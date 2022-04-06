Кривавий жах рашизму/ Нові санкції проти рашки? День 42. Підсумки 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

42-й день Народної війни України. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

Також дивіться: Винні всі. Чому всі росіяни хочуть бути мародерами та вбивцями? БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ВIДЕО