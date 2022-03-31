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"О 4-й ранку до нас прилетів снаряд. Все знесло... Нервова система сказала мені: "Бувай", - відеощоденник дівчинки з Маріуполя. ВIДЕО

У мережі з'явився відеощоденник дівчинки зі зруйнованого Маріуполя, яка кілька тижнів знімала життя своєї родини під постійними обстрілами російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Олена Загреба з мамою і татом уже евакуювалися у Запоріжжя. Саме там дівчинка змонтувала свої записи в одне відео.

"02.03-16.03.2022. 2 тижні пекла за 7 хвилин. PS Спеціально знімала для всіх бажаючих подивитися на цей армагедон", - написала вона у своєму власному каналі.

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На відео з Маріуполя видно, як поступово погіршувалась ситуація у місті. Спочатку дівчинка розповідала про вибите вікно, потім показувала, як горять сусідні будинки ("Вже 35 вікон горить"). У квартирі сім'ї було лише 11 градусів тепла, а спали вони у коридорі, зібравши речі для втечі.

"Влучила бомба чи міна, не знаю, не розбираюся, прямо в шахту ліфта", - каже Олена. - "Зараз 11 вечора, почалася пожежа на 4 поверсі, тато побіг по  пожежників". "Дуже сильно гупало, тоді нервова система сказала мені "бувай".

Незабаром родина переїхала на іншу вулицю, довкола якої також було поле бою. Дівчинка знімала, як її батьки та сусіди готують їжу на багатті. Одного ранку в їхній будинок влучив снаряд. Олена з мамою врятувалися від травм, оскільки були накриті товстою ковдрою.

"12 березня о 4 ранку до нас прилетів снаряд. Все знесло. Усі були у квартирі, не спали, але лежали. Ми були під ковдрою, нас це врятувало, уламки полетіли на нас. Добре, що тато вийшов, бо на його ліжко впала рама. Трохи поранилися двоє людей, але не сильно. Все вилетіло. Можна знімати фільм жахів. Тут кров - це все тато", - каже дівчинка.

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Автор: 

Маріуполь (3228) обстріл (28435)


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Топ коментарі
+27
Скільки бідних людей загинуло, скільки без даху над головою, прокляті кацапські виродки ніколи не вам не пробачимо.
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31.03.2022 20:12
+11
на фоне рашистов фашисты были милыми интеллигентными людьми...
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31.03.2022 21:05
+10
Таня Савічєва в прольоті. Про неї ніхто більше і не згадає. Рашисти гірше за фашистів виявилися.
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31.03.2022 20:24
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Ви вабще в полності?
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31.03.2022 20:27 Відповісти
Скільки бідних людей загинуло, скільки без даху над головою, прокляті кацапські виродки ніколи не вам не пробачимо.
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31.03.2022 20:12 Відповісти
Таня Савічєва в прольоті. Про неї ніхто більше і не згадає. Рашисти гірше за фашистів виявилися.
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31.03.2022 20:24 Відповісти
на фоне рашистов фашисты были милыми интеллигентными людьми...
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31.03.2022 21:05 Відповісти
Извините, но бабушка пережила немецкую оккупацию. Немцы заходили в село чинно и благородно, людей не трогали, не расстреливали не пытали не палили хаты, не издевались. Больше 2 лет в оккупации жили и никого не тронули. Даже, когда прабабка прятала партизан, ничего не сделали (когда узнали). Так что не нужно вообще с немцами это руснявое стадо сравнивать.
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31.03.2022 23:40 Відповісти
Бабушка тоже примерно такое рассказывала. Жила в оккупации под Изюмом. Немцы относились к украинцам нормально. Правда был такой случай: стояла толпа фрицев, где-то рядом бегал ее младший брат (ему тогда лет 5 было). Один из немцев в шутку за ним погнался и поскользнулся в грязи. Упал. А бабушкин брат - нырь в кукурузное поле. Немцы давай ржать с товарища. А тот взял и полоснул с автомата по верхушкам кукурузы, от обиды, наверное... Но хотел бы убить, убил бы. Попугал. А в остальном - нормальные люди, хоть и враги. Во всяком случае о немцах бабушка отзывалась неплохо, лучше чем о мадьярах, которые тоже заходили. Говорила, что те были жестокими.
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01.04.2022 02:35 Відповісти
За эти злодеяния путина четвертовать.
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31.03.2022 21:49 Відповісти
У дівчини нервова система дійсно міцна! Бажаємо сім'ї Олени, щоб пережите залишилось найскладнішим у житті.
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31.03.2022 22:34 Відповісти
Страшно все це дивитись і слухати спокійний та ніби відсторонений голос дівчинки…
Зараз точно 21 століття?
Це точно Європа?
І різні ООН знають про це?
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31.03.2022 23:39 Відповісти
Що відомо про дівчину та її вже народжену дитину з фото розбомбленого Маріупольського породільного відділення?
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01.04.2022 02:41 Відповісти
А преза допускають до таких відео ?
Чи відчуває він. хоч краплю сорому за те. що нічого не зробив для деблокації міста Маріуполь. крім присвоєння МІСТО -ГЕРОЙ і запропонував захисникам Маріуполя вийти і здати місто ворогу !!!
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01.04.2022 09:24 Відповісти
Горшкова-"Чула дзвін,та не знаєш де він"?Не преза,а президента України.З якого це переляку,ти фамільярнічаєш,ще й на таому рівні.Давно ніхто по губах не давав?Чи в губи?Зеленський пропонував "Азову" вийти з міста,щоб кацапи дали гуманітарний коридор."Азов" відповів,що не покине місто,своїх поранених і не похованих гідно побратимів.Саме для рятування цивільних була така пропозиція.
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01.04.2022 11:34 Відповісти
Не трьінди, диванная балаболка. Пропонувати можуть на лавочке бабки, лузгая переваги. В силовьіх структурах не предлагают, а отдают приказьі
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02.04.2022 05:27 Відповісти
 
 