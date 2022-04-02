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Десантники 95-ї бригади знищили 2 російські вертольоти Мі-8 з "Корсара": "Це перший випадок, коли з ПТРК успішно знищено повітряну ціль". ВIДЕО

Українські десантники знищили два російські транспортні гелікоптери на Харківщині.

Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.

"З початком відкритого російського вторгнення підрозділами Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищено чималу кількість озброєння, військової техніки та живої сили, в тому числі і вертольотів армійської авіації противника.

Зокрема, учора за підтвердженнями даними, військовослужбовцями 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройнi Сили України було збито два транспортно-бойові вертольоти Мі-8 ЗС російської федерації.

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Вертольоти були знищені в районі Харківщини розрахунком вітчизняного переносного противотанкового ракетного комплексу "Корсар". Це по суті перший випадок, коли з ПТРК успішно знищено повітряну ціль!

Після ураження ракетою, некерований повітряний противник завалившись набік при падінні зіштовхнувся з летівшим позаду своїм же гвинтокрилом.

На відео палають вертольоти противника після "успішного" приземлення.

Ми пишаємося майстерністю, військовим успіхом та професіоналізмом наших десантників!" - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17359) ліквідація (3918) Харківщина (6054) знищення (7227) 95 окрема десантно-штурмова бригада (126) вертоліт (878)


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Топ коментарі
+71
отчаянная попытка догнать самолёты...)))
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02.04.2022 09:58
+54
Козаки не перестают радовать. По больше вам таких успехов.
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02.04.2022 09:59
+41
Дуплет однако !
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02.04.2022 10:00
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Одним взлядом пожарил кацапню
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03.04.2022 03:00 Відповісти
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