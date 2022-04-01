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Тіла людей лежать просто на дорозі: Наслідки злочинів російських окупантів у Бучі на Київщині. ВIДЕО 18+

Російські окупанти в Бучі убивали цивільних просто посеред вулиці. Увага! Не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Відео опубліковано в мережі, передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські війська замінували територію кондитерської фабрики в Бучі, а печиво отруїли

Автор: 

Київська область (4022) Буча (541)


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Топ коментарі
+75
русские - это нелюди, это не просто империя зла, это какое-то абсолютное зло, которое по жестокости превзошло дьявола!
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01.04.2022 23:16
+45
А 86% рабсіян це схвалюють.
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01.04.2022 23:19
+45
Кацапів неможна назвати ані людьми, ані солдатами. Це терористи, це біосміття у людській подобі. Та і сама Рабсія - це не країна, це клоака, це ракова пухлина на тілі Землі. Пухлина, яку вже давно треба було видалити хірургічним шляхом. Але європейські хірурги ще з 2008-го року запевняли, що пухлина не злоякісна.
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01.04.2022 23:22
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01.04.2022 23:16 Відповісти
Вот они кто
https://www.youtube.com/watch?v=jF2tKd5FJ00
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01.04.2022 23:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=gvlUEZg-MnE
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01.04.2022 23:43 Відповісти
русские - это нелюди, это не просто империя зла, это какое-то абсолютное зло, которое по жестокости превзошло дьявола!
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01.04.2022 23:16 Відповісти
Мрію бачити це в кожному закутку фашисткої педірации !!
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01.04.2022 23:18 Відповісти
А 86% рабсіян це схвалюють.
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01.04.2022 23:19 Відповісти
Та повно біженців з юґавастока,які це схвалюють...
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01.04.2022 23:22 Відповісти
Що ти верзеш!?
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01.04.2022 23:27 Відповісти
А як вони плачуть, коли потрапляють в полон. Привести кількох полонених офіцерів туди і спитати чого вони заслуговують?
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01.04.2022 23:24 Відповісти
Так вони ж там і правди не бачать. Зомбовані пропагандою. Треба якось туди поширювати ці всі відео.
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02.04.2022 00:27 Відповісти
Коли там Зеля с ****** зустрічається? Їх треба просто нищити, не жаліючи. Треба поставити крапку над і, назвати їх фашистами, терористами та закріпити це на міжнародному рівні, ніякі перемовини не спасуть нашу неньки, лише відтягнуть кінець, уявіть що ці потвори робитимуть якщо їм дати паузу
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01.04.2022 23:21 Відповісти
Кацапів неможна назвати ані людьми, ані солдатами. Це терористи, це біосміття у людській подобі. Та і сама Рабсія - це не країна, це клоака, це ракова пухлина на тілі Землі. Пухлина, яку вже давно треба було видалити хірургічним шляхом. Але європейські хірурги ще з 2008-го року запевняли, що пухлина не злоякісна.
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01.04.2022 23:22 Відповісти
..у кожного притомного українця МАЄ бути "безгеморойна" зброя і про це мають знати окупанти..
натепер же орки розстрілюють, як у тирі, беззбройних людей, чисто для розваги та своїх садистських збочень..
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01.04.2022 23:25 Відповісти
от тільки прслуга урода з цим не погоджується, така дебільна позиція "не на часі" і бариги від зброї з ментами проти
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02.04.2022 05:38 Відповісти
Женевська Конвенція бл...
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01.04.2022 23:26 Відповісти
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01.04.2022 23:26 Відповісти
Жахливі кадри і страшенно боляче бачити наших громадян , яких
орки просто розстріляли 😪
Їх потрібно знищувати , при можливості , довго , частинами відрубучи іхні кінцівки , або живцем спалювати !!
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01.04.2022 23:30 Відповісти
Звичайний фашизм
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01.04.2022 23:35 Відповісти
Звичайний Русскій Міръ.
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02.04.2022 00:12 Відповісти
Геноцид

