Рашисти розстрілювали цивільних у авто на Житомирській трасі поблизу Києва. ВIДЕО 18+

Збройні Сили України звільнили Житомирську трасу в районі Мотижина та Копиліва. Увага! Не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Відео оприлюднило Кременчуцьке Громадське Телебачення, інформує Цензор.НЕТ.

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