"Все ВДВшники": кладовище з могилами окупантів в російському Михайлівську, які 200-ми повернулися з України. ВIДЕО

У російському місті Михайлівськ з'явилася ціла алея з могил, у яких похоронені російські десантники, які воювали в Україні.

Відео з цієї алеї вже облетіло соціальні мережі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Судячи з відео, могил на алеї вже чимало.

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