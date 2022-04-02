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Новини Відео Війна
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Мир нам ніхто не подарує, його потрібно вибороти в тяжких боях та перемовинах, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців за підсумками 38-го дня війни.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Також читайте: Зеленський домовився з президентом Колумбії про економічні та оборонні проєкти після війни

Автор: 

Зеленський Володимир (23815)


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Топ коментарі
+37
Іди на*уй зі своїми перемовинами дебіл зеленний
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03.04.2022 00:03
+36
Покажіть цьому дебілу фото закатованих мирних людей із звільнених земель. Перемовини далі.
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03.04.2022 00:04
+34
В цьому фото вся зелена мерзотна влада!
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03.04.2022 00:05
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@Bykvu

· 13 мин

Птушкін показав секретну вечірку за участю Сергія Лещенка під час війни:

https://twitter.com/i/status/1510356649067884560
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03.04.2022 00:00 Відповісти
Тільки у мене в голову приходять по цьому випадку матюкі???
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03.04.2022 00:05 Відповісти
Мені вони приходять з голови на язик.
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03.04.2022 00:13 Відповісти
вот они ублюдки украинские гниды - а кто их набирал? только тсс..
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03.04.2022 00:10 Відповісти
на фронт ********,минные поля разминировать
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03.04.2022 00:15 Відповісти
А баб куда?
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03.04.2022 03:40 Відповісти
я пол не уточнял,ну можно в морге помагать заставить
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03.04.2022 04:13 Відповісти
Іди на*уй зі своїми перемовинами дебіл зеленний
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03.04.2022 00:03 Відповісти
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03.04.2022 00:06 Відповісти
Ні, Зеленський, тепер ніяких перемовин з убивцями українців, зі злочинцями, з ман'яками, з садистами не буде.
Звичайно,це не твоїх дітей розстріляли рашистська звірі, це не твою жінку згвалтували та розстріляли рашисти.
Але задумався, як що ти тільки зустрінешся з пуйлом та підпишеш якісь папірці з цим нелюдом, ти автоматично станеш в один ряд з пуйлом - убивцею українців та станеш ворогом України.
Запам'ятай, після звірств рашистів, неможливі ніяки перемовини з ними.
Згідно Біблії, души невинно загиблих дітей, жінок кличуть про помсту до неба.
Тільки помста і нищення рашистських окупантів та нелюдей.
Ніяких перемовин, якщо ти Зеленський не такий же нелюд як рашисти!
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03.04.2022 00:39 Відповісти
Если бы у этик людей было оружие, многие бы остались живыми. Это очень важно, если есть военный билет то дома обязан быть сейф с автоматом припасами и броником. Нужно сделать все чтоб так и было, только структура подобная армиям Швейцарии и Израиля сохранит жизни украинских граждан.
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03.04.2022 07:06 Відповісти
Об этом многократно говорили патриоты как об стенку горохом... Хотя не..Отзыв был...арестовали Семенченко, завели дело на Зверобий... Кто хотел видет народ сильным оказались у зели под подозрением...Их глаза выглядели не так надёжно, как х**ловые
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04.04.2022 12:02 Відповісти
Таке враження, що воно несамостійно це меле. Там у вусі якийсь нашіптувач. Дурдом якийсь, а не президент.
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03.04.2022 00:22 Відповісти
В цьому фото вся зелена мерзотна влада!
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03.04.2022 00:05 Відповісти
Та да! А який зелений хай стояв, коли Порошенко з чорним від злості обличчям у Мінську пуцину руку подав. А тепер - тишаааа.. Наче все нормально.
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03.04.2022 00:15 Відповісти
Тебе розвели. Роздуплись.
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03.04.2022 02:00 Відповісти
Просто зелені тварі!
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03.04.2022 00:06 Відповісти
Подоляк щось шепче на вухо рашисту, передає якусь секрету інформацію.
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03.04.2022 00:22 Відповісти
Це москальський фейк. Вчора спростовували і ржали. Не палися.
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03.04.2022 01:48 Відповісти

