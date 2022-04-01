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Кидати своїх підлеглих на полі бою характерно російським командирам, - командир "Азову" спростував фейки про евакуацію командування полку. ВIДЕО

Командир полку "Азов" майор Денис Прокопенко спростовує поширену інформацію щодо ніби-то евакуації командування захисників Маріуполя.

Командир "Азову" опублікував своє звернення у Telegram, про це інформує Цензор.НЕТ

"Вчора з'явилась інформація про евакуацію командування полку "Азов". Командир на поле бою заходить першим і виходить останнім. Кидати своїх підлеглих на полі бою характерно російським командирам, які не вважають своїх підлеглих за людей. Ворог біситься з-за неможливіості захопити Маріуполь, тому приписує собі вигадані перемоги. Не поширюйте неправдиву інформацію. Командування полку і весь наявний особовий склад боронять місто і роблять усе можливе і неможливе, аби Маріуполь лишився українським. Слава Україні", - йдеться у заяві майора Дениса Прокопенка.

Також дивіться: Кожен день оборони міста коштує життів наших героїв. Навіть зазнавши поранення, захисники йдуть у бій, - звернення "Азова" з Маріуполя 31 березня. ВIДЕО

Маріуполь (3230) Азов (777) фейк (744)


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Топ коментарі
+49
Слава Азову!!!
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01.04.2022 17:26
+19
Азов мы с вами касапам никто и никогда не верил и не поверит. Слава Героям Украины!
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01.04.2022 17:32
+11
Фразу - русские своих не бросают внедрили в ватное общество кремлевские правители. То что рюське не бросит и не сбросит своего царька, в этом даже сомнения нет
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01.04.2022 17:33
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Слава Азову!!!
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01.04.2022 17:26 Відповісти
https://twitter.com/JominiW/status/1509745733418762241/photo/1
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01.04.2022 17:31 Відповісти
тут має бути не "характерно", а "притаманно" - бо це стабільна ознака
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01.04.2022 17:27 Відповісти
плять , *****, идёт инфа шо Изюм потеряли...
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01.04.2022 17:29 Відповісти
Ничего не потеряли - перегруппировка.
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01.04.2022 17:35 Відповісти
Говорят, а ты не слушай... Тебе скажут те, кто должен это сказать. Например, Арестович, или сводки Генштаба, вот их и слушай.
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01.04.2022 17:35 Відповісти
Так они уже сказали, просто тянули с этой "новостью" дней 5.
На Ізюмському напрямку противник продовжує контролювати Ізюм та утримувати понтонні переправи через річку Сіверський Донець
Джерело:
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01.04.2022 18:04 Відповісти
дословно : " Генштаб ВСУ признал потерю контроля над Изюмом в Харьковской области.."
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01.04.2022 18:11 Відповісти
https://twitter.com/mil_in_ua/status/1509858207732322325
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01.04.2022 17:48 Відповісти
то ты так следил за инфой, а теперь всепропалишь. Оборона уже больше недели южнее Изюма
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01.04.2022 18:17 Відповісти
Юзюм - это уже несколько дней не пункт обороны, а направление обороны
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01.04.2022 18:18 Відповісти
Азов мы с вами касапам никто и никогда не верил и не поверит. Слава Героям Украины!
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01.04.2022 17:32 Відповісти
Фразу - русские своих не бросают внедрили в ватное общество кремлевские правители. То что рюське не бросит и не сбросит своего царька, в этом даже сомнения нет
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01.04.2022 17:33 Відповісти
ніхто попиткі даже не робить щоб деблокувати маріуполь ,кривонос говорив щоб був в би спецоперацій він деблокував би маріуполь але його звільнили ще до війни
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01.04.2022 17:42 Відповісти
Тримайтеся, Сонечки наші! Молимося за вас, любимо і пишаємось вами!🥰🥰🥰
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01.04.2022 17:45 Відповісти
п.с. приберіть повалій з рекламного блоку, плз, хто має таку силу((((
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01.04.2022 17:48 Відповісти
Цей воїн при житті став легендою.Наснаги табі і великої удачі,Воїне Світла!!!🇺🇦🙏💐
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01.04.2022 18:06 Відповісти
Слава Азову! Слава ЗСУ!
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01.04.2022 18:21 Відповісти
Слава Господу!!! Господи допоможи цим хлопцям-Азовцям!Просимо тебе Господь Перемоги України над РФ!
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01.04.2022 18:29 Відповісти
Тримайтеся, хлопці! Молимось за вас...
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01.04.2022 19:02 Відповісти
 
 