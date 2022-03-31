"Наша хваленая армия, бл#дь, обосралась, нах#й! Нас просто расх#ярили с расстояния 20-30 км. Я ни одного украинца с автоматом не видел!", - російський окупант. ВIДЕО

Російський окупант у телефонній розмові з рідними розповів про втрати у підрозділах армії РФ та розповів подробиці своєї участі в російсько-українській війні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант невдоволений рівнем підготовки та організацією військових дій та зазначає, що його підрозділ нездатний дати відсічі українській армії.

"Наша хваленая армия, бл#дь, обосралась, нах#й! Нас просто расх#ярили с расстояния 20-30 км. Я ни одного украинца с автоматом не видел!", - каже він.

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