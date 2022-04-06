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ЗСУ готові реагувати на наміри РФ активізувати сили у Придністров'ї, - оперативне командування "Південь". ВIДЕО

Збройні сили України готові реагувати на спроби задіяти у воєнних діях підрозділи РФ з Придністров’я - агресор здійснює підготовку аеродрому Тирасполя для прийому літаків, що спроможні підтримувати наступальні операції на півдні України.

Про це повідомляє в Телеграмі офіцер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, передає Цензор.НЕТ.

"Намагання ворога активізувати наявні сили з території самопроголошеної придністровсько-молдовської республіки для підтримки наступальної операції на півдні нами відстежуються, наші сили готові до реагування. Підготовка аеродрому може свідчити про активізацію повітряних атак", - зазначив Назаров.

За його словами, ворог також здійснює повітряні розвідки, але наші сили протиповітряної оборони напоготові й реагують влучно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На аеродромі в Придністров'ї готуються до прийому літаків, - Генштаб ЗСУ

Полковник Назаров також запевнив, що сили охорони та оборони півдня України – на захисті безпеки жителів. "Робимо все, щоб обстановка в регіоні була стабільною і контрольованою", - запевнив речник ОК "Південь".

Автор: 

армія рф (17359) Придністров’я (474)


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Топ коментарі
+22
Треба було ту клоаку роздовбати.
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06.04.2022 14:58
+22
А не може десь з просторів космосу прилетіти залп Градів на склади *********** у Придністров'ї, що геть недалеко від українського кордону?
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06.04.2022 15:00
+21
Пора закрывать это коммуняцкое гетто.С самолетами у лапотных ничего не выйдет,там все простреливается да в принципе и "Байкатаров" хватит.
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06.04.2022 15:01
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Треба було ту клоаку роздовбати.
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06.04.2022 14:58 Відповісти
А як же санда?
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06.04.2022 15:00 Відповісти
санда ФСЬО!!!!!!!!!!!!! Капут!!!!!!
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06.04.2022 15:04 Відповісти
А шо так швидко?
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06.04.2022 15:33 Відповісти
сасёт...за рубли.
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06.04.2022 15:06 Відповісти
Санда тварюка.Зеленський їй ще допомогу по поставкам газу робив на початку зими,коли Ху.ло на Молдову тиснув..Воно це вже не пам'ятиє...
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06.04.2022 17:20 Відповісти
Чорні тюльпани нехай літають.
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06.04.2022 15:24 Відповісти
А як взагалі кацапи попадають в ту клоаку?
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06.04.2022 14:59 Відповісти
Через Кишинів, за мирним договором
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06.04.2022 15:24 Відповісти
А в Кишинев как ?
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06.04.2022 15:58 Відповісти
Над Чорним морем , і далі черезРумунію...
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06.04.2022 16:17 Відповісти
На пасажирських літаках.
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06.04.2022 16:53 Відповісти
А не може десь з просторів космосу прилетіти залп Градів на склади *********** у Придністров'ї, що геть недалеко від українського кордону?
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06.04.2022 15:00 Відповісти
Как в Белгород?
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06.04.2022 15:13 Відповісти
Чому Путін не боїться продовжувати війну а Україні? А Мєдвєдєв навіть заявив сьогодні що одна з цілей росії - " «побудувати відкриту Євразію - від Лісабона до Владивостока».

А тому...

1. Прочитав сьогодні слова двох американців:

-Джен Псакі: - "Мета санкцій США полягає в тому, щоб виснажити ресурси РФ для війни в Україні і поставити Москву перед вибором - виснаження своїх доларових резервів або дефолт- The Guardian.

Що ми маємо на сьогодні у "їх відповідності з руйнівними санкціями"? -Індекс московських бірж укріпився, рубль- зріс, росія здійснила свої чергові платежі за зовнівшними боргами не в валюті, а в !!! - РУБЛЯХ,

-Голова комітету начальників штабів армії США Міллі: - "Війна росії проти України може затягнутися на роки" (між іншим - вона триває століттями...) - Тобто, Україні лишили аж ТРИ варіанти: або здатися, або вмерти всім, або перемагати за рахунок масштабних жертв, оскільки "бідон" відмовився не лише закрити небо над Україною, не лише надати Україні ******* зброю, але й стару зброю бувшого срср, , щоб ми зробили те самі...!!!

В чому ж справа? - Бо Байден в своїх діях не Рузвельт і не Рейган!" в сумі з двопалатною підтримкою Конгресу США щодо реалістичного озброєння України під її реальну потребу, нагадує - "лебедя рака та щуку"

2. "Об'єднана Європа"
-обирає проросійських Вучича і орбана і нерішучих - Шольца, Макрона
-Ембарго на нафту і газ з Орди- виявилися гучним пшиком

Звичайно ж ... Макрон - не Де Голль, Шольц не Аденауєр і не Ерхард,. А Орбан, взагалі, - прототип колоборантів Гітлера - Горті (Хорті) і Салаші.

