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Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
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Російські окупанти залишили Гостомель майже без бою, як сцикливі путінські шмари, - військовослужбовець ЗСУ. ВIДЕО

Військовослужбовець ЗСУ повідомив, що Гостомель наразі деокупований, російські окупанти залишили місто майже без бою, "як сцикливі путінські шмари".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Я урочисто хочу заявити, що Гостомель зараз деокупований і найближчим часом ми туди зайдемо. Москалі залишили Гостомель майже без бою. Вони звичайно ж понесли там втрати. Але русскіє  солдати ідуть нах#й  і своїх кидають. Це уже факт, який перевірений українськими воїнами. Ми переможемо! Слава Україні!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повертатися до Гостомеля ще рано: стріляють, - голова селищної адміністрації

"Ми знаємо, що москалі пішли з міста Гостомель, їх там зараз немає. Пішли вони як лякливі зайці, майже без бою. Звичайно ж ми їх проутюжили гарно, але пішли вони як сцикливі путінські шмари, і я думаю, що найближчим часом ми їх поженемо за кордон повністю, з усієї території України, і будемо тиснути їх і на Донбасі, і Крим буде наш, і ми помстимося за кожного загиблого в цій війні. Ми помстимося за кожен зруйнований будинок, за кожен квадратний метр української землі, яку топтав смердючий російський чобіт", - додав український воїн.

Гостомель (140) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+96
Слава Україні! Слава ЗСУ!
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01.04.2022 15:06
+55
гарно сказано
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01.04.2022 15:07
+41
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01.04.2022 15:11
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Слава Україні! Слава ЗСУ!
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01.04.2022 15:06 Відповісти
гарно сказано
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01.04.2022 15:07 Відповісти
А який він ГАРНИЙ! Яке мужнє українське обличчя! Україна пишається нашими воїнами!
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01.04.2022 16:47 Відповісти
Слава ЗСУ!!!
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01.04.2022 15:08 Відповісти
Слава ВАМ, наші хлопці і дівчата! Скільки сьогодні хороших новин, просто зіркопад.
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01.04.2022 15:08 Відповісти
потрібно знищувати рашистів,що б вони не перегрупувалися на інші напрямки..
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01.04.2022 15:08 Відповісти
Наші хлопці шкварять Отступающіє
https://vimeo.com/694839894?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
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01.04.2022 15:08 Відповісти
Ну вот, а многие тут уже ныть начали что спокойно выйти дали.
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01.04.2022 15:19 Відповісти
не забувайте який контингент у орків .і скільки було стягнуто на війну близько 200 тис.
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01.04.2022 15:28 Відповісти
с дынырами около 300 тысяч...
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01.04.2022 15:42 Відповісти
Да, где то так ,задействовано 300тыс. РФ солдат в Украине.
А как известно, что то из 100% армии, только 30% это реально боевая часть, а 70% это снабженцы, механики, медики, и вся бюрократическая часть и так далее...
Получается что по факту мы против 1млн армии воюем.
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01.04.2022 18:00 Відповісти
Рашисты решили все награбленное срочно увезти, а то владельцев трофеями становится все меньше и меньше. Победит в номинации "Можем повторить" срочник из усральскогорска, который на себе вынесет пару стиралок и три мультварки.
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01.04.2022 15:10 Відповісти
На соловьева не жалко было бы даже ракеты, которую можно использовать против российской нефтебазы.

От соловьева больше вреда Украине, чем от российской нефтебазы, где росссийские танки заправляются. Он всем россиянам мозги засрал. Кричал им постоянно, что украинцы нацисты, что украинцев нужно убивать, а Украину захватывать.

На него даже не жалко было бы ракеты за млн долларов.

Где он там живет? В частном доме в Подмосковье? Ну так же само послать 2 вертолета к дому соловьева! Или как-то по другому...

Он полюбому должен быть ликвидирован во время этой войны!

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01.04.2022 15:10 Відповісти
мотузка і шматок мила, от що його життя варте, бо ракета, то забагато честі
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01.04.2022 21:25 Відповісти
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01.04.2022 15:11 Відповісти
За ними розлючені бандерівські бджоли женуться ?
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01.04.2022 15:31 Відповісти
Вы к стати не далеки от правды - https://www.rbc.ua/rus/styler/hersonom-pchely-obezvredili-okkupantov-troih-1648711966.html https://www.rbc.ua/rus/styler/hersonom-pchely-obezvredili-okkupantov-troih-1648711966.html

