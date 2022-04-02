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Новини Відео Війна
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"Як ми молилися за вас у погребі": Зустріч українського захисника з батьками у звільненій від російських окупантів Новій Басані. ВIДЕО

Український захисник Дмитро Стретович прийшов до батьків у звільненій від російських окупантів Новій Басані на Чернігівщині.

Відео оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Как мы вас ждали!": На Чернігівщині місцеві жителі зустрічають українських захисників. ВIДЕО

Автор: 

Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+79
сільське подвір'я, сільська хата. Мабуть кацапня зроду такого не бачила.
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02.04.2022 00:09
+68
Аж сльози навертаються на очі... Низький уклін всім Захисникам України.
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02.04.2022 00:11
+65
Подивився. Блін, аж сльози навернулись...
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02.04.2022 00:10
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сільське подвір'я, сільська хата. Мабуть кацапня зроду такого не бачила.
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02.04.2022 00:09 Відповісти
Я от також подумав, після їх сараїв це як музей їм
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02.04.2022 00:24 Відповісти
дед и бабця старенькие уже , а как чисто во дворе , и хата прибрана, и это еще не лето , как там красиво будет кода все зацветет. для паРашников это неприемлемо, они это все освободить хотят , насрать посреди двора, разграбить, разрушить. Деду с бабцей уважуха и здоровья , еще запануем мы в своей сторонци, а паРашникам -смерь !!!
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02.04.2022 02:06 Відповісти
Подивився. Блін, аж сльози навернулись...
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02.04.2022 00:10 Відповісти
Та сама фігня...
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02.04.2022 09:34 Відповісти
Аж сльози навертаються на очі... Низький уклін всім Захисникам України.
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02.04.2022 00:11 Відповісти
Без слів до сліз. Молитва велике діло.
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02.04.2022 00:11 Відповісти
3,14здец. Русню будут ненавидеть поколениями.
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02.04.2022 00:17 Відповісти
Тобто без змін
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02.04.2022 00:25 Відповісти
Зміни є. Тепер ненавидить практично вся Україна.
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02.04.2022 00:38 Відповісти
не сказал бы. Знаю ватников, которые после 24 февраля полностью преобразились и рвались с автоматом мочить русню.
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02.04.2022 00:43 Відповісти
Мінус ті, хто відкривав ворота своїх міст. Катюги. І дещо дебільненькі - рашковани підуть, цих зрадників кинуть, вони їм не потрібні. А у крис є родичі, куми-свати...
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02.04.2022 01:30 Відповісти
Лінько хоч і с партії Ляшка , але показує себе як справжній чоловік та патріот України, а не просто сидить в бункері і умнічає на "узкам язикє" як всім відомий "успакаітєль" і колишній голос програми Тривога.
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02.04.2022 00:20 Відповісти
Хорони Вас Боже Захисники!
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02.04.2022 00:25 Відповісти
Кацапов теж "Хорони". Але в російському значенні цього слова
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02.04.2022 00:27 Відповісти
слів нема...
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02.04.2022 00:25 Відповісти
ПРЕКРАСНОЕ видео!
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02.04.2022 00:25 Відповісти
Вы посмотрите как село украинское выглядит. Да ту не "спасать", тут пример надо брать!
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02.04.2022 00:27 Відповісти
Щось в очі попало.
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02.04.2022 00:29 Відповісти
Вам теж?
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02.04.2022 00:33 Відповісти
Так, плачу. А як можна не плакати від такого відео, де за кілька хвилин ти бачиш усе: людське горе, чоловічу гідність, жіночу любов та силу і міць визволителів.
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02.04.2022 00:50 Відповісти
А це рве душу на шмаття вщент...

https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1508342001544146945 Мамо, я убитий в Ірпені...
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02.04.2022 01:12 Відповісти
Фашисты из Фашизмии (россии) не могут своим птичьим мозгом понять почему местные жители так рады возвращаюмся с войны своим детям, а не "освободителям"-фашистам из Фашазмии (россии).
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02.04.2022 00:35 Відповісти
більшої "казлятини" як напад на Україну цих лаптеголових-полулюдей в житті не бачів.
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02.04.2022 00:45 Відповісти
яка велика різниця між нашими людьми і кацапами......просто прірва
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02.04.2022 00:58 Відповісти
Дорогі наші війська ЗСУ, громада, після перемоги зберемося на вечірку у Гаазі! Поховаємо путіна, зламаємо дві трембіти! 😂
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02.04.2022 01:39 Відповісти
К нашей знакомой орк вошел во двор, говорит "Какой хороший дом, красивый сад - я тут буду жить после войны".
Надеюсь, он будет "жить" в черноземе в виде червей.
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02.04.2022 02:14 Відповісти
Тем временем вонючие русские проститутки мамаши по телефону
-мам я в плену
-ну а я тут причём
Ссаная помойка где детки рождаются ********** шлюхами и ********, а мамаши с папашами на рассеи спермоглоты очкошники и ********
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02.04.2022 02:33 Відповісти
Чекаю таких зустрічей по всій Україні. Зворушливо, до сліз.
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02.04.2022 06:25 Відповісти
Как все красиво и ухоженно. И без матов общаются. Непорядок! Разбомбить!
Путлер капут.
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02.04.2022 08:33 Відповісти
 
 