3. Між іншим - Ізраїль сердечно привітав Орбана з обранням і досі не засудив агресію росії проти України (а засудив лише геноцид в Бучі) . Нинішній Ізраїль _ це не той Ізраїльл, яким він був при Голді Меїр...

4. А в Україні... нинішня влада нагадує "колективного Лазара Кагановича"... - вона навіть незаконно закрила патріотичні "Прямий", "Еспресо" та "5-й канал", які мали суто антиросійську антизагарбницьку спрямованість,..

5. Але в росії вже і нарешті - здох "син юриста", який обіцяв створити таку потужну і страшну імперію, - щоб мити свої брудні чоботи в водах Індійського океану ... стерти з лиця землі Україну... але й сам загнувся...
Наступними, за логікою,- мають стати нацист пуйло та пуйлісти і сама Орда!

МИ переможемо! Слава Україні і її героїчному народу!
Смерть ВСІМ покидькам, -як в Україні, так і за її межами!
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06.04.2022 15:20 Відповісти
А як ви хотіли усі нормальні політики роблять те що вигідно їхнім країнам або з найменшими витратами.Тобто їм захищати Україну потрібно більше ніж нам? Вони усі гарно пам'ятають чим займалася теперішня влада до війни, будувати дороги і доводити великі потужні підприємства під банкрутства в угоду Коломойському та інших юІгнорювання обрати голову САП вроді,те що Коломойський під слідством в США а в Україні практично править країною і що США не відвернулися від України то це не заслуга Зеленського а те що ми межуемо з європою і краще Росію бити тут ніж в Польщі та Румунії нажаль така правда,як не гидко але і на цьому дякуємо бо без цього ми б вже мабуть втратили пів України як мінімум ю
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06.04.2022 15:41 Відповісти
Ви кажете маячню.Бо судячи з вашого висновку,якшо у сусіда поруч горить хата,треба уважно давитись,щоб він аж ніяк не витратив ваш запас води та не потурбував вас.А те що потім загориться особисто ваша хата,то таке?
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06.04.2022 17:27 Відповісти
1938 рік Фінляндії НІХТО НЕ ДОПОМАГАВ ВЗАГАЛІ.
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06.04.2022 17:32 Відповісти
ой це що був за ******,нато зараз взагалі уже в принципі похєр що з нами буде,вони уже готові і побачили що варта русня,тому кажи дякую заходу що незважаючи на бикування банкової допомагає далі
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06.04.2022 21:38 Відповісти
Типичная кацапская пропаганда, смесь фактов и брехни, приправленная истерикой. "Фсё пропало, гипс снимают, клиент уезжает! Бидон оружие не дает!"
Оружие дают и будут давать, все больше и больше и все тяжелее, просто свистеть об этом никто не будет. Будут только цифры миллиардов, сколько это оружие стоило.
Рашка будет опускаться на ж.пу медленно, чтобы не дергалась слишком активно. Но опускаться. Должны начаться внутренние процессы дезинтеграции, тогда и задача будет решена. Но эти процессы начнутся не завтра и не через месяц.
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06.04.2022 16:32 Відповісти
Заходу посрати на кацапів і українців. Їм вигідно щоб ***** зав'язло в Україні і щоб воно не було спроможне пхати своє ***** в розбірки штатів та косооких,до речі яких піндосня сама ж і підняла з багнюки.
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06.04.2022 16:32 Відповісти
Так це правда але не США вирішили напасти на Україну а раша просто США грають на їхніх амбіціях.План анаконда.Коли вони самі нападають а потім давляться і здихають.Україні це теж вигідно бо самим нам не встояти Думаю якщо війна затягується то в нас будуть і літаки і про.
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06.04.2022 16:42 Відповісти
"яких піндосня сама ж і підняла з багнюки" - ніколи не думав що єврейці такі само невдячні як кацапня - штати вашу недокраїну з рук вигодували і досі підтримують , а у відповідь - "піндосня" (( та після таких слів ви там у своїй пустелі - суцільна підерасня невдячна ((
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06.04.2022 17:46 Відповісти
Програма глобалізації світу чув? Перевід майже всій промисловості з штатів до дешевих косооких. Ось і результат.
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06.04.2022 18:34 Відповісти
Головне що я почув - "перевід промисловості " - руссо турісто , обліко моралє ? (( за пенсією у обєтованну перебрався чи vpn ?
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06.04.2022 19:03 Відповісти
Повідомити Санду що Україна з метою самозахисту вводить ЗСУ в Придністров'я
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06.04.2022 15:32 Відповісти
Кстати, это вариант. "Зеленский, введи!"
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06.04.2022 16:26 Відповісти
Він введе ріденьке в свої труселі.
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06.04.2022 16:35 Відповісти
Пора закрывать это коммуняцкое гетто.С самолетами у лапотных ничего не выйдет,там все простреливается да в принципе и "Байкатаров" хватит.
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06.04.2022 15:01 Відповісти
раздайте оружие всем способным защищаться. В Мариуполе, Буче, Бородянке, Ирпене вы уже отреагировали !
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06.04.2022 15:01 Відповісти
думаю треба зразу хєрачити придністровья
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06.04.2022 15:02 Відповісти
Принаймні,літну смугу
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06.04.2022 17:28 Відповісти
