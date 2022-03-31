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"У нас тоталитарный режим! Мы все поедем на 15 лет. Мы страна-изгой": Учні "здали" вчительку в російській Пензі, яка розповідала правду про війну РФ проти України. АУДIО

У пензенській школі учні записали на телефон та передали до поліції висловлювання вчительки англійської мови про війну в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Історія сталася 18 березня. Дві дівчинки запитали 55-річну вчительку, як так вийшло, що вони тепер не можуть поїхати на змагання з плавання та карате до Європи. Викладачка пояснила перед класом, що вона думає про антиросійські санкції та бойові дії в Україні.

Хтось із школярів записав промову та відправив до МВС РФ. Тепер вчителька під слідством. Проти педагога порушили справу за статтею про дискредитацію Збройних сил РФ.

Також дивіться: "Задовбали вже... Кляті москалі": Поезія четвертокласника Єгора із Сум

Автор: 

росія (65129) вчитель (395)


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Топ коментарі
+75
Нация стукачей.

Павлики морозовы.
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31.03.2022 22:23
+71
Давайте їх усіх в табір ім. Павліка Морозова.
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31.03.2022 22:23
+70
Стукачи. Вертухаи. Скрепы.
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31.03.2022 22:23
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Давайте їх усіх в табір ім. Павліка Морозова.
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31.03.2022 22:23 Відповісти
Центр журналістських розслідувань@InvestigatorUa



«Калібрами» морського базування Україну обстрілюють зрадники, які в 2014 перейшли на бік рф.
Ось вони:
1) Єгор Тугарін, 38 років, народився у Києві.
2) Григорій Бреєв, 43 років, родом з Вінниччині, раніше командував нашим корветом «Луцьк». https://investigator.org.ua/ua/news-2/241372/

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31.03.2022 22:23 Відповісти
Мерзота- завжди мерзота
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31.03.2022 22:29 Відповісти
один утонет в ноябрьском море, другой будет доживать жизнь под чужой фамилией на реке Таз.
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31.03.2022 22:31 Відповісти
кацапы по фамилии всеравно ни какие они не украинцы
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31.03.2022 23:02 Відповісти
Нация стукачей.

Павлики морозовы.
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31.03.2022 22:23 Відповісти
дело не в том что они стукачи - а дело в том что они поддерживают убийство украинцев и бомбежки мирных городов - просто целая нация выродков
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31.03.2022 23:04 Відповісти
Да не, я не думаю. При Сталине доносы были везде, а уже потом во время перестройки они начали, "ой что же мы делали, какой Сталин был плохой".
А в Германии то же самое было и при Гитлере. Спрашивали простых немцев, как они могли такое допустить, а они, "А мы не знали! И боялись! Простите нас!".
История повторится, через некоторое время они будут стоять на коленях простиь прощения от Украины за свои злодияния, и так же как немцы сегодня имеют с детства то чуство вины что кастрировало весь немецкий народ на "миролюбие" и пацифизм - то же самое и будет в РФ. Я в это очень верю.
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01.04.2022 00:20 Відповісти
нет. русские не будут.
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01.04.2022 00:35 Відповісти
Для Германии это норма. Позвонить в полицию по любому поводу. Они считают это порядком. Один муж одной жены сказал подчиненному поехать в свои поля фермерские и поучить там свою жену езды на автомобиле. Так потом этому подчиненному пришло письмо, что видели вашу машину на полях фермера и дайте пожалуйста отчет, что вы там делали. Казалось бы в поле больше никого не было.
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01.04.2022 09:08 Відповісти
Термін "стукачество" пішов з кримінального світу, коли зеки доносили на своїх адміністрації колоній.
В цивільній ситуації це називається "співробітництво з органами правопорядку".
Відповідно, усе залежить від точки зору спостерігача - він за дотримання норм Закону, чи тільки що з зони вийшов.
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01.04.2022 12:37 Відповісти
А що вчителька не так сказала? Сказала правду, но в "органах" - злочинці! Задзеркаьний світ!
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01.04.2022 16:49 Відповісти
Вчительці, як раз респект і уважуха. Без питань.
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01.04.2022 19:28 Відповісти
Стукачи. Вертухаи. Скрепы.
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31.03.2022 22:23 Відповісти
павлики морозовы
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31.03.2022 22:23 Відповісти
Всё понятно. Непонятно только, зачем теперь в Параше нужен английский язык.
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31.03.2022 22:24 Відповісти
Парашники і російського не знають.
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31.03.2022 22:25 Відповісти
будут надписи читать на гумманитарной помощи
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31.03.2022 22:26 Відповісти
Її небуде, бо для гуманізуємих...
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31.03.2022 22:32 Відповісти
если что Ножек Байдена, И еды с Украина как в 91ом, уже не будет, так что...
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31.03.2022 22:56 Відповісти
Чмирять притомних людей.
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31.03.2022 22:24 Відповісти
Маленьки ******** ростуть! (геї вибачте, ви геї вони підори)
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31.03.2022 22:25 Відповісти
Формула от v-n-zb ))
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31.03.2022 22:47 Відповісти
ще діти, а вже мерзота
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31.03.2022 22:25 Відповісти
Пропаганда генами передается. Вам молодым это трудно понять. Если бы пожили лет 50-60 в совке тогда бы поняли.
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31.03.2022 22:58 Відповісти
ну не знаю... я 30 років в совку прожила. А мої батьки - все життя, як і дідусь з бабусею. Але саме вони навчили мене, що донощики - то ганьба всьому роду, а той хто вірить комуністам - кончений
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31.03.2022 23:08 Відповісти
Все верно. Стучать в моем детстве было позором. Правда и таких острых тем было меньше. Разве что, кто слушает "голоса". Но шакалы всегда есть в массе. Особенно, если на это есть спрос.
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31.03.2022 23:39 Відповісти
Термін "стукачество" пішов з кримінального світу, коли зеки доносили на своїх адміністрації колоній.
В цивільній ситуації це називається "співробітництво з органами правопорядку".
Відповідно, усе залежить від точки зору спостерігача - він за дотримання норм Закону, чи тільки що з зони вийшов.
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01.04.2022 12:39 Відповісти
Ну да. Сдать одногрупника за мыслепреступления против совка, это всегда скрепно для совков.
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01.04.2022 16:21 Відповісти
Так жило суспільство. Заднім числом, в іншій ситуації обвинувачувати можна до другого пришестя.

