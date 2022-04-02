УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11322 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
38 093 60

"Вісточка від мародера": російські окупанти поштою надсилають награбовані в Україні речі. ВIДЕО

Російські окупанти поштою надсилають награбовані речі з українських домівок. Відступивши із Київської області, російські солдати, відвідують білоруську кур'єрську контору та відправляють додому награбовані речі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ у телеграм-каналі.

На кадрах білоруський Мозир. Відступивши із Київської області, російські солдати, відвідують білоруську кур'єрську контору та відправляють додому награбовані речі.

Ось, власне все, що треба знати про російську армію та росіян загалом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищена російська військова вантажівка з пральними машинами та побутовою технікою, розграбованою в будинках під Києвом. ФОТОфакт

Автор: 

армія рф (17359) Білорусь (7930) Київська область (4022) мародерство (339)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+92
Беларуси по сути нету, это окупированая страна, а население - послушное зашуганое стадо, думают что их война стороной обойдёт
показати весь коментар
02.04.2022 13:07
+61
а те, що ці речі в крові і що той, хто їх торкатиметься (діти бандитів, дружини, мами, родичі) буде проклятий і помиратиме страшною смертю - не думають... А так і буде
показати весь коментар
02.04.2022 13:10
+48
Надо бы белоруским хакерам найти списки отправлявших посылки и адреса и фио отправлявших
показати весь коментар
02.04.2022 13:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Беларуси по сути нету, это окупированая страна, а население - послушное зашуганое стадо, думают что их война стороной обойдёт
показати весь коментар
02.04.2022 13:07 Відповісти
Стадо баранов... затаракановских и просто тупых, от природы и по-жизни...
показати весь коментар
02.04.2022 14:02 Відповісти
в Украине было намного лучше ?

В Украине в ноябре 2021 года хорошо или очень хорошо относилось к РФ 39% украинцев, плохо или очень плохо 47%, (КМИС)
показати весь коментар
02.04.2022 14:03 Відповісти
"У місті Наровля (білорусь) окупанти облаштували спеціалізований базар, де продають награбоване в Україні майно.

Там продають пральні та посудомийні машини, холодильники, дорогоцінні прикраси, автомобілі, велосипеди, мотоцикли, посуд, килими, витвори мистецтва, дитячі іграшки та навіть косметику."

