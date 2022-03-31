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"Наша хваленая армия, бл#дь, обосралась, нах#й! Нас просто расх#ярили с расстояния 20-30 км. Я ни одного украинца с автоматом не видел!", - російський окупант. ВIДЕО

Російський окупант у телефонній розмові з рідними розповів про втрати у підрозділах армії РФ та розповів подробиці своєї участі в російсько-українській війні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант невдоволений рівнем підготовки та організацією військових дій та зазначає, що його підрозділ нездатний дати відсічі українській армії.

"Наша хваленая армия, бл#дь, обосралась, нах#й! Нас просто расх#ярили с расстояния 20-30 км. Я ни одного украинца с автоматом не видел!", - каже він.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Трупи п'яти окупантів, покинуті поблизу Харкова на Салтівському напрямку. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17346) знищення (7221)


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Топ коментарі
+97
А зачем этому ******* видеть украинца с автоматом, достаточно что украинец видит его
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31.03.2022 20:40
+81
Тєпєрєрь лапатная армія-пєрвая абосраная армія в мірє...
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31.03.2022 20:39
+76
Ще побачиш, коли будеш бігти і обсиратися...

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31.03.2022 20:39
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Тєпєрєрь лапатная армія-пєрвая абосраная армія в мірє...
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31.03.2022 20:39 Відповісти
Нет. Она и раньше была там же, просто теперь про это знают все.
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31.03.2022 20:41 Відповісти
Перегній, перегній, нам завезли перегній...
https://youtu.be/7heTnJsdUG0
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31.03.2022 21:12 Відповісти
Vинтарогие Zасранцы все здохнут в українських степах....н"х"й-бл"дь
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31.03.2022 21:34 Відповісти
просто вони давно в руках не всирались.
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06.09.2022 16:56 Відповісти
Ще побачиш, коли будеш бігти і обсиратися...

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31.03.2022 20:39 Відповісти
Так Украинцы они невидимые ,********** вас тварей с ниоткуда и отправят в никуда ...а не *** шастать ...
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31.03.2022 20:39 Відповісти
Та и Зорян и Шкиряк никуда не дклись.
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31.03.2022 20:43 Відповісти
https://t.me/minval_az/29894 Музыкальная пауза: аэроразведка Украины поделилась результатами ночных рейдов на технику армии РФ
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31.03.2022 20:40 Відповісти
А зачем этому ******* видеть украинца с автоматом, достаточно что украинец видит его
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31.03.2022 20:40 Відповісти
Це ти, падло, ще не бачило, що буде, коли українські дуби і тополі почнуть Українським Воїнам допомагати...
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31.03.2022 20:42 Відповісти
Ваня, вони на деревах.
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31.03.2022 20:42 Відповісти
Не підказуй😃
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31.03.2022 20:47 Відповісти
Більше всього в цій війні я хренею з тупих кацапських самок.
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31.03.2022 20:43 Відповісти
Так это Алтай. Они там теплых толчков не видали.
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31.03.2022 20:47 Відповісти
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31.03.2022 20:50 Відповісти
Алейськ бл..., не дивно що вони звідти йдуть воювати, в них вже хтось розбомбив.
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31.03.2022 20:51 Відповісти
Меня больше удивляют хаты с заборами. Видать зажиточное по их меркам село У них обычно только на калитку хватало.
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31.03.2022 20:53 Відповісти
Це не паркани, це штахетник, пародія на паркан.
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31.03.2022 21:06 Відповісти
Это для них роскошь. Я такого там насмотрелся. Страна непуганых идиотов.
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31.03.2022 21:32 Відповісти
А где ты забор увидел?
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31.03.2022 21:09 Відповісти
дорога шириной три полосы - гордятся...)
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31.03.2022 20:57 Відповісти
*****... даже самое нищее село в Донецкой области (кроме ордла) выглядит в разы лучше чем этот сраный алейск
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31.03.2022 20:57 Відповісти
Ты украинца не видишь- но он есть
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31.03.2022 20:43 Відповісти
и самое главное - хорошо русоговно видит)))
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31.03.2022 20:54 Відповісти
Ахахаха по телику говорят все по плану, а ванька столкнулся с реальностью))))
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31.03.2022 20:43 Відповісти
Не сказать, что по плану, но Х...ло ванек считать не будет.
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31.03.2022 20:45 Відповісти
Конечно не будет, а вот отсутствие техники почувствуют.
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31.03.2022 20:49 Відповісти
Так я не понял, что ванек послали на войну без видосиков про их вяликую армию? Как же так Нарисуйте им там Акул еще
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31.03.2022 20:44 Відповісти
Украинцы испепеляют орков взглядом на расстоянии. Об этом не знают только лохи, которые попадаются им на глаза.
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31.03.2022 20:44 Відповісти
Какая кретинка! Муж под бомбами, а она телек транслирует.
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31.03.2022 20:45 Відповісти
Не верит, за это ух как больно будет.
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31.03.2022 20:50 Відповісти
Фраза: вы там не так думаете. Всё нормально.

