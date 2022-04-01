Ворог потиху відходить з Чернігівщини, але розслаблятися ще зарано, - голова ОВА Чаус. ВIДЕО

Окупанти виводять свої сили з Чернігівської області. Але регіон залишається в межах доступності для ворожих ракетних та артилерійських обстрілів, тож розслаблятися ще зарано.

Про це заявив у своєму зверненні голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ворог завдяки нашим Збройним Силам потиху відходить з Чернігівщини. Для чого він це робить? Ну, одному йому відомо. Але я сподіваюсь, що він виходить звідси назавжди. Але навіть якщо він відходить до перегрупування, щоб повернутись, то ми його будемо чекати з подвійним "радушієм", - сказав Чаус.

За його словами, громади працюють над відновленням життєдіяльності, а захисники України займаються розмінуванням населених пунктів та "зачисткою від москальської нечісті".

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Чаус наголосив, що противник може наносити по Чернігівщині нові авіаційні та ракетні удари.

"Можливі авіаційні і ракетні удари по області. Цього ніхто не відміняв. Ворог може діяти будь-яким чином, і таким теж. Тобто, вони долітають на сьогодні до нас і дострілюють. Тому в мене велике прохання: за наявності сигналів по тривозі знаходитися в об’єктах укриття", - сказав він.

Він підсумував: "Нам ще рано розслаблятися, у нас ще багато роботи і ще війна".