У Мінцифри нагадали, чому важливо в умовах війни розвантажити мобільні мережі і як це зробити. ВIДЕО

Українці 24/7 стежать за подіями в державі на каналах месенджерів: Telegram, Viber тощо. Це дуже впливає на мобільну мережу.

Як передає Цензор.НЕТ, Мінцифри у своєму Телеграм-каналі радять розвантажувати мобільні мережі, щоб кожен міг зателефонувати близьким.

"Коли ми гортаємо новини в чатах месенджерів, усі фото/відео автоматично завантажуються на наші смартфони. Унаслідок цього мережа значно перевантажується, і ми не можемо зателефонувати рідним.

Щоб розвантажити мережу, варто завжди за можливості під’єднуватися до домашньої Wi-Fi мережі і вимикати функцію автоматичного завантаження медіафайлів на телефонах.

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"Як це зробити?

У багатьох месенджерах шлях до них однаковий, тільки назви розділів трохи відрізняються.

- зайдіть у "Налаштування"‎ вашого месенджера;

- оберіть "Дані та сховище"‎ або "Медіафайли"‎;

- вимкніть опцію "Фонове завантаження"‎;

- у розділі "Через мобільну мережу"‎ вимкніть "Автозавантаження медіа"‎, - пояснюється в повідомленні.



Також подається невелике відео з покроковим поясненням як це зробити в Telegram.

"Після цього ви зможете самі обирати, які світлини чи відео завантажувати. Допоможемо залишатися всім українцям на зв’язку в цей складний час!", - сказано в повідомленні.