Тіла людей лежать просто на дорозі: Наслідки злочинів російських окупантів у Бучі на Київщині. ВIДЕО 18+
Російські окупанти в Бучі убивали цивільних просто посеред вулиці. Увага! Не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!
Відео опубліковано в мережі, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+75 MAKAROV #508144
показати весь коментар01.04.2022 23:16
+45 Антип61
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+45 Олександр Карін
показати весь коментар01.04.2022 23:22
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https://www.youtube.com/watch?v=jF2tKd5FJ00
натепер же орки розстрілюють, як у тирі, беззбройних людей, чисто для розваги та своїх садистських збочень..
орки просто розстріляли 😪
Їх потрібно знищувати , при можливості , довго , частинами відрубучи іхні кінцівки , або живцем спалювати !!
слухай кацап тобі і твоїм безрідним нащадкам прийдеться відповісти за це , навіть не надійся уникнути відповідальності , не надійся істота
Дерево которое мы с сыном посадили возле дома, раздавлено русскими танками. Мелочь по сравнению со всем остальным, но символично.
Я сам 100% русский, но русских скотов ненавижу. Желаю каждому из них смерти, долгой и мучительной. Очень хочется чтобы русские на своей территории испытали то же самое, прятались в подвалах и умирали от голода и жажды, в то время как на их детей сыпятся куски бетона с перекрытий от взрывов. Очень надеюсь что мы доживем до этого времени.
На старинной фреске в Италии (1361-1376) художник изобразил антихриста. Имеет большое сходство с х#йлом