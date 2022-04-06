В Бухаресті чоловік на авто протаранив ворота посольства РФ, а потім підпалив себе. ВIДЕО
Чоловік помер від отриманих опіків.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
"Близько 6:00 автомобіль в'їхав у зону безпеки, облаштовану навколо посольства рф. Він врізався у ворота, й водій продовжував тиснути на газ. Жандарми, які охороняли дипломатичне представництво, оперативно втрутилися і спробували витягти водія з автомобіля, після чого він підпалив себе", - заявили у поліції Бухареста.
Пізніше правоохоронці додали, що чоловік помер.
Поліція з’ясовує причини інциденту. Наразі невідомо, чи стала аварія випадковістю чи навмисною дією.
A car crashed into the #Russian Embassy building in #Bucharest, #Romania; after the collision the car caught fire. According to local media, the driver died. pic.twitter.com/Ttwud49eqU— NEXTA (@nexta_tv) April 6, 2022
Видання Romania Journal зазначає, що Міністерство закордонних справ Румунії відкинуло реакцію посольства Росії в Бухаресті, яке назвало інцидент "практично терактом", і наголосило, що це поспішно й абсолютно недоречно говорити про таку кваліфікацію.
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