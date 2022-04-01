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Мер міста Рубіжне Хортів, який у 2014 році співпрацював з терористами, знову перейшов на бік окупантів. ВIДЕО

Український журналіст Денис Казанський оприлюднив інформацію про те, зо мер міста Рубіжне Луганської області, який в 2014 році співпрацював з терористами, став на службу окупантам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Казканський написав у фейсбуці.

Він підкреслив: "Мер Рубіжного Луганської області Сергій Хортів, який у 2014 році підтримував бойовиків, але потім уник відповідальності, знову перейшов на сторону окупантів. Тепер він волає про "геноцид Донбасу" та "український нацизм", хоча до початку війни спокійно працював мером і ні на який геноцид не скаржився.

Який сюрприз! Вісім років я писав про мерів-колаборантів, які проводили незаконний "референдум" і допомагали бойовикам. Вісім років казав, що якщо їх не притягти до відповідальності, вони обов’язково дочекаються моменту, щоб зрадити знову. І ось саме так і вийшло.

У 2014 Хортів відкрито співпрацював з терористами. За це держава так і не змогла притягти його до відповідальності. І ось результат - він знову на боці окупантів".

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Автор: 

колабораціонізм (1158) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+74
Вот что значит вовремя не расстрелять.
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01.04.2022 22:04
+40
Не исключаю, что рубежанцы выберут его мэром в третий раз.
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01.04.2022 22:10
+36
Сбросить петуха мэра без парашюта на Мариуполь, пусть про геноцид Донбасса там ********.
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01.04.2022 22:04
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а ***** його не посадили? Ще й мером вибрали?
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01.04.2022 23:52 Відповісти
А ти спитай у петі парашенки чому так вийшло і він тобі кацапу дасть відповідь.
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02.04.2022 10:44 Відповісти
Ви шо думаєте після війни шось поміняється?!
Сєпарня ніколи не поміняється, це гній!
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01.04.2022 23:58 Відповісти
сподіваюсь що на цей раз дійде, що такі зрадники повинні сидіти в тюрязі, або зробити так Знайдено вбитим голову Кременецької ОТГ, що на Луганщині Володимира Струка
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02.04.2022 00:01 Відповісти
проросійський мер-зрадник
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02.04.2022 00:02 Відповісти
в отличии от 14 года здесь выход один.. принудительная депортация в сторону Пензы с лишением гражданства
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02.04.2022 00:41 Відповісти
Ні розстріл прилюдно на центральній площі
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02.04.2022 13:35 Відповісти
Проститутка местная
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02.04.2022 00:42 Відповісти
Выход только на 2 метра под землю. Предавший единожды,предаст и дважды. Как это говно после предательства оказалось на такой должности.
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02.04.2022 08:33 Відповісти
Тоесть предатель откупился и был у власти и снова предал ? Государство виновато, коррупция сделала свое дело. Медведчук соляры продал всу. А теперь куда не зайди помоги перечисли. Тоесть некоторые вывозят чемоданы денег, а я помоги. Больше ни копейки не перечислю , достала эта коррупция в условиях войны.
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02.04.2022 08:49 Відповісти
Добавлю, какого фига у нас в Полтаве сидит мер мамай, он же расеюшкой всегда восхищался. А я отвечу, потому, что все коррумпировано, и коррупционер не будет увольнять другого коррупционера ибо его самого надо убрать змея не кусает саму себя.
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02.04.2022 08:52 Відповісти
Отже на наступних виборах він знову стане мером...
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02.04.2022 11:36 Відповісти
на кол ********!
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02.04.2022 13:36 Відповісти
Його і третій раз виберуть мером , місцеві аборигени неміняються .
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08.05.2022 15:08 Відповісти
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