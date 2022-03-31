"У нас тоталитарный режим! Мы все поедем на 15 лет. Мы страна-изгой": Учні "здали" вчительку в російській Пензі, яка розповідала правду про війну РФ проти України. АУДIО

У пензенській школі учні записали на телефон та передали до поліції висловлювання вчительки англійської мови про війну в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Історія сталася 18 березня. Дві дівчинки запитали 55-річну вчительку, як так вийшло, що вони тепер не можуть поїхати на змагання з плавання та карате до Європи. Викладачка пояснила перед класом, що вона думає про антиросійські санкції та бойові дії в Україні.

Хтось із школярів записав промову та відправив до МВС РФ. Тепер вчителька під слідством. Проти педагога порушили справу за статтею про дискредитацію Збройних сил РФ.

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