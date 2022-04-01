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Ворог потиху відходить з Чернігівщини, але розслаблятися ще зарано, - голова ОВА Чаус. ВIДЕО

Окупанти виводять свої сили з Чернігівської області. Але регіон залишається в межах доступності для ворожих ракетних та артилерійських обстрілів, тож розслаблятися ще зарано.

Про це заявив у своєму зверненні голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ворог завдяки нашим Збройним Силам потиху відходить з Чернігівщини. Для чого він це робить? Ну, одному йому відомо. Але я сподіваюсь, що він виходить звідси назавжди. Але навіть якщо він відходить до перегрупування, щоб повернутись, то ми його будемо чекати з подвійним "радушієм", - сказав Чаус.

За його словами, громади працюють над відновленням життєдіяльності, а захисники України займаються розмінуванням населених пунктів та "зачисткою від москальської нечісті".

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Чаус наголосив, що противник може наносити по Чернігівщині нові авіаційні та ракетні удари.

"Можливі авіаційні і ракетні удари по області. Цього ніхто не відміняв. Ворог може діяти будь-яким чином, і таким теж. Тобто, вони долітають на сьогодні до нас і дострілюють. Тому в мене велике прохання: за наявності сигналів по тривозі знаходитися в об’єктах укриття", - сказав він.

Він підсумував: "Нам ще рано розслаблятися, у нас ще багато роботи і ще війна".

Автор: 

Чернігів (787) Чернігівщина (1584) Чаус В’ячеслав (60)


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Топ коментарі
+3
Олександр Бригинець


@bryhynets

·
https://twitter.com/bryhynets/status/1509766440232136709 2 ч



Велика Британія на відміну від інших союзників, не радить Україні зараз укладати мирну угоду з Росією ціною великих поступок, - The Times Щось Британія мені подобається усе більше і більше)
показати весь коментар
01.04.2022 11:22
+2
https://www.facebook.com/uvPivden/?__cft__[0]=AZXkvLkLViF-0z9qv5WY2HspfuTcxELRRlA7TiZrAj_cFQGOoPT3IpMPuUH357A0MsBR0VESgw0Lk9tODVeWodix4EJYD4OHt3QBIeePUwYMtkBtkNetqXCvcr863we6ubQqxQZn8jQUuMBFMMEQ_KrC&__tn__=-UC%2CP-R Угруповання військ "Південь" / Grouping of troops "South"

https://www.facebook.com/uvPivden/posts/112379708089261?__cft__[0]=AZXkvLkLViF-0z9qv5WY2HspfuTcxELRRlA7TiZrAj_cFQGOoPT3IpMPuUH357A0MsBR0VESgw0Lk9tODVeWodix4EJYD4OHt3QBIeePUwYMtkBtkNetqXCvcr863we6ubQqxQZn8jQUuMBFMMEQ_KrC&__tn__=%2CO%2CP-R 12 год ·



Визволено 11-ть населених пунктів, які повністю перебувають під контролем Збройних Сил України.
Зусиллями наших захисників 60-тої окремої піхотної бригади та 4-го танкового батальйону 17-ї окремої танкової бригади, що перебувають в угрупованні військ "Південь" було визволено такі населені пункти на Херсонщині:
Нововоронцовка, Мала Шестерня, Новогригорівка, Тополине, Князівка, Краснівка, Свободне, Кам'янка, Пригір'я, Кочубєївка, Орлове.
Завдяки військовим 60-тої окремої піхотної бригади та 4-му танковому батальйону 17-ї окремої танкової бригади місцеве населення на сьогоднішній день може отримувати гуманітарну допомогу (медикаменти, продукти харчування).
В свою чергу жителі визволених територій підтримують та підбадьорюють наших захисників.
Проводячи операції із визволення даних населених пунктів підрозділи оновилися «трофейною» технікою. На їх рахунку перебувають танки Т-64 ( з повним боєкомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базі МТЛБу.
Дякуємо нашим захисникам.
Слава Україні!
показати весь коментар
01.04.2022 11:04
+2
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949&__cft__[0]=AZUfXSBVuH2sReUARfuUmol7KX21JFnvIjAgrOkeBaOnCu8tJjNyRHKPtUycynH9J1GWLUdWIdqjGi6d9WbaolNZG-NIlsbONi31E5934y1aOU_4I3o1QWhA5bX_PcgHaZ0&__tn__=-UC%2CP-R Віталій Різничук

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949 1 Ой, а як це так, головний союзник посипався. НАТО вже в Вірменії ))

Вірменія прийняла військових аташе країн-членів ЄС і НАТО на авіабазі Гюмрі, щоб довести, що її 4 винищувачі Су-30СМ залишилися на місці і не були направлені на допомогу Росії в Україні.






