Кривавий жах рашизму/ Нові санкції проти рашки? День 42. Підсумки 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

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С этого момента слово фашизм меняет ,,национальность,,.
https://www.youtube.com/watch?v=dDy116ZovrY
хто, чому і яким чином просрав?
маю надію, що народ розуміє.
хто не розуміє, тому вже ніщо не допоможе. так і залишаться навічно у 73%%
крымский перешеек.
крылатую программу.
кольчугу.
танки.
самолеты.
пво.
дрг.
предателей по всюду.
и вообще 8лет прсото про..ны.
к сожалению. маемо шо маемо.
три роки поразок !!!!