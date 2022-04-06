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Обстрілювати Київську область наказував генерал РФ Віталій Школенко родом із Черкащини, - староста села Текуча Гершун. ВIДЕО

Ще нещодавно генерал РФ Віталій Школенко відвідував свою батьківщину, де в нього залишилося багато родичів у таких населених пунктах, як Ірпінь, Київ, Голованівськ, накази про бомбардування яких він давав особисто.

Про це під час свого відеозвернення повідомив староста села Текуча на Уманщині Олександр Гершун, передає Цензор.НЕТ.

"Я, на превеликий жаль, є родичем заступника командувача 6 ленінградської армії ВПС і ППО Західного військового округу. Ще нещодавно ця істота відвідувала свою батьківщину, де в нього залишилося багато родичів у таких населених пунктах, як Ірпінь, Київ, Голованівськ, накази про бомбардування яких він, напевно, давав особисто. Навіть під час обстрілів у Бучанському районі знаходилися його рідні та близькі. Я не знаю, чи має право на життя дана особа", - розповів Гершун.

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Автор: 

армія рф (17359) Київська область (4022) обстріл (28449) воєнні злочини (1860) Чернігівська область (909)


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Топ коментарі
+43
Манкурт довбаний.
Немає ворога гіршого за зрадника.
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06.04.2022 15:47
+20
То не родич, то нелюдь. А у нелюдей немає родичів. Викиньте ту паскудь з душі і сердця.
Героям слава !!!
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06.04.2022 15:48
+19
які родичі у zомбі?
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06.04.2022 15:47
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які родичі у zомбі?
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06.04.2022 15:47 Відповісти
Манкурт довбаний.
Немає ворога гіршого за зрадника.
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06.04.2022 15:47 Відповісти
Судя по роже ано сруль.
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06.04.2022 16:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ZAZrdZ1yG-8 Эта гнида на 2мин.22сек., в кадре слева за выступающим, сделайте эту тварь знаменитой и узнаваемой. СЛАВА УКРАИНЕ! Смерть Ворогам!
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06.04.2022 16:33 Відповісти
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06.04.2022 15:48 Відповісти
Слева должен быть телевизор
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06.04.2022 16:25 Відповісти
то вже не важливо, хоч виделка, воно обере виделку!
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06.04.2022 16:59 Відповісти
То не родич, то нелюдь. А у нелюдей немає родичів. Викиньте ту паскудь з душі і сердця.
Героям слава !!!
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06.04.2022 15:48 Відповісти
Рашизм не має національності. Тому не треба відчувати провину за ото таких 'своїх'. Вони дорослі люди, які одного разу зробили свій вибір! І тепер мають за цей вибір бути страченими!
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06.04.2022 15:48 Відповісти
Хахли...оборотні....Гнида мединський зі Сміли, Черкащина, переговорник від путіна Скотина козак з Криворіжжя...і терорист-вбивця школенко...з...

а ми дивуємося єрмакам, арахаміям з шефірами та сивохами..
і НЕ бояться кармічних наслідків....
тільки без "іронії" у руSSкіх кріпосних ще є час подумати...і себе врятувати... але НЕ довго....
РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...
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06.04.2022 15:51 Відповісти
Козак з кіровоградської області, село Бандурове.
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06.04.2022 15:57 Відповісти
Знав, що та тварина ************* з Гайворонщини.
Але, що там є село Бандурове...
До того був переконаний, що Бандурове на Кіровоградщині лише одне, - у Олександрівському районі. Там, до речі, похований двоюрідний дід братів Кличків (молодший брат їх бабусі Тамари Юхимівни), - Анатолій Етінзон.
P.S. На сайті не точна інформація, - не "Бандуровка", а таки "Бандурове". Знаю це абсолютно певно. Бо там також і мій дід похований у братській могилі.

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06.04.2022 21:47 Відповісти
https://t1p.de/dd26
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07.04.2022 00:32 Відповісти
Спасибі, але я вже і до того подивився у Вікі.
Тому і написав, що дякуючи вам, дізнався про ще одне Бандурове на Кіровоградщині.
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07.04.2022 00:36 Відповісти
А ви часом не в курсі де "великий домовляльник " сивошка ?
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06.04.2022 18:04 Відповісти
Матвиенко с Черкас, Уткин-вагнер с Кропивницкого с тьма других.
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06.04.2022 15:56 Відповісти
Матвиенко - из Шепетовки.
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06.04.2022 15:58 Відповісти
Хахли...оборотні....Гниди-адепти руSSкого міра....
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06.04.2022 17:04 Відповісти
Так, - Валька-Стакан із Шепетівки.
Але вона вчилася на медсестру у Черкаському медучилищі.
До 2014 року, пам'ятаю, місцева черкаська преса цим навіть пишалася.
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06.04.2022 21:57 Відповісти
У ниё мастосраное мардовское погонялово тютькина. Мардва ано.
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06.04.2022 15:59 Відповісти
Тютіна, взагалі то.