В Італії підпалили вілу на озері Комо, власником якої є соловйов вовка. А на іншому його будинку залишили антивоєнні надписи. З чим ту суку і вітаємо. Але чого ж патріот мордору в урюпінську не живе, а до країни ненависного НАТО лізе
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06.04.2022 15:02 Відповісти
ця вілла вже конфіскована, нехер палити
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06.04.2022 15:35 Відповісти
Ну что-что, а этот аэродром разбомбить обязаны.
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06.04.2022 15:03 Відповісти
а навіщо зараз? Можна почекати коли туди спробує щось приземлитись та дістати хоч градом чи артилерією легко
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06.04.2022 15:06 Відповісти
Чорнобаївка-2.
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06.04.2022 15:24 Відповісти
враховуючи відстань до України, то посадити літак у Тирасполі, теж саме спробувати посадити у Гостомелі. Його навіть артилерією дістануть
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06.04.2022 15:04 Відповісти
Питання в іншому - щоб дістатися Тирасполя, оркам треба летіти або через повітряний простір України, або Румунії й Молдови. Хто надасть дозвіл на проліт? А в разі порушення простору, сподіваюсь наше ППО напоготові?
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06.04.2022 15:14 Відповісти
у нас є специаліст по коридорам, який вивіз медведчука і портнових. Коридор то не проблема.
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06.04.2022 15:28 Відповісти
Аеродроми в цій недотериторії треба роздолбати, і буде легше!!!!!!!!
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06.04.2022 15:06 Відповісти
Пані Санду. Прокинся, не дай цій мерзоті сідати на твої аеропорти, не мовчи, давай команду, ти тільки почни...
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06.04.2022 15:11 Відповісти
Ugu. Jei toljko nado skazatj - mi berjom Pridrestnovije nazad.
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06.04.2022 15:14 Відповісти
А мне кажется не для прилета а для вылета от туда контингента и хлама что там осталось. Ну не удобный этот регион для группировки.
Плюс как уже давно сказали разхерачить аэродром проблем не составляет.
Один вылет авиации или байрактров надцать штук сразу. и усе..
Шо вы кипишуете столько..
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06.04.2022 15:12 Відповісти
Да там мабуть і мінометів вистачить
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06.04.2022 15:43 Відповісти
Там для міномета задалеко. Та й міною знищити стоячий на землі літак не факт що вийде, . Якщо тільки в бензобак влучити
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06.04.2022 16:19 Відповісти
Ви такий класний пілот )) на управління якого типу повітряних суден маєте ліцензію ? (( " влучити у бензобак " (( вас на цесні катали ? ((
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06.04.2022 17:52 Відповісти
как только первый кацап осуществит посадку на тирасполе-надо сразу же накрывать стратегические склады.
фейерверк будет зачетный,с космоса однозначно будет видно.даже с луны
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06.04.2022 15:12 Відповісти
Фейерверк зачепить пів Одеської області.
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06.04.2022 15:36 Відповісти
там нет ядерных боеприпасов.не надо преувеличивать
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06.04.2022 15:56 Відповісти
Глянте де знаходиться Колбасна і погугліть що і головне скільки там находиться.
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06.04.2022 20:29 Відповісти
Це ви серйозно написали ? ((
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06.04.2022 17:54 Відповісти
Pri zahode orkinskih letakov ih prosto nado gasitj. A ostaljnaja teritorija tam gradom i artoi prostreljivaetsja.
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06.04.2022 15:13 Відповісти
Esli predstoit draka, Bei pervym, poka esti svobodnoe vremea na eto
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06.04.2022 15:13 Відповісти
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06.04.2022 15:17 Відповісти
Ого, это где?
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06.04.2022 15:29 Відповісти
пригорела русня
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06.04.2022 16:08 Відповісти
Що це?
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06.04.2022 15:31 Відповісти
https://tsn.ua/ru/********/pryatalis-na-ferme-ukrainskaya-artilleriya-nakryla-ognem-angar-i-sozhgla-40-edinic-tehniki-okkupantov-2028502.html Наши попали офигенн
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06.04.2022 15:47 Відповісти
Це відео бачив. але на фото Шимуса не дуже зрозуміло. Ще й в такому спектрі.
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06.04.2022 16:09 Відповісти
ЗСУ! Відреагуйте, будь ласка, на татарова- мабуть, окрім Вас більше нікому...
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06.04.2022 15:22 Відповісти
Плюс не забывайте там епанутый крупнейший склад очень старых боеприпасов. в том числе мины 1937года рождения.
Там если что рванет мало не покажется.
Нельзя там так просто ворваться.
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06.04.2022 15:22 Відповісти
Калбасная возле Рыбницы, это от тирасаля и дубасекав очень далеко. Но Рыбнице пистец.
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06.04.2022 15:40 Відповісти
там цементный и металургический..нехай останется для экономики.
вот тирасполь не маленький. в городе не вариант.
а вот по всем военторгам и базам..легко.

