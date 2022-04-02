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Новини Відео Війна
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Зеленський - батькам російських призовників: Нам тут не треба нових вбитих людей, бережіть своїх дітей. ВIДЕО

В Росії стартував весняний призов. Російських призовників цьогоріч можуть відправити на війну проти України.

Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Зеленський - президентці Європарламенту Метсолі, яка прибула до Києва: "Вдячний, що ви на боці світла й добра". ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23815)


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Топ коментарі
+8
Нам ці виродки теж не потрібні - Відповіли батьки
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02.04.2022 01:14
+7
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02.04.2022 01:32
+4
Був в мене сусід - пияка, всіх зайобував, і хто з ним тільки не розмовляв, і піздили майже щоденно, і до буцигарні рази три на тиждень возили, і нічого то не міняло майже 30 років!!! Він кошмарив цілий під'їзд доки десь шию не звернув, чи йому звернули, то немає різниці бо посил такий - ДО ПІZДИ ці всі балачки
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02.04.2022 01:24
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Нам ці виродки теж не потрібні - Відповіли батьки
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02.04.2022 01:14 Відповісти
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02.04.2022 01:19 Відповісти
а нет ли у зеленского желания хоть раз просто выйти и обратиться к украинцам, поблагодарить армию за стойкость? или больше чем на видосики способности нет? зеленский - президент Украины, но не мой президент... и знай, зеленский, народ тебя в основе своей не любит так, как ты думаешь... очень много вопросов, ответы на которые можно получить только после победы...
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02.04.2022 01:24 Відповісти
Ти дурачок чи просто кацап?
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02.04.2022 01:38 Відповісти
он кацапский дурачок
То есть идиот.
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02.04.2022 01:40 Відповісти
Объясни мне, кто ты , если веришь в то, что в параше будут смотреть обращение Зели в телеге. Я понимаю, что наш през до сих пор живет в стране розовых пони - ну нет у него мозгов, что поделать? Печально, что кто-то на это ведется. Блин, замолчите и не отсвечивайте - вам же лучше будет!
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02.04.2022 04:26 Відповісти
Був в мене сусід - пияка, всіх зайобував, і хто з ним тільки не розмовляв, і піздили майже щоденно, і до буцигарні рази три на тиждень возили, і нічого то не міняло майже 30 років!!! Він кошмарив цілий під'їзд доки десь шию не звернув, чи йому звернули, то немає різниці бо посил такий - ДО ПІZДИ ці всі балачки
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02.04.2022 01:24 Відповісти
До ПІZДИ ці всі балачки,
І кацапські кпини, -
********** вони рачки
***** з України!

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02.04.2022 01:43 Відповісти
очень противно слышать гнусавые речи гидранта к людям, ненавидящим Украину...
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02.04.2022 01:25 Відповісти
Президент України має перейматися справами українців, а не постріляних українцями кацапів.
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02.04.2022 01:26 Відповісти
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02.04.2022 01:32 Відповісти
Тема для диссертации по шизофрении
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02.04.2022 01:51 Відповісти
Дурная затея. Эти животные,родившие выродков орков ничуть не лучше своих вы*лядков.
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02.04.2022 01:45 Відповісти
Да! Кроме того, пытаться достучаться в телегу, которой у них нет, это даже не дебилизм... Благополучные раисяне и так все прекрасно понимают, но в армии они не служат. Они зарабатывают бабки и закрывают глаза на то, что творит *****! Так к кому обращается Зеля? Его лохторат сидит в параше перед телевизором. Им его не покажут, а остальные его не поймут!
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02.04.2022 04:32 Відповісти
Живой щит. «Нас выстраивали в шеренги, от матерей отрывали детей»

...."Сколько времени Алина с близкими провела в подвале, она не помнит: на улицу никого не выпускали, в помещении было темно, время отслеживать было невозможно. Приблизительно его посчитали по сообщениям мужу: утром 9 марта Алина попала в плен, написала ему, что их освободили, 14 марта в 03:29 по киевскому времени.

До освобождения, по словам девушки, российские военные использовали людей как живой щит.

- Мы уже читали о таких случаях в новостях, и я была, наверное, морально к этому подготовлена. Пока мы были в этом подвале, я думала, что нас могут убить, пустить на заминированные территории, поджечь. Когда нас быстро вывели оттуда, был вечер. Военные были в масках, как у ОМОНа, я видела у некоторых в глазах страх, но у многих - бешеную ярость. Нас как щенков вышвыривали на улицу. От матерей отрывали детей и ставили в начало колонны. Когда женщины требовали отдать им их детей, военные кричали: «Заткнись, с***, иначе пристрелю». Требовали, чтобы все молчали: «Если будет хоть один лишний звук - ты словишь пулю». Нас выстраивали в длинные шеренги: первыми - дети, за ними - женщины (мы с тетей стояли во втором ряду прямо за детьми), последними шли мужчины. Нам сказали идти вперед. Военные ушли назад, стояли за нами. Сколько их было, я не знаю: нам сказали не оглядываться. Маленькие дети даже не плакали - они издавали звуки, знаете, похожи на щенячий вой. И это было самое жуткое: хотелось просто закрыть собой этого ребенка, и уже было все равно: застрелят или не застрелят, - рассказывает девушка.....

ht tps: //char ter97 .org /ru/ne ws/20 22/4/1/461 695/ (пробелы убрать)
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02.04.2022 02:10 Відповісти
Нам тут треба багато вбитих кацапів!
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02.04.2022 02:22 Відповісти
Шарманка знову почала свою пісню про аніжебратья...
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02.04.2022 11:51 Відповісти
 
 