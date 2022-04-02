"Опізнати когось буде важко": ЗСУ показали, як "зустрічали" російських окупантів в Дмитрівці під Києвом. ВIДЕО

Українська армія продовжує знищувати та гнати геть російські війська під Києвом.

Зокрема, звільнили ще один населений пункт у Бучанському районі – село Дмитрівку, йдеться у сюжеті Військового телебачення України, передає Цензор.НЕТ.

Російські війська тримали Дмитрівку в окупації близько трьох тижнів, але настав час відповідати за те, що вони накоїли.

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