А як в нашій ситуації бути ? Що є стукачество, а що є робота над забезпеченням законності у суспільстві ??
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01.04.2022 19:31 Відповісти
Это уже от морального стержня зависит. Свой-чужой называется.
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01.04.2022 20:44 Відповісти
они кацапье малолетнее тупые как пробки нигде не бывают ничего не знают
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31.03.2022 23:06 Відповісти
Павлик Морозов *****
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31.03.2022 22:25 Відповісти
а шо, так можна било?
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31.03.2022 22:57 Відповісти
Молодці свинособаки. Так тримати.
Розстріли на росії пора легалізовувати.
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31.03.2022 22:26 Відповісти
Нездатен,думати. Завали хайлл
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31.03.2022 22:28 Відповісти
русский, за тебя думает фюрер. Тебе думать по вашим законам не положено.
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31.03.2022 22:31 Відповісти
Вчера зарегистрировался и думать начал?
Пригожинцы, вы совсем тупые?
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31.03.2022 22:36 Відповісти
Павлікі мярьозави. Потім,ці падлюки приїжджають донас,й ******** й своїх батьків...
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31.03.2022 22:26 Відповісти
Ну вот, думаем, если не станет путина, то что-то там изменится... Там ублюдочные путинята уже с детского горшка подрастают
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31.03.2022 22:28 Відповісти
У гулаг
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31.03.2022 22:34 Відповісти
Что бы вы мразота жили долго на своей параше,окруженные такими же выродками как вы. Что бы ад вам казался освобождением
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31.03.2022 22:28 Відповісти
Павлики Морозовы ******, стукач
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31.03.2022 22:29 Відповісти
Ну от ті хто може думати сядуть до в'язниці, можете зразу всіх науковців, та й взагалі всіх росіян з рівнем інтелекту вище середнього зразу в тюрму, а краще просто депортуйте з країни, ті хто залишиться будуть жити в здоровенній інформаційній бульбашці, яка коли лопне заляпає всіх.
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31.03.2022 22:30 Відповісти
науковців вже...рік тому приструнили..вийшла постанова про заборону спілкування з західними науковцями.на різні форуми рашкінцям не можна іздити і обмінюватись науковими роботами бо це підриває устрої рашки.а якшо якісь є роботи то підлягають провірці в ФСБ
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31.03.2022 22:33 Відповісти
які батьки такі і діти
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31.03.2022 22:30 Відповісти
взрастил ботоксный ********** лубянских птенцов...за него и мать продадут и в жопу дадут...
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31.03.2022 22:30 Відповісти
Вчительку треба спасати,а то тепер її всі 25 років впаяють.
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31.03.2022 22:31 Відповісти
Невтому місці,невтой час
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31.03.2022 22:35 Відповісти
Welcome to "1984"
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31.03.2022 22:31 Відповісти
Павлики Морозовы хатели в гейропу?
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31.03.2022 22:32 Відповісти
Мыслепреступление получилось.

И это разве страна?