Це Микола Точицький, наш зам міністра закордонних справ, а ти московський ботяра, як і ті що тебе не перевіряючи облайкують.
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03.04.2022 01:57 Відповісти
московський ботяра твій тато і все його плємя, немає іншого місця, де десна одне одному можна пооблизувати?
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03.04.2022 08:14 Відповісти
Кого пооблизувати? Племя - це все твоє генеалогічне дерево. Тільки московит-ординець здатен без аналізу ковтати все, що йому підсовують. Ця набута навичка вкрай необхідна для його виживання, як виду. Тому, особливо не засуджую. Можливо, десь навіть співчуваю.
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03.04.2022 16:21 Відповісти
Покажіть цьому дебілу фото закатованих мирних людей із звільнених земель. Перемовини далі.
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03.04.2022 00:04 Відповісти
ше ***** один гігант мислі разом з агрохімією,що три роки шукав мир в очах путлєра,нада проста пєрєстать стрєлять. похєрив всю ракетну програму,а зараз вумні мислі толкає
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03.04.2022 00:05 Відповісти
Это вайна не похожа на те ,что были в прошлых веках. Здесь уже на третий день шли переговоры. У меня иногда лезут мысли,что у этой войны есть сценарий.
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03.04.2022 00:06 Відповісти
+ розмінування виходу з Криму та з Білорусі за кілька днів до вторгнення...
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03.04.2022 00:09 Відповісти
очевидно эту зеленомордую власть нужно менять на следующих выборах иначе Украины не будет
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03.04.2022 00:13 Відповісти
не менять, а сажать
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03.04.2022 00:16 Відповісти
На наступних виборах - то надто пізно. )(*йня наявна вже зараз.
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03.04.2022 00:20 Відповісти
Він вже у перший день закинув про переговори!
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03.04.2022 00:20 Відповісти
Он не понимает самого главного. Украина воюет не за мир а за Свободу. Рабский мир можно было получить просто сдавшись.
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03.04.2022 00:08 Відповісти
Не лише за Свободу, а й за власне Життя.
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03.04.2022 00:17 Відповісти
свічка@svecha62



Сребреніца за масові вбивства мирного населення стала символом геноциду сербів проти боснійців.
А Буча? А Буча - це Володимир Володимирович просто не знає.
Але якщо зустрітися і заглянути йому в очі...
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03.04.2022 00:08 Відповісти
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03.04.2022 09:27 Відповісти
Якi перемовини пicля масових вбивство цив iльних, дiтей, гвалтувань, розрухи, геноциду? Народ не хоче чути навiть слова "перемовини". Зеля, не закидуй нам лайно, бо пiдеш пiсля перемоги за звiсним кораблем.
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03.04.2022 00:08 Відповісти
Nick Dmytriiev@NDmytriiev



