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Рашисти геноцидять Україну. День 38. Підсумки БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

38-й день Народної війни України.

Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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02.04.2022 20:50 Відповісти
Треба вже думати, що з білорашкою робити?
Явно в нас був договір про дружбу, і явно згідно з цим договором білорашка зобов'язувалась не надавати свою територію для агресії проти України.
Отже, чи робимо далі вигляд, що нічого не відбулося, чи ставимо Лукашу ультиматум: якщо протягом 24 годин з території білорашки щось прилетить чи заїде, то Україна застосовуватиме всі інструменти для подавлення сил противника на території білорашки.
Пропоную обговорити цю тему на стримі.
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02.04.2022 20:52 Відповісти
Спровоцировать нападение и уничтожить лукараста.
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02.04.2022 20:57 Відповісти
💯 с Вами согласна
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02.04.2022 21:03 Відповісти
 
 