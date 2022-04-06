Організатор проросійського автопробігу в Берліні: Мене завалили фото трупів. Якби я знав про трагедію, скасував би. ВIДЕО

Власник автосервісу в Берліні Ігор, який виступив організатором пробігу під прапорами РФ у столиці Німеччини, скаржиться на цькування та шкодує про свій вчинок.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеканал OstWest.

"Такої реакції я точно не очікував", - розказав чоловік журналістам.

Рейтинг автосервісу, який Ігор тримає на околиці Берліну, впав завдяки навалі негативних відгуків.

"Цілком зруйнували мою інтернет-сторінку: фотографії з мертвими тілами, розбитими містами, зруйнованими", - скаржиться він на цькування.

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Ігор не вважає, що на ньому просто "зривають зло". ""Я розумію зараз реакцію людей, що у них дахи зриває, вони хочуть на комусь це вимістити, все це зло. Ну от вони на мені зараз зганяють зло за те, що я організатор", - каже він.

При цьому він твердить, що не проводив би акцію, якби знав, що відбулося в Бучі.

"Я б скасував. Сказав би: люди, не варто зараз виїжджати, бо сталася трагедія", - заявив росіянин.

Нагадаємо, в неділю, 3 квітня, в німецькому Берліні й грецьких Афінах відбулися автопробіги з російським триколором.