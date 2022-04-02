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Перехоплення розмови окупанта: Кадирівці в Маріуполі задля розваги стріляють по українських дітях, а рашисти їдять собак. АУДIО

Російські окупанти розповідають рідним (зокрема дружині та батькові) про звірства "кадирівців" і поїдання собак. Їхні родичі спокійно реагують на те, що окупанти прийшли вбивати українських дітей та грабувати будинки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі Служба безпеки України, публікуючи перехоплені телефонні розмови.

"Російські окупанти щодня "пробивають дно". На перехоплених плівках СБУ так багато доказів деградації та звірств рашистів, що ми зробили з них окрему підбірку.

Так, один із загарбників смакує з дружиною "сафарі" на дітей в Маріуполі, де кадирівці біжать за маленькою українською дівчинкою і стріляють їй по ногах – для розваги. Далі вихваляється захопленими під Києвом трофеями: "…машин набрали себе, бл*дь. Ружьев себе понабирали, карабинов…".

Дивіться також: "Давай лупи, лупи везде, бл#дь. По западу, нах#й, по населенным пунктам, ху#рь, бл#дь, сравняй эти 2 села", - окупанти безжалісно віддають накази вбивати мирних українців. АУДIО

А ще один абсолютно спокійно розповідає батькові, що вони їдять українських собак (і це не про алабая, як було на попередніх перехопленнях). Мовляв, з харчуванням у них все нормально: "…собаку зарезали, съели", бо просто "….нутрии закончились".

Найгірше, що навіть "мирні" росіяни, які залишилися в РФ, смакують ці звірства, які їхні родичі творять Україні.

Ми фіксуємо всі безчинства, щоб кожен окупант поніс заслужене покарання. І, перш за все, на полі бою!" - зазначається в повідомленні.

Автор: 

СБУ (12812) собаки (100) рашисти (26) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+44
Обыкновенный рашизм. Дичайшая смесь фашизма и нацизма.
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02.04.2022 16:42
+41
Кацапов нельзя прощать. Ненависть к кацапским свиньям должна передаваться поколениями, даже когда хрюсия прекратит свое существование.
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02.04.2022 16:43
+27
недолюдки, ви будете горіти
всередині та ззовні
на сім колін
і двісті літ
падло
світу
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02.04.2022 16:41
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Губернатор Белгородской области подрабатывает корректировщиком у "Азова"

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02.04.2022 16:40 Відповісти
Ще один доказ того що москалі самі атакували свої позиції. Їм нема чого боятись. Наші на їх територію не заходять.
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02.04.2022 16:43 Відповісти
Наверное он скрытый вражеский агент.
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02.04.2022 16:50 Відповісти
сегодня, в любом городе найти нефтебазу, вплоть до координат каждой стоящей там емкости легко. возмём воронеж. ставим курсор на выбранную ёмкость и смотрим её координаты. другое дело - доставка туда боеприпаса.
https://nakarte.me/#m=17/51.64373/39.30216&l=O&q=%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%20%D1%83%D0%BB%20%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0 https://nakarte.me/#m=17/51.64373/39.30216&l=O&q=воронеж%20ул%20димитрова
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02.04.2022 17:06 Відповісти
губкинская нефтебаза. село долгое
.https://nakarte.me/#m=18/51.31136/37.31571&l=O&q=%20%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD https://nakarte.me/#m=18/51.31136/37.31571&l=O&q=%20губкин
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02.04.2022 17:16 Відповісти
В Буче российские оккупанты убили все мужское население в возрасте от 16 до 60 лет - журналист Дмитрий Комаров
https://twitter.com/i/status/1510256942832398345
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02.04.2022 17:36 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1510191268567175172 https://twitter.com/i/status/1510191268567175172

