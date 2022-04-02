УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11322 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
18 420 28

Росія нарощує свої війська і техніку на Сумщині: починають окопуватися в багатьох громадах, шукають місцеву владу, - голова ОВА Живицький. ВIДЕО

Російська Федерація нарощує скупчення своїх підрозділів і військової техніки у центральній частині Сумської області.

Про це в ефірі інформаційного марафону сказав голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"У нас була окупована південна частина області. Зараз вони починають окопуватися в багатьох громадах, шукають місцеву владу. Це — початок окупації центральної частини Сумської області," - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Там, де не стріляють - будемо сіяти", - глава Сумської ОВА - аграріям

З його слів, наразі триває накопичення військ у Конотопському та Сумському районах, починаючи від кордону з Російською Федерацією: Білопільська громада, Буринська, Путивльська, Новослобідська.

"Далі до Конотопа — дуже складна ситуація. Більше тисячі одиниць військової техніки. Періодично відбуваються зіткнення, обстріли російською артилерією наших населених пунктів" - сказав він.

Зі слів Живицького, росіяни розміщують свою техніку між житловими будинками у селах, тим самим прикриваючись мирними мешканцями, також обстрілюють цивільні автомобілі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ починають окуповувати центральну частину Сумської області, - Живицький

"1 квітня російські військові викрали чоловіка, який віз гуманітарну допомогу в одну з громад", — зазначив голова ОВА.

За словами Живицького, продовжується накопичення військової техніки РФ, здійснюється ротація.

Автор: 

Сумська область (3674) Живицький Дмитро (466)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+20
Чтоб вы кацапье выздыхали все!!
показати весь коментар
02.04.2022 10:32
+19
для слуха свинокозломордов мокшанских будет звучать красиво -
"Американський актор і продюсер Шон Пенн закликав мільярдерів у всьому світі придбати для України 12 винищувачів, які б за технічними характеристиками перевершували військову авіацію країни-окупанта РФ.

Зокрема, Пенн закликав мільярдерів витратити 300 мільйонів доларів і придбати для України дві ескадрильї винищувачів F-15 або F-16, які "створили б відчутну перевагу над російськими Су і МіГ".

Також він закликав придбати для України системи протиракетної оборони вартістю 200 мільйонів доларів. Все разом становило б пів мільярда доларів.

Пенн заявив, що українські льотчики готові розібратися з керуванням новим винищувачем за три тижні.

"Один мільярдер міг би завершити війну в Україні", - стверджує актор".
показати весь коментар
02.04.2022 10:33
+12
Но хуже кацапских вошей- наши гниды!!!!!

https://www.facebook.com/rex.prozapas?__cft__[0]=AZWhAMbxHRBzm0EzKyt_ib2mHjtC467q1c19uhbGZnohp34pZZcfhzhlOruS5BOnT0sIxAfo6NirKFTfV2K1sF8OsDF3jh4cgSdZn-m8LvW5ItOZxhJmPjC2OHxJJ6C9QV3WAa2JYLjKrGOSZRFqLMki&__tn__=-UC%2CP-R Валерій Прозапас

https://www.facebook.com/ 1 ч ·



Таке враження, що Єрмак своїми заявами навмисно маже Зеленського неадекватним лайном та нівелює його державницьку риторику.

Інакше розцінювати маячню про "якби він був президентом то не віддав би Крим" неможливо - а при захоплених містах сухопутного коридору та кошмарі Маріуполя взагалі звучить як знущання.

"В 2014 все починалось так само" теж скотська маніпуляція від "голови" ОП.
...........
Не так само, т. Єрмак - в 2014 не було кількох років на розвиток ракетних програм, ЗСУ не було як таких, і не було попереджень західних розвідок, це що найменше.

Як використали ці роки і попередження союзників премудрі конструктори "крадівництва", "прекращєній стрєлять", "справ" проти військових, закупівлі електрики в рф, зливу вагнерівців, та іншого антидержавного маразму - питання не риторичне, а напряму пов'язане з контурами майбутньої України.

Бо від кодли Єрмака вже давно смердить рускім воєнним корабльом, і Володимир Олександрович більше не має права цього не усвідомлювати.
показати весь коментар
02.04.2022 11:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чтоб вы кацапье выздыхали все!!
показати весь коментар
02.04.2022 10:32 Відповісти
Но хуже кацапских вошей- наши гниды!!!!!

https://www.facebook.com/rex.prozapas?__cft__[0]=AZWhAMbxHRBzm0EzKyt_ib2mHjtC467q1c19uhbGZnohp34pZZcfhzhlOruS5BOnT0sIxAfo6NirKFTfV2K1sF8OsDF3jh4cgSdZn-m8LvW5ItOZxhJmPjC2OHxJJ6C9QV3WAa2JYLjKrGOSZRFqLMki&__tn__=-UC%2CP-R Валерій Прозапас

https://www.facebook.com/ 1 ч ·



Таке враження, що Єрмак своїми заявами навмисно маже Зеленського неадекватним лайном та нівелює його державницьку риторику.

Інакше розцінювати маячню про "якби він був президентом то не віддав би Крим" неможливо - а при захоплених містах сухопутного коридору та кошмарі Маріуполя взагалі звучить як знущання.

"В 2014 все починалось так само" теж скотська маніпуляція від "голови" ОП.
...........
Не так само, т. Єрмак - в 2014 не було кількох років на розвиток ракетних програм, ЗСУ не було як таких, і не було попереджень західних розвідок, це що найменше.

