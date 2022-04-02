Росія нарощує свої війська і техніку на Сумщині: починають окопуватися в багатьох громадах, шукають місцеву владу, - голова ОВА Живицький. ВIДЕО
Російська Федерація нарощує скупчення своїх підрозділів і військової техніки у центральній частині Сумської області.
Про це в ефірі інформаційного марафону сказав голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.
"У нас була окупована південна частина області. Зараз вони починають окопуватися в багатьох громадах, шукають місцеву владу. Це — початок окупації центральної частини Сумської області," - сказав він.
З його слів, наразі триває накопичення військ у Конотопському та Сумському районах, починаючи від кордону з Російською Федерацією: Білопільська громада, Буринська, Путивльська, Новослобідська.
"Далі до Конотопа — дуже складна ситуація. Більше тисячі одиниць військової техніки. Періодично відбуваються зіткнення, обстріли російською артилерією наших населених пунктів" - сказав він.
Зі слів Живицького, росіяни розміщують свою техніку між житловими будинками у селах, тим самим прикриваючись мирними мешканцями, також обстрілюють цивільні автомобілі.
"1 квітня російські військові викрали чоловіка, який віз гуманітарну допомогу в одну з громад", — зазначив голова ОВА.
За словами Живицького, продовжується накопичення військової техніки РФ, здійснюється ротація.
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https://www.facebook.com/ 1 ч ·
Таке враження, що Єрмак своїми заявами навмисно маже Зеленського неадекватним лайном та нівелює його державницьку риторику.
Інакше розцінювати маячню про "якби він був президентом то не віддав би Крим" неможливо - а при захоплених містах сухопутного коридору та кошмарі Маріуполя взагалі звучить як знущання.
"В 2014 все починалось так само" теж скотська маніпуляція від "голови" ОП.
...........
Не так само, т. Єрмак - в 2014 не було кількох років на розвиток ракетних програм, ЗСУ не було як таких, і не було попереджень західних розвідок, це що найменше.
Як використали ці роки і попередження союзників премудрі конструктори "крадівництва", "прекращєній стрєлять", "справ" проти військових, закупівлі електрики в рф, зливу вагнерівців, та іншого антидержавного маразму - питання не риторичне, а напряму пов'язане з контурами майбутньої України.
Бо від кодли Єрмака вже давно смердить рускім воєнним корабльом, і Володимир Олександрович більше не має права цього не усвідомлювати.
"Американський актор і продюсер Шон Пенн закликав мільярдерів у всьому світі придбати для України 12 винищувачів, які б за технічними характеристиками перевершували військову авіацію країни-окупанта РФ.
Зокрема, Пенн закликав мільярдерів витратити 300 мільйонів доларів і придбати для України дві ескадрильї винищувачів F-15 або F-16, які "створили б відчутну перевагу над російськими Су і МіГ".
Також він закликав придбати для України системи протиракетної оборони вартістю 200 мільйонів доларів. Все разом становило б пів мільярда доларів.
Пенн заявив, що українські льотчики готові розібратися з керуванням новим винищувачем за три тижні.
"Один мільярдер міг би завершити війну в Україні", - стверджує актор".
нам в цій ситуації нема як послаблювати покинуті орками позиції та посилювати ті де вони групуються.
от же висновок
1 додаткова мобілізація
2 потреба в рази більше птрк, пзрк, ппо та набої.
3 організація знищення тилів орків. добре озброєна тероборона (партизани)
а так як нам дають зброї, щоб вистачило на 1,5 доби оборони, то буде важко.
Об этом https://t.me/zsuwar/9057 сообщает пресс-служба ВСУ
Система обеспечивала высокоскоростную спутниковую связь между солдатами и командованием врага.
Тисяча одиниць техніки!