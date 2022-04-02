Відірвані голови російських танкістів біля шести підірваних російських танків під Києвом. ВIДЕО 21+
Українські воїни знищили шість російських танків під Києвом. Разом з технікою ліквідовано і танкістів РФ. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду особам до 21 року, вагітним та людям зі слабкою психікою!
Відповідне відео опублікували в телеграм-каналі Третя Сила, передає Цензор.НЕТ.
"Ось так і лише так мають виглядати російські фашисти в Україні! Вірте в ЗСУ! Вірте в Україну!" - йдеться в описі відео.
УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду особам до 21 року, вагітним та людям зі слабкою психікою!
Топ коментарі
+208 Евгений Пэ
показати весь коментар02.04.2022 11:28
+148 Владимир Парфянов
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+127 Joshua Merlin
показати весь коментар02.04.2022 11:28
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Вот только мама обязательно узнает отрванную голову своего сына и какойбы она свиноматкой не была, она всеравно вздрогнет...
Віа " Байрактар" - "Без руки без ноги".
https://www.youtube.com/watch?v=Ho0KNbCEyfs
А здесь досталось мородёрам:
https://www.youtube.com/watch?v=ghWy6vCLhnw
Ну, а здесь, просто классика!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=3s-H1aw69P4
Enjoy!!!!!!
А ты сиди и дальше плачь и глотай горькие слезы заливаясь соплями утещая себя мыслью "это фейк это фейк, ввяликие таманские асвабадители-хирои не могут быть так бесславно утилизированы"