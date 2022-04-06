"Тут була одна з переломних битв за Київ", - аерозйомка села Мощун. ВIДЕО
Село Мощун поблизу Києва стало місцем однієї з переломних битв за Київ і колись затишному і спокійномі місцю завдано чимало шкоди.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, масштаби руйнувань зафіксовані на відеозапису, який опублікував екснардеп та представник 72-ї бригади Ігор Луценко.
"Аерозйомка села Мощун. Панорами нашої слави і нашого болю. Тут була одна з переломних битв за Київ. Слава моїй 72 бригаді, слава українським воїнам, слава Україні!
Апдейт: Друзі, ми зараз робимо проект фіксації руйнувань наших населених пунктів з допомогою 3D моделювання. Це необхідно буде для опису злочинів РФ і т.д. Прошу ділитися відео і фото, а хто може спеціально відзняти руйнування - взагалі супер. Пишіть в особисті мені. Треба поспішати, поки не почали ремонт", - пише він в коментарі до відео.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://youtu.be/Mvusgs0a_So
@TarasBerezovets
·
https://twitter.com/TarasBerezovets/status/1511610713462255618 2 ч
Россия это не страна. Это 140 миллионное бандформирование, прикидывающееся страной.
Традиционно. Земля ему *****❗👍😁
А вони не бояться, що потім знов треба буде ремонт робити? Чи думають, що війна для них особисто закінчилась?