Російські пропагандисти зняли свій опорний пункт, видавши його за український. ВIДЕО
Пропагандисти РФ показали відео з блокпосту російських окупантів, але стверджують, що це нібито український блокпост.
Про це повідомив у Твіттері блогер Necro Mancer, передає Цензор.НЕТ.
"Ахаха, походу ці дебіли по покинутим позиціям російської окупаційної армії лазять", - зазначив блогер в описі відео.
Зокрема російські пропагандисти демонструють у сюжеті попередження на блокпосту російською мовою "Осторожно снайпер", а також знайдену в бліндажі "Должностную инструкцию истопника".
Топ коментарі
+25 Fjall_Raven
показати весь коментар06.04.2022 11:22
+17 Larissa Kora #504090
показати весь коментар06.04.2022 11:25
+17 vterra w
показати весь коментар06.04.2022 11:26
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
вот в чем штаб срочно нуждается
Проаналізував тактику дій російських підрозділів в окупованих населених пунктах відносно місцевих мешканців.Якщо супротиву і активних боїв немає, то розвідка ворога проходить по оселях, підвалах, будівлях та розмовляють з місцевими мешканцями приязно, дають сухпаї та настанови. Визначають гендерний склад, наявність майна, готовність співпрацювати з окупаційними військами, громадян з військовими спеціальностями тощо.А потім, від наявності часу, що залежить від активності бойових дій починається терор.
Якщо бойової активності немає, то він вибірковий: проукраїнський актив, чиновники, що не ідуть на співпрацю, власники цікавого майна, жінки які сподобались та військові з спецефічними спеціальностями, підозрілі для росіян особи, молоді чоловіки, тощо.
Якщо бойові дії активні і грабувати, убивати треба швидко, а бій ведеться за межами міста, то це всі хто потрапили під руку і визначені особи. Це лотерея.
Якщо в село не зайшли, бо ЗСУ закріпилось в районіі, то ідуть, часто хаотичні, танкові та артилериські обстріли цивільних об'єктів.
Найгірше тим населеним пунктам, які зайняли окупанти, або оточили та повністю блокували - там гине найбільше цивільних людей.
Це не просто звірства війни - це геноцид, який визначений державною політикою РФ.
Це фашизм, який у підручниках назвуть рашизмом.
P.S. Для цивільних: намагайтесь як найшвидше, усіма можливими способами, покинути зону бойових дій. Залишаючись, ви наражаєте на небезпеку себе, заважаєте ЗСУ, та наражаєте на ризик тих, кого потім, ваша родина або ви, просите допомогти в евакуції.
Hotja po itogam vcerasnih razgovorov v NATO n vashingtone, pohoze skoro mozet sversitsja. Tolko oglashatj nje budet.
Вот на пример -
https://firstregion.com.ua/novyny-hersonshhyny/mosfylm-gotovytsya-k-s%D1%8Aemkam-parada-pobed%D1%8B/ https://firstregion.com.ua/novyny-hersonshhyny/mosfylm-gotovytsya-k-sъemkam-parada-pobedы/
Я не знаю на сколько это правда, но в условиях современных реалий - это очень "паруски"...)))
"Макбук" в бронежилеті: російські окупанти гинуть через мародерство та зажерливість
https://t.me/stasdubrik/9284
Під час визволення міста Ірпеня виявилося, що мародери ховають викрадені MacBook та iPad у бронежилетах, викидаючи з них захисні пластини. (відео)
Прикол в том, что эти дебилы показывая "украинский" блокпост не догоняют, что у украинского блокпоста бетонные блоки и другие заграждения должны были бы прикрывать блиндаж со стороны Александровки, а не со стороны Марьинки