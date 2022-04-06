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Організатор проросійського автопробігу в Берліні: Мене завалили фото трупів. Якби я знав про трагедію, скасував би. ВIДЕО

Власник автосервісу в Берліні Ігор, який виступив організатором пробігу під прапорами РФ у столиці Німеччини, скаржиться на цькування та шкодує про свій вчинок.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеканал OstWest.

"Такої реакції я точно не очікував", - розказав чоловік журналістам.

Рейтинг автосервісу, який Ігор тримає на околиці Берліну, впав завдяки навалі негативних відгуків.

"Цілком зруйнували мою інтернет-сторінку: фотографії з мертвими тілами, розбитими містами, зруйнованими", - скаржиться він на цькування.

Читайте: Спецслужби РФ готують антиукраїнські активні заходи в Берліні, – Центр оборонних реформ

Ігор не вважає, що на ньому просто "зривають зло". ""Я розумію зараз реакцію людей, що у них дахи зриває, вони хочуть на комусь це вимістити, все це зло. Ну от вони на мені зараз зганяють зло за те, що я організатор", - каже він.

При цьому він твердить, що не проводив би акцію, якби знав, що відбулося в Бучі.

"Я б скасував. Сказав би: люди, не варто зараз виїжджати, бо сталася трагедія", - заявив росіянин.

Нагадаємо, в неділю, 3 квітня, в німецькому Берліні й грецьких Афінах відбулися автопробіги з російським триколором.

Автор: 

Берлін (192) Німеччина (7351) росія (65146) автопробіг (25)


