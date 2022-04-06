ЗСУ готові реагувати на наміри РФ активізувати сили у Придністров'ї, - оперативне командування "Південь". ВIДЕО
Збройні сили України готові реагувати на спроби задіяти у воєнних діях підрозділи РФ з Придністров’я - агресор здійснює підготовку аеродрому Тирасполя для прийому літаків, що спроможні підтримувати наступальні операції на півдні України.
Про це повідомляє в Телеграмі офіцер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, передає Цензор.НЕТ.
"Намагання ворога активізувати наявні сили з території самопроголошеної придністровсько-молдовської республіки для підтримки наступальної операції на півдні нами відстежуються, наші сили готові до реагування. Підготовка аеродрому може свідчити про активізацію повітряних атак", - зазначив Назаров.
За його словами, ворог також здійснює повітряні розвідки, але наші сили протиповітряної оборони напоготові й реагують влучно.
Полковник Назаров також запевнив, що сили охорони та оборони півдня України – на захисті безпеки жителів. "Робимо все, щоб обстановка в регіоні була стабільною і контрольованою", - запевнив речник ОК "Південь".
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А тому...
1. Прочитав сьогодні слова двох американців:
-Джен Псакі: - "Мета санкцій США полягає в тому, щоб виснажити ресурси РФ для війни в Україні і поставити Москву перед вибором - виснаження своїх доларових резервів або дефолт- The Guardian.
Що ми маємо на сьогодні у "їх відповідності з руйнівними санкціями"? -Індекс московських бірж укріпився, рубль- зріс, росія здійснила свої чергові платежі за зовнівшними боргами не в валюті, а в !!! - РУБЛЯХ,
-Голова комітету начальників штабів армії США Міллі: - "Війна росії проти України може затягнутися на роки" (між іншим - вона триває століттями...) - Тобто, Україні лишили аж ТРИ варіанти: або здатися, або вмерти всім, або перемагати за рахунок масштабних жертв, оскільки "бідон" відмовився не лише закрити небо над Україною, не лише надати Україні ******* зброю, але й стару зброю бувшого срср, , щоб ми зробили те самі...!!!
В чому ж справа? - Бо Байден в своїх діях не Рузвельт і не Рейган!" в сумі з двопалатною підтримкою Конгресу США щодо реалістичного озброєння України під її реальну потребу, нагадує - "лебедя рака та щуку"
2. "Об'єднана Європа"
-обирає проросійських Вучича і орбана і нерішучих - Шольца, Макрона
-Ембарго на нафту і газ з Орди- виявилися гучним пшиком
Звичайно ж ... Макрон - не Де Голль, Шольц не Аденауєр і не Ерхард,. А Орбан, взагалі, - прототип колоборантів Гітлера - Горті (Хорті) і Салаші.
3. Між іншим - Ізраїль сердечно привітав Орбана з обранням і досі не засудив агресію росії проти України (а засудив лише геноцид в Бучі) . Нинішній Ізраїль _ це не той Ізраїльл, яким він був при Голді Меїр...
4. А в Україні... нинішня влада нагадує "колективного Лазара Кагановича"... - вона навіть незаконно закрила патріотичні "Прямий", "Еспресо" та "5-й канал", які мали суто антиросійську антизагарбницьку спрямованість,..
5. Але в росії вже і нарешті - здох "син юриста", який обіцяв створити таку потужну і страшну імперію, - щоб мити свої брудні чоботи в водах Індійського океану ... стерти з лиця землі Україну... але й сам загнувся...
Наступними, за логікою,- мають стати нацист пуйло та пуйлісти і сама Орда!
МИ переможемо! Слава Україні і її героїчному народу!
Смерть ВСІМ покидькам, -як в Україні, так і за її межами!
Оружие дают и будут давать, все больше и больше и все тяжелее, просто свистеть об этом никто не будет. Будут только цифры миллиардов, сколько это оружие стоило.
Рашка будет опускаться на ж.пу медленно, чтобы не дергалась слишком активно. Но опускаться. Должны начаться внутренние процессы дезинтеграции, тогда и задача будет решена. Но эти процессы начнутся не завтра и не через месяц.
Плюс как уже давно сказали разхерачить аэродром проблем не составляет.
Один вылет авиации или байрактров надцать штук сразу. и усе..
Шо вы кипишуете столько..
фейерверк будет зачетный,с космоса однозначно будет видно.даже с луны
Там если что рванет мало не покажется.
Нельзя там так просто ворваться.
вот тирасполь не маленький. в городе не вариант.
а вот по всем военторгам и базам..легко.
местные воевать точно не будут.
если раньше у них были надежды на руцкий мир то сейчас уже фсе..
А дальше пусть уже молдаване сами разбираются со своим недоЧили.