Ворог потиху відходить з Чернігівщини, але розслаблятися ще зарано, - голова ОВА Чаус. ВIДЕО
Окупанти виводять свої сили з Чернігівської області. Але регіон залишається в межах доступності для ворожих ракетних та артилерійських обстрілів, тож розслаблятися ще зарано.
Про це заявив у своєму зверненні голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ворог завдяки нашим Збройним Силам потиху відходить з Чернігівщини. Для чого він це робить? Ну, одному йому відомо. Але я сподіваюсь, що він виходить звідси назавжди. Але навіть якщо він відходить до перегрупування, щоб повернутись, то ми його будемо чекати з подвійним "радушієм", - сказав Чаус.
За його словами, громади працюють над відновленням життєдіяльності, а захисники України займаються розмінуванням населених пунктів та "зачисткою від москальської нечісті".
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Чаус наголосив, що противник може наносити по Чернігівщині нові авіаційні та ракетні удари.
"Можливі авіаційні і ракетні удари по області. Цього ніхто не відміняв. Ворог може діяти будь-яким чином, і таким теж. Тобто, вони долітають на сьогодні до нас і дострілюють. Тому в мене велике прохання: за наявності сигналів по тривозі знаходитися в об’єктах укриття", - сказав він.
Він підсумував: "Нам ще рано розслаблятися, у нас ще багато роботи і ще війна".
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Визволено 11-ть населених пунктів, які повністю перебувають під контролем Збройних Сил України.
Зусиллями наших захисників 60-тої окремої піхотної бригади та 4-го танкового батальйону 17-ї окремої танкової бригади, що перебувають в угрупованні військ "Південь" було визволено такі населені пункти на Херсонщині:
Нововоронцовка, Мала Шестерня, Новогригорівка, Тополине, Князівка, Краснівка, Свободне, Кам'янка, Пригір'я, Кочубєївка, Орлове.
Завдяки військовим 60-тої окремої піхотної бригади та 4-му танковому батальйону 17-ї окремої танкової бригади місцеве населення на сьогоднішній день може отримувати гуманітарну допомогу (медикаменти, продукти харчування).
В свою чергу жителі визволених територій підтримують та підбадьорюють наших захисників.
Проводячи операції із визволення даних населених пунктів підрозділи оновилися «трофейною» технікою. На їх рахунку перебувають танки Т-64 ( з повним боєкомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базі МТЛБу.
Дякуємо нашим захисникам.
Слава Україні!
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949 1 Ой, а як це так, головний союзник посипався. НАТО вже в Вірменії ))
Вірменія прийняла військових аташе країн-членів ЄС і НАТО на авіабазі Гюмрі, щоб довести, що її 4 винищувачі Су-30СМ залишилися на місці і не були направлені на допомогу Росії в Україні.
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!
@bryhynets
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https://twitter.com/bryhynets/status/1509766440232136709 2 ч
Велика Британія на відміну від інших союзників, не радить Україні зараз укладати мирну угоду з Росією ціною великих поступок, - The Times Щось Британія мені подобається усе більше і більше)
І, на відміну від багатьох інших західних демократій, британці надзвичайно серйозно відносяться до зобов'язань.
Таким союзником варто дорожити.
Є там і свої скелети у шафі, і звісно ж свої інтереси, але порівняно з перевагами ці недоліки - малопомітний дріб'язок...
Во время совещания, после обсуждения основных вопросов, касающихся перспектив ведения военных действий в Украине, Путин предварительно согласовал следующую концепцию: повысить концентрацию российских войск и вооружений на Донбассе и, не давая возможность подтянуть на Донбасс подкрепление украинским вооруженным силам, нанося ракетные удары по объектам, в том числе гражданской инфраструктуры Украины, совершить попытку бОльшим количеством войск и вооружений, за три-четыре дня захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей и, если будет возможность, дальше развивать успех в харьковском направлении.
Возможные безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ при реализации этого плана, Генштаб оценивает до пяти тысяч человек. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов лично поручился карьерой и фактически головой за успех такой операции, если Путин даст окончательное согласие на реализацию этих планов. Предварительное согласие Путина означает разрешение на подготовку реализации этой операции в кратчайшие сроки.
Если эти планы будут окончательно утверждены к действию, но при их реализации желаемый результат не будет достигнут, то вариантов у Путина останется минимум, два основных из которых это полный откат ситуации с отводом войск и вооружений на довоенные позиции и это фактически признание Путиным поражения, либо применение ядерного оружия как последнего аргумента. Остальные варианты это просто длинный путь к одному из двух перечисленных.