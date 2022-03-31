"У нас тоталитарный режим! Мы все поедем на 15 лет. Мы страна-изгой": Учні "здали" вчительку в російській Пензі, яка розповідала правду про війну РФ проти України. АУДIО
У пензенській школі учні записали на телефон та передали до поліції висловлювання вчительки англійської мови про війну в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Історія сталася 18 березня. Дві дівчинки запитали 55-річну вчительку, як так вийшло, що вони тепер не можуть поїхати на змагання з плавання та карате до Європи. Викладачка пояснила перед класом, що вона думає про антиросійські санкції та бойові дії в Україні.
Хтось із школярів записав промову та відправив до МВС РФ. Тепер вчителька під слідством. Проти педагога порушили справу за статтею про дискредитацію Збройних сил РФ.
Топ коментарі
+75 andant 1000
показати весь коментар31.03.2022 22:23
+71 Имярек
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+70 Совестно за Брата
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«Калібрами» морського базування Україну обстрілюють зрадники, які в 2014 перейшли на бік рф.
Ось вони:
1) Єгор Тугарін, 38 років, народився у Києві.
2) Григорій Бреєв, 43 років, родом з Вінниччині, раніше командував нашим корветом «Луцьк». https://investigator.org.ua/ua/news-2/241372/
Павлики морозовы.
А в Германии то же самое было и при Гитлере. Спрашивали простых немцев, как они могли такое допустить, а они, "А мы не знали! И боялись! Простите нас!".
История повторится, через некоторое время они будут стоять на коленях простиь прощения от Украины за свои злодияния, и так же как немцы сегодня имеют с детства то чуство вины что кастрировало весь немецкий народ на "миролюбие" и пацифизм - то же самое и будет в РФ. Я в это очень верю.
В цивільній ситуації це називається "співробітництво з органами правопорядку".
Відповідно, усе залежить від точки зору спостерігача - він за дотримання норм Закону, чи тільки що з зони вийшов.
В цивільній ситуації це називається "співробітництво з органами правопорядку".
Відповідно, усе залежить від точки зору спостерігача - він за дотримання норм Закону, чи тільки що з зони вийшов.
А як в нашій ситуації бути ? Що є стукачество, а що є робота над забезпеченням законності у суспільстві ??
Розстріли на росії пора легалізовувати.
Пригожинцы, вы совсем тупые?
И это разве страна?
И они еще хотят, что бы вместе с ними жили.
тупі кури заслужили
Русские - нация тупых и затурканых, такими они должны оставаться и впредь...
Фсьо скрепненько..
Щкода вчительку. Унікальний випадок людини при тямі, та не на зоні ще в мосрдорі.
Ось ,що виявляється вони мали на увазі коли казали - "МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ".