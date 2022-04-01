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"Купонокарбованці, іграшки, сковорідки, вудки, велосипеди", - українські бійці захопили ворожий БМП, набитий вкраденим майном. ВIДЕО

Українські бійці у трофейній БМП виявили цілий склад нацупленого в Україні майна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відезапис, що свідчить про мародерство окупантів опублікований в соцмережі.

Окупанти прихопили з собою українські купони, дитячі іграшки, сковорідки.

З-поміж іншого у військовому автомобілі була знайдена документація окупантів з іменами російських солдатів, які воювали проти України, а також карти маршрутів, за якими вони слідували.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перстеньки, сережки, хрестик, - у ліквідованого російського мародера знайшли його здобич. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) мародерство (339)


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Топ коментарі
+36
Шукайте унітаз- то класика.
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01.04.2022 20:29
+31
Бомжахеди.
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01.04.2022 20:35
+31
Мабуть найшли пачки купонів по 100 000 та 1 000 000 і перестріляли один одного за такі скарби.
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01.04.2022 20:37
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Это просто сюр
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01.04.2022 20:28 Відповісти
Шукайте унітаз- то класика.
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01.04.2022 20:29 Відповісти
Унитаз забрали когда покидали транспортное средство,,,,как самое ценное
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01.04.2022 20:52 Відповісти
недолюдки-ніщєброди ру
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01.04.2022 20:29 Відповісти
а де ж вони нарили купони?? ))) нахера вони їм не питаю ...))))
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01.04.2022 20:32 Відповісти
Мабуть найшли пачки купонів по 100 000 та 1 000 000 і перестріляли один одного за такі скарби.
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01.04.2022 20:37 Відповісти
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01.04.2022 20:38 Відповісти
Какой. Там мелочь. Я по размеру вижу.
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01.04.2022 20:47 Відповісти
50, 100 купонов. На видео говорят
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01.04.2022 20:49 Відповісти
Пам"ятаєте гумореску про зберігання однієї лижі на балконі!
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01.04.2022 20:41 Відповісти
Ну, зважаючи на все, вони там усі із суспільства нумізматів. ))
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01.04.2022 20:54 Відповісти
А судячи з пательні, ще й антиквариари.
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01.04.2022 20:59 Відповісти
тож валюта
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01.04.2022 21:58 Відповісти
Вы шо не в курсе... Туал бумага в Москве по цене рубля.... Обменяют купоны 1 к 1....
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01.04.2022 23:34 Відповісти
не обменяют ))) ну теперь уже не обменяют )))) так себе комерсы )))
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01.04.2022 23:38 Відповісти
Нет слов...
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01.04.2022 20:33 Відповісти
Є, уйобки!
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01.04.2022 20:39 Відповісти
От дебіли..Замість того щоб здати техніку і отримати на багато більшу винагороду в доларах кацапи вкрали купони.
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01.04.2022 20:33 Відповісти
Семки не забули? )))
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01.04.2022 20:33 Відповісти
Ипаный стыд сверхдержава.
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01.04.2022 20:35 Відповісти
Бомжахеди.
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01.04.2022 20:35 Відповісти
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01.04.2022 20:41 Відповісти
Ще й трактора вкрали?
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01.04.2022 21:03 Відповісти
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01.04.2022 21:14 Відповісти
ну мамм, а патичкою поштрикати?
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01.04.2022 22:34 Відповісти
Свєрхдєржава нафта, газ...............
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01.04.2022 20:39 Відповісти
Ну що скажеш,"ничто не ново под солнцем", монголо-татари після набігу на Русь, з цим треба щось робити, щоб не повторювалось десь раз на 8 років. А саме РФ повинна розпастись!
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01.04.2022 20:40 Відповісти
Орда... І нічого не міняється вже впродовж тисячоліття. Дика звірина орда... Сплюндрувати, пограбувати, зґвалтувати... Ну нічого ж не міняється! І буде доти, доки буде існувати той мордор і його орки... Вихід один - повне знищення тої мерзоти.
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01.04.2022 20:41 Відповісти
Гандоны!!!
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01.04.2022 20:42 Відповісти
Гандоны их родители забыли надеть.
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01.04.2022 20:48 Відповісти
Ніщеброди,вони як ходили пів Московії гадити на відро ,так і далі ходити будуть і ніяка крадена "Тефаль" цьому не допоможе.
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01.04.2022 20:46 Відповісти
рАссийская «армия» во всей своей красе……Фу…
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01.04.2022 20:52 Відповісти
курва їх матЬ, *****, мародери, це не те слово якого вони заслуговують!
ще немає таких слів!
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01.04.2022 20:54 Відповісти
Это просто какая-то блеванина, а не люди...
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01.04.2022 21:03 Відповісти
Наведу лише цитату одного із очільників третього рейху, яка є самим влучним визначенням цих істот "Росіяни - це не народ у загальноприйнятому значенні слова, а набрід, шо виявляє яскраво виражені тваринні риси. Це можна повністю віднести, як до цивільного населення, так і до армії".
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01.04.2022 21:07 Відповісти
завжди знав що кацапи ще ті ніщєброди,особливо це стало помітно, як не дивно, після развала срср..
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01.04.2022 21:11 Відповісти
Да что там говорить купоны, украденная сковорода и та деформирована , вот это и есть недосягаемый и непонятный для нормального человека , уровень шариковонизма
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01.04.2022 21:12 Відповісти
Поперек горла станут рашистам наши сковородки,детские игрушки и прочее награбленое , как можно привозить своим детям подарки украденые у наших детей? Эти твари себя позиционируют как восокоморальную нацию а по факту это нация убийц,воров и насильников, быдломасса
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01.04.2022 21:27 Відповісти
Каци знімають сережки з мертвих жінок на подарунок своїм заям та мамкам
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01.04.2022 21:40 Відповісти
Умрут они, заям ничего не достанется
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03.04.2022 06:18 Відповісти
армія рабів , а як увесь світ її боявся і боїться
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01.04.2022 22:03 Відповісти
как диды. мародерская *********
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01.04.2022 22:33 Відповісти
 
 