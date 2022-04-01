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Повний розвал рашистського фронту під Києвом. День 37. Підсумки БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

37-й день Народної війни України.

Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

Автор: 

Київська область (4022) Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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01.04.2022 20:50 Відповісти
росія не оголосила війну тому в нам не має жодних зобов'зань перед полоненими
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01.04.2022 22:25 Відповісти
орків навіть путін кидає
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01.04.2022 22:27 Відповісти
 
 