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Новини Відео Війна
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Кривавий жах рашизму/ Нові санкції проти рашки? День 42. Підсумки 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

42-й день Народної війни України. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

Також дивіться: Винні всі. Чому всі росіяни хочуть бути мародерами та вбивцями? БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ВIДЕО

Автор: 

Маріуполь (3230) Буткевич Богдан (438)


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Если без цензуры то никаких матов не хватит описать свое отношение к этим ..... фашистам.
С этого момента слово фашизм меняет ,,национальность,,.
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06.04.2022 21:04 Відповісти
Невже Байден, врешті, схаменувся, чи як і раніше говорив одне, робить протилежне ? А "стара Європа" не дійшла навіть до рівня обіцянок Байдена

https://www.youtube.com/watch?v=dDy116ZovrY
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06.04.2022 21:19 Відповісти
сори вы наверно не там написали )
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06.04.2022 21:33 Відповісти
дуже цікаві слова про просраний час!
хто, чому і яким чином просрав?
маю надію, що народ розуміє.
хто не розуміє, тому вже ніщо не допоможе. так і залишаться навічно у 73%%
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06.04.2022 21:06 Відповісти
про..ли эвакуацию.
крымский перешеек.
крылатую программу.
кольчугу.
танки.
самолеты.
пво.
дрг.
предателей по всюду.
и вообще 8лет прсото про..ны.
к сожалению. маемо шо маемо.
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06.04.2022 21:12 Відповісти
8 - 5 = 3 - формула поразки.

три роки поразок !!!!
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06.04.2022 22:39 Відповісти
За все проебы сейчас и платим кровью и болью. Слишком горький урок, надеюсь, хоть его не *******.
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06.04.2022 22:49 Відповісти
Бойкот и блокада, а "санкции" - это отмазки для ЛОХТОРАТА!
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07.04.2022 07:48 Відповісти
 
 