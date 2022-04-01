Тіла людей лежать просто на дорозі: Наслідки злочинів російських окупантів у Бучі на Київщині. ВIДЕО 18+

Російські окупанти в Бучі убивали цивільних просто посеред вулиці. Увага! Не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Відео опубліковано в мережі, передає Цензор.НЕТ.

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