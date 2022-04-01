"Ну, минометы уничтожили? Дальше какие предложения? Ждут фотографий пушек, пулеметов, кровище, бинтов и всей х#йни", - окупанти нищать власну техніку і видають її за "підбиту українську". АУДIО
Окупанти нищать власну бойову техніку і видають її за "підбиту українську". Звучить дико, але війська РФ готові навіть на таке, щоб створити хоча б видимість своїх "успіхів" в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, на нових перехопленнях СБУ чути, як російський командир ставить своєму підлеглому завдання: зробити фото- та відеофіксацію "знищених мінометів".
"Вони користуються схожістю нашої техніки, але навіть "у спокійних умовах" путінські вояки не можуть знищити власну гаубицю ані з гранатомету, ані вибухівкою", - зауважують в СБУ.
"Я уже об этом всем доложил. Теперь ждут фотографий, пушек, минометов, пулеметов, кровище, бинтов и всей х#йни... Давайте побыстрее!" – невдоволено говорить командир.
"Що ж, нам подобаються такі дії рашистів! Хай таких вказівок буде більше!", - резюмували в СБУ.
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Об этом сообщает https://news.sky.com/story/ukraine-live-news-germany-rejects-putin-gas-supply-demands-as-blackmail-148-children-killed-in-russian-airstrikes-un-prepares-to-visit-chernobyl-12541713/ Sky News .
«Я не вижу, как мы можем доверять Путину в любом мирном соглашении, которое будет заключено сейчас, и я не вижу, как мы сможем вести с ним нормально дела в дальнейшем», - сказал он.
Отвечая на вопрос, как завершится война России против Украины, если мирные переговоры будут сорваны из-за того, что Путин зашел слишком далеко, Стил заявил, что «все закончится каким-то соглашением».
«Я думаю, что все закончится каким-то соглашением, но я думаю, что до этого соглашения еще далеко, и я думаю, что в нем, скорее всего, не будет Владимира Путина», - сказал он.
Стил допустил, что Путина могут убить.
«Я думаю, что он вполне может быть отстранен от высшего руководства, или даже, возможно, убит своими людьми», - сказал он. https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/4/1/461652/
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А ЕСЛИ ОТКАЖЕШЬСЯ - 15 ЛЕТ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА!
ЖЕЛАЮ НОВЫХ УСПЕХОВ, ВОИН СРАНЫЙ!
Як завжди у руZZьких, спочатку докласти про зроблене,а потім робити🤓
- Перемога на Євробаченні.
- Зупинка війни з подальшими поверненнями всіх своїх територій включно з Кримом.
- Більше не буде в Україні Московського Патріархату.
- Люди почнуть добровільно переходити на українську мову.
- Вихід на ЧС по футболу.
- Членство в ЄС то G 20.
- Тотальна і професійна відбудова України.
- В Україні знайдуть великі поклади нафти і газу.
- Ілон Маск відкриє свій бізнес в Україні.