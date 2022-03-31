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"Б'ють щоночі, і щотижня інтенсивність збільшується. Причин для паніки немає", - Арестович про буцімто підготовку РФ "масованого удару" вранці. ВIДЕО

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович закликав не сіяти паніку щодо нібито запланованого російськими військами в ніч на п'ятницю "масованого удару" по Україні.

Про це він сказав у відеоролику, опублікованому у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

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За словами Арестовича, він отримав низку повідомлень від представників ЗМІ та народних депутатів, в яких йдеться, що російська федерація планує завдати масованого удару з 04:00 до 04:30 по всій території України.

"Немає жодного сенсу витрачати ракети, які коштують мільйони доларів, десятки мільйонів доларів в одному залпі, на те, щоб убити народного депутата України чи журналіста. Бити будуть по об'єктах ВПК, навіть якщо бити. І по об'єктах інфраструктури, навіть якщо битимуть". "Що означає "навіть якщо будуть бити"? Вони б'ють щоночі. При чому щоночі інтенсивність цих ударів збільшується. Я не розумію, в чому причина паніки", - сказав радник голови ОП.

Водночас Арестович закликав українців відповідально ставитись до повітряних тривог.

Читайте також: Війська РФ відходять з київського напрямку з боєм, - Арестович

армія рф (17346) Арестович Олексій (378)


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Топ коментарі
+27
Театр одного актёра.
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31.03.2022 21:03
+27
Знову цей експерд..
Він же за п'ять годин до нападу казав, що на Київ не посунуть. І з території Білорусі орки не пройдуть.
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31.03.2022 21:04
+20
Що не відос, то все в нас заїбісь: "Всё классно, а теперь о погоде"
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31.03.2022 21:03
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Театр одного актёра.
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31.03.2022 21:03 Відповісти
Що не відос, то все в нас заїбісь: "Всё классно, а теперь о погоде"
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31.03.2022 21:03 Відповісти
Да, все класно, не панікуй і тут бац- ти сидиш в подвалі без води, їжі, ліків, бо все ж класно було і ти не готувався....
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31.03.2022 21:07 Відповісти
Нам усім треба було слухати не Люсю, американську розвідку. Блінкен та Байден нас постійно попереджали про вторгнення, навіть дати називали.
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31.03.2022 21:14 Відповісти
вам усiм надо было думать на выборах когда голосовали за цирк во время войны
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31.03.2022 23:27 Відповісти
А ти чим думав, коли голосував за терориста N1 у світі - ***** кагебешного?
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01.04.2022 00:29 Відповісти
25% подумали
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01.04.2022 00:47 Відповісти
А хіба люська бреше? У люськи все добре за будь-якого перебігу подій.
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31.03.2022 23:48 Відповісти
Знову цей експерд..
Він же за п'ять годин до нападу казав, що на Київ не посунуть. І з території Білорусі орки не пройдуть.
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31.03.2022 21:04 Відповісти
Ток-шоу з "військовим експертом" люсєй арестовичем.
Ефір наживо за 5 годин до вторгнення фашистської русні в Україну. Послухайте його "влучні прогнози" про нереальність наступу на Київ та Чернігів, про іронію щодо британських розвідданих і про те, що небо над Україною безпечне.
https://www.youtube.com/watch?v=888VfvSxMYU&
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31.03.2022 21:11 Відповісти
да не хрен он нужен трепло - уже тошнит от него
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31.03.2022 23:29 Відповісти
Этот Арестович в стране по всем вопросам специалист-универсал! Но то и без него понятно, что вброс про 4 утра - это типичный фейк, кто ж будет предупреждать об обстрелах. Хотя расеяне такие дебилы, что может так и сделают
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31.03.2022 21:04 Відповісти
Как же он уже достал....в каждой бочке затычка
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31.03.2022 21:04 Відповісти
Кумарит этот хрен. Найдите более адекватного.
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31.03.2022 21:05 Відповісти
Тріпло.

Російські окупанти перекидають до Білорусі ракетні підрозділи, зокрема в районі Гомеля виявлено прибуття п'яти ракетних комплексів.

Про це у https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/284860703827015 Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

Джерело:
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31.03.2022 21:07 Відповісти
"Росія продовжує перекидання ракетних підрозділів до Республіки Білорусь з метою збільшення інтенсивності обстрілів балістичними ракетами населених пунктів та об'єктів інфраструктури на території України", - йдеться в повідомленні.