Рак головного мозга.
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31.03.2022 20:47 Відповісти
мозг головного рака
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31.03.2022 20:50 Відповісти
Ахххаахах, десь я вже таке чув)))
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31.03.2022 20:52 Відповісти
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31.03.2022 22:11 Відповісти
Діалог телевізора з холодильником !

Телевізор каже , всє пА плану і скоро канєц .

А холодильнік , причому з двухсотими , каже телевізор накуй у вікно кидай !
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31.03.2022 20:48 Відповісти
Як самець лагідно до самки - малісь *****, малісь на х...й
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31.03.2022 20:49 Відповісти
прям как Отелла к Дездемоне...)))
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31.03.2022 20:53 Відповісти
це він з матір*ю так розмовляє.
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31.03.2022 21:18 Відповісти
Да всё тнармальна, па телеку сказали первый этап успешно выполнен, все задачи выполнены
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31.03.2022 20:50 Відповісти
Типа "расхуарили" по плану?
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31.03.2022 20:56 Відповісти
"Молись, бл*дь"

Хоча там така калуша, що й помолиться з матюками.
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31.03.2022 20:50 Відповісти
Смерті вам,лапотні виродки!
Тільки смерті!!!
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31.03.2022 20:50 Відповісти
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31.03.2022 20:51 Відповісти
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31.03.2022 20:59 Відповісти
-- Мама-мама, я вплену на Украине!..
-- Хорошо тебе, сьінок, тебя хоть покормят, а тьі знаешь, что у нас уже жрать нечего... Даже сахара нет.
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31.03.2022 21:18 Відповісти
Дідько - вже думаю записати завтра відео з АТБ про гори цукру у продажі для росіян! І це зважаючи що в нас Сухий закон!

Хай слюни попускають...
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31.03.2022 21:31 Відповісти
Я йому вірю, а оркам я вірю дуже дуже рідко))
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31.03.2022 20:51 Відповісти
а ****нам парад в Киеве обещали ? )))))
а тут такое - добрий вечір. ми з України !!
и всем чем есть ...отвсей души... за всех убитых...шмяки бум !!!
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31.03.2022 20:51 Відповісти
самка розказує шо всьо нормально,наче вона на передовій,а не орк.
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31.03.2022 20:52 Відповісти
кадыр-овцы
https://twitter.com/i/status/1509520897832595464
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31.03.2022 20:53 Відповісти
Рузькие все так разговаривают с любимыми женщинами?
Тьфу. Биомусор.
А у биомусора одна извилина и та прямая. На парад ехал.
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31.03.2022 20:54 Відповісти
,, росіяйдинахуй,,
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31.03.2022 20:55 Відповісти
***** это его шмара или зачем он так часто повторяет это слово?
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31.03.2022 20:58 Відповісти
скучает ))))
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31.03.2022 21:06 Відповісти
Те, кто там ближе, эту песТню дайте послушать плешивому фюреру...
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31.03.2022 20:59 Відповісти
Орк прозревает только после *********. Курки в параше должны получать даже не только трупы, а инвалидов, чтоб те могли долго рассказывать и являть всем каково оно ездить в Украину.
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31.03.2022 21:01 Відповісти
Ну приедет инвалид. Она скажет, что это только тебе одному не повезло, тебя одного ранило во всей росийской армии. Все ж нормально
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31.03.2022 22:18 Відповісти
короче, вся суть разговора, это нытие обосраного аленя из Алейска, своей подруге-аленихе, как ему страшно, а генералы - суки. Норм, значит, наши, насыпают.
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31.03.2022 21:02 Відповісти
по говору на татаров похожи или башкиров, правда обрусевшие
сплошной мат перемат
"все нормально")))
ну да, по плану...
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31.03.2022 21:03 Відповісти
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31.03.2022 21:05 Відповісти
самка судя по говору украинская кацапка, а воин чурка
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31.03.2022 21:08 Відповісти
Они оба русские. Только глаза узкие. Алтайцы. Там дохрена разных аленеводов. Соответсвенно говор.
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31.03.2022 21:14 Відповісти
Звонил родыч з Новоайдара Обвчно в больницу раненых орков в день по 20-30 привозят из под Рубежное-Северодонецк Вчера под триста привезли в основном без конечностей после артудара по скоплению техники и штабу кадыровцев..за Северодонецком..которые готовились к наступлению..И это только 300Х....
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31.03.2022 21:12 Відповісти
Вот, бл*дь, такой, бл*дь, пи*дец, бл*дь вам тут всем наступит, бл*дь.
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31.03.2022 21:24 Відповісти
А мені подобається, коли російський армієць питає "А где вся єта росийская армия с техникой, бл.дь"?