Валентина Тютина родилась 7 апреля 1949 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Шепетовке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Каменец-Подольской области https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Украинской ССР (ныне https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Хмельницкой области https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины ). Отец - Иван Яковлевич Тютин (с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA мокша-мордовского языка «Тютя» - малышhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-2 [2] ), фронтовикhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-Vesti.ru-3 [3] , родился в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Мокшанском районе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-2 [2] Пензенской области.
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06.04.2022 22:00 Відповісти
мальцев триста раз подпрыгнет от радости, шо не мокшанская фамилия у гынерала...
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06.04.2022 15:58 Відповісти
Мальцев-такой же мразотный кацап,только рвущийся к власти.Не надо обманываться его "умными" речами.После его слов,что "русские военные "накосячили" в Буче",он окончательно сорвал с себя маску "хорошего русского".Это кацапское говно считает,что в Буче был просто "косяк",а не геноцид украинского народа.
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06.04.2022 16:23 Відповісти
абсолютно верно...оно даже не понимает, шо его украинофобство давно вылезло наружу..
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06.04.2022 16:32 Відповісти
У мене немає на паРаші родичів з 2014р.
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06.04.2022 15:58 Відповісти
ТРЕБА БУЛО СТРАТИТИ, КОЛИ ПРИЇЗДИЛИ НА БАТЬКІВЩИНУ РФ ГЕНЕРАЛИ ПІД ЧАС АТО: ШКОЛЕНКО, АЛЕКСЕЄВ, БОЛУХ.
ДЕ НАШІ СБУ БУЛИ???!!!
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06.04.2022 15:58 Відповісти
Болух - мардовское погонялово. Мардва ано.
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06.04.2022 16:00 Відповісти
просто ******!!!
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06.04.2022 16:04 Відповісти
Наверно пропаганда путлера промыла ему мозги.Рашизмом другие народы заражаються через пропаганду.Вон как гитлер промыл мозги германцам геббельсовской пропагандой и те стали на другие страны нападать .Ни один нормальный украинец не будет выступать за то чтобы его страну уничтожили а земли включили в состав рашки.
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06.04.2022 16:05 Відповісти
Скотство надетничне явище
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06.04.2022 17:01 Відповісти
Российская пенсия ему мозги "промыла"( Они все за более высокую пенсию продаются.
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06.04.2022 17:23 Відповісти
Да там полстраны на -ко, т.е. з українським корінням! И что? Ни-че-го, за них ***** думает. А им голова нужна только чтоб в неё жрать.
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06.04.2022 16:05 Відповісти
хотелось сказать "смерть ...." но сейчас хочется спросить - а как здоровье быканова и буханова и назначавшего их на должность "наивеличайшевеликомудрейшего, претендуюущего на премию околовсяческинаисправедливейших науков" зеленьськаГа?
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06.04.2022 16:08 Відповісти
А я завжди казав, що для орка наказ тємнєйшого - це найголовніша і найсвятіша річ на світі. І жарт про "бомбить Воронєж" це зовсім не жарт. Їхня армєйка реально буде бомбити навіть власні міста, якщо отримає такий наказ.
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06.04.2022 16:12 Відповісти
а визовый режим с кацапами с 14 года "не на часі". и родственники в Москве и окрестностях - тоже, и совместные бизнес интересы. вот и доигрались.
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06.04.2022 16:15 Відповісти
от тому й існує вимога: вбий касапа. Який би він не був - але вбий. Бо все-одно прийде час - і він буде тебе вбивати
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06.04.2022 16:16 Відповісти
є купу різних націй, а інтернаціоналізм - це дружні стосунки між націями, а не якась одна супер-мега-плюс нація.
а от кацапи все так перекрутили, що нація - це погано, а бути манкуртом - це добре. І тупо влаштували купу геноцидів проти націй, як в середині самої РФ, так і за її межами.
От до чого доводить пропаганда, погана освіта та алкоголь...
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06.04.2022 16:21 Відповісти
Самое чудовищное там полно генералов, офицеров из Украины родом
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06.04.2022 16:24 Відповісти
а вообще это полный сюр, территории оккупированны, ежедневные погибшие и - генерал армии рф - прется в Украину. и всем у нас насрать - пограничникам, сбу, дбр, разведке, контразведке, и т.д. и т.п. сколько там тех организаций вообще. только кацапскому фсб наверное было не насрать, иначе б не выпустили.
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06.04.2022 16:25 Відповісти
Ему с этим теперь жить....И бояться постоянно
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06.04.2022 16:28 Відповісти
Це все, що достатньо знати про "ахвіцерську честь" кацапського єнєрала...
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06.04.2022 16:42 Відповісти
Це й не дивно, москалі не вміють воювати, грабити, ґвалтувати, вбивати жінок й дітей це їхнє. Хто там буде воювати? шайгу. Так що все це українці або їх потомки, що вже й забули хто вони. Нажаль такі нелюди є середь нас, завжди була, а то б давно Україна вільною була б, хіба кацаптя це ворог. Свої покидьки прийшли вбивать своїх.
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06.04.2022 16:42 Відповісти
До речі, та військова частина, що вбивала людей у Бучі з Хабаровська, а в тих краях вихідців з України чи не більше, ніж кацапів.
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06.04.2022 16:43 Відповісти
Таких гавнюков не надо казнить на месте,а привезти в родное село,а уж люди сним разберутся.
это для таких как этот предатель самое страшное,тогда для него АД покажется РАЕМ.
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06.04.2022 18:49 Відповісти
Ещё бы этих родственников проверить плотно. Наверняка вата ещё та
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06.04.2022 19:03 Відповісти
А може кинути інфу що це вони зливають інформацію про наступальні бойові дії . Тоді побачимо як вони заспівають і їм тоді не буде місця ні в Україні ні в кацабстані.
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06.04.2022 20:51 Відповісти
 
 