"Б'ють щоночі, і щотижня інтенсивність збільшується. Причин для паніки немає", - Арестович про буцімто підготовку РФ "масованого удару" вранці. ВIДЕО
Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович закликав не сіяти паніку щодо нібито запланованого російськими військами в ніч на п'ятницю "масованого удару" по Україні.
Про це він сказав у відеоролику, опублікованому у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Арестовича, він отримав низку повідомлень від представників ЗМІ та народних депутатів, в яких йдеться, що російська федерація планує завдати масованого удару з 04:00 до 04:30 по всій території України.
"Немає жодного сенсу витрачати ракети, які коштують мільйони доларів, десятки мільйонів доларів в одному залпі, на те, щоб убити народного депутата України чи журналіста. Бити будуть по об'єктах ВПК, навіть якщо бити. І по об'єктах інфраструктури, навіть якщо битимуть". "Що означає "навіть якщо будуть бити"? Вони б'ють щоночі. При чому щоночі інтенсивність цих ударів збільшується. Я не розумію, в чому причина паніки", - сказав радник голови ОП.
Водночас Арестович закликав українців відповідально ставитись до повітряних тривог.
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Він же за п'ять годин до нападу казав, що на Київ не посунуть. І з території Білорусі орки не пройдуть.
Ефір наживо за 5 годин до вторгнення фашистської русні в Україну. Послухайте його "влучні прогнози" про нереальність наступу на Київ та Чернігів, про іронію щодо британських розвідданих і про те, що небо над Україною безпечне.
https://www.youtube.com/watch?v=888VfvSxMYU&
Російські окупанти перекидають до Білорусі ракетні підрозділи, зокрема в районі Гомеля виявлено прибуття п'яти ракетних комплексів.
Про це у https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/284860703827015 Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
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їъ України. Здамося на милість х_ла і ось тоді все буде точно зашибісь. А навіщо тоді стільки жертв? А може, дійсно, треба стиснути сфінктер, якщо ви українці а не кацапи, зролбити глибокий вдих і повільний видих, дихати рівно й продовжувати битись. Ми поставили на кон дуже багато чого, й серед всього цього - наше життя й свобода. А у путіна вже нема чого ставити.