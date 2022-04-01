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"Фу, лохи. Обосрались, нах#й. Предали российскую армию, #банаврот. Сейчас все в спину, бл#дь, плевать будут", - родич російського окупанта про втечу з України підрозділів армії РФ. АУДIО

Родич російського окупанта висловив своє невдоволення "відведенням" армії РФ з частини українських територій і назвав це ганьбою для військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він говорить у перехопленій українською спецслужбою телефонній розмові.

"Фу, лохи. Обосрались, нах#й... Предали росийскую армию, #банаврот... Сейчас все в спину, бл#дь, плевать будут", - каже він окупанту.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: 

армія рф (17359) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+63
Ми маємо справу з не дуже людьми. І це не жарт, не метафора. Олег Покальчук, військовий психолог
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01.04.2022 14:32
+54
Кацапов ********** ВСЕХ во славу ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ !
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01.04.2022 14:28
+46
то чого ж ти такий розумний на тому боці телефону
чого не валиш сюди, щоб тебе розібрали на ручки-ножки-голову а тулуб окремо?

діагноз - соловйов кістного мозку

бо головний мозок з"їв путя
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01.04.2022 14:31
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https://twitter.com/i/status/1509829711362674695 https://twitter.com/i/status/1509829711362674695Трофеи, Новая Басань.
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01.04.2022 14:27 Відповісти
Спасибо! Детские игрушки воруют...
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01.04.2022 14:39 Відповісти
Звільняють дітей від іграшок, асвабадители...
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01.04.2022 14:59 Відповісти
Зачем дебилам купоны? Кикиморы даже не знают какая у нас денежная единица?
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01.04.2022 14:54 Відповісти
Кацапов ********** ВСЕХ во славу ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ !
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01.04.2022 14:28 Відповісти
SOSNOOLEEEEEY...
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01.04.2022 14:30 Відповісти
то чого ж ти такий розумний на тому боці телефону
чого не валиш сюди, щоб тебе розібрали на ручки-ножки-голову а тулуб окремо?

діагноз - соловйов кістного мозку

бо головний мозок з"їв путя
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01.04.2022 14:31 Відповісти
нуда, кореш уже чогось приуныл)))) а этот воодушевленный телевизором пока ещё геройски настроен)))
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01.04.2022 15:21 Відповісти
Ми маємо справу з не дуже людьми. І це не жарт, не метафора. Олег Покальчук, військовий психолог
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01.04.2022 14:32 Відповісти
ну, це ще хто які книжки читав
я напередодні війни - "Коли проб'ють вісім склянок" Алістера Макліна, бггг

О. Покальчук: "Зараз найбільш вразливі люди з образним, художнім мисленням. Люди, які читали багато книжок... Прикра новина: чим освіченіша людина, тим важче їй все це переживати. Її світ зруйнувався в ту мить, коли вона дізналася про війну". https://www.pravda.com.ua/articles/2022/04/1/7335935/
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01.04.2022 16:59 Відповісти
Ох эти животные и матюкливые ж
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01.04.2022 14:32 Відповісти
Так они же слова используют для связки мата.
Хотя это не самый большой их "недостаток"
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01.04.2022 14:54 Відповісти
Скрепы трещат по всем швам.
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01.04.2022 14:32 Відповісти
Это их вологодское Оканье и слова типа " шибко" всегда бесили.У меня бывшие родственники из тех краев...
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01.04.2022 14:32 Відповісти
За уральским хребтом все такие.
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01.04.2022 14:43 Відповісти
Предуралье,но смысл тот же.С 2014 звонили ,хотели спасти от бендер,чтоб я туда поехал.Но я в 92 году туда ездил в возрасте 6 лет ,то до сих пор помню тот ******,который я испытал после своего села в из деревне, они реально свиньи.
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01.04.2022 14:54 Відповісти
Довелось в 1980 пожить и поработать после института в Рязани около года. Воспоминаний на всю жизнь. За редким исключением люди в основном серая @бнутая масса. Всем любителям руSSкого Рейха всегда после этого спрашивал, Вы в Раше жили? Нет? Тогда поедете поживите годок в провинции и Вы просто оху@ете от тупости, хамства, убожества и дебильности, которая Вас будет окружать. ПаРаша это чёрная дыра вселенской гнилости и мерзости
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02.04.2022 09:43 Відповісти
Теперь у всех нас в Рашке бывшие родственники. А вот что меня сегодня удивило - друзья у меня остались. Некоторые звонили и раньше, а сегодня сразу втроём и все адекватные. Тридцать пять лет тому я не ошибся в людях и детей они воспитали достойных своих родителей.
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01.04.2022 16:54 Відповісти
та ясно, але підарасії то не стосується
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01.04.2022 22:29 Відповісти
АСАС, ти дійшов доцього висновку,коли прослухав розмову двох кацапів? Так тоді вже продовжуй і про "адинарод" і про словянське "братство"...Звичайно,для більшості хороших людей,потрібно "розбавити" 140 мілліонів кацапів хорошими людьми з багатьох країн.І ще ,якщо вже ти такий англієць,судячи по ніку, то писати-срака-в подвійному виді,трохи перебір...
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02.04.2022 11:09 Відповісти
Теж хотів те саме написати.
Відчутно "окання". Це Вологда, Кострома.
Колишні землі фінно-угорських племен, яких асимілювали в "іzконно-руzкіх" кацапів.