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Топ коментарі
+135
Не вірю. Той кацап злякався, що в нього більше замовлень не буде.
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06.04.2022 14:18
+76
трагедія...**** кацапська! трагедія полягає у тому, що ти, zомбі, не в себе на роzzії, а чомусь у Німеччині, "патриот" свинособачій.
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06.04.2022 14:20
+59
А еслиб рейтинг не упал , то все бы было за@бись ?
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06.04.2022 14:20
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Думаю що цього корисного ідійота використала ФСБ як одноразовий гумовий виріб.)
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06.04.2022 15:50 Відповісти
автосервис? контрабандные поставки? да он годами работает. да и в Германии еще придется таких ловить и сажать толпами, как у нас всяких "опзж". правда в отличие от нас, в Германии - словят, посадят или расстреляют если что.
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06.04.2022 16:06 Відповісти
свинособакам віри ніц
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06.04.2022 15:50 Відповісти
*****! а напад на Украіну це не Зло ? якби не Буча то можно автопробіг ? Спалити нахрен автосервіс і вигнати в парашу якого хрена воно живе в цівілізованій країні і пропогандуе свое ординське коріння нелюдів і вбивць це їх генокод всіх кастрировать !
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06.04.2022 15:54 Відповісти
а до "бучи" все норм было ... хотя в принципе любые "акции" с кацапскими флагами заграницей это гбшная муть. мелкие "соотечественники" возможно еще под телевизором, а вот организаторам - или платят или явно "работают".
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06.04.2022 15:59 Відповісти
БРЕД!А что он не знал ,что в Украине с 24.02 идёт война и что именно раша вторглась в Украину..Неужели этого было недостаточно,чтобы подумать хотя бы о последствиях этого марша в Берлине..И вообще разве он не знает ,что такое война и как она «выглядит»Буча здесь ни при чем..Пока Буча появилась на экранах немецкого ТВ было много материала с жуткими картинами изУкраины и у него достаточно было времени этот пробег остановить..,но как видно ему очень хорошо заплатили ..Пробег был отвратительным …когда на экране показывают фото из Бучи ,а с другой стороны по Берлину едут масса машин с развивающимися руцкими флагами..ЭТО ПЕРЕВЁРНУТЫЙ МИР и именно такие примитивы его и переворачивают..
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06.04.2022 16:01 Відповісти
Я нічаво нє знал, мі білі тут на учєніях!!!
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06.04.2022 16:02 Відповісти
Та все він знав! Я йому не вірю! Дякую усім , хто прийняв участь у зворотній реакції. 💛💙
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06.04.2022 16:06 Відповісти
Даже фашисты не уничтожили столько мирного населения на временно оккупированных территориях, сколько Россия уничтожила на территории Украины. Ни дай Бог, если российский фашизм доберется до Европы. Российские фашисты не пожалеют никого в Европе, уничтожат целые народы, уничтожат женщин, детей, стариков, сожгут всех в крематориях. Поэтому всеми возможными способами помогайте Украине, помогайте всем: оружием, добровольцами, войсками, санкциями, эмбарго всего российского. Цивилизации угрожает смертельная опасность, все должны единым фронтом встать на борьбу против российских варваров
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06.04.2022 16:06 Відповісти
ОХ И ДИЧЬ.ВСЕМ НЕЧИСТЧЯМ В ЭВРОПЕ БУДЕТ СРАКА!!!!ПО ХОДУ ОНИ ПОКА НЕ ПОНИМАЮТ.
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06.04.2022 16:06 Відповісти
ВЫСЫЛАЙТ ЕГО НА ОБМЕН С ГРАЖДАНСКИМИ !!!
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06.04.2022 16:47 Відповісти
ТА НЕВЖЕ! БЛ@ВОТА ТИ МОКШАНСЬКА. ТА ВАС ТАКИХ НАВМИСНО ПОЗАСЕЛЯЛИ ПО ЄВРОПІ, ЩО Б ВИ ************ ПРИ НАГОДІ У ПОТРІБНИЙ МОМЕНТ. ВАС СРАНИМ ВІНИКОМ І СЦЯНОЮ ГАНЧІРКОЮ, РАЗОМ ІЗ ВАШИМИ ВИПЕРДИШЕМА ТРЕБА ГНАТИ , ЗВІДУСІЛЬ. ЩОБ ВАМИ НЕ СМЕРДІЛО НІДЕ. ХАЙ ВАС БОГ ПРОКЛЯНЕ І ВАШИХ ЩУРЕНЯТ
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06.04.2022 16:49 Відповісти
Чемодан - вокзал - паРаша.
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06.04.2022 16:54 Відповісти
Здит как дышит. Знает, что ему здесь иначе прохода не дадут, ещё и по закону привлечь могут, как уже за буковку зиг.
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06.04.2022 17:10 Відповісти
Да какая нахер разница, знало это 3/14дрило за Бучу, или нет...
Оно ездило по Берлину с трикалорной ссаной тряпкой и включало "КАМБАТБАТЯНЯБАТЯНЯКАМБАТ"...
Не удивлюсь если на его 3/14дарасовозке ещё и наклейка "Можем павтарить" была...
Ездила, гнида и зубоскалила.
Спалить 3/14дораса вместе с его (ОЙ)баным СТО к его же **@ной матери...
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06.04.2022 17:12 Відповісти
...я б цього організатора разом з тими, що це дозволили - порвав би на шматки, тварюки кончені...
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06.04.2022 17:33 Відповісти
Авжеж, Сакабеєва тобі **** за це не казала....
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06.04.2022 17:42 Відповісти
Цей сервіс можна ще і тут оцінити - https://www.mobile.de/bewertungen/AutoserviceWesta#1
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06.04.2022 17:54 Відповісти
Ще тиняєся по світу СКОТИНЯКА? Не довго лишилось
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06.04.2022 17:58 Відповісти
Нихуа,придется ответить, рашкотварь, ничего *не знающая*...
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06.04.2022 18:17 Відповісти
А можно координаты сервиса
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06.04.2022 18:58 Відповісти
Я на хорошем местном немецком распишу…
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06.04.2022 18:59 Відповісти
На попередній сторінці.
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07.04.2022 02:56 Відповісти
Трагедия произошла 24 февраля а эта тварь 3 марта автопробег устраивал с рашисткими флагами. Ни капли раскаинья у него нет, он только сожелеет о последствиях
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06.04.2022 19:45 Відповісти
тварь рашистская.
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06.04.2022 21:18 Відповісти
Морда брехлива. Не знало воно.

Проїхався ?
Тепер відповідай за свої дії.

Так має бути завжди і для всіх. А то звикли. =нє знаю, нє панімаю, нє інтєрєсуюсь=.
Не знаєш ? Тоді сиди тихо.
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07.04.2022 02:51 Відповісти
Просветите кто то того организатора что в Украине нет экстрадиции своих граждан.. и что любой наш соотечественник убив его и уехав к себе на родину может спать спокойно, причем даже если нас в ЕС возьмут...вон даже беня это шарит потому в отличии от фирташа торчит в Украине после того как на него дела в США завели)
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10.04.2022 00:31 Відповісти
Канал этого *******
https://www.youtube.com/channel/UCIQ4gnFx6__-bSgGzSkvKxw

Пруф:
https://www.youtube.com/watch?v=l36MoH804oM https://youtu.be/l36MoH804oM?t=786

То же пропитое *****...

Нуна навалиться на канал еще
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10.04.2022 23:34 Відповісти
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