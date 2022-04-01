"Беда какая сегодня! Вот он - хвост нашего ястребка!", - вертоліт Мі-28 армії РФ збито поблизу окупованої з 2014-го року Голубівки на Луганщині. ВIДЕО
Кремлівські посіпаки з ОРДЛО зафільмували знищення російського вертольота поблизу окупованої ще 3 2014-го року Голубівки (Кіровськ) на Луганщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису зафіксований момент влучання боєприпасу у хвостову частину та загорання бойової машини. Далі зйомка ведеться на місці падіння уламків. Автор - відвертий прихильник "русского мира", показує хвостову частину та розповідає про "героїзм" "наших ястребков".
Топ коментарі
+103 Игорь Наумчук
показати весь коментар01.04.2022 16:07
+90 Тетяна Тать
показати весь коментар01.04.2022 16:06
+77 Иллария Соняшникова
показати весь коментар01.04.2022 16:13
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Отвержен ржавый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Победы светлой ключ!
Отвержен лживый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Большой Победы ключ!"
https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046
Singing:
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
попав в кучу яку наклав бамбасянін .
Отвел от жилых домов неуправляемый вертолет.
И даже тут тупая ватная пропаганда.
Допомогло??!!
Скільки вовка не годуй, а він в ліс дивиться.
Минобороны Азербайджана: - А то что?!?
Минобороны РФ: - А то, что придет Кадыров и будет снимать тик-ток!
Нове покоління зброї, замість вибухівки величезна кінетична сила