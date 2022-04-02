"Як ми молилися за вас у погребі": Зустріч українського захисника з батьками у звільненій від російських окупантів Новій Басані. ВIДЕО
Український захисник Дмитро Стретович прийшов до батьків у звільненій від російських окупантів Новій Басані на Чернігівщині.
Відео оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+79 Tommy Lee
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+68 Олександр Карін
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+65 Валерий Коломиец #502756
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https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1508342001544146945 Мамо, я убитий в Ірпені...
Надеюсь, он будет "жить" в черноземе в виде червей.
-мам я в плену
-ну а я тут причём
Ссаная помойка где детки рождаются ********** шлюхами и ********, а мамаши с папашами на рассеи спермоглоты очкошники и ********
Путлер капут.