Зеленський - батькам російських призовників: Нам тут не треба нових вбитих людей, бережіть своїх дітей. ВIДЕО
В Росії стартував весняний призов. Російських призовників цьогоріч можуть відправити на війну проти України.
Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
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+8 Slava Investor
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+7 rofs
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+4 Инь Янь #217452
показати весь коментар02.04.2022 01:24
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То есть идиот.
І кацапські кпини, -
********** вони рачки
***** з України!
...."Сколько времени Алина с близкими провела в подвале, она не помнит: на улицу никого не выпускали, в помещении было темно, время отслеживать было невозможно. Приблизительно его посчитали по сообщениям мужу: утром 9 марта Алина попала в плен, написала ему, что их освободили, 14 марта в 03:29 по киевскому времени.
До освобождения, по словам девушки, российские военные использовали людей как живой щит.
- Мы уже читали о таких случаях в новостях, и я была, наверное, морально к этому подготовлена. Пока мы были в этом подвале, я думала, что нас могут убить, пустить на заминированные территории, поджечь. Когда нас быстро вывели оттуда, был вечер. Военные были в масках, как у ОМОНа, я видела у некоторых в глазах страх, но у многих - бешеную ярость. Нас как щенков вышвыривали на улицу. От матерей отрывали детей и ставили в начало колонны. Когда женщины требовали отдать им их детей, военные кричали: «Заткнись, с***, иначе пристрелю». Требовали, чтобы все молчали: «Если будет хоть один лишний звук - ты словишь пулю». Нас выстраивали в длинные шеренги: первыми - дети, за ними - женщины (мы с тетей стояли во втором ряду прямо за детьми), последними шли мужчины. Нам сказали идти вперед. Военные ушли назад, стояли за нами. Сколько их было, я не знаю: нам сказали не оглядываться. Маленькие дети даже не плакали - они издавали звуки, знаете, похожи на щенячий вой. И это было самое жуткое: хотелось просто закрыть собой этого ребенка, и уже было все равно: застрелят или не застрелят, - рассказывает девушка.....
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