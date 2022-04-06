Російські пропагандисти зняли свій опорний пункт, видавши його за український. ВIДЕО

Пропагандисти РФ показали відео з блокпосту російських окупантів, але стверджують, що це нібито український блокпост.

Про це повідомив у Твіттері блогер Necro Mancer‏, передає Цензор.НЕТ.

"Ахаха, походу ці дебіли по покинутим позиціям російської окупаційної армії лазять", - зазначив блогер в описі відео.

Зокрема російські пропагандисти демонструють у сюжеті попередження на блокпосту російською мовою "Осторожно снайпер", а також знайдену в бліндажі "Должностную инструкцию истопника".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Всім скабєєвим, вечірнім мудодзвонам та фронтовим брехунам варто розуміти, що фінал їхнього життя буде за ґратами, - Зеленський