"Дивіться, яка пекельна кухня була для російських орків": що Javelin та NLAW роблять з окупантами. ВIДЕО

В мережі показали знищену російську техніку на трасі під Броварами на Чернігівському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ось так працюють Javelin. А розумники з Росії розповідають, що Javelin - це херня. Приїжджайте, ми вам, блядь, покажемо херня чи ні", - розповідає автор відео, демонструючи знищену російську техніку.

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