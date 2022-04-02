"Вісточка від мародера": російські окупанти поштою надсилають награбовані в Україні речі. ВIДЕО
Російські окупанти поштою надсилають награбовані речі з українських домівок. Відступивши із Київської області, російські солдати, відвідують білоруську кур'єрську контору та відправляють додому награбовані речі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ у телеграм-каналі.
На кадрах білоруський Мозир. Відступивши із Київської області, російські солдати, відвідують білоруську кур'єрську контору та відправляють додому награбовані речі.
Ось, власне все, що треба знати про російську армію та росіян загалом.
Топ коментарі
+92 Paul Foxen
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+61 Ольга Жмудовська
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+48 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар02.04.2022 13:15
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В Украине в ноябре 2021 года хорошо или очень хорошо относилось к РФ 39% украинцев, плохо или очень плохо 47%, (КМИС)
Там продають пральні та посудомийні машини, холодильники, дорогоцінні прикраси, автомобілі, велосипеди, мотоцикли, посуд, килими, витвори мистецтва, дитячі іграшки та навіть косметику."
Білоруси, щоб вам повернулося сторицею.
Щоб ті зняті з дитячих трупів хрестики пропекли вас до кісток.
https://t.me/nuts_roses/742
Єдини бог, що поки ще може їх покарати, має калібр 152 мм. Допоможіть йому, не молитвою чи закликом, а переказом у додатку Приват24.
https://www.youtube.com/watch?v=63f1QIH59G8&t=67s
"Лох - жаргонное выражение, обозначающее потенциальную жертву мошенника, человека-простака, позволяющего себя обмануть"
якщо ми їх не знищимо під корінь 😡
https://twitter.com/viatrovych/status/1510143526708953091 3 ч
Те, що робить зараз Росія - не просто загарбницька війна.
Це геноцид українського народу.
Не в метафоричному, а в прямому сенсі.
https://www.youtube.com/watch?v=rG61TV1kSHY&t=81s&ab_channel=VolodymyrViatrovych
Я всегда уважал белорусов, очень добрые люди, но теперь...
Капец. Бидло мокшанське, ніщебродне.
Почему же для них грабеж, собирание на захваченной территории это что-то аморальное?