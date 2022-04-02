УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11322 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
159 610 149

Відірвані голови російських танкістів біля шести підірваних російських танків під Києвом. ВIДЕО 21+

Українські воїни знищили шість російських танків під Києвом. Разом з технікою ліквідовано і танкістів РФ. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду особам до 21 року, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Відповідне відео опублікували в телеграм-каналі Третя Сила, передає Цензор.НЕТ.

"Ось так і лише так мають виглядати російські фашисти в Україні! Вірте в ЗСУ! Вірте в Україну!" - йдеться в описі відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Десантники 95-ї бригади знищили 2 російські вертольоти Мі-8 з "Корсара": "Це перший випадок, коли з ПТРК успішно знищено повітряну ціль". ВIДЕО

УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду особам до 21 року, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Автор: 

армія рф (17359) ліквідація (3918) танк (2067) знищення (7227)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+208
От красот Киева можно потерять голову
показати весь коментар
02.04.2022 11:28
+148
Ніколи не думав, що буду насолоджуватися такими фотками та відео... Але це дійсно прекрасно: дохлий окупант під твоїм містом! Слава Україні! Смерть рашистам!
показати весь коментар
02.04.2022 11:36
+127
красота! да такое смотреть - только радоваться! а Вы говорите 21+...
показати весь коментар
02.04.2022 11:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Є вислів: "Для виконання свого промислу у Бога немає інших рук, крім ваших власних". Руками наших воїнів цей промисел і виконується. Амінь.
показати весь коментар
02.04.2022 14:46 Відповісти
нормально так прожарился стейко-бурят. выглядит на срезе как "medium rare". понятно, что голова с плеч отпала при попытке ногой её повернуть. лисам и прочим жителям леса, такая прожарка будет нравиться
показати весь коментар
02.04.2022 13:51 Відповісти
"И летает голова то вверх, то вниз..." (с)
показати весь коментар
02.04.2022 13:53 Відповісти
Они пришли нас убивать на нашей святой земле. Но что-то пошло не так.....
показати весь коментар
02.04.2022 14:00 Відповісти
Прийшов, побачив, загубив голову
показати весь коментар
02.04.2022 14:04 Відповісти
Мне кажется, что лицам до 21 года и людям со слабой психикой нельзя смотреть именно кадры с живыми оккупантами, а оторванные головы - можно и нужно. Очень успокаивает нервы.
показати весь коментар
02.04.2022 14:40 Відповісти
Смотреть даже детям в ясельной группе, ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!!!
показати весь коментар
02.04.2022 21:11 Відповісти
Дмитрівка. Район Бєлгравія.
показати весь коментар
02.04.2022 14:57 Відповісти
Ти вже під статтю попав, за розголошення пересування військових.
показати весь коментар
02.04.2022 15:34 Відповісти
раптом ****о і здригнулася земля... москаля нема, немає москаля
показати весь коментар
02.04.2022 14:57 Відповісти
До чого ж приємна картинка. Обсмалені свинособаки, просто чудо.
показати весь коментар
02.04.2022 15:03 Відповісти
Они могут отрицать реальность как угодно...
Вот только мама обязательно узнает отрванную голову своего сына и какойбы она свиноматкой не была, она всеравно вздрогнет...
показати весь коментар
02.04.2022 15:06 Відповісти
Ну да вздрогнет, 7 лямов рублей на дороге не валяются, в отличии от чей-то бестолковки.
показати весь коментар
02.04.2022 23:53 Відповісти
"Голова моя машет ушами, как крыльями птица, ей на шее ноги держаться больше невмочь..." © Сергей Есенин "Чёрный человек"
показати весь коментар
02.04.2022 15:08 Відповісти
https://youtu.be/MyPpxnsoboo

