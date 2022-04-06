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В Бухаресті чоловік на авто протаранив ворота посольства РФ, а потім підпалив себе. ВIДЕО

Чоловік помер від отриманих опіків.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Близько 6:00 автомобіль в'їхав у зону безпеки, облаштовану навколо посольства рф. Він врізався у ворота, й водій продовжував тиснути на газ. Жандарми, які охороняли дипломатичне представництво, оперативно втрутилися і спробували витягти водія з автомобіля, після чого він підпалив себе", - заявили у поліції Бухареста.

Пізніше правоохоронці додали, що чоловік помер.

Поліція з’ясовує причини інциденту. Наразі невідомо, чи стала аварія випадковістю чи навмисною дією.

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A car crashed into the #Russian Embassy building in #Bucharest, #Romania; after the collision the car caught fire. According to local media, the driver died. pic.twitter.com/Ttwud49eqU

— NEXTA (@nexta_tv) April 6, 2022

Видання Romania Journal зазначає, що Міністерство закордонних справ Румунії відкинуло реакцію посольства Росії в Бухаресті, яке назвало інцидент "практично терактом", і наголосило, що це поспішно й абсолютно недоречно говорити про таку кваліфікацію.

Автор: 

Бухарест (57) посольство рф (330) Румунія (1160)


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Топ коментарі
+39
Вот себя жечь не надо было... ((
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06.04.2022 17:13
+38
Во дела... Лучше бы посольство поджёг...
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06.04.2022 17:08
+38
Может это наш, потерял семью или детей? В состоянии шока мог такое сотворить.
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06.04.2022 17:15
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Во дела... Лучше бы посольство поджёг...
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06.04.2022 17:08 Відповісти
Камикадзе не иначе.
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06.04.2022 17:10 Відповісти
Дивно як для румун, сотні раз був в Румунії, завжди поліція вимагала мати вогнегасник.
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06.04.2022 17:11 Відповісти
Вот себя жечь не надо было... ((
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06.04.2022 17:13 Відповісти
Может это наш, потерял семью или детей? В состоянии шока мог такое сотворить.
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06.04.2022 17:15 Відповісти
РОССИЯ ЗАРАЗНА ДЛЯ ВСЕГО МИРА !!!
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06.04.2022 17:19 Відповісти
СЖЕЧЬ ВЕСЬ ******** задача МИРОВОГО СООБЩЕСТВА !
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06.04.2022 17:22 Відповісти
Жаль Краще б москаля підпалив.
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06.04.2022 17:23 Відповісти
Міг би реалізувати себе у добровольчому іноземному батальйоні.
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06.04.2022 17:42 Відповісти
"Практически теракт"? Ублюдочные ублюдки.
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06.04.2022 17:42 Відповісти
Терористи гавкають про теракт? здохніть су ки.
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06.04.2022 17:42 Відповісти
"Теракт" проти терористів то сюрреалізм
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06.04.2022 17:51 Відповісти
Жаль!

Ворогів треба вбивати і спалювати, а самому треба жити!

Хай земля буде тобі пухом, Великий Друже України!
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06.04.2022 18:20 Відповісти
Шкода людину. Краще б орків попалив на передовій. Це теж прояв протесту, хоча і в екстремальний спосіб.
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06.04.2022 19:14 Відповісти
Фамилия его Драгич. Он румын, не украинец. Последняя его запись в Фейсбуке "сейчас каждый честный человек в мире обязан быть украинцем". Жаль, что погиб. Лучше бы кацапа пришиб, а сам бы жил дальше,. Царствия небесного.
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06.04.2022 20:01 Відповісти
Так. А звали його Богдан.
Ім'я українське, але у румунів воно також поширене.
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06.04.2022 22:18 Відповісти
 
 