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02.04.2022 17:37 Відповісти
не понятно какго *** мы берем мразь кацапскую в плен?
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02.04.2022 17:40 Відповісти
Так любили, так любили тих кацапів у Харкові і Маріуполі.... За прокацарські партії щавжди голосували.
І після війни теж будуть любити. Расєянє харошиє, Путін плахой, какаяразніца какой язьік.
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02.04.2022 16:41 Відповісти
Не буде кому любити. Людям не буде куди повертатись, років скільки? А до того часу вони вже в статусі біжанців будуть любити х...ла десь в тихому Європейському місті.
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02.04.2022 16:44 Відповісти
Не всё так легко и просто. В тихому европейському м1ст1 працювати треба,тут не об1цяют пожиттевий статус б1женця 1 велику грошову допомогу, а лише п1дтримку на час в1йни та м1н1мальне життево необх1дне. Европейц1 спод1ваються, що б1льш1сть укра1нц1в повернеться додому п1сля в1йни, не стануть тягарем для послаблено1 економ1ки Европи. В1йна москов11 проти Укра1ни пог1ршила життя нав1ть тут, виросли ц1ни на хл1б, газ, бензин, електроенерг1ю, добрива, корми для тварин. Починають закриватися деяк1 енергом1стки п1дприемства, тому що стае невиг1дно виробляти (наприклад, скло). Так де працювати нашим людям, якщо росте б1зроб1ття серед м1сцевих? Буде легше повернутись та в1дбудовувати зруйноване, маючи перспективу, н1ж сид1ти тут у безвиход1, чекаючи безплатно1 тар1лки спагетт1.
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02.04.2022 17:25 Відповісти
яким чином це виправдовує кадирівців? діти теж фуйла любили,довбойобка?
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02.04.2022 17:34 Відповісти
А куда подевались маланчики из ОПЗЖ. Смылись за границу. А на фронт их в окопы палку в руки и плёткой по спине в атаку
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02.04.2022 18:54 Відповісти
недолюдки, ви будете горіти
всередині та ззовні
на сім колін
і двісті літ
падло
світу
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02.04.2022 16:41 Відповісти
Обыкновенный рашизм. Дичайшая смесь фашизма и нацизма.
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02.04.2022 16:42 Відповісти
точнішої характеристики я ще не чув.
респект.....
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02.04.2022 16:51 Відповісти
і комуняцтва
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02.04.2022 17:02 Відповісти
Кацапов нельзя прощать. Ненависть к кацапским свиньям должна передаваться поколениями, даже когда хрюсия прекратит свое существование.
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02.04.2022 16:43 Відповісти
население Львова увеличилось вдвое. а этих тут нет. бизнес занимает пустующея строения. оренда пока бесплатная
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02.04.2022 16:50 Відповісти
Нам друзья пора заниматься акциями возмездия на ********* ,прощать таких вещей нельзя .
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02.04.2022 16:44 Відповісти
Отбросы человечества!
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02.04.2022 16:45 Відповісти
Потрібно перекласти ці аудіозаписи на різні мови і розповсюджувати по світу. Щоб всім знав з якими потворами ми живемо на одній планеті.
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02.04.2022 16:46 Відповісти
Розказали одній німкені, а вона каже: ой, як війна міняє людей...
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02.04.2022 16:48 Відповісти
до них дойдёт только когда русня катком проедет по европе, вы*бет всех женщин о 10 до 60 лет, а может и мужчин и животных, и может только тогда они одуплятся...
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02.04.2022 16:53 Відповісти
от тому і не дають достатньо зброї.
щоб рашистів не могли накривати на відходах
бо про маштаби мародерства вже легенди ходять
і що в білорусі вже є ринки з награбованим.
це жахливо але факт...
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02.04.2022 16:48 Відповісти
В першу чергу ці звірства лежать на плечах командирів роSSпідрозділів - вони будуть повішені. Самі виконавці цього тероризму мають бути знищені будь яким шляхом.
Такі злочини не мають строку давності!
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02.04.2022 16:48 Відповісти
Кримінальне провадження по геноциду досі не зареєстроване. Генеральна прокурорка вважає, що у путіна є "імунітет", крва мать...
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02.04.2022 16:49 Відповісти