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01.04.2022 21:42 Відповісти
арахамия чалий подоляк це відео для вас.
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01.04.2022 15:12 Відповісти
"разминирование" бесстрашные украинские военные памятаєте дорогу шо машини обїзжали? розмінуванняhttps://vimeo.com/694862788?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
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01.04.2022 15:12 Відповісти
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01.04.2022 15:15 Відповісти
Суровые ребята)))))))))))
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01.04.2022 17:49 Відповісти
Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
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01.04.2022 15:12 Відповісти
Русосвинофашисты сцыкунами всегда были. Они и в Украину полезли, потому что думали, что украинцы слабее. Теперь им в мордоре будут срать ещё и на голову.
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01.04.2022 15:12 Відповісти
Успіхів у полювання на москальських упирів, хлопці! Ви своїми руками творите ******* світову історію!
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01.04.2022 15:13 Відповісти
Отлично. Ждем новостей из Бучи. С утра еще были орки, на окраинах, сейчас местные пишут начали ездить гражданские машины - цыгане мародерят остатки магазинов и аптек, похоже что орки таки окончательно ушли но полиция и ЗСУ еще не зашли.
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01.04.2022 15:16 Відповісти
руSSкі "солдати"-терористи "вміють воювати тільки з беззбройним населенням, з жінками, дітьми та пенсіонерами....
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!
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01.04.2022 15:18 Відповісти
Бегут подонки ,по дороге МОЧИТЬ беспощадно !
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01.04.2022 15:18 Відповісти
Вони суки вже щось задумали,не вірю що так просто взяли й пішли! В Брест стягують іскандери щось має бути,я не стратег,але вони таки задумали якусь велику гидоту,чи не заїбашать чимось серйознішим?
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01.04.2022 15:19 Відповісти
Они не просто взяли и ушли. Они убежали пока еще была возможность. Но ракетные удары будут наносить.
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01.04.2022 15:23 Відповісти
По-любому. Мрази просто так не отстанут.
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01.04.2022 15:25 Відповісти
тільки так орки воюють--підлістю і підступністю..і "переговорами" про "іхтамнєт" сподіваюсь ніхто не забув
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01.04.2022 15:26 Відповісти
Все що у них є вони вже давно "випробували" по Україні.Найгірше позаду.Ракети у них уже потрохи закінчуються.Хоча звісно якусь пакость можуть зробити.Як недавно вдарили по ОДА в Миколаєві.Можуть ударити в центр Києва наприклад.Але в Києві у нас багатоПВО.
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01.04.2022 15:29 Відповісти
От такі мають бути перемовини! Тільки так має розмовляти з окупантом Україна!
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01.04.2022 15:21 Відповісти
Не думаю що просто так покинули і потікали.а також самі розстріляли нафтобазу в Белгороді!!! Зараз почнуть кричати що Україна почала бомбити ,,руские города,,і почнуть всеобщую мобілізацію.ви мабуть забули що путін кгб-ешник, якусь многоходовочку придумав!!! Новини добрі про звіленя наших територій
але радіти дуже рано.!!!
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01.04.2022 15:32 Відповісти
я правильно розумію, що під 20 тисяч вбитими, херова туча спалених танків, літаків і, як ізюминка, потоплений "саратов" були недостатнім приводом для "всеобщей мобилизации" без спаленої горючки?
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01.04.2022 15:37 Відповісти
На Донбасс их всех передислоцируют, что очень опасно.
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01.04.2022 17:52 Відповісти
в переговорную группу бойца
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01.04.2022 15:37 Відповісти
Молодці
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01.04.2022 15:40 Відповісти
Яби так сильно не радів,бо відвід військ може бути обумовлений обстрілами більш потужною зброєю
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01.04.2022 15:49 Відповісти
"ми їх поженемо за кордон повністю, з усієї території України, і будемо тиснути їх і на Донбасі, і Крим буде наш" - цей воїн просто не знайомий з позицією Зе-кодла з цього питання - це "компромісні території"
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01.04.2022 15:54 Відповісти
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01.04.2022 15:55 Відповісти
Головне - правильно сформулювати: "Получили бесценный боевой опыт".
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01.04.2022 16:51 Відповісти
Всі пудхуйловники будуть знищені! Вірю в ЗСУ! Героям Слава! Смерть рашистським окупантам! Дякуємо нашим захисникам!!!💛💙💛💙💛💙😘✌️🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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01.04.2022 16:01 Відповісти
Этот Защитник Украины - канонический князь Руси! Вот это - славянский образ!

А те бобики, что притащились, внимание,

ВОЕВАТЬ С УКРАИНЦАМИ (!!) В УКРАИНЕ (!!!)

- они беспородные помеси монголо💀 - бурято💀 - мокши!💀
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01.04.2022 16:09 Відповісти
Честно говоря, лучше бы орки под Киевом сидели. Здесь серьезная оборона, они методично отгребали бы. Усиление их группировки на Донбассе это очень опасно, не видно, как мы туда можем отправить подкрепление...
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01.04.2022 16:10 Відповісти
А чого на відео глушать слово "москалі" ?
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01.04.2022 16:50 Відповісти
охреніти... я в шоці...
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01.04.2022 17:15 Відповісти
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01.04.2022 17:00 Відповісти
Головне, щоб ссикливий "Головнокомандувач" не дав команди припинити наступ...
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01.04.2022 17:14 Відповісти
ви мабуть про верховного? бо головнокомандувач схоже у нас те що треба
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01.04.2022 22:40 Відповісти
Оптимизм это сильное оружие, но к сожалению на Донбассе будет тяжко, и донбасскую обл и луганскую обл просто сольют на мирных переговорах, хотя верить в это не хочется до последнего.
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01.04.2022 17:44 Відповісти
им была команда отойти.
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01.04.2022 21:20 Відповісти
я би попросив українських вояк все-таки не світити своє лице на всяких відео, бо москалі за цим слідкують!
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01.04.2022 22:41 Відповісти
 
 