Російські окупанти залишили Гостомель майже без бою, як сцикливі путінські шмари, - військовослужбовець ЗСУ. ВIДЕО
Військовослужбовець ЗСУ повідомив, що Гостомель наразі деокупований, російські окупанти залишили місто майже без бою, "як сцикливі путінські шмари".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Я урочисто хочу заявити, що Гостомель зараз деокупований і найближчим часом ми туди зайдемо. Москалі залишили Гостомель майже без бою. Вони звичайно ж понесли там втрати. Але русскіє солдати ідуть нах#й і своїх кидають. Це уже факт, який перевірений українськими воїнами. Ми переможемо! Слава Україні!
"Ми знаємо, що москалі пішли з міста Гостомель, їх там зараз немає. Пішли вони як лякливі зайці, майже без бою. Звичайно ж ми їх проутюжили гарно, але пішли вони як сцикливі путінські шмари, і я думаю, що найближчим часом ми їх поженемо за кордон повністю, з усієї території України, і будемо тиснути їх і на Донбасі, і Крим буде наш, і ми помстимося за кожного загиблого в цій війні. Ми помстимося за кожен зруйнований будинок, за кожен квадратний метр української землі, яку топтав смердючий російський чобіт", - додав український воїн.
Будь ласка, зачекайте...
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https://vimeo.com/694839894?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
А как известно, что то из 100% армии, только 30% это реально боевая часть, а 70% это снабженцы, механики, медики, и вся бюрократическая часть и так далее...
Получается что по факту мы против 1млн армии воюем.
От соловьева больше вреда Украине, чем от российской нефтебазы, где росссийские танки заправляются. Он всем россиянам мозги засрал. Кричал им постоянно, что украинцы нацисты, что украинцев нужно убивать, а Украину захватывать.
На него даже не жалко было бы ракеты за млн долларов.
Где он там живет? В частном доме в Подмосковье? Ну так же само послать 2 вертолета к дому соловьева! Или как-то по другому...
Он полюбому должен быть ликвидирован во время этой войны!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!
але радіти дуже рано.!!!
А те бобики, что притащились, внимание,
ВОЕВАТЬ С УКРАИНЦАМИ (!!) В УКРАИНЕ (!!!)
- они беспородные помеси монголо💀 - бурято💀 - мокши!💀