Віа " Байрактар" - "Без руки без ноги".
показати весь коментар
02.04.2022 15:16 Відповісти
Мене це краще заспокоює як Люся Арестович!!
показати весь коментар
02.04.2022 16:30 Відповісти
Фу, як можна слухати ту медіа хвойду?! Шановний, ви хоч гівном не харчуєтесь?!
показати весь коментар
02.04.2022 19:48 Відповісти
Люся "лєвітан" нашого часу, тільки от , слухати я його не можу, вибачте, гидко.
показати весь коментар
03.04.2022 11:35 Відповісти
Як життя міняє людину. Мені 65-ть,фільми жахів ніколи не дививсь,спав потім погано,а дивлюсь ці фото і душа радіє. Хай Господь простить,але те що роблять вони,то воно повертається до них сторицею...
показати весь коментар
02.04.2022 16:40 Відповісти
Труп врага всегда хорошо пахнет )))
показати весь коментар
02.04.2022 17:24 Відповісти
Тьху яке там 21+ мій син каже що це якесь лєго)))
показати весь коментар
02.04.2022 17:34 Відповісти
Новое словесное клише - Увидеть Украину и потерять голову..
показати весь коментар
02.04.2022 18:14 Відповісти
Це продоження софкоїдного серіалу "Читири собаки й танкіст" .... коли прибігають чотири собаки й доїдають залишки танкіста !
показати весь коментар
02.04.2022 18:55 Відповісти
Даже этого мало в наказание. Зачем им головы в отсутствие мозгов? нужно платить за безмозглые поступки. Надеюсь им было за радость сдохнуть за Путина. Было бы хорошо чтобы эти головы доставили их материям, вот радости и гордости будет что их дебилы детишки отдали свою жизнь за великого пу. Искренне надеюсь что будут счастливы!
показати весь коментар
02.04.2022 19:11 Відповісти
пораскинули мозгами
показати весь коментар
02.04.2022 19:21 Відповісти
Россия страна людей без души и воли. Злые рабы Путина
показати весь коментар
02.04.2022 19:31 Відповісти
Красавцы-вторая армия мира!
показати весь коментар
02.04.2022 20:50 Відповісти
"Три танкиста, три горелих трупа, екипаж разйобаной машини...."
показати весь коментар
02.04.2022 21:14 Відповісти
Вот ещё видео из Дмитривки, где трупы уже убрали и танкист рассказывает, как он, как в тире расстреливал всю эту технику из своего Т-64.
https://www.youtube.com/watch?v=Ho0KNbCEyfs

А здесь досталось мородёрам:
https://www.youtube.com/watch?v=ghWy6vCLhnw

Ну, а здесь, просто классика!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=3s-H1aw69P4

Enjoy!!!!!!
показати весь коментар
02.04.2022 21:56 Відповісти
Лицо такое удивлённое и во взгляде читается "а ****** хлеб-соль и цветы"
показати весь коментар
02.04.2022 23:01 Відповісти
Кацапи реально голови втрачають від нашої України)
показати весь коментар
02.04.2022 23:17 Відповісти
Онистрат жжет.
показати весь коментар
03.04.2022 01:11 Відповісти
*******
показати весь коментар
03.04.2022 01:32 Відповісти
ЭТО ФЕЙК !)
показати весь коментар
03.04.2022 01:33 Відповісти
Такий фейк повинен бути по усій московії.
показати весь коментар
03.04.2022 05:06 Відповісти
Пусть Господь посылает нам тысячи подобных "фейков" руками ВСУ.
А ты сиди и дальше плачь и глотай горькие слезы заливаясь соплями утещая себя мыслью "это фейк это фейк, ввяликие таманские асвабадители-хирои не могут быть так бесславно утилизированы"
показати весь коментар
03.04.2022 12:58 Відповісти
показати весь коментар
03.04.2022 14:58 Відповісти
смерть и только смерть.не жалеть этих тварей.рвать тварей по полной.
показати весь коментар
03.04.2022 07:23 Відповісти
вони самі обрали 3до
показати весь коментар
03.04.2022 07:36 Відповісти
вони самі обрали 3доxнути так
показати весь коментар
03.04.2022 07:38 Відповісти
Шашлички у кацапів удалісь
показати весь коментар
03.04.2022 09:56 Відповісти
показати весь коментар
03.04.2022 09:58 Відповісти
Труп утилизировать, голову отправить домой, с целью экономии на пересылке!😁
показати весь коментар
03.04.2022 11:39 Відповісти
Раньше никогда не мог спокойно смотреть на подобные кадры,а сей час поймал себя на мысли,что рашисты в таким виде совсем не вызывают жути.
показати весь коментар
03.04.2022 12:08 Відповісти
Шашличок!😂😂😂
показати весь коментар
04.04.2022 14:53 Відповісти
Ну млин, уже спать хочется, а всё никак не оторваться, раз за разом смотрю и настроение всё спокойнее да спокойнее
показати весь коментар
05.04.2022 23:03 Відповісти
Дуже добре і позитивне відео. Подивився з ранку і отримав заряд позитивних емоцій на цілий день.
показати весь коментар
13.07.2022 12:59 Відповісти
відправте мамі ту голову
показати весь коментар
11.09.2022 13:54 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 