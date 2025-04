В Бухаресті чоловік на авто протаранив ворота посольства РФ, а потім підпалив себе. ВIДЕО

Чоловік помер від отриманих опіків.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Близько 6:00 автомобіль в'їхав у зону безпеки, облаштовану навколо посольства рф. Він врізався у ворота, й водій продовжував тиснути на газ. Жандарми, які охороняли дипломатичне представництво, оперативно втрутилися і спробували витягти водія з автомобіля, після чого він підпалив себе", - заявили у поліції Бухареста.

Пізніше правоохоронці додали, що чоловік помер.

Поліція з’ясовує причини інциденту. Наразі невідомо, чи стала аварія випадковістю чи навмисною дією.

A car crashed into the #Russian Embassy building in #Bucharest, #Romania; after the collision the car caught fire. According to local media, the driver died. pic.twitter.com/Ttwud49eqU