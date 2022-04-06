"Все ВДВшники": кладовище з могилами окупантів в російському Михайлівську, які 200-ми повернулися з України. ВIДЕО
У російському місті Михайлівськ з'явилася ціла алея з могил, у яких похоронені російські десантники, які воювали в Україні.
Відео з цієї алеї вже облетіло соціальні мережі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Судячи з відео, могил на алеї вже чимало.
Топ коментарі
+98 Юрий Липницкий
показати весь коментар06.04.2022 13:05
+94 Шимус
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+54 Белла Богун
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В ходе спецоперации на Украине 14 марта 2022 года, выполняя свой воинский долг, погиб пятигорчанин Виктор Гаврилов. Он достойно нес службу и был отмечен многими наградами, рассказал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.
Подробнее: https://bloknot-stavropol.ru/news/na-ukraine-pogib-35-letniy-******************-vikt-1464705
Видно руки, видно ноги.
наших воїнів ми ховаємо дома, і так як всіх, тільки з величезними почестями.
а орки навіть поховали через сраку
ВДВ - войска дебила Вовы
Зараз в "джакузі", де лава +300°...
Місцеві опезешисти були завчасу поінформовані про майбутнє вторгнення. Активно готувалися до приходу ворога. Користуючись, як місцеві депутати та керівники ряду комунальних структур і підприємств, можливістю доступу до інформації, збирали дані про критичну інфраструктуру, складали списки членів українських організацій, учасників АТО, сім'ї військових та багато іншого. З наближенням ворога передали йому дані про вразливі місця інфраструктури, через що в місті зразу ж прицільно були зруйновані системи життєзабезпечення, зокрема резервуари з запасами води. Скільки людей загинуло та померло саме через ці дії, одному Богу відомо. Завдяки зрадникам із цієї партії (очевидно, що й не без інших) ворог завдавав прицільних ударів особливо потужними бомбами по місцях, де могли бути укриття. А після захоплення окремих кварталів міста рашисти пішли разом із зрадниками вишукувати осіб, які підлягали знищенню.
Зіграли вони свою роль і в організації депортації та вивезення на рабську працю до депресивних районів московщини десятків тисяч маріупольців. Актив опзж прямо задіяний до функціонування фільтраційних таборів. Зокрема, й біля Мангуша, через який пропускають тих, хто проривається на вільні території України. Там виловлюють не лише патріотичних громадян, але й працівників комунальних підприємств, затримуючи їх для використання окупаційною адміністрацією. Фільтраційний табір у Мангуші, який, імовірно, був створений саме за ініціативою партії медведчука, бойка та улюбленця нинішньої влади льовочкіна (його канал учасник спільного пропагандистського пулу), дуже затримує й фактично блокує процес евакуації.
Це про злочини партії в найжахливішому пеклі на нашій землі. А тепер про покарання. Що там із остаточною забороною партії опзж? Її діяльність лише призупинена. І через РНБО, й власним поспішним рішенням. Війна мине. У владі зберігаються всі приховані й відверті рашистські агенти. За пів року ще й портнов повернеться - татаров з опи подбає. А далі незмінний вовчий окружний адмінсуд Києва заблокує заборону опзж та відновить її діяльність. Так, мін'юст Малюськи передав документи до цього суду. І забув. Навіть елементарне нагадування з боку влади зараз дало б миттєвий ефект - вони бояться. Але не до того. Малюську в переговірники про рашу - гаранта української безпеки включили. А заборона опзж? Не до них. А може татаров попросив не поспішати?
На совісті опзж"