Білоруси, щоб вам повернулося сторицею.
Щоб ті зняті з дитячих трупів хрестики пропекли вас до кісток.
https://t.me/nuts_roses/742
показати весь коментар
02.04.2022 14:04 Відповісти
100%
показати весь коментар
02.04.2022 14:11 Відповісти
кацапи - то кінчені збоченці. усі до одного.
показати весь коментар
02.04.2022 13:09 Відповісти
как и беларусы
показати весь коментар
03.04.2022 02:55 Відповісти
Это просто триумф российской армии
показати весь коментар
02.04.2022 13:10 Відповісти
а те, що ці речі в крові і що той, хто їх торкатиметься (діти бандитів, дружини, мами, родичі) буде проклятий і помиратиме страшною смертю - не думають... А так і буде
показати весь коментар
02.04.2022 13:10 Відповісти
показати весь коментар
02.04.2022 13:23 Відповісти
Облиште. Ніякої карми, божої кари чи такого чогось немає. Багато їх "покарало" за Чехословаччину, Венгрію, Молдову, Чечню, Грузію, Сирію? Ні. Живуть собі досі ситі та задоволені. Жодна бомба не впала на землю центральної Росії більш ніж за сто років. І тут так буде. Якщо ми самі їх не скараємо. Але сил для цього у нас немає. І ні у кого немає. Їм і Україну з часом простять, забудуть. Тому що розмір має вирішальне значення. Sad but true.
Єдини бог, що поки ще може їх покарати, має калібр 152 мм. Допоможіть йому, не молитвою чи закликом, а переказом у додатку Приват24.
показати весь коментар
02.04.2022 13:30 Відповісти
одне не виключає другого. Калібр - для бандитів, прокляття - для їхніх дітей
показати весь коментар
02.04.2022 13:39 Відповісти
ага, і при тому всьому як і завжди "переможені" живуть краще за "переможців", русские досі бісяться не розуміють що не так, невже вони мало ще вбили? ото не так і є та кара. Якщо Бог хоче покарати, впершу чергу віднімає розум. Їх діти ростуть дегенератами і вбивцями, їх використовують як гарматне м"ясо і все одно з каждим разом русским все гірше і гірше, вони вже від ненависті захлинаються і не розуміють що не так? ну як, можна це вважати карою?
показати весь коментар
02.04.2022 15:56 Відповісти
Рашист хвалиться своїй матері награбленим: "Приеду, заживем мамулечка. Если не приеду путин 7 млн виплачивает". А вона йому відповідає: "Мне сейчас рассчитаться надо блин".
https://www.youtube.com/watch?v=63f1QIH59G8&t=67s
показати весь коментар
02.04.2022 13:32 Відповісти
Вони ЛОХИ. Офіційно. Нічого їм не виплачують, бо були на "навчаннях", а не на війні. Тобто їх кинули:
"Лох - жаргонное выражение, обозначающее потенциальную жертву мошенника, человека-простака, позволяющего себя обмануть"
показати весь коментар
02.04.2022 18:30 Відповісти
Просто уявити як орки приносить своїм личинкам іграшки вбитих папай українських дітей...
показати весь коментар
02.04.2022 13:43 Відповісти
Як по мені, ще хотілось щоб верхушку і "лібералів" яки втекли др ЄС і Ізраїлю, теж якось покарало.
показати весь коментар
02.04.2022 13:45 Відповісти
а белорашка пособница сбыту (отправке на рашку) краденного )))
показати весь коментар
02.04.2022 13:10 Відповісти
ото справді - барига
показати весь коментар
02.04.2022 14:26 Відповісти
Импортозамещение о котором говорило *****.
показати весь коментар
02.04.2022 13:14 Відповісти
Матка, яйки, млэко, людей домой отправляют. Все по заветам Фюрера
показати весь коментар
02.04.2022 13:14 Відповісти
Хуже.
показати весь коментар
02.04.2022 13:16 Відповісти
Шобло ніщебродів.
показати весь коментар
02.04.2022 13:15 Відповісти
Будем касапским мамкам запчастями высылать их ********* ...
показати весь коментар
02.04.2022 13:15 Відповісти
Но адресат получения пусть сам оплачивает посылку
показати весь коментар
02.04.2022 13:18 Відповісти
Надо бы белоруским хакерам найти списки отправлявших посылки и адреса и фио отправлявших
показати весь коментар
02.04.2022 13:15 Відповісти
Дуже слушно.
показати весь коментар
02.04.2022 13:21 Відповісти
Так! Дуже прошу білорусів таку інфу!
показати весь коментар
03.04.2022 07:48 Відповісти
а в одном из подвалов дачи на белораше, скрипит зубами от зависти "литвин". какие трофеи и он мог бы добыть, если бы пошёл со "старшим братэллой" на "ученья". мент, прально я понимаю текущую ситуацию? ты же точно этот пост читаеш.
показати весь коментар
02.04.2022 13:20 Відповісти
Всі хто співпрацює з вбивцями-мародерами є їх співучасником.
показати весь коментар
02.04.2022 13:21 Відповісти
задокументована ганьба на увесь світ "другої армії світу", а точніше - армії другого світу
показати весь коментар
02.04.2022 13:22 Відповісти
белораша - пособница оккупантов, по сути ее правая рука..., если исповедовать принцип не противления злу насилием, так и проживут белорусы на короткой цепи и в наморднике, пока не исчезнут как нация...
показати весь коментар
02.04.2022 13:25 Відповісти
они уже есчезли, их страны и нации нет, они западная провинция ***********, со всеми вытекающими, и если с 2014 до 24 февраля 2022 года можно было ИХ ПОНЯТЬ, но когда началась война, Это и есть час выбора, и они его сделали, МОЛЧАЛИВО СДАВШИСЬ, ПЕТУХИ!
показати весь коментар
02.04.2022 13:30 Відповісти
а хто ж тоді пускає ешелони вслід за русским корабльом?
показати весь коментар
02.04.2022 16:02 Відповісти
Які нахєр ешелони? Невже ти настільки тупий , що повірив тіктоковському відео.
показати весь коментар
02.04.2022 19:18 Відповісти
попрошу пана не тикати мені і не хамити.
показати весь коментар
02.04.2022 19:21 Відповісти
Вибачаюсь, нерви не в порядку. Але прошу не тупити.
показати весь коментар
02.04.2022 19:24 Відповісти
НІХТО НІЯКІ ЕШЕЛОНИ ПІД УКІС НЕ ПУСКАВ. ФЕЙК.
показати весь коментар
02.04.2022 19:26 Відповісти
Вот и решение вывоза мёртвых российских вояк. Соберите их в пакетах и пошлите их семьям по почте.
показати весь коментар
02.04.2022 13:26 Відповісти
Эту технику (оставленную) нужно минировать так чтоб разносило в клочья из родню при включении.
показати весь коментар
02.04.2022 13:27 Відповісти
Кацапи завжди були голодранцями і мародерами , такими і залишаться ,
якщо ми їх не знищимо під корінь 😡
показати весь коментар
02.04.2022 13:34 Відповісти
Volodymyr Viatrovyc@viatrovych
https://twitter.com/viatrovych/status/1510143526708953091 3 ч