Чувак - оти і є цією армією, якщо ти ще не зрозумів! Твою доля і обов'язок - лежати в Українській землі, щоби в нас огірочки рясно росли! А твою срану техніку ми знайдемо, як використовувати, і це без варіянтів буде більш доречно і ефективніше, аніж ви її використовуєте!

Тому Слава Україні, і Смерть москалям!
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31.03.2022 21:26 Відповісти
А самка орка: "Нам сказали, что все нормально" . Телевизор рулит, о как
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31.03.2022 21:27 Відповісти
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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31.03.2022 21:27 Відповісти
Что, ни одного украинца с автоматом не видел? Так вам же путлер объяснил, что нет такой нации - украинцы, вот вы их и не видите.
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31.03.2022 21:29 Відповісти
"Наша хваленая армия, бл#дь, обосралась, нах#й! Нас просто расх#ярили с расстояния 20-30 км. Я ни одного украинца с автоматом не видел!".

А чего вы от "бендеровцев"-невидимок ожидали? ))
А "нациков" вы не видели, потому что они из синагоги по вам херачили.
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31.03.2022 21:31 Відповісти
Людина у відчаї, а самиця якась навіжена повторює наче зомбі
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31.03.2022 21:33 Відповісти
Це не Українська самиця, тому не треба дивуватись, що вона тупа як пробка!

Українські жінки найкращі, бо відповідають своїм чоловікам!

Українська земля народжує героїв, але і героїнь теж!
І оркам точно нас не здолати!
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31.03.2022 22:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=gjhggiE8UVY НАШІ Жінки
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31.03.2022 23:03 Відповісти
Українки не самиці, а горді та вродливі жінки!
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31.03.2022 23:44 Відповісти
З усіх цих званков дамой складається враження, що найбільш адекватні кацапи - це ті що вже отримали ***** на українській території, а руцкіє мами і жьони (до яких постійно волає укрпрез), то найстійкіша вата, готова здохнути від голоду за імперські хатєлкі свого сцаря
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31.03.2022 21:34 Відповісти
Это надо по радио крутить, особенно где на *********, и Кацапию добивает
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31.03.2022 21:40 Відповісти
"Молись Б**дь" это прекрасно, непонятно это жена б**дь или не хватает словарного запаса?
Надо бы ему достоевского или толстого перечитать...
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31.03.2022 21:52 Відповісти
"Z" означает ZHMURIKI.
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31.03.2022 21:56 Відповісти
Когда митинги винтят в автозаки все тупо стоят, смотрят и не сопротивляются.
Вор и ублюдок захватил власть все смотрят и ждут что будет дальше.
Вас будут убивать, унижать, посылать на смерть всегда пока вы такие трусы.
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31.03.2022 22:45 Відповісти
Джохар Дудаев: "Россия умрёт, когда взойдёт украинское солнце". Короче, пісець вам москалі.
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01.04.2022 06:07 Відповісти
кацапи вам жопа.

Послухайте про звитягу ЗСУ від переляканного окупанта.
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01.04.2022 12:00 Відповісти
"Молись, *****!" - "Высокие... Высокие отношения" (С)
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01.04.2022 14:03 Відповісти
Перший паз чую самку кацапа що не матюкається
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01.04.2022 15:20 Відповісти
Я не слухала запис: гидко од суцільної нецензурної лексики. ЦН вже може й не попереджати: як говорять москалі - зразу потік матюків.
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02.04.2022 04:23 Відповісти
Уявіть хачик ******** від двох снарядів. А якщо попаде під шквал української артилеріі?
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04.04.2022 10:49 Відповісти
 
 