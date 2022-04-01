"Фу, лохи. Обосрались, нах#й. Предали российскую армию, #банаврот. Сейчас все в спину, бл#дь, плевать будут", - родич російського окупанта про втечу з України підрозділів армії РФ. АУДIО
Родич російського окупанта висловив своє невдоволення "відведенням" армії РФ з частини українських територій і назвав це ганьбою для військових.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він говорить у перехопленій українською спецслужбою телефонній розмові.
"Фу, лохи. Обосрались, нах#й... Предали росийскую армию, #банаврот... Сейчас все в спину, бл#дь, плевать будут", - каже він окупанту.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+63 Hanka Panyanka
показати весь коментар01.04.2022 14:32
+54 Мистер Икс #492862
показати весь коментар01.04.2022 14:28
+46 Тетяна Тать
показати весь коментар01.04.2022 14:31
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
чого не валиш сюди, щоб тебе розібрали на ручки-ножки-голову а тулуб окремо?
діагноз - соловйов кістного мозку
бо головний мозок з"їв путя
я напередодні війни - "Коли проб'ють вісім склянок" Алістера Макліна, бггг
О. Покальчук: "Зараз найбільш вразливі люди з образним, художнім мисленням. Люди, які читали багато книжок... Прикра новина: чим освіченіша людина, тим важче їй все це переживати. Її світ зруйнувався в ту мить, коли вона дізналася про війну". https://www.pravda.com.ua/articles/2022/04/1/7335935/
Хотя это не самый большой их "недостаток"
Відчутно "окання". Це Вологда, Кострома.
Колишні землі фінно-угорських племен, яких асимілювали в "іzконно-руzкіх" кацапів.
байрактар вам в дупу
стадо баранів б'ється в черзі за цукор...а ми "б'ємся в черзі за можливість захищати свою Батьківщину"...
ну кожному своє - українцям мир й свободу...кацапам солі на ....на око)))
що вони бидло і не має права на життя !
Предатели, #банаврот!
П#здуйте, фашики, на раху -
Забудьте про "адиннарот"!..
.
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває навіть жаль,
А ближче підійдеш - скотина!
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ответ Пуйлу на любой его ультиматум:
*
А ****** ты, "раб галерный",
Собчака холуй примерный,
Вместе с рухнувшим рублём
Вслед за "русским кораблём"!
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Грицак вертається порядки наводить чи як ?
Галопом по стране несется;
Россия поднялась с колен,
Но встать с локтей не удается