Джерело:
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31.03.2022 21:08 Відповісти
люсю слухати то себе найобувати....
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31.03.2022 21:59 Відповісти
"Муха Шептуха"
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31.03.2022 21:08 Відповісти
😆
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31.03.2022 21:11 Відповісти
Апять Аґєстовічь?
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31.03.2022 21:10 Відповісти
А чому не притягти до відповідальності цих конкретних депутатів і журналюг за розповсюдження паніки? Але ж вони звідкілясь взяли цю дезу? Хай розкажуть правоохоронцям хто їм повідомив чи може самі вигадали?
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31.03.2022 21:11 Відповісти
Долбоё.
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31.03.2022 21:11 Відповісти
..біще
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31.03.2022 21:20 Відповісти
Арестович уже задрал своими успокоительными видосиками. Даже домохозяйки плюются, хотя раньше писали кипятком. Ему уже никто не верит
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31.03.2022 21:11 Відповісти
Мене зараз забанять, але... Ну давайте дыйсно злякаємося того, що нас бьють і вдарять масовано по всій територі
їъ України. Здамося на милість х_ла і ось тоді все буде точно зашибісь. А навіщо тоді стільки жертв? А може, дійсно, треба стиснути сфінктер, якщо ви українці а не кацапи, зролбити глибокий вдих і повільний видих, дихати рівно й продовжувати битись. Ми поставили на кон дуже багато чого, й серед всього цього - наше життя й свобода. А у путіна вже нема чого ставити.
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31.03.2022 21:12 Відповісти
при чому тут переляк,цей підор притуплює увагу своєю піздьожжю,скільки людей наслухавшись цього долбойоба не побігли до сховищ,скільки з них загинули,йому ***** він ні за що не відповідає
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31.03.2022 22:01 Відповісти
Официально в ночь с позавчера на вчера сбили ВСЕ 8 ракет, которые летели на Киев. Надеюсь, что с каждым днём наше доблестное ПВО будет работать всё лучше и лучше
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31.03.2022 21:13 Відповісти
а подумать про другие города кроме Киева?? или вы их не считаете?
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01.04.2022 00:49 Відповісти
Так я о всех и думаю. Просто информацию о сбитых 8 ракетах знаю о Киеве. На других направлениях также сбивают
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01.04.2022 01:32 Відповісти
Не переварюю цього психолога
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31.03.2022 21:14 Відповісти
так он постоянно врет - он привык что его только дэбилы слушают и боты
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31.03.2022 23:31 Відповісти
Арестович-Люся ****** і далі на НТВ,там запрос на епізоодичні ролі,там в тебе більше толку,в серіалах.Ти ***** не експерт ,ти просто ніхто і звать тебе ніяк. Вже одні *******,що війни не буде, і всі на шашлики.Далі промовчу,бо не на часі.А потім спитаємо як похерили ракетну прграму ПЗРКТ Нептун,ПЗРКТ Вільха.Чому виділялись"кошти тільки на експортні квоти на ПТРК Стугна,ПТРК Корсар,слава Богу не вспіли відправити і дістались нашим ЗСУ.Обов"язково спитаємо,чому за тиждень до війни розмінували Кримський перешийок 7,5км і чому війська (рф) за пів доби заняли Підень України і вже стояли під Києвом,Хрківом,Сумами,Черніговим,Миколаєвим.і т.д.Прикрившись лицемірною маскою(ГЕРОЙСТВА) ми не втікли,ми ж остались,в Україні.,,,Ні так не буде,тому,що кров дітей,сімей,солдатів,на ваших руках і вашій совісті.
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31.03.2022 21:21 Відповісти
Арестович, якщо по мені вночі будуть пуляти, тобі буде рука-ліцо
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31.03.2022 21:29 Відповісти
битою "надьожнєй"....
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31.03.2022 22:03 Відповісти
Кому він це розповідає на язікє окупанта? Назначте нормального прес-офіцера, а не цього баєвога развєдчіка с 38 виходами в руцкіх серіалах про мєнтов та умних сабак.
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31.03.2022 21:32 Відповісти
І ще, чому він до цієї пори не заарештований за наклеп і дезінформацію на війскових ЗСУ? Арєстовіч: " Закликаю війскових ЗСУ та цивільних - не знущатися над військовополоненими". Чи одним бубонного не можна критикувати з дивану, а інші з київського бункера можуть оббріхувати перед всім світом наші ЗСУ???
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31.03.2022 21:40 Відповісти
Хай піде до родичів загиблих від обстрілів і скаже в лице не панікуйте все ок...і гримаси покорче
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31.03.2022 21:43 Відповісти
Так не можна - це знущання якесь. Йому ще крісло потрібне, де можна розвалитися та віщати тихеньким голосочком.
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31.03.2022 22:26 Відповісти
Потрібно слухати що кажуть професійні військові а токож в МОУ та ЗСУ а Арестович це кусок, ослойоб який гадає на картах в очко в Єрмаком
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31.03.2022 21:43 Відповісти
в мене вже блювотний рефлекс на це *****
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31.03.2022 21:59 Відповісти
да у всех уже - он ведьмак кацапский черноротый
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31.03.2022 23:33 Відповісти
задача этого персонажа - убаюкивать народ. чтобы не заметили ******* власти, не заметили слив интересов Украины на переговорах, не заметили пророссийских переговорщиков арахамий и прочую шваль, не заметили разминирования юга и полную сдачу. у нас везде победа, ура. а то, что мы завтра останемся официально без наших территорий на юго-востоке, ну то такое. все равно мы победили. слушайте арестовича, ага
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31.03.2022 22:26 Відповісти
Его задача - говорить то, что хотят в этот момент услышать - сладостным голоском
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31.03.2022 22:57 Відповісти
ни хрена подобного он вещает для тупых необразованых которое не владеют информацией и правильно написали выше - что бы отмазывать власть за предательстява на переговорах
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31.03.2022 23:35 Відповісти
Етаму ********* и клоуну пуст кто нибут скажит нада спасат мариопол героев и мирних жителеи ****** продали страну на 100%
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01.04.2022 00:38 Відповісти
люся йди в слід за російським кораблем, великий аналітик.... коментувати військові справи не твоя робота йди геть
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01.04.2022 13:11 Відповісти
 
 