У *****, в принципі, не може бути імунітету. Він не є ЛЕГІТИМНО обраним головою держави, оскільки у виборах брало участь населення окупованого Криму, те ж саме стосується Федеральних Зборів. Фактично в РФ, на федеральному рівні зараз немає легітимних органів влади. РФ - це не держава, а мега-ОЗУ.
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02.04.2022 17:34 Відповісти
Хлопці з ЗСУ та ТРО якщо попадеться кадирівска гнида віддайте їх людям. Закатувати падлу і відправити відео курвам що їх висрали.
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02.04.2022 16:50 Відповісти
1дея знищення ворога правильна. Порада робити в1део знущань над беззахистним полоненим - найг1рше, що можна придумати. Ви збираетесь жити серез ц1в1л1зованих людей та жити добре,як вони? То повинн1 робити усе за прикладами 1 законами народ1в, як1 живуть добре То не роб1ть дурниць, пускаючи погану славу про кровожерних укра1нц1в-кат1в, щоб вас увесь св1т боявся та ненавид1в. Зробити в1део, що св1дчить проти вас? Як1 безмозгл1 1де1 у людини! Слава Укра1н1!
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02.04.2022 17:45 Відповісти
Кадрівців взятих у полон каструвати в відпускати. Дома сусідським дітям розказуватиме де він яйця та прутня загубив
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02.04.2022 18:57 Відповісти
Донесите до кацапов что дождевые черви и гусеницы ещё вкуснее.
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02.04.2022 16:51 Відповісти
Велике прохання, після війни, знайти, та знешкоджети, хто робив такі звірства. Кадирівці, вы гірше фашистів. Знущатися задля розваги ? путін і дон вас не спасе. Гордий народ Ічкерії теж все пам'ятає. Слава патріотам, смерть покидькам.
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02.04.2022 16:53 Відповісти
аж хочется гитлера иногда включить...
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02.04.2022 16:55 Відповісти
угу, той був більш травоядним аніж оці канібали
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02.04.2022 17:12 Відповісти
Іноді? Та тут постійно відвідують мрії про табори смерті, газові камери, крематорії та Бабині Яри для усього бидлонаселення ерефії. І про Хатинь у кожну дярєвню. Увійшли - усіх, від новонароджених до хричів, у придатну для цього будівлю - і масова кремація живцем.
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02.04.2022 17:17 Відповісти
Кровожадные изуверские идеи издевательств над людьми не являются правильными по отношению ни к кому- ни к украинцам, ни к евреям, ни к людям любой другой национальности, включая мацкавитов. Можешь сто раз не любить кого-то, можешь не общаться, игнорировать существование, проклинать , желать всех бед, жёстко высмеивать - но нельзя переступить черту, за которой уже ты- то чудовище, которого ненавидят и боятся нормальные люди.
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02.04.2022 17:55 Відповісти
Може, й так. На практиці не всі бажання людина здійснює.
Але наразі нічого не можу з собою зробити. Ось такі здичавілі бажання з'являються...
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02.04.2022 18:59 Відповісти
Будеш судити людей тоді, як, не дай боже, сам зазнаєш такого горя.
А то дуже розумні деякі, сидіти на сраці рівно посеред безпечної країни, за небесним щитом всяких альянсів, і моралізувати. Агов, давай, скатай до Маріка на вихідні, італьянчик? Подивишся на всяке, а потім розкажеш всім, що треба бути гуманним до ворогів.
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02.04.2022 19:37 Відповісти
Ти знаеш, я нав1ть не завжди проти смертно1 кари у мирному житт1, що вже казати п1д час в1йни. Але не хочу, щоб про укра1нц1в говорили, як про кровожерливих нелюд1в, як1м не варто допомагати. Розум1еш? На жаль, наша доля залежить великою м1рою в1д думки 1нших людей про нас, зараз б1льше н1ж будь-коли, розум1еш!? А горя зазнали майже ус1 у житт1, хто ран1ше, хто п1зн1ше, бажання помститися я мала 1 розум1ю. Лише помста не мае бути ще страшн1ша за злочин, бо люди будуть страхатись вже не злочинця, а м1стника.
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05.04.2022 18:17 Відповісти
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02.04.2022 16:55 Відповісти
Дыров написал у себя в телеги шо будуть брать завод в Мариуполе
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02.04.2022 17:17 Відповісти
Ослоебы потеряли страх & забыли историю своих прадедов, которые уже получали 3,14зды в далеком 1919г от нашего истинно-национального героя - Нестора Ивановича Махно. Пора брать на вооружение методы батькi:

Окончательно Дикая дивизия была добита 11 ноября в ночном бою под Екатеринославом. Сейчас это Днепр. Горцев уничтожили в кавалерийской рубке, многие бежали и утонули в Днепре.
700 человек попали в плен. Утром их обливали керосином и сжигали, либо медленно рубили шашками на мелкие куски…

Участник махновского движения Герасименко писал: «Больше всего досталось кавказским частям − чеченцам и другим. Их за месяц погибло несколько тысяч. В конце ноября массы чеченцев категорически заявили, что не желают больше воевать с Махно, самовольно бросили посты и поехали к себе на Кавказ. Так начался общий распад деникинской армии»
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02.04.2022 16:57 Відповісти
За Україну майже всі, нейтральні тільки Індія, Китай, Угорщина, навіть вже Бразилія з Аргентиною за Україну.
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02.04.2022 17:04 Відповісти
До речі в Китаї через війну банкротиться Ксяомі.
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02.04.2022 17:06 Відповісти
А что они втирают??? Что это шайтаны бегают???
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02.04.2022 17:11 Відповісти
Цензор, в связи с постановслением ВР Украины о признании РФии государством-террористом:
-Учитывая болезненность для кацапских имбецилов слова "ФАШИСТ", думаю необходимо во всех новостях/статьях при упроминании РФовской армии или РФовского правительства добавлять слово "ФАШИСТ" : ФАШИСТСКАЯ РОСИЙСКО-ПУТИНСКАЯ АРМИЯ или ФАШИСТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ.
Предлагаю это сделать ВСЕМ новостным каналам Украины!
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02.04.2022 17:19 Відповісти
Пропоную тобі, буряте, опанувати державну мову, перш ніж когось повчати в Україні.
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02.04.2022 17:36 Відповісти
Що кацапе, шкварчить? Сдохи падло фашистсько-путінське!
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02.04.2022 18:32 Відповісти
Чомусь кожен другий москворотий бурят вважає, що українці зобов'язані розуміти його свино-собачу говірку. Така дивна і недоречна впевненість є ознакою розумової недостатності - і це чудово!
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03.04.2022 09:35 Відповісти
Чогось більш розумнішого і дотепнішого в методичці знайти не зміг?
Ну тоді ще раз - Сдохни падло фашистсько-путінське!
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03.04.2022 14:54 Відповісти
В відданого патріота мови окупанта і полум'яного борця за змосковлення українців запалав комсомольський пердак - це так зворушливо. )))
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03.04.2022 17:14 Відповісти
Kagda bacila RUSKIJ prajedajet mozg , ot chelovechnosti neastajotsa ni kapelki.....
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02.04.2022 17:24 Відповісти
Ще невідомо, хто кого більше з'їв, рашисти собак чи собаки рашистів.
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02.04.2022 17:27 Відповісти
Які ж вони мерзенні, ці кадирівські підараси. ****,для розваги стриляти по дітях. Коли наші роз'їбашать кацапів, ціх овцейобів треба знайти та покарати, всіх до одного.
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02.04.2022 17:37 Відповісти
мстят собакам за то,что те брошенніх ничейных кацапов ели...
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02.04.2022 17:39 Відповісти
Это месть собакам за то, что они ели дохлых москалей.
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02.04.2022 17:45 Відповісти
Кадыровцы - черти, путинские шлюхи, у них нет чести. Они временные оккупанты в Ичкерии. После развала параши(кацапстана) придет время освобождать Республику Ичкерия.
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02.04.2022 17:53 Відповісти
Круговорот в природе: Собаки едят свинособак, а свинособаки едят собак...
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02.04.2022 18:04 Відповісти
...а люди (себто ми) спокійненько їмо свинне м'ясо і сало 🐷 і спостерігаємо колообіг свинособак і собак )))
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02.04.2022 19:02 Відповісти
самое обидное что зная что 8 лет война что вокруг украины собирается орда -гарант только и видосики снимал и отдыхал
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02.04.2022 18:21 Відповісти
Ще хвилинка ксенофобії:

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02.04.2022 19:11 Відповісти
Теперь понимаешь заслугу теракта в домодедово, и подобные заслуженные случаи в рашке. Война то закончиться, но мне и другим людям близких никто не вернёт. А русские ублюдки и дальше будут себе в блаженстве выгуливать и растить своих личинок, вспоминая со смехом как погубили десятки тысяч жизней украинцев. Попивая бухло где то с такими же ублюдками, так и оставшиеся безнаказанные. Единственный пока стресс для них это - взрыв нефтебазы в белгороде, и то от них же самих. Но с ними будет так же как минимум и с алексеем макеевым!
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02.04.2022 21:15 Відповісти
 
 