показати весь коментар
01.04.2022 11:06
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надеюсь в Чернигов довезут СтарСтрик, чтобы достойно встретить ватнобомбометателей
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01.04.2022 10:58 Відповісти
тепер напевно буде сконцентровано на Харків-Запоріжжя-Ордло по річці Дніпро
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01.04.2022 11:04 Відповісти
https://www.facebook.com/uvPivden/?__cft__[0]=AZXkvLkLViF-0z9qv5WY2HspfuTcxELRRlA7TiZrAj_cFQGOoPT3IpMPuUH357A0MsBR0VESgw0Lk9tODVeWodix4EJYD4OHt3QBIeePUwYMtkBtkNetqXCvcr863we6ubQqxQZn8jQUuMBFMMEQ_KrC&__tn__=-UC%2CP-R Угруповання військ "Південь" / Grouping of troops "South"

https://www.facebook.com/uvPivden/posts/112379708089261?__cft__[0]=AZXkvLkLViF-0z9qv5WY2HspfuTcxELRRlA7TiZrAj_cFQGOoPT3IpMPuUH357A0MsBR0VESgw0Lk9tODVeWodix4EJYD4OHt3QBIeePUwYMtkBtkNetqXCvcr863we6ubQqxQZn8jQUuMBFMMEQ_KrC&__tn__=%2CO%2CP-R 12 год ·



Визволено 11-ть населених пунктів, які повністю перебувають під контролем Збройних Сил України.
Зусиллями наших захисників 60-тої окремої піхотної бригади та 4-го танкового батальйону 17-ї окремої танкової бригади, що перебувають в угрупованні військ "Південь" було визволено такі населені пункти на Херсонщині:
Нововоронцовка, Мала Шестерня, Новогригорівка, Тополине, Князівка, Краснівка, Свободне, Кам'янка, Пригір'я, Кочубєївка, Орлове.
Завдяки військовим 60-тої окремої піхотної бригади та 4-му танковому батальйону 17-ї окремої танкової бригади місцеве населення на сьогоднішній день може отримувати гуманітарну допомогу (медикаменти, продукти харчування).
В свою чергу жителі визволених територій підтримують та підбадьорюють наших захисників.
Проводячи операції із визволення даних населених пунктів підрозділи оновилися «трофейною» технікою. На їх рахунку перебувають танки Т-64 ( з повним боєкомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базі МТЛБу.
Дякуємо нашим захисникам.
Слава Україні!
показати весь коментар
01.04.2022 11:04 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949&__cft__[0]=AZUfXSBVuH2sReUARfuUmol7KX21JFnvIjAgrOkeBaOnCu8tJjNyRHKPtUycynH9J1GWLUdWIdqjGi6d9WbaolNZG-NIlsbONi31E5934y1aOU_4I3o1QWhA5bX_PcgHaZ0&__tn__=-UC%2CP-R Віталій Різничук

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949 1 Ой, а як це так, головний союзник посипався. НАТО вже в Вірменії ))

Вірменія прийняла військових аташе країн-членів ЄС і НАТО на авіабазі Гюмрі, щоб довести, що її 4 винищувачі Су-30СМ залишилися на місці і не були направлені на допомогу Росії в Україні.






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01.04.2022 11:06 Відповісти
Добивать их надо при отходе.
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01.04.2022 11:09 Відповісти
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!
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01.04.2022 11:09 Відповісти
Олександр Бригинець


@bryhynets

·
https://twitter.com/bryhynets/status/1509766440232136709 2 ч



Велика Британія на відміну від інших союзників, не радить Україні зараз укладати мирну угоду з Росією ціною великих поступок, - The Times Щось Британія мені подобається усе більше і більше)
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01.04.2022 11:22 Відповісти
Багатюща історія та безперервний суверенітет на протязі століть має свої величезні переваги. Мабуть, тому вони стали такими успішними.
І, на відміну від багатьох інших західних демократій, британці надзвичайно серйозно відносяться до зобов'язань.
Таким союзником варто дорожити.
Є там і свої скелети у шафі, і звісно ж свої інтереси, але порівняно з перевагами ці недоліки - малопомітний дріб'язок...
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01.04.2022 14:26 Відповісти
З важкими боями, але ЗСУ просувається до Херсона, - Херсонська облрада
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01.04.2022 11:30 Відповісти
інформація від москальських інсайдерів - Вчера президент России Владимир Путин провел совещание в режиме видеоконференции с Николаем Патрушевым, Валерием Герасимовым, Сергеем Шойгу, Александром Бортниковым, Сергеем Нарышкиным и в конце совещания подключили главу МИД Сергея Лаврова.

Во время совещания, после обсуждения основных вопросов, касающихся перспектив ведения военных действий в Украине, Путин предварительно согласовал следующую концепцию: повысить концентрацию российских войск и вооружений на Донбассе и, не давая возможность подтянуть на Донбасс подкрепление украинским вооруженным силам, нанося ракетные удары по объектам, в том числе гражданской инфраструктуры Украины, совершить попытку бОльшим количеством войск и вооружений, за три-четыре дня захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей и, если будет возможность, дальше развивать успех в харьковском направлении.

Возможные безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ при реализации этого плана, Генштаб оценивает до пяти тысяч человек. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов лично поручился карьерой и фактически головой за успех такой операции, если Путин даст окончательное согласие на реализацию этих планов. Предварительное согласие Путина означает разрешение на подготовку реализации этой операции в кратчайшие сроки.

Если эти планы будут окончательно утверждены к действию, но при их реализации желаемый результат не будет достигнут, то вариантов у Путина останется минимум, два основных из которых это полный откат ситуации с отводом войск и вооружений на довоенные позиции и это фактически признание Путиным поражения, либо применение ядерного оружия как последнего аргумента. Остальные варианты это просто длинный путь к одному из двух перечисленных.
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01.04.2022 11:53 Відповісти
Нам теперь до самого развала РФ расслабляться рано, та и когда гепнется - тоже надо будет быть начеку.
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01.04.2022 13:01 Відповісти
 
 