Обстрілювати Київську область наказував генерал РФ Віталій Школенко родом із Черкащини, - староста села Текуча Гершун. ВIДЕО

Ще нещодавно генерал РФ Віталій Школенко відвідував свою батьківщину, де в нього залишилося багато родичів у таких населених пунктах, як Ірпінь, Київ, Голованівськ, накази про бомбардування яких він давав особисто.

Про це під час свого відеозвернення повідомив староста села Текуча на Уманщині Олександр Гершун, передає Цензор.НЕТ.

"Я, на превеликий жаль, є родичем заступника командувача 6 ленінградської армії ВПС і ППО Західного військового округу. Ще нещодавно ця істота відвідувала свою батьківщину, де в нього залишилося багато родичів у таких населених пунктах, як Ірпінь, Київ, Голованівськ, накази про бомбардування яких він, напевно, давав особисто. Навіть під час обстрілів у Бучанському районі знаходилися його рідні та близькі. Я не знаю, чи має право на життя дана особа", - розповів Гершун.

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