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01.04.2022 17:38 Відповісти
плювати в спину?)пфффф...ще слюну на вас тратити....

байрактар вам в дупу
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01.04.2022 14:33 Відповісти
Якась розумна людина сказала, що стадо кацапських баранів, котрі б'ються в чергах за цукор, ніколи не зрозуміє націю, що бореться за свою незалежність.
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01.04.2022 14:33 Відповісти
я б ще додав...

стадо баранів б'ється в черзі за цукор...а ми "б'ємся в черзі за можливість захищати свою Батьківщину"...

ну кожному своє - українцям мир й свободу...кацапам солі на ....на око)))
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01.04.2022 14:39 Відповісти
🤝💙💛
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01.04.2022 16:54 Відповісти
чем дальше в тыл, тем борзее узкий мир
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01.04.2022 14:34 Відповісти
Кацапи - це не люди , а якісь дикі створіння , які не можуть второпати ,
що вони бидло і не має права на життя !
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01.04.2022 14:35 Відповісти
Фу, лохи! Обосрались нах#й!
Предатели, #банаврот!
П#здуйте, фашики, на раху -
Забудьте про "адиннарот"!..
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01.04.2022 14:36 Відповісти
Надо им в Сколкино противоплевковые жилеты изобрести.
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01.04.2022 14:36 Відповісти
Вам ****** вже давно плюють і в харю і в спину
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01.04.2022 14:37 Відповісти
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01.04.2022 14:40 Відповісти
У этих подонков конец будет одинаковым...
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01.04.2022 15:17 Відповісти
Вылупки ватные негодуют
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01.04.2022 15:40 Відповісти
Чем дальше кацапня сидит в тылу,тем больше возмущения драп-маршем из Украины.
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01.04.2022 14:40 Відповісти
Плюют в них не потому что отступили, а потому что напали..
.
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01.04.2022 14:40 Відповісти
Вам уже весь світ в морду плює.
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01.04.2022 14:41 Відповісти
Я разобрал и понял что они говорят с третьего раза. Це жесть.....😬
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01.04.2022 14:41 Відповісти
Обыкновенный стиль разговора "глубинного народа" России.
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01.04.2022 14:55 Відповісти
Ну ви титан. Я один раз прослухала, і то ледь ледь витримала цапів..
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01.04.2022 15:02 Відповісти
А от тепер у них почнеться найцікавіше. Сидить такий вгодований майорчик, тиловий пацюк, і буде казати дурним безногим солдатикам, що прийшли за виплатами: "я тєбя туда нє атправлял!"
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01.04.2022 14:43 Відповісти
таки да, типа ж це не війна, а спецапірация, не передбачено, і взагалі вони на навчаннях були.
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01.04.2022 22:34 Відповісти
Діло кацап каже. Фу лохи, обосрались.
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01.04.2022 14:44 Відповісти
Тобі, падло, ще сто років у спину плювати будуть. І не лише плювати. 🔪🔪🔪
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01.04.2022 14:47 Відповісти
А поймаем, закопаем по шею и сцать будем, пока не захлебнётся... Вибачьте..
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01.04.2022 14:48 Відповісти
армія рашистів посипалася
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01.04.2022 14:50 Відповісти
Шо за мова собача?
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01.04.2022 14:51 Відповісти
Отак подивишся здаля, на москаля-

І ніби справді він людина,

Іде собі, мов сиротина,

Очима - блим, губами - плям,

І десь трапляється хвилина,

Його буває навіть жаль,

А ближче підійдеш - скотина!
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01.04.2022 14:51 Відповісти
нє, ну а шо?
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01.04.2022 14:52 Відповісти
По этому разговору фильм можно снять "Срембо 5 : гордый тыловик"
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01.04.2022 14:52 Відповісти
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!

Ответ Пуйлу на любой его ультиматум:
*
А ****** ты, "раб галерный",
Собчака холуй примерный,
Вместе с рухнувшим рублём
Вслед за "русским кораблём"!

