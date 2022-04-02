Мир нам ніхто не подарує, його потрібно вибороти в тяжких боях та перемовинах, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців за підсумками 38-го дня війни.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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