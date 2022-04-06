"Тут була одна з переломних битв за Київ", - аерозйомка села Мощун. ВIДЕО

Село Мощун поблизу Києва стало місцем однієї з переломних битв за Київ і колись затишному і спокійномі місцю завдано чимало шкоди.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, масштаби руйнувань зафіксовані на відеозапису, який опублікував екснардеп та представник 72-ї бригади Ігор Луценко.

"Аерозйомка села Мощун. Панорами нашої слави і нашого болю. Тут була одна з переломних битв за Київ. Слава моїй 72 бригаді, слава українським воїнам, слава Україні!

Апдейт: Друзі, ми зараз робимо проект фіксації руйнувань наших населених пунктів з допомогою 3D моделювання. Це необхідно буде для опису злочинів РФ і т.д. Прошу ділитися відео і фото, а хто може спеціально відзняти руйнування - взагалі супер. Пишіть в особисті мені. Треба поспішати, поки не почали ремонт", - пише він в коментарі до відео.

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