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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01.04.2022 14:52 Відповісти
Животные из кацапии постоянно кричат, мол предательство, почему Киев не взяли и тому подобное, ну пусть эти животные приедут и повоюют, получат звиздюлей от наших воинов, тогда сами будут бежать впереди всех и похер будет на своих, всех бросят, это кацапы!
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01.04.2022 14:52 Відповісти
Так что же это окающий задрот и диванный воЕн не подымает свою .опу и не бежит в военкомат? Все они кровожадные с дивана а в реале сцыкуны и питоры.
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01.04.2022 14:53 Відповісти
конечно флешбеки от делдов внимние на пулимёт
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01.04.2022 14:54 Відповісти
Так це нам офіційно німці передали - MG3 (кісткоріз). А цей хлопак з фото, 11 штук ватанів поклав з нього, новина була.
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01.04.2022 14:58 Відповісти
Гарний хлопець. Хоробр. 💙💛
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01.04.2022 21:58 Відповісти
MG?
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01.04.2022 14:59 Відповісти
Дійсний бандерівець,кулеметик німецький,хорррррооооший!!!
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01.04.2022 14:59 Відповісти
МГ -42.Це трофей? Такого багато було у Бахмуті. Як ця зброя потрапила до лугандонів,якщо Бахмут ними не був захоплений?
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01.04.2022 15:48 Відповісти
Мг 3
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01.04.2022 15:58 Відповісти
"ВДОВОДЕЛ"
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01.04.2022 16:19 Відповісти
Ось так імперія і розвалиться, повернуться додому, почнут розповідати як воно насправді, потім дійде скільки реально поклали в землю, паралельно фублі стануть гірше туалетного паперу, ну ось тоді з вови путіна і спитають. А скоріш за все, на суспільний запит, його свої і винесуть, аби їх не повішали.
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01.04.2022 14:54 Відповісти
что то мне кажется что орки применят тактическое яо скоро в районе Киева.
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01.04.2022 14:55 Відповісти
У йо*нутого фюрера все можливо.
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01.04.2022 15:12 Відповісти
По тєлєвізору у них Побєда не закінчується. Тому тактичне яо не буде використовувати. Бо тоді нато може і важке озброєння нарешті дати і небо закрити. А Рашка таке не потягне.
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01.04.2022 16:02 Відповісти
1500? Чувака чекає сюрприз.
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01.04.2022 15:00 Відповісти
А що в нас в СБУ? Чистка кадрів вже йде ?
Грицак вертається порядки наводить чи як ?
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01.04.2022 15:01 Відповісти
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01.04.2022 15:01 Відповісти
Люді... худоба
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01.04.2022 15:26 Відповісти
обивку для гробов себе повезли...
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01.04.2022 15:32 Відповісти
Нахрена эти ковры? Ну и бомжи.
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01.04.2022 23:10 Відповісти
Вологодская вата чтоль?
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01.04.2022 15:01 Відповісти
Хе-хе... Як невдобно получилося 😆😆😆 Русосвинособакофашисты 🐷, ***** с пляжа!
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01.04.2022 15:03 Відповісти
Хе-хе... Як невдобно получилося 😆😆😆 Русосвинособакофашисты 🐷, ***** с пляжа!
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01.04.2022 15:07 Відповісти
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01.04.2022 15:08 Відповісти
ГОвОр кОкОйто волоГодскій
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01.04.2022 15:12 Відповісти
Тьі чо, Кляна не знашь? Кляна знат всесь Верхнеобгадинск.
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01.04.2022 15:16 Відповісти
Володимирський.
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01.04.2022 16:07 Відповісти
срань !!!!
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01.04.2022 15:13 Відповісти
Так вперёд рашка патриот.... Ждём... Вашей армии мяса на фарш не хватает.... Иди в военкомат и добровольцем на фронт....
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01.04.2022 15:19 Відповісти
О..О...О...О... ОбОсралися ...
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01.04.2022 15:34 Відповісти
на передовую героя, пусть покажет как надо
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01.04.2022 15:41 Відповісти
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01.04.2022 16:09 Відповісти
запросто, головне це правильно назвати
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01.04.2022 22:36 Відповісти
Йой, як файно))))
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01.04.2022 16:27 Відповісти
Дааа... Мислення на межі 17 століття ... А чьььо здаватса ? Та ні, можна і в землю лягти навічно, завжди є два варіанти дій .
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01.04.2022 16:41 Відповісти
Утэт вот дебильный говорок. "Вы чьо там сидите и всо? Вы то тоже в ответку то? Чьо там шибка жестока? Заплюют та спину та вам." Тьфу, деревня. Ничего не поменялось за 40 лет. Блевотное население.
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01.04.2022 16:49 Відповісти
можем повторить!
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01.04.2022 16:49 Відповісти
Ой, а где патриотизм? По моему об него зсу и ноги и *** вытерли
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01.04.2022 16:54 Відповісти
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01.04.2022 17:02 Відповісти
Господи, оно и говорит как в лапти обутое и берестой подтирающееся...
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01.04.2022 17:06 Відповісти
То такое,кому в спину плевать будут,кому на могилу-это рашка.
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01.04.2022 18:51 Відповісти
Кажи йому і іншим підірасам Фу лохи це якраз для того щоб опустити їхній моральний дух.Чим нижча буда їхня самооцінка тим швидше наші оборонці їх пристрелять
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01.04.2022 19:26 Відповісти
Оце він і є, «вєлікій, могучій рускій ізиг».
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01.04.2022 20:43 Відповісти
яка вишукана , могутня, росiйська мова....*****
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01.04.2022 22:17 Відповісти
Могучий ветер перемен
Галопом по стране несется;
Россия поднялась с колен,
Но встать с локтей не удается
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02.04.2022 14:28 Відповісти
 
 