Винні всі. Чому всі росіяни хочуть бути мародерами та вбивцями? БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ВIДЕО

Що більше стає відомо про воєнні злочини і безжальність військових РФ, то більше люди хочуть сподіватися, що "не всі ж там такі".

Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" на Цензор.НЕТ пояснює, чому це небезпечно і неправильно та чому всі росіяни хочуть бути мародерами й вбивцями.