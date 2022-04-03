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"Війна - війною, а посівна за розкладом!": до весняних робіт створили ролик про добрива з окупантів. ВIДЕО

У мережі з'явився достатньо жорсткий ролик про добрива з окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео опублікував сценарист CinemaKvartal Дмитро Григоренко, співсценарист серіалу "Слуга народу".

"Друзі! У ці непрості часи ми всі допогаємо нашій країні хто чим може. Я теж не залишаюсь осторонь. Крім допомоги фронту матеріально, я з товаришами намагаємось підримувати позитивний настрій і бойовий дух наших захисників! Пам'ятаєте картину "Козаки пишуть листа турецькому султану"? То це наш "прівєтік" Хуйлу! Далі буде! Все буде Україна! Героям Слава! Смерть ворогам!" - зазначив Григоренко.

Інші автори ролика - засновник ГО "Освіта для успіху" Іван Савицький, Юрій Микуленко та режисер, актор Дмитро Суржиков.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти покидали форму, зброю та награбоване і втекли у Білорусь, перевдягнувшись у цивільний одяг. ВIДЕО

Автор: 

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Топ коментарі
+22
"Половинки скінчилися"
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03.04.2022 00:24
+17
Навіть ,,добрива,, для цієї мразоти є компліментом
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03.04.2022 00:21
+16
Шедевр! )
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03.04.2022 00:25
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Навіть ,,добрива,, для цієї мразоти є компліментом
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03.04.2022 00:21 Відповісти
"Половинки скінчилися"
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03.04.2022 00:24 Відповісти
Мусять десь бути четвертинки.
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03.04.2022 00:34 Відповісти
Шедевр! )
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03.04.2022 00:25 Відповісти
Чому вони не ведуть переговорів щоб забрати свої трупы, російський владі якось пох на це, по військових правилах це позор.
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03.04.2022 00:25 Відповісти
Невже вони думають, що Україна ці добрива зарахує до репарацій ?))
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03.04.2022 00:27 Відповісти
Не выгодно. За каждого надо компенсацию семье выплатить.
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03.04.2022 00:29 Відповісти
Бо ******* Роісся існує лише в телевізорі. І якщо в телевізорі "потєрь нєт", то цих солдат просто не існує. А якщо іх не існує - то для чого забирати тіла, яких теж не існує?. Кожен дохлий кацап автоматично перетворюється на жидо-бандерівського правосєка і теж працює на користь російськоі пропаганди. Ну і сім'і нічого платити не треба, нєт тєла - нєт дєла.
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03.04.2022 11:08 Відповісти
...сміюся вже над таким! Кляті москалі психіку понівечили...
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03.04.2022 00:25 Відповісти
В чому вимірюється родючість українських грунтів?

Кацап / кв. м
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03.04.2022 00:26 Відповісти
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03.04.2022 02:34 Відповісти
Це тільки москалі могли придати вислову : "одна нога тут, друга там", реальний його зміст.
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03.04.2022 00:27 Відповісти
як агроном кажу добре ! тільки вапном пересипайте щоб інфекцію в нашу землю не занести .
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03.04.2022 00:27 Відповісти
Букви

@Bykvu

· 13 мин

Птушкін показав секретну вечірку за участю Сергія Лещенка під час війни:

https://twitter.com/i/status/1510356649067884560
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03.04.2022 00:29 Відповісти
Манекен у роліку виглядає як справжній мертвий кацап. .. Дійсно кажуть, магія кіно...
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03.04.2022 00:30 Відповісти
У мережі з'явився достатньо жорсткий ролик про добрива з окупантів.

??? Здрасьте ! Чого це він жорсткий ?

Прекрасний ролик. Передивлятися і передивлятися.
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03.04.2022 00:32 Відповісти
Семьи погибших кадыровцев получили мешок картофеля и литр растительного масла Михаил Ткач: "Канал грозный ТВ" сделал сюжет о том как Кадыров заботится о окадыровцев
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03.04.2022 00:32 Відповісти
Це натяк на те, що самих кадирівців пертворили в Україні на смажену картоплю? Хтось у них там ще той троляка
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03.04.2022 11:12 Відповісти
Разве можно так на ночь... Про "половинки") Ведь могут и не правильно понять, что за дикий ржач посреди ночи)
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03.04.2022 00:36 Відповісти
Аналогічно. Лілював у голосяндру 🤣🤣🤣
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03.04.2022 01:23 Відповісти
Приходу російських окупантів раді тільки українські собаки.
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03.04.2022 00:39 Відповісти
..і хробаки
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03.04.2022 00:44 Відповісти
Холодно, холєра. І прогноз погоди паршивий. Тому хробачки поки що у сплячці.
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03.04.2022 01:43 Відповісти
Не лише.
І вовки, і ворони, і черв'ячки.
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03.04.2022 00:47 Відповісти
Собаки таке не їдять.
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03.04.2022 01:01 Відповісти
Та да, їдять, та й лиси ще є деінде.
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03.04.2022 09:16 Відповісти
Розумію почуття Українців, однак бути такими як окупанти не можна. Ми мирні та добрі люди. Не давайте серцям бути не людьськими. Ми вбиваємо їх, тому, що інакше не можна, це необхідне зло, однак знущатись з уже загиблих не гідна справа для європейсьої цивілізованої націїї та справжніх воїнів. Я Українець і я так вважаю, хоч можливо у форумі моя думка комусь не сподобається. Слава Україні! Смерть ворогам! путлер ху*ло!
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03.04.2022 00:58 Відповісти
Розумію почуття Українців, однак бути такими як окупанти не можна. Ми мирні та добрі люди. Не давайте серцям бути не людьськими. Ми вбиваємо їх, тому, що інакше не можна. Це необхідне зло, однак знущатись з уже загиблих не гідна справа для європейсьої цивілізованої націїї та справжніх воїнів. Я Українець і я так вважаю, хоч можливо у форумі моя думка комусь не сподобається. Слава Україні! Смерть ворогам! путлер ху*ло!
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03.04.2022 01:00 Відповісти
я тико памятаю лейбор кемпс у литку, оте село Пристроми summer 1981, ******** були часи
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03.04.2022 01:00 Відповісти
Вогонь! "Половинки скінчилися. - Так зроби!" *****, ліл вголос 🤣🤣🤣
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03.04.2022 01:21 Відповісти
Оце, курва, москалям на їхні форуми викласти.
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03.04.2022 01:50 Відповісти
Респект! Четвертинки еще надо бы )))
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03.04.2022 02:06 Відповісти
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03.04.2022 02:22 Відповісти
Каждое проросшее зернышко в зареве боевой посевной - ещё один крепкий удар по тухлым яйцам дебилов кацпских! Победа будет наша - и на родных полях!!! Как и урожай для мирного славного и не сломленного украинского народа. БУДЕМ ЖИТЬ!
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03.04.2022 03:17 Відповісти
Тема соняшникового насіння не розкрита
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03.04.2022 06:28 Відповісти
Волков нужно завозить в Украину - чтобы «зачищали» территорию от этого русского биомусора.
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03.04.2022 09:48 Відповісти
а чЁ ? путлер вяликоскрепно утилизирует свою унтерменшевскую скотину. украинцам органическое удобрение на огород на шару.
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03.04.2022 10:20 Відповісти
пусть хоть из этого дерьма хлеб вырастет людей накормить!
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03.04.2022 12:42 Відповісти
 
 