Вони готували новий Сандармох.
Повертаюся думками до новини про розстрільні списки.
Про 45 000 пакетів для трупів.
Про "новий стандарт термінового масового заховання" для могил на тисячу небіжчиків.
Ви ж усвідомили, що це планувалося для нас?
Політики, бізнесмени, священники, митці, лідери суспільної думки - нові українські еліти мали бути знищені, як у 1937 році, а місце їхнього поховання - приховане.
Думаю про те, скільки знайомих прізвищ мало бути у тих списках.
І чи було моє серед них.
© Павло Дерев'янко
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03.04.2022 00:43 Відповісти
можливо, я про це якось не подумав. Ну не можу я думати як кацап-сатаніст.
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03.04.2022 08:30 Відповісти
"Гарантия мира:
закопать топор войны
Вместе с врагом."
Станислав Ежи Лец.
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03.04.2022 00:10 Відповісти
Вопрос в не только в Мире, а и в безопасности страны. Хочешь Мира и Безопасности, вступи в НАТО!
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03.04.2022 00:13 Відповісти
НАТО нас не хоче. Чи ти ще не зрозумів?
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03.04.2022 00:38 Відповісти
***** придурь,где нато такое сказало?
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03.04.2022 00:48 Відповісти
скажимо лідери деяких країн учасниць Нато нас не хочуть, це прикро, але ...це демократія, лідери змінюються. Пощастило що в Чехії до 24 лютого змінився лідер, бо зараз заховувалися би як довбаний орбан. То ж НАТО не відкидаємо, але звісно в першу чергу своя армія і свій оборонпром, навіть якщо НАТО то допоки вони там розкачаються.
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03.04.2022 01:20 Відповісти
если не освободить ордло сейчас, то второго шанса не будет. через 3 года будет опять война
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03.04.2022 00:13 Відповісти
Що вже в очко путлєру не хочеш подивитись????
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03.04.2022 00:14 Відповісти
Нє, ну Зеля відправив на переговори відбірне гівно- Подоляк, Агрохімія, Чалий... Не вистачає Шуфрича з Рабіновичем і Піховшиком.
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03.04.2022 00:14 Відповісти
Капітан КО піариться.
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03.04.2022 00:18 Відповісти
А не хочеш вибачитись перед родичами вбитих і закатованих за те,що гнобив армію,ігноруючи оборонні потреби,згорнув ракетну програму-і тепер кацапи хєрачать по нас практично БЕЗКАРНО??? Та навряд чи...
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03.04.2022 00:28 Відповісти
да й годувати людей що війни не буде, сказав би що є така небезпека, люди би дітей хоча би вивезли би з під кордону з рашкою. кажуть що він сам не вірив що війна буде, але ж попереджали і США і свої певна попереджали.
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03.04.2022 01:21 Відповісти
Як шкода, що ті, хто вміють керувати країною, вже працюють перукарями і таксистами. )))
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03.04.2022 00:42 Відповісти
вы в 19м ***** устали от вайны,и захотели поржать,че не ржешь,не смешно?а цытировать всякую левацко либеральную ***** от расеянской "оппозиции" тут не надо
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03.04.2022 00:50 Відповісти
Що хотів сказати?
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03.04.2022 00:59 Відповісти
Ох скільки ж тут придурків. Ви, хто тут несе на Зеленського, я надіюся, що ви всі на фронті і захищаєте нашу країну? Інакше яке право ви маєте тут дзявкати на людину, яка якраз і відповідає за всіх жителів України? Падлюки, іншого слова у мене для вас немає.
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03.04.2022 00:53 Відповісти
Вас, вже два рази сестра на уколи звала.
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03.04.2022 00:55 Відповісти
ця "людина" прямо на камеру ще в 2019 році заявила: я нікаму нічево нє должен. Шо ж ви нінель не вчите цитати свого великого правителя?
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03.04.2022 08:33 Відповісти
Не верю я Арахамии. Как только начались поставки серьезного ПВО и дальнобольной артилерии из Великобритании, а на подходе антикорабельные ракетные комплексы (видать "Гарпун"), все страны бесплатно помогают оружием, боеприпасом, деньгами и т.п. , Арахамия торопится подписать бумажки с Путиным! Путину нужна передышка, они утратили инициативу на большинстве участков фронта (а это 3000 км!). Все знают, что стоят договоры с россией! Как там у Захара Беркута? Предатель тот, кто первый предложит перемирие с врагом!
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03.04.2022 01:21 Відповісти
Велике будівництво ...чет боком Украине вылазит ...Два осла Кучма с Кравчуком все оружие и армию пропили , а теперь Зеленый думает как нас предать еще раз !
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03.04.2022 01:59 Відповісти
Мир нам ніхто не подарує, його треба вибороти...

Так, його треба вибороти, а не підписувати ганебний "мирний" договір із
вбивцею українського народу!!!

Той, хто його підпише зганьбить себе навіки, зганьбить і принизить тих, хто зараз бореться за Україну і тих, хто віддав за неї життя!

Не робіть цього! Референдум ПІСЛЯ підписання - це абсурд!
Чи ви хочете відмазати вбивцю від ГААГИ?
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03.04.2022 03:00 Відповісти
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03.04.2022 05:00 Відповісти
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03.04.2022 05:06 Відповісти
говорить одне а робить інше
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03.04.2022 07:42 Відповісти
Цей през. невиправний. Він бачив фото вбитих росіянами людей? Що він буде казати на перемовинах з тими нациками? Треба перестати стріляти?
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03.04.2022 09:39 Відповісти
Як на рахунок перестати заробляти на війні, і стріляти,я не лох
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03.04.2022 16:47 Відповісти
Ага-ага... в переговорах особенно... найти-тАки мир в глазах х**ла...
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04.04.2022 11:56 Відповісти
Вот почему тот, что ясно Дуде не ясно зеле ? https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/4/7336966/
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04.04.2022 12:00 Відповісти
 
 