечора, почалася пожежа на 4 поверсі, тато побіг по пожежників". "Дуже сильно гупало, тоді нервова система сказала мені "бувай".

Незабаром родина переїхала на іншу вулицю, довкола якої також було поле бою. Дівчинка знімала, як її батьки та сусіди готують їжу на багатті. Одного ранку в їхній будинок влучив снаряд. Олена з мамою врятувалися від травм, оскільки були накриті товстою ковдрою.

"12 березня о 4 ранку до нас прилетів снаряд. Все знесло. Усі були у квартирі, не спали, але лежали. Ми були під ковдрою, нас це врятувало, уламки полетіли на нас. Добре, що тато вийшов, бо на його ліжко впала рама. Трохи поранилися двоє людей, але не сильно. Все вилетіло. Можна знімати фільм жахів. Тут кров - це все тато", - каже дівчинка.

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