"Беда какая сегодня! Вот он - хвост нашего ястребка!", - вертоліт Мі-28 армії РФ збито поблизу окупованої з 2014-го року Голубівки на Луганщині. ВIДЕО

Кремлівські посіпаки з ОРДЛО зафільмували знищення російського вертольота поблизу окупованої ще 3 2014-го року Голубівки (Кіровськ) на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису зафіксований момент влучання боєприпасу у хвостову частину та загорання бойової машини. Далі зйомка ведеться на місці падіння уламків. Автор - відвертий прихильник "русского мира", показує хвостову частину та розповідає про "героїзм" "наших ястребков".

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