Організатор проросійського автопробігу в Берліні: Мене завалили фото трупів. Якби я знав про трагедію, скасував би. ВIДЕО
Власник автосервісу в Берліні Ігор, який виступив організатором пробігу під прапорами РФ у столиці Німеччини, скаржиться на цькування та шкодує про свій вчинок.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеканал OstWest.
"Такої реакції я точно не очікував", - розказав чоловік журналістам.
Рейтинг автосервісу, який Ігор тримає на околиці Берліну, впав завдяки навалі негативних відгуків.
"Цілком зруйнували мою інтернет-сторінку: фотографії з мертвими тілами, розбитими містами, зруйнованими", - скаржиться він на цькування.
Ігор не вважає, що на ньому просто "зривають зло". ""Я розумію зараз реакцію людей, що у них дахи зриває, вони хочуть на комусь це вимістити, все це зло. Ну от вони на мені зараз зганяють зло за те, що я організатор", - каже він.
При цьому він твердить, що не проводив би акцію, якби знав, що відбулося в Бучі.
"Я б скасував. Сказав би: люди, не варто зараз виїжджати, бо сталася трагедія", - заявив росіянин.
Нагадаємо, в неділю, 3 квітня, в німецькому Берліні й грецьких Афінах відбулися автопробіги з російським триколором.
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Оно ездило по Берлину с трикалорной ссаной тряпкой и включало "КАМБАТБАТЯНЯБАТЯНЯКАМБАТ"...
Не удивлюсь если на его 3/14дарасовозке ещё и наклейка "Можем павтарить" была...
Ездила, гнида и зубоскалила.
Спалить 3/14дораса вместе с его (ОЙ)баным СТО к его же **@ной матери...
Проїхався ?
Тепер відповідай за свої дії.
Так має бути завжди і для всіх. А то звикли. =нє знаю, нє панімаю, нє інтєрєсуюсь=.
Не знаєш ? Тоді сиди тихо.
https://www.youtube.com/channel/UCIQ4gnFx6__-bSgGzSkvKxw
Пруф:
https://www.youtube.com/watch?v=l36MoH804oM https://youtu.be/l36MoH804oM?t=786
То же пропитое *****...
Нуна навалиться на канал еще