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"Дивіться, яка пекельна кухня була для російських орків": що Javelin та NLAW роблять з окупантами. ВIДЕО

В мережі показали знищену російську техніку на трасі під Броварами на Чернігівському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ось так працюють Javelin. А розумники з Росії розповідають, що Javelin - це херня. Приїжджайте, ми вам, блядь, покажемо херня чи ні", - розповідає автор відео, демонструючи знищену російську техніку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти вбили одинадцять мирних жителів у двох селах Броварського району Київщини, - Офіс ГПУ

Автор: 

армія рф (17359) Бровари (280) Київська область (4022) знищення (7227) Javelin (178)


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Топ коментарі
+47
русский танк спрятался под землю, когда увидел украинский трактор.
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06.04.2022 10:22
+34
це зе-асфальт захопив танк
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06.04.2022 10:22
+23
И потерь нет(с) судя по всему.
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06.04.2022 10:31
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русский танк спрятался под землю, когда увидел украинский трактор.
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06.04.2022 10:22 Відповісти
И потерь нет(с) судя по всему.
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06.04.2022 10:31 Відповісти
Ясно что нет)))) У них танки и ББМ безекипажные)))))) Видать бурятов считают не за людей, а за КОЖАНЫХ РОБОТОВ))))) Сралопутену!!!!!!
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06.04.2022 10:34 Відповісти
Внаслідок миттєвої аннігляції орків в пекло( тобото *********** рай).
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06.04.2022 11:33 Відповісти
Ахереть, с какой же это высоты это летело?
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06.04.2022 11:39 Відповісти
Корпус сгорел от стыда
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06.04.2022 20:26 Відповісти
це зе-асфальт захопив танк
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06.04.2022 10:22 Відповісти
це асфальтна хвороба, нє?
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06.04.2022 10:22 Відповісти
Красіво! Гарно хлопці урили нацистів.
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06.04.2022 10:23 Відповісти
херня в коня, а у тата - вещь!
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06.04.2022 10:23 Відповісти
значит теперь будут убивать...
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06.04.2022 10:39 Відповісти
однако ни одной твари ни ноги не прострелили ни яйца не оторвали, а это еще одна причина не оставлять этих животных в живых
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06.04.2022 10:39 Відповісти
И коменты суки отключили. Я бы им понаписывал....
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06.04.2022 12:14 Відповісти
В Бутусова є це відео на ютубі з мільйоном переглядів. Нафіга знову тут тулити довбаний рашистський телеграм?
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06.04.2022 10:25 Відповісти
Не подобається? Створи власний сайт і там вказуй що кому робити. Прийшов у гості то й поводь себе відповідно
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06.04.2022 10:32 Відповісти
Мені не подобається що українські сайти пропагують фсбешний телеграм дані про підписників якого йдуть прямо туди.
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06.04.2022 10:37 Відповісти
Телеграм - зараз основа основ. Ти не уявляєш просто скільки державних служб і ЗМІ мають офіційні телеграм-канали.

Чому так склалося не питай. Я не знаю.
Та те що телеграм спеціально ніхто вже давно не популяризує - я впевнений.
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06.04.2022 11:10 Відповісти
Уявляю. І мені це дико.
Телеграм чисто кацапська розробка типу Яндекса, який в нормальному світі ніхто не використовує. Ще одна латентна прив'язка України до руского міра.
Там нема британських, німецьких, чи французьких каналів. Тільки кацапня і ми.
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06.04.2022 11:24 Відповісти
кожен сам собі лікарь. Напиши свої зауваження цьому пану

Contact @V_Zelenskiy_official - Telegram
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06.04.2022 11:20 Відповісти
Аналоговнет - кацапский танк подземного базирования !
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06.04.2022 10:26 Відповісти
Анало-говнет как минимум пишется через тире!
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06.04.2022 10:49 Відповісти
Ну да, ведь бывает еще орало-говнет (продукция кацапского пищепрома)
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06.04.2022 10:55 Відповісти
враження таке, що танк злякався настільки, що закопався під асфальт по башню
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06.04.2022 10:26 Відповісти
І виходіли (вилітали?) через дірку в башні!
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06.04.2022 13:00 Відповісти
Наверное от лаптей вообще ни чего не осталось если башка от танка так далеко улетела.
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06.04.2022 10:26 Відповісти
А как танк в асфальте мог оказаться?
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06.04.2022 10:28 Відповісти
Скорее всего сдетонировал боекомплект, башня высоко улетела, и провалилась под асфальт.
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06.04.2022 10:37 Відповісти
Точно! То башня в асфальте а не весь танк как я подумал в начале))
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06.04.2022 10:43 Відповісти
Та що Ви розумієте в окопуванні?
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06.04.2022 11:03 Відповісти
Можливо підірвало високо до гори і ми бачимо наслідки падіння важкої башти.
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06.04.2022 11:37 Відповісти
Так воно і є.

