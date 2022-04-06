"Дивіться, яка пекельна кухня була для російських орків": що Javelin та NLAW роблять з окупантами. ВIДЕО
В мережі показали знищену російську техніку на трасі під Броварами на Чернігівському напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ось так працюють Javelin. А розумники з Росії розповідають, що Javelin - це херня. Приїжджайте, ми вам, блядь, покажемо херня чи ні", - розповідає автор відео, демонструючи знищену російську техніку.
Топ коментарі
+47 Александр Александров #465274
показати весь коментар06.04.2022 10:22
+34 Петр Петров #502642
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+23 Andry Moon
показати весь коментар06.04.2022 10:31
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Чому так склалося не питай. Я не знаю.
Та те що телеграм спеціально ніхто вже давно не популяризує - я впевнений.
Телеграм чисто кацапська розробка типу Яндекса, який в нормальному світі ніхто не використовує. Ще одна латентна прив'язка України до руского міра.
Там нема британських, німецьких, чи французьких каналів. Тільки кацапня і ми.
Contact @V_Zelenskiy_official - Telegram
Я вперше подібне бачив в Цхінвалі на центральній площі.
Баварский Машинист
@igorAusBayern
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https://twitter.com/igorAusBayern/status/1511505066712309765 6 ч
Организатор русского пробега в Берлине: ну я не знал, что там такая трагедия, не поехали бы. Мой бизнес теперь разрушен, мне звонят каждую минуту из разных стран с угрозами.
Страницу моего автосервиса завалили фото с трупами….
https://www.facebook.com/OstWest.TV/videos/391745045790561/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C
@fakeofforg
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https://twitter.com/fakeofforg/status/1511380724401811469 15 ч
Этого человека зовут Кристиан Фрейер. Он живет в Берлине и работает автомехаником. Именно он выступил заявителем стыднейшего автопробега в воскресенье по Берлину, когда около 400 автомобилей проехали через весь город с российскими флагами.
але всі мають одну особливість - вони не їздять і не стріляють)
Ага забув є ще гімнотанки, задумувалось як стрільба лайном танкістів...
@RomantikVol
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https://twitter.com/RomantikVol/status/1511231952086614017 5 апр.
Германия выслал 40 дипломатов. Это хорошо. НО!!! Германия не выслала Колю Расторгуева - сеятеля руssкого мира - активиста *********.
Гнать взашей паскуду.
Чому вони себе переконують в цьому?