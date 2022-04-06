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"Тут була одна з переломних битв за Київ", - аерозйомка села Мощун. ВIДЕО

Село Мощун поблизу Києва стало місцем однієї з переломних битв за Київ і колись затишному і спокійномі місцю завдано чимало шкоди.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, масштаби руйнувань зафіксовані на відеозапису, який опублікував екснардеп та представник 72-ї бригади Ігор Луценко.

"Аерозйомка села Мощун. Панорами нашої слави і нашого болю. Тут була одна з переломних битв за Київ. Слава моїй 72 бригаді, слава українським воїнам, слава Україні!

Апдейт: Друзі, ми зараз робимо проект фіксації руйнувань наших населених пунктів з допомогою 3D моделювання. Це необхідно буде для опису злочинів РФ і т.д. Прошу ділитися відео і фото, а хто може спеціально відзняти руйнування - взагалі супер. Пишіть в особисті мені. Треба поспішати, поки не почали ремонт", - пише він в коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Один український танк атакує колону бронетехніки окупантів. ВIДЕО безпілотника

Автор: 

знищення (7227) Луценко Ігор (179)


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Топ коментарі
+20
Бой мы выиграли ХВАЛА ГОСПОДУ и ВСУ и ВОЙНУ ВЫИГРАЕМ ,а кацапью ПОЩАДЫ НЕТ ,резать тварей как свиней чумных .
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06.04.2022 13:11
+17
Жирік СДОХ!!!
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06.04.2022 13:15
+17
Taras Berezovets


@TarasBerezovets

·
https://twitter.com/TarasBerezovets/status/1511610713462255618 2 ч



Россия это не страна. Это 140 миллионное бандформирование, прикидывающееся страной.
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06.04.2022 13:16
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Бой мы выиграли ХВАЛА ГОСПОДУ и ВСУ и ВОЙНУ ВЫИГРАЕМ ,а кацапью ПОЩАДЫ НЕТ ,резать тварей как свиней чумных .
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06.04.2022 13:11 Відповісти
БО сини i доньки неньки Украiни боронять своє

https://youtu.be/Mvusgs0a_So
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06.04.2022 13:42 Відповісти
Всім хто втомився від війн , дивемося 10 секунд відео, розслабляємося і знову до зброї https://youtube.com/shorts/lYXqQKqZGyk?feature=share
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06.04.2022 13:14 Відповісти
Жирік СДОХ!!!
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06.04.2022 13:15 Відповісти
Умер Владимир Жириновский, сообщил Володин.
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06.04.2022 13:16 Відповісти
ще раз здох?
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06.04.2022 13:17 Відповісти
В РФ, в реалі може бути, що він ще й раніше здох, того першого разу...
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06.04.2022 13:20 Відповісти
Та Йух з ним!
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06.04.2022 13:23 Відповісти
Нарешті! Лихі парфуми ( ) у пеклі дочекали на свого солоденького Жиріка.
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06.04.2022 19:14 Відповісти
Taras Berezovets


@TarasBerezovets

·
https://twitter.com/TarasBerezovets/status/1511610713462255618 2 ч



Россия это не страна. Это 140 миллионное бандформирование, прикидывающееся страной.
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06.04.2022 13:16 Відповісти
Жирик все❗😁
Традиционно. Земля ему *****❗👍😁
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06.04.2022 13:16 Відповісти
Якась Чорнобаївка Жиріновського.
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06.04.2022 13:19 Відповісти
люди жили,заробляли,строїли...пришла орда і все пішло прахом...щоб ваши руZZкие діти були прокляті!
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06.04.2022 13:18 Відповісти
орда голодранцев розграбила все, и уничтожила, в этом вся суть ихнего скотомирка, сами не живем и кому хватит сил, тоже постараемся не дать жить, в этом вся русьня дикая
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06.04.2022 13:19 Відповісти
Хиросима...
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06.04.2022 13:21 Відповісти
средневековая орда орков, наследников монголських варваров, ворвалась в наш мир
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06.04.2022 13:22 Відповісти
Пишіть в особисті мені. Треба поспішати, поки не почали ремонт

А вони не бояться, що потім знов треба буде ремонт робити? Чи думають, що війна для них особисто закінчилась?
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06.04.2022 13:57 Відповісти
так так, тут була битва за Лісову Пущу і Вишгородський ліс, щоб оркам підійти впритул до Оболонського району
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06.04.2022 17:15 Відповісти
Просто твари , Чужие , . Люди строили вкладывали , частичку совего здоровья души , а эти просто пришли и за не полный месяц все ********** . В этом вся русня просто , строить гораздо тяжелее , чем разрушать . У меня у самого дом в Днепре , я с ужасом думаю , если прилетит . И хорошо если успели спрятаться в подвал .
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06.04.2022 17:27 Відповісти
 
 