Я вперше подібне бачив в Цхінвалі на центральній площі.
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06.04.2022 12:01 Відповісти
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06.04.2022 12:04 Відповісти
Красивая дырочка в башне...
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06.04.2022 10:31 Відповісти
Сила притяжения)))) Вес башни окола 10 тн. С высоты 5 метров-никакой асфальт не выдержит. Слава Украинской Армии!!!!!
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06.04.2022 10:32 Відповісти
Писали что взлетает на 15-20 м.
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06.04.2022 13:03 Відповісти


Баварский Машинист


@igorAusBayern

·
https://twitter.com/igorAusBayern/status/1511505066712309765 6 ч



Организатор русского пробега в Берлине: ну я не знал, что там такая трагедия, не поехали бы. Мой бизнес теперь разрушен, мне звонят каждую минуту из разных стран с угрозами.
Страницу моего автосервиса завалили фото с трупами….

https://www.facebook.com/OstWest.TV/videos/391745045790561/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C
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06.04.2022 10:35 Відповісти
FAKE OFF


@fakeofforg

·
https://twitter.com/fakeofforg/status/1511380724401811469 15 ч



Этого человека зовут Кристиан Фрейер. Он живет в Берлине и работает автомехаником. Именно он выступил заявителем стыднейшего автопробега в воскресенье по Берлину, когда около 400 автомобилей проехали через весь город с российскими флагами.

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06.04.2022 10:38 Відповісти
чистокровный кацап, выслать его на родину срочно
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06.04.2022 10:41 Відповісти
Ублюдок просто.К тому же , какой сенс немцу было инициировать эту акцию ? Видать Германия насквозь уже пропитана ФСБ и кровавыми нефте-доларами.
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06.04.2022 10:50 Відповісти
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06.04.2022 10:52 Відповісти
Вже рейтинг 1.1
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06.04.2022 13:29 Відповісти
Ничего вы не понимаете в агрессивном маркетинге. После того автопробега большинство автомобилей участников будут нуждаться в замене стекол, фар и мелком кузовном ремонте. Работы автомеханику будет хоть отбавляй
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06.04.2022 10:59 Відповісти
Po rozhe - kacap chto kacap.
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06.04.2022 13:16 Відповісти
Оце армія то армія... Є танчики Армати, є танки підводні, є танки підасфальтні, є навіть і надувні... ))
але всі мають одну особливість - вони не їздять і не стріляють)
Ага забув є ще гімнотанки, задумувалось як стрільба лайном танкістів...
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06.04.2022 10:36 Відповісти
Всем кацапам башни поотрываем .....яйца кстати тоже ..
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06.04.2022 10:38 Відповісти
Героям Слава!!!
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06.04.2022 10:45 Відповісти
Федька Каторжный & Дух времени


@RomantikVol

·
https://twitter.com/RomantikVol/status/1511231952086614017 5 апр.



Германия выслал 40 дипломатов. Это хорошо. НО!!! Германия не выслала Колю Расторгуева - сеятеля руssкого мира - активиста *********.
Гнать взашей паскуду.
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06.04.2022 10:51 Відповісти
***** ну як бути от такими конченими, обсирати все не світі, прославляти х..ла і ту кончену недоімперію, а жити в цивілізованому світі, треба їм нагадати що воно таке, той коля 3,14даргуєв.
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06.04.2022 12:24 Відповісти
Смажена козлятина!
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06.04.2022 11:35 Відповісти
Не бачив на кацапських ресурсах тверджень, що Джавеліни - херня. А от на українських відео зустрічаю регулярно. Питання, звідки це пішло?
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06.04.2022 11:41 Відповісти
трохи раніше писали, що американці провели аналіз використання в Україні джавелінів, і задоволені з 112 пусків 100 влучань, тому про херню можуть писати тільки ті хто поняття не мають, а ті хто користуються, то не мають часу і бажання писати.
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06.04.2022 12:26 Відповісти
В мене питання - звідки на відео українців регулярно з'являються слова про "херові джавеліни"?
Чому вони себе переконують в цьому?
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06.04.2022 13:03 Відповісти
а вони точно українці? може це навмисно робиться, а хоч якісь логічні пояснення вони дають, чи просто "фігня і таке інше", а чому не пишуть.
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06.04.2022 13:07 Відповісти
Я такі слова чув навіть на блокпосту від колег-самооборонців, так само як і про НАТО стравило братські народи. Звісно, це була не панівна думка, але проскакувало у де-яких любителів вкантактє.
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06.04.2022 14:04 Відповісти
"НАТО стравило братські народи", це на яких блокпостах, на підараші ? і про джавеліни говорили ті хто ними не користувався, ну такоє, тут стаття є якраз на тему, свіжа, почитай, а тих ідотів у спам відправляй.
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06.04.2022 20:12 Відповісти
Поїдь на схід або південь країни і запитай там. Будеш дуже здивований відповідями.
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07.04.2022 00:45 Відповісти
та я вкурсі, там ця дурь ще живе, туди багато бидла кацапського навезли
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07.04.2022 08:55 Відповісти
Sozdaju sadovije objekti isskustva Javelinom. Nedorogo.
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06.04.2022 13:17 Відповісти
 
 