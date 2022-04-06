Винні всі. Чому всі росіяни хочуть бути мародерами та вбивцями? БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ВIДЕО
Що більше стає відомо про воєнні злочини і безжальність військових РФ, то більше люди хочуть сподіватися, що "не всі ж там такі".
Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" на Цензор.НЕТ пояснює, чому це небезпечно і неправильно та чому всі росіяни хочуть бути мародерами й вбивцями.
Топ коментарі
+11 Виталий Зогианец #499448
показати весь коментар06.04.2022 18:54
+9 Назар Проскуряков
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+7 Максим Недригайло
показати весь коментар06.04.2022 18:08
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Но у вас не получится, тут по языку не делят.
So, go to the spam.
Погрожує цивілізації ядерною зброєю, здійснює теракти...
Нет никаких русских военных ! Это орки-дикари, мародеры, уроды, без чести и совести, насильники воюющие с детьми, женщинами,
стариками, мирным населением. Примеров достаточно !
Обстрілювати Київську область наказував генерал РФ Віталій Школенко родом із Черкащини, - староста села Текуча Гершун Джерело:
В Одеській ОВА назвали ім'я командира фрегата, з якого росіяни запускають ракети по українських містах, - Одеська ОВА Джерело:
Очевидно наша влада хоче домовитись з хайлом посередині.
Щодо добрих рускіх . Вони існують але кількість їх мізерна. Якщо їх 1-3% то це добре.
Така кількість не дозволяє сподіватись на якийсь вплив. Зараз росія це потворна копія сталінського СРСР. Можливо це щось на зразок беріївського СРСР. Залишки особистих свобод дуже швидко будуть ліквідовані. Тому ті з 1-3% хто існує на території мордора будуть або ліквідовані або в тюрмах.
и у нас ватников хватает, они просто стесняются,
а как попадают за линию, живее всех живых
не обольщайтесь, 5 графа не основное