УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10593 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
19 081 28

Російські пропагандисти зняли свій опорний пункт, видавши його за український. ВIДЕО

Пропагандисти РФ показали відео з блокпосту російських окупантів, але стверджують, що це нібито український блокпост.

Про це повідомив у Твіттері блогер Necro Mancer‏, передає Цензор.НЕТ.

"Ахаха, походу ці дебіли по покинутим позиціям російської окупаційної армії лазять", - зазначив блогер в описі відео.

Зокрема російські пропагандисти демонструють у сюжеті попередження на блокпосту російською мовою "Осторожно снайпер", а також знайдену в бліндажі "Должностную инструкцию истопника".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Всім скабєєвим, вечірнім мудодзвонам та фронтовим брехунам варто розуміти, що фінал їхнього життя буде за ґратами, - Зеленський

Автор: 

пропаганда (2801) росія (65146) Донбас (22356)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+25
"в общественном рассейском туалете, все надписи на руцком йазыге" )
показати весь коментар
06.04.2022 11:22
+17
Кацапоїдні починають брехати ще під час запліднення, тому не дивуємось
показати весь коментар
06.04.2022 11:25
+17
находили «наркотические средства» и все передавали в штаб,
вот в чем штаб срочно нуждается
показати весь коментар
06.04.2022 11:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"в общественном рассейском туалете, все надписи на руцком йазыге" )
показати весь коментар
06.04.2022 11:22 Відповісти
Кацапоїдні починають брехати ще під час запліднення, тому не дивуємось
показати весь коментар
06.04.2022 11:25 Відповісти
находили «наркотические средства» и все передавали в штаб,
вот в чем штаб срочно нуждается
показати весь коментар
06.04.2022 11:26 Відповісти
Argentijskij koks zakancivajetsja. A klej "Moment" ne sovsem po vkusu.
показати весь коментар
06.04.2022 13:36 Відповісти
https://www.facebook.com/myroslavhai?__cft__[0]=AZVSLQNQPoO6KKHNy6SlBf8TcCCtQurW0tCAMzRZxuewDTUMH8Y6WYssUd76cY8o5KtZqCk-gVOYd5cBva3HBZokFjWtKkYBrqqjIkCssuDdBUIUyPv9U5nH15mCxJ4__hw4MMVD_32CECPFiQvdj7J3kqpiYyr-2rGEgdkBWYFyVA&__tn__=-UC%2CP-y-R Myroslav Hai
Проаналізував тактику дій російських підрозділів в окупованих населених пунктах відносно місцевих мешканців.Якщо супротиву і активних боїв немає, то розвідка ворога проходить по оселях, підвалах, будівлях та розмовляють з місцевими мешканцями приязно, дають сухпаї та настанови. Визначають гендерний склад, наявність майна, готовність співпрацювати з окупаційними військами, громадян з військовими спеціальностями тощо.А потім, від наявності часу, що залежить від активності бойових дій починається терор.

Якщо бойової активності немає, то він вибірковий: проукраїнський актив, чиновники, що не ідуть на співпрацю, власники цікавого майна, жінки які сподобались та військові з спецефічними спеціальностями, підозрілі для росіян особи, молоді чоловіки, тощо.

Якщо бойові дії активні і грабувати, убивати треба швидко, а бій ведеться за межами міста, то це всі хто потрапили під руку і визначені особи. Це лотерея.

Якщо в село не зайшли, бо ЗСУ закріпилось в районіі, то ідуть, часто хаотичні, танкові та артилериські обстріли цивільних об'єктів.

Найгірше тим населеним пунктам, які зайняли окупанти, або оточили та повністю блокували - там гине найбільше цивільних людей.

Це не просто звірства війни - це геноцид, який визначений державною політикою РФ.

Це фашизм, який у підручниках назвуть рашизмом.

P.S. Для цивільних: намагайтесь як найшвидше, усіма можливими способами, покинути зону бойових дій. Залишаючись, ви наражаєте на небезпеку себе, заважаєте ЗСУ, та наражаєте на ризик тих, кого потім, ваша родина або ви, просите допомогти в евакуції.
показати весь коментар
06.04.2022 11:26 Відповісти
истОпника ))))))) Орки даже на своём языке читать не умеют ))))))
показати весь коментар
06.04.2022 11:26 Відповісти
Так чому дивуватися? Аудиторія, для якої це знімається і сечу буде Божою росою називати, головне щоб расєянські канали показали, а не наші чизахідні.
показати весь коментар
06.04.2022 11:28 Відповісти
Які ж вони йо*нуті істоти!
показати весь коментар
06.04.2022 11:32 Відповісти
должностная инструкция истОпника???? ja ja )))
показати весь коментар
06.04.2022 11:33 Відповісти
Рукожопы, ну что с них взять)
показати весь коментар
06.04.2022 11:33 Відповісти
США схвалили продаж Тайваню системи Patriot, про які просить і Україна,надо нам на дедушку джо сильней давить,шоб и нам подогнал хотя бы дивизион
показати весь коментар
06.04.2022 11:39 Відповісти
Prignalji bi. No echo nuzhni ljudji umejuschimu s njimi rabotatj.

