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Рашисти геноцидять Україну. День 38. Підсумки БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ВIДЕО
38-й день Народної війни України.
Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.
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Явно в нас був договір про дружбу, і явно згідно з цим договором білорашка зобов'язувалась не надавати свою територію для агресії проти України.
Отже, чи робимо далі вигляд, що нічого не відбулося, чи ставимо Лукашу ультиматум: якщо протягом 24 годин з території білорашки щось прилетить чи заїде, то Україна застосовуватиме всі інструменти для подавлення сил противника на території білорашки.
Пропоную обговорити цю тему на стримі.