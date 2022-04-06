ЗСУ готові реагувати на наміри РФ активізувати сили у Придністров'ї, - оперативне командування "Південь". ВIДЕО

Збройні сили України готові реагувати на спроби задіяти у воєнних діях підрозділи РФ з Придністров’я - агресор здійснює підготовку аеродрому Тирасполя для прийому літаків, що спроможні підтримувати наступальні операції на півдні України.

Про це повідомляє в Телеграмі офіцер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, передає Цензор.НЕТ.

"Намагання ворога активізувати наявні сили з території самопроголошеної придністровсько-молдовської республіки для підтримки наступальної операції на півдні нами відстежуються, наші сили готові до реагування. Підготовка аеродрому може свідчити про активізацію повітряних атак", - зазначив Назаров.

За його словами, ворог також здійснює повітряні розвідки, але наші сили протиповітряної оборони напоготові й реагують влучно.

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Полковник Назаров також запевнив, що сили охорони та оборони півдня України – на захисті безпеки жителів. "Робимо все, щоб обстановка в регіоні була стабільною і контрольованою", - запевнив речник ОК "Південь".