местные воевать точно не будут.
если раньше у них были надежды на руцкий мир то сейчас уже фсе..
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06.04.2022 15:52 Відповісти
А в самой Молдове? У вас 60-70% ваты, за хутина,поддерживают рашистов.
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06.04.2022 16:19 Відповісти
я уже писал по этому поводу. кэп очевидность..
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06.04.2022 16:35 Відповісти
тра діяти на випередження
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06.04.2022 15:26 Відповісти
Перший же бойовий виліт літака з Тирсполя буде означати, що люба військова інфраструктура на території так званого Придністров'я стає легітимною ціллю для ЗСУ.
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06.04.2022 15:27 Відповісти
В білорусі і в московії як з цілями? ЧОмусь не поспішають.
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06.04.2022 15:31 Відповісти
Мне кажется что Беларусь не трогали специально, если бы бомбанули, Лукашенко погнал бы всех рабов в Украину
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06.04.2022 15:37 Відповісти
Я так само думаю. та і в московії так само. формально вони не під ударом. тому війна не війна а спецоперація. Тому москалів не притягають за дезертирство і вон втікають.
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06.04.2022 20:29 Відповісти
Коли говориш про якісь цілі, кажи одразу про зброю ураження тих цілей. Тоді це буде розмова по ділу, а не пуста балачня!
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06.04.2022 16:17 Відповісти
Туди треба зайти і всіх москалів там знищити, допоки це можливо. Але ми чекаємо якогось )(єра, а потім люди вмирають.
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06.04.2022 15:30 Відповісти
*********** тот аэродром и пусть там себе готовятся, нахер на них еще отвлекаться?
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06.04.2022 15:31 Відповісти
встречать мокшанские борты стингерами на подлёте...
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06.04.2022 15:38 Відповісти
Та **** там того придністров'я?! Вєбати превентивно один раз залпом з усіх стволів шо є там на кордоні, і можна йти на перекур!
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06.04.2022 15:46 Відповісти
та ну нахер, какой там аэродром поддержки? от государственной границы до ВПП пять тысяч метров. Три байрактаровылета не пересекая границу превращают пепелацы кацмических войск в в люминтевый лом для местных цыган, а две минуты работы одной батареи САУ "Мста-С", дислоцированной где-то в перелесках межу Юрковкой и Ермешковым превращают единственную ВПП в тренажерный полигон для триала.
А дальше пусть уже молдаване сами разбираются со своим недоЧили.
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06.04.2022 16:04 Відповісти
Пробачаюсь а кордони з цим зоопарком закриті? Щи ще на Привоз мотаються за покупками. Замінувати нахрен все
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06.04.2022 16:04 Відповісти
Вопрос в другом как реагировать.Если хотя бы один борт на подлёте будет то сразу сбивать и сразу нада розбивать аэропорт .Более того всю группу войск в преднистровье нада будет ликвидировать физически.А не ждать пока борта будут сажать и дать им время развернуться.
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06.04.2022 17:06 Відповісти
Да ну перестаньте, какой нахрен аєродром, как они будут туда залетать - телепортом? Это галимая показуха, чтоб напрягать и сковывать, сеять панику. Тот аэродром достануть даже грады, рыпнутся и их накроют. Наше ПВО конечно они уже раза 2 или 3 уничтожили, так что пусть пробуют. Они там сами седят сцуться чтоб их на убой не послали.
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06.04.2022 17:56 Відповісти
приднестровье понимает,что они уже давно покойники,но погавкать то надо.
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06.04.2022 18:44 Відповісти
 
 