"Б'ють щоночі, і щотижня інтенсивність збільшується. Причин для паніки немає", - Арестович про буцімто підготовку РФ "масованого удару" вранці. ВIДЕО

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович закликав не сіяти паніку щодо нібито запланованого російськими військами в ніч на п'ятницю "масованого удару" по Україні.

Про це він сказав у відеоролику, опублікованому у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

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За словами Арестовича, він отримав низку повідомлень від представників ЗМІ та народних депутатів, в яких йдеться, що російська федерація планує завдати масованого удару з 04:00 до 04:30 по всій території України.

"Немає жодного сенсу витрачати ракети, які коштують мільйони доларів, десятки мільйонів доларів в одному залпі, на те, щоб убити народного депутата України чи журналіста. Бити будуть по об'єктах ВПК, навіть якщо бити. І по об'єктах інфраструктури, навіть якщо битимуть". "Що означає "навіть якщо будуть бити"? Вони б'ють щоночі. При чому щоночі інтенсивність цих ударів збільшується. Я не розумію, в чому причина паніки", - сказав радник голови ОП.

Водночас Арестович закликав українців відповідально ставитись до повітряних тривог.

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