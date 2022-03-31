У Мінцифри нагадали, чому важливо в умовах війни розвантажити мобільні мережі і як це зробити. ВIДЕО
Українці 24/7 стежать за подіями в державі на каналах месенджерів: Telegram, Viber тощо. Це дуже впливає на мобільну мережу.
Як передає Цензор.НЕТ, Мінцифри у своєму Телеграм-каналі радять розвантажувати мобільні мережі, щоб кожен міг зателефонувати близьким.
"Коли ми гортаємо новини в чатах месенджерів, усі фото/відео автоматично завантажуються на наші смартфони. Унаслідок цього мережа значно перевантажується, і ми не можемо зателефонувати рідним.
Щоб розвантажити мережу, варто завжди за можливості під’єднуватися до домашньої Wi-Fi мережі і вимикати функцію автоматичного завантаження медіафайлів на телефонах.
"Як це зробити?
У багатьох месенджерах шлях до них однаковий, тільки назви розділів трохи відрізняються.
- зайдіть у "Налаштування" вашого месенджера;
- оберіть "Дані та сховище" або "Медіафайли";
- вимкніть опцію "Фонове завантаження";
- у розділі "Через мобільну мережу" вимкніть "Автозавантаження медіа", - пояснюється в повідомленні.
Також подається невелике відео з покроковим поясненням як це зробити в Telegram.
"Після цього ви зможете самі обирати, які світлини чи відео завантажувати. Допоможемо залишатися всім українцям на зв’язку в цей складний час!", - сказано в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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