И они еще хотят, что бы вместе с ними жили.
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31.03.2022 22:33 Відповісти
Вони,вже бажають іншого:- нищити всіх
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31.03.2022 22:37 Відповісти
А вот и Оруэловские стукачи по мыслепреступлениям, сдали училку
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31.03.2022 22:34 Відповісти
Одни спровокували,інші писали.Партитура
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31.03.2022 22:39 Відповісти
Вот такие в Пензе пенздюки...
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31.03.2022 22:34 Відповісти
А потом такие онижетети приходят с оружием в Украину, а некоторые начинают им сочувствовать.
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31.03.2022 22:34 Відповісти
Маленькие путинята.
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31.03.2022 22:38 Відповісти
сучинята
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31.03.2022 22:43 Відповісти
Путлєр-югенди
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31.03.2022 23:10 Відповісти
Потрібно її буде обмінять на військового
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31.03.2022 22:42 Відповісти
Ні. Хай гниє у рідній говені.
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31.03.2022 22:59 Відповісти
дадуть же 15. Побачите.
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31.03.2022 23:09 Відповісти
Я на Одноклассниках чмырю рашасвиней. Меня уже 50 раз "внесли в базы ФСБ" и все мои фотки "передали в соответствующие органы". Что интересно, меня там не банят, фотки с дохлой русней не удаляют и каменты не трут. Наверное, в модераторах есть "наши люди"
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31.03.2022 22:48 Відповісти
Толку с этого никакого. Это уже неизлечимые твари....
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31.03.2022 23:01 Відповісти
Я получаю удовольствие от их истерики, как у них пердаки рвет.
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31.03.2022 23:15 Відповісти
двом дівчинам і справді дорога в днр а не в чехію,
тупі кури заслужили
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31.03.2022 22:57 Відповісти
Чудово. Туди їм всім і дорога. І вчительці також.
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31.03.2022 22:58 Відповісти
Интересно, а на расии, уже Телекраны как в 1984 работают? наверно да...
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31.03.2022 23:01 Відповісти
маразм крепчает

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31.03.2022 23:04 Відповісти
ну че, достойные потомки НКВДшных стукачей и ГУЛАГовских вертухаев!
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31.03.2022 23:11 Відповісти
Після війни,впершу чергу на кордоні з мордором побудувати велику китайську стіну та ров з крокодилами за їх рахунок!
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31.03.2022 23:13 Відповісти
Старомыслы не нутрят ангсоц! (с)
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31.03.2022 23:23 Відповісти
не ангсоц, а ПтнЗдец
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01.04.2022 11:29 Відповісти
За тук-тук респект!!!
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31.03.2022 23:25 Відповісти
Виростили собі покоління шісток..***** ну і країна....Пошвидше голод в росії
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31.03.2022 23:52 Відповісти
Павлік Морозов відпочиває...
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01.04.2022 00:02 Відповісти
Яка ж гнила нація - ці свинособаки!!!!
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01.04.2022 00:27 Відповісти
Эти полные идиоты сами снижают средний коэффициент интеллекта российской нации сажая, притесняя и убивая свой интеллектуальный потенциал. Вместо настоящих учителей там останутся только быдло. А гуманистические ценности подавляющее большинство уже давно обменяло на шовинизм, национализм и ура-патриотизм, притесняя (как тут) последних настоявших и думающих представителей интеллигенции которая у них осталась.
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01.04.2022 00:28 Відповісти
Ути-пути...какая адекватная нашлась)))... 15 лет Гулага этой дуре, чтобы не выеживалась...

Русские - нация тупых и затурканых, такими они должны оставаться и впредь...
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01.04.2022 00:34 Відповісти
Страна-3/14дорас - народ-3/14дорас...
Фсьо скрепненько..
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01.04.2022 00:45 Відповісти
Тепер їй можуть надати будь-яке громадянство, а малолітні дебіли тепер тільки в "рай".
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01.04.2022 00:47 Відповісти
Вот они и вывели очередное поколение гомосоветикуса 2.0. Где-то лет через 10-15 будет самый рассвет.
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01.04.2022 01:05 Відповісти
Справжні дітки мордору
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01.04.2022 02:29 Відповісти
правильная учительница.
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01.04.2022 05:05 Відповісти
Про руцкіх мам я вже сподіваюсь навіть останні клоуни зрозуміли, тепер черга руцкіх дєтєй, каториє тожи ніфчьом нівінавати...
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01.04.2022 09:47 Відповісти
Оркська біомасса нічому навчитися не взмозі. Навіть якщо матом їм вбивати.
Щкода вчительку. Унікальний випадок людини при тямі, та не на зоні ще в мосрдорі.
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01.04.2022 10:04 Відповісти
Це жах , знову гулаг лагеря.
Ось ,що виявляється вони мали на увазі коли казали - "МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ".
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01.04.2022 10:58 Відповісти
Дети - это будущее)
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02.04.2022 10:19 Відповісти
 
 