Мир нам ніхто не подарує, його потрібно вибороти в тяжких боях та перемовинах, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський звернувся до українців за підсумками 38-го дня війни.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+37 Djala Pribila
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+36 Andrii Pushkarchuk
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@Bykvu
· 13 мин
Птушкін показав секретну вечірку за участю Сергія Лещенка під час війни:
https://twitter.com/i/status/1510356649067884560
Звичайно,це не твоїх дітей розстріляли рашистська звірі, це не твою жінку згвалтували та розстріляли рашисти.
Але задумався, як що ти тільки зустрінешся з пуйлом та підпишеш якісь папірці з цим нелюдом, ти автоматично станеш в один ряд з пуйлом - убивцею українців та станеш ворогом України.
Запам'ятай, після звірств рашистів, неможливі ніяки перемовини з ними.
Згідно Біблії, души невинно загиблих дітей, жінок кличуть про помсту до неба.
Тільки помста і нищення рашистських окупантів та нелюдей.
Ніяких перемовин, якщо ти Зеленський не такий же нелюд як рашисти!
Це Микола Точицький, наш зам міністра закордонних справ, а ти московський ботяра, як і ті що тебе не перевіряючи облайкують.
Сребреніца за масові вбивства мирного населення стала символом геноциду сербів проти боснійців.
А Буча? А Буча - це Володимир Володимирович просто не знає.
Але якщо зустрітися і заглянути йому в очі...
Вони готували новий Сандармох.
Повертаюся думками до новини про розстрільні списки.
Про 45 000 пакетів для трупів.
Про "новий стандарт термінового масового заховання" для могил на тисячу небіжчиків.
Ви ж усвідомили, що це планувалося для нас?
Політики, бізнесмени, священники, митці, лідери суспільної думки - нові українські еліти мали бути знищені, як у 1937 році, а місце їхнього поховання - приховане.
Думаю про те, скільки знайомих прізвищ мало бути у тих списках.
І чи було моє серед них.
© Павло Дерев'янко
закопать топор войны
Вместе с врагом."
Станислав Ежи Лец.
Так, його треба вибороти, а не підписувати ганебний "мирний" договір із
вбивцею українського народу!!!
Той, хто його підпише зганьбить себе навіки, зганьбить і принизить тих, хто зараз бореться за Україну і тих, хто віддав за неї життя!
Не робіть цього! Референдум ПІСЛЯ підписання - це абсурд!
Чи ви хочете відмазати вбивцю від ГААГИ?