Як використали ці роки і попередження союзників премудрі конструктори "крадівництва", "прекращєній стрєлять", "справ" проти військових, закупівлі електрики в рф, зливу вагнерівців, та іншого антидержавного маразму - питання не риторичне, а напряму пов'язане з контурами майбутньої України.

Бо від кодли Єрмака вже давно смердить рускім воєнним корабльом, і Володимир Олександрович більше не має права цього не усвідомлювати.
показати весь коментар
02.04.2022 11:10 Відповісти
показати весь коментар
02.04.2022 11:32 Відповісти
Сподіваємось скоро вона там і буде голосувати
показати весь коментар
02.04.2022 15:09 Відповісти
Вон во як, Володимира Александровіча всі ці роки обманював Єрмак. Він так і не доповів ***********, що росія в 2014 році окупувала Крим, та захопила частину Луганської, та Донецької області. Непорядок.
показати весь коментар
02.04.2022 21:39 Відповісти
для слуха свинокозломордов мокшанских будет звучать красиво -
"Американський актор і продюсер Шон Пенн закликав мільярдерів у всьому світі придбати для України 12 винищувачів, які б за технічними характеристиками перевершували військову авіацію країни-окупанта РФ.

Зокрема, Пенн закликав мільярдерів витратити 300 мільйонів доларів і придбати для України дві ескадрильї винищувачів F-15 або F-16, які "створили б відчутну перевагу над російськими Су і МіГ".

Також він закликав придбати для України системи протиракетної оборони вартістю 200 мільйонів доларів. Все разом становило б пів мільярда доларів.

Пенн заявив, що українські льотчики готові розібратися з керуванням новим винищувачем за три тижні.

"Один мільярдер міг би завершити війну в Україні", - стверджує актор".
показати весь коментар
02.04.2022 10:33 Відповісти
ЛКоломойшу згадувати Подоляк не дозволяє?
показати весь коментар
02.04.2022 10:41 Відповісти
Дитино, мільярдер - це не той, у кого мільярд і більше кешу, а той, чиє майно й активи оцінюються у мільярд доларів. Зараз, з об'єктивних причин (війна!), оціночна вартість будь-яких українських активів суттєво впала. Хто захоче вкласти в підприємство, яке завтра може зазнати бомбардування?
показати весь коментар
02.04.2022 10:50 Відповісти
В наших і готівки вагони і золота тони. Он в якогось Ківи було повно готівки і ще є. А в олігархів в сотні разів більше лівих грошей.
показати весь коментар
02.04.2022 11:18 Відповісти
когда страна, владеющая Ф15 узнает, что это для Украины, то не продаст - ведь эскалация, красная линия, каждая пядь...
показати весь коментар
02.04.2022 10:40 Відповісти
конечно, в каждой шутке есть доля шутки...
показати весь коментар
02.04.2022 10:46 Відповісти
Абрамович, наприклад
показати весь коментар
02.04.2022 11:35 Відповісти
отримавши кіздюлей на всіх фронтах, кідараси зрозуміли що треба налаштовувати меншу кількість цілей з більшими можливостями.
нам в цій ситуації нема як послаблювати покинуті орками позиції та посилювати ті де вони групуються.
от же висновок
1 додаткова мобілізація
2 потреба в рази більше птрк, пзрк, ппо та набої.
3 організація знищення тилів орків. добре озброєна тероборона (партизани)
а так як нам дають зброї, щоб вистачило на 1,5 доби оборони, то буде важко.
показати весь коментар
02.04.2022 10:41 Відповісти
Живицький, ти вже координати кацапів окопаних ВСУ передав!?? Займись роботою, скигля!
показати весь коментар
02.04.2022 10:45 Відповісти
це кацапи які відійшли з броварського напрямку.фуйла погубить жадібність.
показати весь коментар
02.04.2022 10:59 Відповісти
Погубить його гордість, - нашими моливами!
показати весь коментар
02.04.2022 11:06 Відповісти
через Буринь майже кожен день іде велика колона кацапів , як в себе дома .
показати весь коментар
02.04.2022 10:45 Відповісти
показати весь коментар
02.04.2022 10:47 Відповісти
Украинские военные захватили российскую портативную систему спутниковой связи «Аурига-1. 2В» вблизи Киева.

Об этом https://t.me/zsuwar/9057 сообщает пресс-служба ВСУ

Система обеспечивала высокоскоростную спутниковую связь между солдатами и командованием врага.
показати весь коментар
02.04.2022 10:48 Відповісти
Це ті, що відповзають від Броварів. Треба нищити всіх, а на всіх не вистачає ресурсів.
показати весь коментар
02.04.2022 10:51 Відповісти
Так. Це саме вони. Виходять через північ Сумської обл.

Тисяча одиниць техніки!
показати весь коментар
02.04.2022 11:05 Відповісти
Окопуються вони , б л я Живицький, безтолковий ти голова ОВА, для того щоб забезпечити відхід основних військ, так правильно з точки зору військової науки!
показати весь коментар
02.04.2022 11:08 Відповісти
показати весь коментар
02.04.2022 11:09 Відповісти
якщо можливо, місцеві жителі повинні насипати цукор, сіль, воду, навіть сечу в бензобаки цих транспортних засобів, що знаходяться поруч із їхніми будинками. з ним двигун може вийти з ладу, тому він може стати трофеєм, а пошкодження можна відремонтувати.
показати весь коментар
02.04.2022 11:29 Відповісти
Защита от Джавелинов ))))))

показати весь коментар
02.04.2022 11:29 Відповісти
 
 