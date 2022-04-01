Повний розвал рашистського фронту під Києвом. День 37. Підсумки БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ВIДЕО
37-й день Народної війни України.
Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.
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ПравдаЛюбка
показати весь коментар01.04.2022 20:50 Відповісти Мені подобається 5
Олександр Мета
показати весь коментар01.04.2022 22:25 Відповісти Мені подобається 1
Олександр Мета
показати весь коментар01.04.2022 22:27 Відповісти Мені подобається 0
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