Рашисти розстрілювали цивільних у авто на Житомирській трасі поблизу Києва. ВIДЕО 18+
Збройні Сили України звільнили Житомирську трасу в районі Мотижина та Копиліва. Увага! Не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!
Відео оприлюднило Кременчуцьке Громадське Телебачення, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+43 Перехватчик
показати весь коментар01.04.2022 22:39
+38 Саша Пончик
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+34 MAKAROV #508144
показати весь коментар01.04.2022 22:51
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https://twitter.com/i/status/1509560116906971140
https://incident.obozrevatel.com/crime/vojna-protiv-rossii/govoryu-bratu-chto-mama-spit-on-vse-ponyal-shkolnitsa-iz-mariupolya-rasskazala-kak-ee-semyu-spasal-putin.htm
Я теж згадую спогади своєї бабусі і батька свого шуряка. Вони пережили війну і жоден з них не міг пригадати тих звірств, які більшовицька пропаганда приписувала гітлерівцям. Батько шурина теж згадував, як німецький офіцер часто пригощав його малого різними смаколиками.
А кацапи... кацапи - це не люди.