Перехоплення розмови окупанта: Кадирівці в Маріуполі задля розваги стріляють по українських дітях, а рашисти їдять собак. АУДIО
Російські окупанти розповідають рідним (зокрема дружині та батькові) про звірства "кадирівців" і поїдання собак. Їхні родичі спокійно реагують на те, що окупанти прийшли вбивати українських дітей та грабувати будинки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі Служба безпеки України, публікуючи перехоплені телефонні розмови.
"Російські окупанти щодня "пробивають дно". На перехоплених плівках СБУ так багато доказів деградації та звірств рашистів, що ми зробили з них окрему підбірку.
Так, один із загарбників смакує з дружиною "сафарі" на дітей в Маріуполі, де кадирівці біжать за маленькою українською дівчинкою і стріляють їй по ногах – для розваги. Далі вихваляється захопленими під Києвом трофеями: "…машин набрали себе, бл*дь. Ружьев себе понабирали, карабинов…".
А ще один абсолютно спокійно розповідає батькові, що вони їдять українських собак (і це не про алабая, як було на попередніх перехопленнях). Мовляв, з харчуванням у них все нормально: "…собаку зарезали, съели", бо просто "….нутрии закончились".
Найгірше, що навіть "мирні" росіяни, які залишилися в РФ, смакують ці звірства, які їхні родичі творять Україні.
Ми фіксуємо всі безчинства, щоб кожен окупант поніс заслужене покарання. І, перш за все, на полі бою!" - зазначається в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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https://twitter.com/i/status/1510256942832398345
І після війни теж будуть любити. Расєянє харошиє, Путін плахой, какаяразніца какой язьік.
всередині та ззовні
на сім колін
і двісті літ
падло
світу
респект.....
щоб рашистів не могли накривати на відходах
бо про маштаби мародерства вже легенди ходять
і що в білорусі вже є ринки з награбованим.
це жахливо але факт...
Такі злочини не мають строку давності!
Але наразі нічого не можу з собою зробити. Ось такі здичавілі бажання з'являються...
А то дуже розумні деякі, сидіти на сраці рівно посеред безпечної країни, за небесним щитом всяких альянсів, і моралізувати. Агов, давай, скатай до Маріка на вихідні, італьянчик? Подивишся на всяке, а потім розкажеш всім, що треба бути гуманним до ворогів.
Окончательно Дикая дивизия была добита 11 ноября в ночном бою под Екатеринославом. Сейчас это Днепр. Горцев уничтожили в кавалерийской рубке, многие бежали и утонули в Днепре.
700 человек попали в плен. Утром их обливали керосином и сжигали, либо медленно рубили шашками на мелкие куски…
Участник махновского движения Герасименко писал: «Больше всего досталось кавказским частям − чеченцам и другим. Их за месяц погибло несколько тысяч. В конце ноября массы чеченцев категорически заявили, что не желают больше воевать с Махно, самовольно бросили посты и поехали к себе на Кавказ. Так начался общий распад деникинской армии»
-Учитывая болезненность для кацапских имбецилов слова "ФАШИСТ", думаю необходимо во всех новостях/статьях при упроминании РФовской армии или РФовского правительства добавлять слово "ФАШИСТ" : ФАШИСТСКАЯ РОСИЙСКО-ПУТИНСКАЯ АРМИЯ или ФАШИСТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ.
Предлагаю это сделать ВСЕМ новостным каналам Украины!
Ну тоді ще раз - Сдохни падло фашистсько-путінське!