Hotja po itogam vcerasnih razgovorov v NATO n vashingtone, pohoze skoro mozet sversitsja. Tolko oglashatj nje budet.
показати весь коментар
06.04.2022 13:38 Відповісти
Ну так а чё вы удивляетесь?
Вот на пример -
https://firstregion.com.ua/novyny-hersonshhyny/mosfylm-gotovytsya-k-s%D1%8Aemkam-parada-pobed%D1%8B/ https://firstregion.com.ua/novyny-hersonshhyny/mosfylm-gotovytsya-k-sъemkam-parada-pobedы/
Я не знаю на сколько это правда, но в условиях современных реалий - это очень "паруски"...)))
показати весь коментар
06.04.2022 11:42 Відповісти
Нізачьот. Кадирівці краще роблять постанови. Це майстри відсіків, а як вони класно воюють з віртуальним супротивником.
показати весь коментар
06.04.2022 11:42 Відповісти
показати весь коментар
06.04.2022 11:47 Відповісти
Сами всё расх@ярят, а потом снимают сюжетики с трагичной музыкой и кадрами апокалипсиса. Конченое племя ублюдков🤦
показати весь коментар
06.04.2022 11:49 Відповісти
Должностная іструкція істопніка,.. на чіста рускам язіке, на українському блокпосту... Чистий такий собі аркуш білого паперу, під ногами. Курва, впороті кацапські дебіли навіть елементарні фейки нездатні толком зліпити, щоб не спалитись.
показати весь коментар
06.04.2022 11:52 Відповісти
Хто каже, що мова не має значення???
показати весь коментар
06.04.2022 11:58 Відповісти
//
"Макбук" в бронежилеті: російські окупанти гинуть через мародерство та зажерливість

https://t.me/stasdubrik/9284

Під час визволення міста Ірпеня виявилося, що мародери ховають викрадені MacBook та iPad у бронежилетах, викидаючи з них захисні пластини. (відео)
показати весь коментар
06.04.2022 12:03 Відповісти
Где логика? Если рашисты покинули эти позиции. то каким образом там могут лазить их пропагандоны, и почему они не повешены?
показати весь коментар
06.04.2022 12:06 Відповісти
Причем здесь ЛОГИКА!? Это же пропаганда для ДЕБИЛЬНОГО НАРОДА, главное легенда, сказка и утопия, а как было на самом деле никто из них знать и не желает(даже если и сомневается), препочитают успокоительную ложь, правде!
показати весь коментар
06.04.2022 12:37 Відповісти
Ты хотя бы вчитался в то что я написал! Суть вопроса в том. как российские пропагандоны лазят по брошенному рашистами блокпосту? Если рашисты не отступили, значит блокпост не мог быть брошен, и снимать им было бы нечего. А если отступили и таки бросили свой блокпост, то почему там свободно лазят их пропагандоны, и почему их не повесили?
показати весь коментар
06.04.2022 12:56 Відповісти
Они покинули эту позицию потому, что там реально продвинулись вперед, на восточную окраину Марьинки. Эта позиция просто потеряла актуальность.
Прикол в том, что эти дебилы показывая "украинский" блокпост не догоняют, что у украинского блокпоста бетонные блоки и другие заграждения должны были бы прикрывать блиндаж со стороны Александровки, а не со стороны Марьинки
показати весь коментар
06.04.2022 13:05 Відповісти
Если они покинули по причине продвижения вперед, это все обьясняет.
показати весь коментар
06.04.2022 13:20 Відповісти
Tam escho bili kadri gde "zurnaljist" propagandonov bezit vperedi sapjoru, kotorij razminiruret polje
показати весь коментар
06.04.2022 13:41 Відповісти
Те, для кого они это снимают, на такие мелочи внимания не обращают
показати весь коментар
06.04.2022 13:59 Відповісти
показати весь коментар
06.04.2022 13:46 Відповісти
 
 