слухай кацап тобі і твоїм безрідним нащадкам прийдеться відповісти за це , навіть не надійся уникнути відповідальності , не надійся істота
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01.04.2022 23:38 Відповісти
Это гавно не должно жить...
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01.04.2022 23:44 Відповісти
Если русский в мире хоть где-то заикнется про любой фашизм, кроме русского фашизма - сразу можно мочить.
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01.04.2022 23:46 Відповісти
Кожен вбитий русскій - це маленький крок до МИРУ і великий плюс для всього людства , для всієї цивілізації , для світу людей .
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01.04.2022 23:51 Відповісти
А мер Рубіжного вкотре мастурбує ні цих "визволителів"....
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01.04.2022 23:58 Відповісти
Буча, мой родной город... В первые дни с наших балконов было видно русские вертолеты которые штурмовали Гостомельский аэродром, эти видео есть в ютубе. Потом под нашим домом встали русские танки (привет русским которые говорили что это ЗСУ прячется в жилых кварталах), люди сидели в подвале и ходили в туалет в кульки. Еда быстро закончилась, жителей которые выходили найти еды и воды детям - русские стреляли. Еще несколько жильцов подорвались на растяжках которые русские щедро расставили вокруг. Потом орки стали ходить по домам и взламывали квартиры. Там где стояди бронедвери - расстрелдивали бронебойными патронами. Жили в наших квартирах и жрали/бухали что находили, срали и ссали прям в квартирах, в то время как люди сидели в подвалах с голодными детьми. Бучу освободили, но не все соседи смогут вернуться - многих нет благодаря "освободителям".
Дерево которое мы с сыном посадили возле дома, раздавлено русскими танками. Мелочь по сравнению со всем остальным, но символично.
Я сам 100% русский, но русских скотов ненавижу. Желаю каждому из них смерти, долгой и мучительной. Очень хочется чтобы русские на своей территории испытали то же самое, прятались в подвалах и умирали от голода и жажды, в то время как на их детей сыпятся куски бетона с перекрытий от взрывов. Очень надеюсь что мы доживем до этого времени.
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02.04.2022 00:32 Відповісти
що значить "тільки зараз дійшло"? Мені русня з 2014 року пише в приват "тебе ******, все твои данные в ФСБ, готовься". Я русню ненавиджу все своє свідоме життя. Так що вибач, ти перднула в калюжу.
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02.04.2022 02:01 Відповісти
тобто "перднув", вибач, маю проблеми з зіром, прочитав твій ник як Валентина.
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02.04.2022 02:04 Відповісти
вибачте, не знав...
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02.04.2022 02:05 Відповісти
Не переймайся. Після нашої Перемоги вип'ємо пляшку на Майдані.
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02.04.2022 02:40 Відповісти
А ты бросил родной город и в Польшу спрятался, да? Ты не рус. Ты - трус.
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08.04.2022 01:28 Відповісти
русские просто ходили и расстреливали людей на улице. Для развлечения.
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02.04.2022 00:55 Відповісти
"Асвабадители" пришли. Это они так людей "асвабаждают".
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02.04.2022 00:59 Відповісти
за 39 секунд відоса нарахував 9 тіл на/при дорозі
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02.04.2022 01:14 Відповісти
Росіян в полон не брати!
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02.04.2022 01:48 Відповісти
Там больше тел. Есть много расстреляных на перекрестке возле магазина Eva, они там лежат с 25-26 феврали и орки не разрешали к ним подойти.
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02.04.2022 02:08 Відповісти
все убитые гражданские озверели
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02.04.2022 04:12 Відповісти
Намного хуже немецких фашистов 1941.
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02.04.2022 04:34 Відповісти
Х#йло 666

На старинной фреске в Италии (1361-1376) художник изобразил антихриста. Имеет большое сходство с х#йлом

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02.04.2022 04:46 Відповісти
наголосували, а тепер лежать. "хуже не будет"
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02.04.2022 13:30 Відповісти
знищувати рашистів від малого до старого! лише кровю можна змити кров..... відносно полонених тільки - голови повільно відрізати.... ще живим! у нас війни не має - відповідно полонених також......
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03.04.2022 06:57 Відповісти
 
 