Обстрілювати Київську область наказував генерал РФ Віталій Школенко родом із Черкащини, - староста села Текуча Гершун. ВIДЕО
Ще нещодавно генерал РФ Віталій Школенко відвідував свою батьківщину, де в нього залишилося багато родичів у таких населених пунктах, як Ірпінь, Київ, Голованівськ, накази про бомбардування яких він давав особисто.
Про це під час свого відеозвернення повідомив староста села Текуча на Уманщині Олександр Гершун, передає Цензор.НЕТ.
"Я, на превеликий жаль, є родичем заступника командувача 6 ленінградської армії ВПС і ППО Західного військового округу. Ще нещодавно ця істота відвідувала свою батьківщину, де в нього залишилося багато родичів у таких населених пунктах, як Ірпінь, Київ, Голованівськ, накази про бомбардування яких він, напевно, давав особисто. Навіть під час обстрілів у Бучанському районі знаходилися його рідні та близькі. Я не знаю, чи має право на життя дана особа", - розповів Гершун.
Будь ласка, зачекайте...
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Немає ворога гіршого за зрадника.
Героям слава !!!
а ми дивуємося єрмакам, арахаміям з шефірами та сивохами..
і НЕ бояться кармічних наслідків....
тільки без "іронії" у руSSкіх кріпосних ще є час подумати...і себе врятувати... але НЕ довго....
РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...
Але, що там є село Бандурове...
До того був переконаний, що Бандурове на Кіровоградщині лише одне, - у Олександрівському районі. Там, до речі, похований двоюрідний дід братів Кличків (молодший брат їх бабусі Тамари Юхимівни), - Анатолій Етінзон.
P.S. На сайті не точна інформація, - не "Бандуровка", а таки "Бандурове". Знаю це абсолютно певно. Бо там також і мій дід похований у братській могилі.
Тому і написав, що дякуючи вам, дізнався про ще одне Бандурове на Кіровоградщині.
Але вона вчилася на медсестру у Черкаському медучилищі.
До 2014 року, пам'ятаю, місцева черкаська преса цим навіть пишалася.
Валентина Тютина родилась 7 апреля 1949 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Шепетовке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Каменец-Подольской области https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Украинской ССР (ныне https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Хмельницкой области https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины ). Отец - Иван Яковлевич Тютин (с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA мокша-мордовского языка «Тютя» - малышhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-2 [2] ), фронтовикhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-Vesti.ru-3 [3] , родился в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Мокшанском районе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-2 [2] Пензенской области.
ДЕ НАШІ СБУ БУЛИ???!!!
а от кацапи все так перекрутили, що нація - це погано, а бути манкуртом - це добре. І тупо влаштували купу геноцидів проти націй, як в середині самої РФ, так і за її межами.
От до чого доводить пропаганда, погана освіта та алкоголь...
это для таких как этот предатель самое страшное,тогда для него АД покажется РАЕМ.