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У ніч повномасштабного вторгнення РФ ворог хотів знищити весь кіберзахист України, - СБУ. ВIДЕО

З початку повномасштабної агресії РФ оперативно виявлено і нейтралізовано понад 120 потужних кібератак на ресурси органів державної влади та військового управління України.

Найбільша їхня кількість припала на ніч вторгнення – саме тоді ворог хотів знищити весь кіберзахист України. Втім, ефективна робота СБУ та інших органів кібербезпеки не дозволила агресору використати кіберпростір для отримання військових переваг, повідомляють в СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Так співробітники СБУ знешкодили всі спроби окупантів паралізувати стратегічно важливі українські електронні ресурси або використати їх для поширення пропагандистських матеріалів.

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Попереджено зламування ІТ-систем об’єктів критичної інфраструктури, операторів зв’язку та засобів масової інформації нашої держави.

Наразі створено платформи для цілодобового обміну інформацією між усіма інституціями, що можуть стати об’єктами ворожих посягань.

Крім того, СБУ почала низку розслідувань, щоб встановити і притягнути до відповідальності організаторів і всіх учасників підривної діяльності та агресії проти України.

За попередніми даними, організацією ворожих кібердиверсій займались спецслужби РФ, у тому числі представники ФСБ та російської воєнної розвідки. Безпосереднє виконання – здійснювали спеціалізовані хакерські угруповання рашистів. Зокрема, це APT28, АРТ29, Sandworm, BerserkBear, Gamaredon, Vermin тощо.

Наразі робота СБУ у посиленому цілодобовому режимі триває. А наші слідчі встановлюють весь ланцюжок злодіїв, щоб притягнути їх до відповідальності.

Автор: 

СБУ (12812) кібербезпека (1163)


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Топ коментарі
+5
А помогали им китайцы.
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02.04.2022 14:48
+2
эти комуняцкие уесосы будут расказывать что они не знали и тд, их сицзинчлен так глазки щюрил что чуть не лопнул, а йуло точно выполнял его прихоть не нападать пока олимпиада, 100%, а сейчас это комуняцкая тварь выискивает момент чтобы на Тайвань напасть
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02.04.2022 14:52
+1
"...Забагато людей покладалися на гламур війни, свого роду військову порнографію, щоб передбачити результат вторгнення росії до сусідньої країни" - це думка Філліпса Пейсон О'Брайєна, професора стратегічних досліджень, Сент-Ендрюський університет, Шотландія.
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02.04.2022 14:48
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02.04.2022 14:50 Відповісти
Все, кому надо, увидят то, что надо и тогда, когда надо.
Всем прочим - читать сказку Расторгуева о летающих черепахах.
Которая вместо предисловия к одной известной книжице.
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02.04.2022 14:57 Відповісти
А фото звільнених від кацапів українських містечок, майже вщент зруйнованих, Європу не хвилює?
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02.04.2022 15:01 Відповісти
Никто не запрещает публиковать в принципе, настоятельно просят ПОДОЖДАТЬ с публикацией снимков сутки, а лучше двое, поскольку публикация СРАЗУ означает помощь врагу в корректировке огня.
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02.04.2022 15:21 Відповісти
Это не новости, это фиксация военных преступлений. Срока давности не имеющих.

Беспилотники и корректировщики сбиваются, для спутника нужна связь. Фото с привязкой к местности и конкретным зданиям дает координаты попаданий не хуже любого спутника.
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02.04.2022 15:41 Відповісти
Ога. Ну просто прям срочно необходимо показать результаты авиа и ракетных ударов с привязкой к геолокации. Палишься, кацапчег.
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02.04.2022 16:36 Відповісти
А помогали им китайцы.
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02.04.2022 14:48 Відповісти
эти комуняцкие уесосы будут расказывать что они не знали и тд, их сицзинчлен так глазки щюрил что чуть не лопнул, а йуло точно выполнял его прихоть не нападать пока олимпиада, 100%, а сейчас это комуняцкая тварь выискивает момент чтобы на Тайвань напасть
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02.04.2022 14:52 Відповісти
Верно, есть такие сведения. А также есть хороший повод пересмотреть внешнеполитическую доктрину и стратегию отношений, в частности сотрудничества с Китаем и другими странами - антагонистами демократического развития, с сторону внедрения необходимых предохранительных мер безопасности.
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03.04.2022 00:22 Відповісти
"...Забагато людей покладалися на гламур війни, свого роду військову порнографію, щоб передбачити результат вторгнення росії до сусідньої країни" - це думка Філліпса Пейсон О'Брайєна, професора стратегічних досліджень, Сент-Ендрюський університет, Шотландія.
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02.04.2022 14:48 Відповісти
А що хотів знищити діючий на той час "генерал СБУ" Наумов?
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02.04.2022 14:48 Відповісти
Хорошо что у кацапов все через жоп
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02.04.2022 15:17 Відповісти
За словами буданова, ГУР знали у листопаді, що рашисти будуть атакувати Україну. Чому за три місяці клоуни нічого не робили для зменшення негативних наслідків від вторгнення - має з'ясувати слідство. Однак цей процес буде після війни. Клоунській мерзоті це точно не зійде з рук. Присядуть усім шапіто.
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02.04.2022 15:27 Відповісти
 
 