Те, що робить зараз Росія - не просто загарбницька війна.
Це геноцид українського народу.
Не в метафоричному, а в прямому сенсі.
https://www.youtube.com/watch?v=rG61TV1kSHY&t=81s&ab_channel=VolodymyrViatrovych
показати весь коментар
02.04.2022 13:35 Відповісти
Это тебе… это мне… это тебе… Не, я такой фасон не ношу. Посмотрим… Так, я себя не обделил?

показати весь коментар
02.04.2022 13:35 Відповісти
А ведь работники почтовой службы прекрасно понимают откуда у кацапсин эти богатства и ничего их не смущает.
Я всегда уважал белорусов, очень добрые люди, но теперь...
показати весь коментар
02.04.2022 13:36 Відповісти
очень добрые, потому что очень трусливые, я даже не могу сейчас сказать кто трусливее, русня или бульборусня, я представляю что чеченцы будут делать с **********, когда лукаша путлер снимет за **** в помощи в войне, БЕЛАРУСЫ, вам торба... чеченцы вас будут на ******** садить аж свистеть будет за ушами
показати весь коментар
02.04.2022 13:40 Відповісти
Я бы не стал давать такую оценку белорусам, думаю что они уже готовы проснуться и потенциально стать нашими союзниками
показати весь коментар
02.04.2022 15:55 Відповісти
Кто просыпались - тех посадили, такая чистка за 20 лет дала плоды. Друг у меня сидит второй год за выход на протест, например. Осталась биомасса.
показати весь коментар
02.04.2022 18:32 Відповісти
Ніколи не поважав бульбашів, гнилий народ, паршивий. Якщо на московії 0,01% адекватних, то в бульболенді 0,02%. От і вся різниця.
показати весь коментар
02.04.2022 19:21 Відповісти
ВЯлікая сРана вставшая с кАлен.
Капец. Бидло мокшанське, ніщебродне.
показати весь коментар
02.04.2022 13:36 Відповісти
Блеванина ...
показати весь коментар
02.04.2022 13:40 Відповісти
Эти люди пришли убивать украинцев на украинской земле. За деньги. Портрет готов.
Почему же для них грабеж, собирание на захваченной территории это что-то аморальное?
показати весь коментар
02.04.2022 13:56 Відповісти
*********
показати весь коментар
02.04.2022 14:07 Відповісти
Білорусів це не стосується а ********* щоб це стало поперек горла.мародери хренові
показати весь коментар
02.04.2022 14:22 Відповісти
показати весь коментар
02.04.2022 15:13 Відповісти
Щоб згоріла автівка по дорозі на рашу!
показати весь коментар
02.04.2022 15:15 Відповісти
Загиблих своїх не забирають, зате всякий хлам везуть.
показати весь коментар
02.04.2022 15:54 Відповісти
А страна-проститутка с территории которой рашисты обстреливают мирные города и села в Украине, помогает оккупантам отправить награбленное. Белорусы думаете отмоетесь от позора
показати весь коментар
02.04.2022 18:15 Відповісти
бульбонам - вічна ганьба і презирство.
показати весь коментар
02.04.2022 21:34 Відповісти
КТО ПОСОБНИЧАЕТ НАГРАБЛЕННОМУ ТОТ ПРЕСТУПНИК !!!
показати весь коментар
03.04.2022 01:51 Відповісти
Скоро у Расєє -

показати весь коментар
03.04.2022 10:03 Відповісти
 
 