Перехоплення розмови окупанта: Кадирівці в Маріуполі задля розваги стріляють по українських дітях, а рашисти їдять собак. АУДIО

Російські окупанти розповідають рідним (зокрема дружині та батькові) про звірства "кадирівців" і поїдання собак. Їхні родичі спокійно реагують на те, що окупанти прийшли вбивати українських дітей та грабувати будинки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі Служба безпеки України, публікуючи перехоплені телефонні розмови.

"Російські окупанти щодня "пробивають дно". На перехоплених плівках СБУ так багато доказів деградації та звірств рашистів, що ми зробили з них окрему підбірку.

Так, один із загарбників смакує з дружиною "сафарі" на дітей в Маріуполі, де кадирівці біжать за маленькою українською дівчинкою і стріляють їй по ногах – для розваги. Далі вихваляється захопленими під Києвом трофеями: "…машин набрали себе, бл*дь. Ружьев себе понабирали, карабинов…".

Дивіться також: "Давай лупи, лупи везде, бл#дь. По западу, нах#й, по населенным пунктам, ху#рь, бл#дь, сравняй эти 2 села", - окупанти безжалісно віддають накази вбивати мирних українців. АУДIО

А ще один абсолютно спокійно розповідає батькові, що вони їдять українських собак (і це не про алабая, як було на попередніх перехопленнях). Мовляв, з харчуванням у них все нормально: "…собаку зарезали, съели", бо просто "….нутрии закончились".

Найгірше, що навіть "мирні" росіяни, які залишилися в РФ, смакують ці звірства, які їхні родичі творять Україні.

Ми фіксуємо всі безчинства, щоб кожен окупант поніс заслужене покарання. І, перш за все, на полі бою!" - зазначається в повідомленні.