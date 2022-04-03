"Війна - війною, а посівна за розкладом!": до весняних робіт створили ролик про добрива з окупантів. ВIДЕО
У мережі з'явився достатньо жорсткий ролик про добрива з окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео опублікував сценарист CinemaKvartal Дмитро Григоренко, співсценарист серіалу "Слуга народу".
"Друзі! У ці непрості часи ми всі допогаємо нашій країні хто чим може. Я теж не залишаюсь осторонь. Крім допомоги фронту матеріально, я з товаришами намагаємось підримувати позитивний настрій і бойовий дух наших захисників! Пам'ятаєте картину "Козаки пишуть листа турецькому султану"? То це наш "прівєтік" Хуйлу! Далі буде! Все буде Україна! Героям Слава! Смерть ворогам!" - зазначив Григоренко.
Інші автори ролика - засновник ГО "Освіта для успіху" Іван Савицький, Юрій Микуленко та режисер, актор Дмитро Суржиков.
Топ коментарі
+22 Small Jerboa
показати весь коментар03.04.2022 00:24
+17 Anatoliy A #437998
показати весь коментар03.04.2022 00:21
+16 Сергей Губенко
показати весь коментар03.04.2022 00:25
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Кацап / кв. м
@Bykvu
· 13 мин
Птушкін показав секретну вечірку за участю Сергія Лещенка під час війни:
https://twitter.com/i/status/1510356649067884560
??? Здрасьте ! Чого це він жорсткий ?
Прекрасний ролик. Передивлятися і передивлятися.
І вовки, і ворони, і черв'ячки.